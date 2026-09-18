Economics Weekly Alert 32/2026

Προθεσμία Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2025

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2025 (Τ.Φ.1) στην Κύπρο είναι η 31η Οκτωβρίου 2026. Η υποβολή γίνεται μέσω του συστήματος TAXISnet του Τμήματος Φορολογίας.

Η υποχρέωση αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοεργοδοτούμενους (χωρίς λογαριασμούς) των οποίων το μεικτό συνολικό εισόδημα για το 2025 υπερβαίνει τις €19.500.

Πληρωμή Φόρου: Μέχρι την ίδια ημερομηνία (31 Οκτωβρίου 2026) θα πρέπει να γίνει και η καταβολή τυχόν οφειλόμενου φόρου.

Η εκπρόθεσμη υποβολή υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ύψους €150 και η καθυστέρηση στην πληρωμή φέρει τόκο και χρηματικές επιβαρύνσεις.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους:

Στέλιο Αντωνιάδη: Stelios.Antoniades@kpmg.com.cyopens in a new tab

Μαρία Γιώργουρου: Maria.Giorgourou@kpmg.com.cyopens in a new tab

Κυριάκο Θεοδούλου: Kyriakos.Theodoulou@kpmg.com.cyopens in a new tab

Αντιγόνη Γαβριήλ: Antigoni.Gavriel@kpmg.com.cyopens in a new tab

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Deadline for Submission of the Personal Income Tax Return for the tax year 2025

The deadline for the electronic submission of the Personal Income Tax Return for the 2025 tax year (Form TD1) in Cyprus is 31 October 2026. Submission is made through the Tax Department's TAXISnet system.

The obligation applies to employees, pensioners and self-employed persons (without accounts) whose gross total income for 2025 exceeds €19.500.

Payment of Tax: Tax due is payable by the same date (31 October 2026).

Late submission is subject to a monetary penalty of €150 and late payment is subject to interest and penalties.

For any enquiries and assistance you may contact:

Stelios Antoniades Stelios.Antoniades@kpmg.com.cyopens in a new tab;

Maria Giorgourou Maria.Giorgourou@kpmg.com.cyopens in a new tab;

Kyriakos Theodoulou Kyriakos.Theodoulou@kpmg.com.cyopens in a new tab;

Antigoni Gavriel Antigoni.Gavriel@kpmg.com.cyopens in a new tab

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Υποβολή Οφειλόμενων Ετησίων Εκθέσεων και αντίστοιχων Οικονομικών Καταστάσεων - Παράταση

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας , σε συνέχεια της αποστολής Υπενθυμητικών Επιστολών προς τις εταιρείες, ημερομηνίας 09 Φεβρουαρίου 2026, αναφορικά με τις οφειλόμενες ετήσιες εκθέσεις και τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις, ανακοινώνει την παραχώρηση παράτασης υποβολή τους, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Διευκρινίζεται ότι αφού παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου 2026, αν οι εταιρείες δεν συμμορφωθούν, θα συνεχιστεί η διαδικασία διαγραφής τους, όπως αυτή προβλέπεται βάσει του άρθρου 327 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίαςopens in a new tab

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Submission of Outstanding Annual Returns and Corresponding Financial Statements – Extension

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property, following the Reminder Letters sent to companies dated 9 February 2026 regarding outstanding annual returns and the corresponding financial statements, announces that an extension has been granted for their submission until 31 December 2026.

It is clarified that after 31 December 2026, if companies fail to comply, the process for striking them off the register will continue, as provided for under Section 327 of the Companies Law, Cap. 113.

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Propertyopens in a new tab

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Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Ιούνιος 2026

Κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 149,5 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Για την περίοδο Ιανουαρίου Ιουνίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιούνιο 2026 ο δείκτης έφθασε τις 153,8 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 13,8%, της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 8,4% και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 0,3%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Industrial Turnover Index: June 2026

In June 2026, the Industrial Turnover Index reached 149,5 units (base 2021=100), recording an increase of 3,5% compared to June 2025. For the period January – June 2026, the index recorded an increase of 3,5% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for June 2026 reached 153,8 units, recording an increase of 3,6% compared to June 2025. Increases were also recorded in mining and quarrying (+13,8%), water supply and materials recovery (+8,4%) and electricity supply (+0,3%).

Source: Cystat

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Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος - Αύγουστος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026.

Κατά τον Αύγουστο 2026, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.777, σημειώνοντας αύξηση 8,9% σε σχέση με 3.468 τον Αύγουστο 2025. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 9,2% στις 3.061 από 2.803 τον Αύγουστο 2025.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 11,2% την περίοδο Ιανουαρίου Αυγούστου 2026 και έφτασε τις 38.564, σε σύγκριση με 34.668 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 10,9% και έφτασαν τις 29.902, σε σύγκριση με 26.961 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 9.326 ή 31,2% ήταν καινούρια και 20.576 ή 68,8% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 14,2% (από 4.044 στα 3.468).

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 στο 35,3% (από 43,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2025), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 8,5% το 2025 σε 8,0% το 2026) και των ηλεκτροκίνητων (από 4,8% σε 4,3%). Αντίθετα, το μερίδιο των υβριδικών αυξήθηκε από 43,6% σε 52,4%.

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 142 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, από 101 την ίδια περίοδο του 2025.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 4.463 την περίοδο Ιανουαρίου Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με 3.935 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 13,4%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 12,2% στα 3.535, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 21,0% στους 167, τα βαριά φορτηγά κατά 17,0% στα 536 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 20,3% στα 225.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων ( 50κε μειώθηκαν στις 103 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με 155 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών ) 50κε αυξήθηκαν κατά 10,8% στις 3.428 την περίοδο Ιανουαρίου Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με 3.094 την ίδια περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Registration of Motor Vehicles: January - August 2026

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-August 2026.

In August 2026, the total registrations of motor vehicles numbered 3.777, recording an increase of 8,9% compared to 3.468 in August 2025. Passenger saloon cars registered a rise of 9,2% to 3.061, from 2.803 in August 2025.

The main developments during the period January-August 2026 compared to the corresponding period of 2025 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 11,2% to 38.564 in January-August 2026, from 34.668 in January-August 2025.

(b) Passenger saloon cars increased to 29.902 from 26.961 in January-August 2025, recording a rise of 10,9%. Of the total passenger saloon cars, 9.326 or 31,2% were new and 20.576 or 68,8% were used cars. Rental cars in particular recorded a fall of 14,2% (from 4.044 to 3.468).

(c) The share of petrol powered passengers’ cars to the total of this category of vehicles decreased in January-August 2026 to 35,3% (from 43,2% in the corresponding period of the preceding year), of diesel powered cars to 8,0% in 2026 from 8,5% in 2025 and of electric cars to 4,3% (from 4,8%). On the other hand, the share of hybrid cars rose from 43,6% to 52,4%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-August 2026 increased to 142, from 101 in the same period of 2025.

(e) Goods conveyance vehicles increased by 13,4% to 4.463 in January-August 2026, compared to 3.935 in January-August 2025. In particular, light goods vehicles increased by 12,2% to 3.535, road tractors (units of trailers) by 21,0% to 167, heavy goods vehicles by 17,0% to 536 and rental vehicles by 20,3% to 225.

(f) Mopeds ( 50cc registered in January-August 2026 decreased to 103 compared to 155 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles ) 50cc increased by 10,8% to 3.428 in January-August 2026, compared to 3.094 in the same period of 2025.

Source: Cystat

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Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Προκαταρτικά στοιχεία Ιούλιου 2026 και τελικά στοιχεία Ιουνίου 2026

Ιούλιος 2026: Προκαταρκτικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Ιούλιο του 2026 ανήλθαν στα €1.609,4 εκ. σε σύγκριση με €1.310,9 εκ. τον Ιούλιο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 22,8%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε €787,8 εκ. και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες σε €821,6 εκ. σε σύγκριση με €745,7 εκ. και €565,2 εκ. αντίστοιχα τον Ιούλιο του 2025. Οι εισαγωγές τον Ιούλιο του 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €136,1 εκ. έναντι €23,4 εκ. τον Ιούλιο του 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούλιο 2026 ανήλθαν στα €666,8 εκ. σε σύγκριση με €567,1 εκ. τον Ιούλιο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 17,6%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε €127,8 εκ. και οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες σε €539,0 εκ., σε σύγκριση με €173,5 εκ. και €393,6 εκ. αντίστοιχα τον Ιούλιο του 2025. Οι εξαγωγές τον Ιούλιο του 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €35,3 εκ. έναντι €89,9 εκ. τον Ιούλιο 2025.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026 ανήλθαν στα €8.928,7 εκ. σε σύγκριση με €8.016,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 11,4%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026 ανήλθαν στα €3.308,6 εκ. σε σύγκριση με €3.217,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 2,8%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα €5.620,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026 σε σύγκριση με €4.798,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ιούνιος 2026: Τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα €1.311,8 εκ. τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με €1.152,2 εκ. τον Ιούνιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 13,9%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2026 ανήλθαν στα €238,0 εκ. σε σύγκριση με €347,7 εκ. τον Ιούνιο 2025, καταγράφοντας μείωση 31,6%.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2026 ανήλθε σε €228,1 εκ. σε σύγκριση με €336,9 εκ. τον Ιούνιο 2025. Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2026 ανήλθε στα €8,5 εκ. έναντι €9,7 εκ. τον Ιούνιο 2025.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2026 ανήλθαν στα €225,2 εκ. σε σύγκριση με €166,4 εκ. τον Ιούνιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 35,3%.

Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 (εξαιρουμένων των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη), ήταν τα ορυκτά καύσιμα και λάδια με αξία €858,7 εκ., το χαλλούμι με αξία €201,9 εκ. και τα φαρμακευτικά προϊόντα με αξία €179,8 εκ.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Foreign trade statistics: Provisional data for July 2026 and final data for June 2026

July 2026: Provisional data

Total imports of goods in July 2026 amounted to €1.609,4 mn, compared with €1.310,9 mn in July 2025, recording an increase of 22,8%. Imports from other EU Member States amounted to €787,8 mn and imports from third countries to €821,6 mn, compared to €745,7 mn and €565,2 mn respectively in July 2025. Imports in July 2026 include the transfer of economic ownership of vessels, with a total value of €136,1 mn, compared with €23,4 mn in July 2025.

Total exports of goods in July 2026 amounted to €666,8 mn, compared with €567,1 mn in July 2025, recording an increase of 17,6%. Exports to other EU Member States amounted to €127,8 mn and exports to third countries €539,0 mn, compared with €173,5 mn and €393,6 mn respectively in July 2025. Exports in July 2026 include the transfer of economic ownership of vessels, with a total value of €35,3 mn, compared with €89,9 mn in July 2025.

Total imports of goods for the period January-July 2026 amounted to €8.928,7 mn, compared with €8.016,2 mn for the period January–July 2025, recording an increase of 11,4%. Total exports of goods for the period January-July 2026 amounted to €3.308,6 mn, compared with €3.217,3 mn for the period January-July 2025, registering an increase of 2,8%. The trade deficit amounted to €5.620,1 mn for the period January–July 2026, compared with €4.798,9 mn in the corresponding period of 2025.

June 2026: Final data

Total imports of goods amounted to €1.311,8 mn in June 2026, compared with €1.152,2 mn in June 2025, recording an increase of 13,9%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €238,0 mn in June 2026 as compared to €347,7 mn in June 2025, recording a decrease of 31,6%.

Domestic exports of industrial products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €228,1 mn in June 2026 compared to €336,9 mn in June 2025. Domestic exports of agricultural products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €8,5 mn in June 2026 compared to €9,7 mn in June 2025.

Exports of foreign products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €225,2 mn in June 2026 as compared to €166,4 mn in June 2025, recording an increase of 35,3%.

Main categories of exports of domestically produced goods for the period January-June 2026 (excluding stores and provisions for ships and aircraft) were mineral fuels and oils with a value of €858,7 mn, halloumi cheese with €201,9 mn and pharmaceutical products with €179,8 mn.

Source: Cystat