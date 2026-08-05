Economics Weekly Alert 28/2026

Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων: 1ο τρίμηνο 2026

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, εκτιμώνται στα €2.601 σε σύγκριση με €2.508 το πρώτο τρίμηνο του 2025, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 3,7%. Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, παρατηρείται αύξηση στις μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, κατά 0,8%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, εκτιμώνται στα €2.776 και των γυναικών στα €2.378. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 3,3% και 4,2% αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων καταγράφεται στην κατηγορία ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών €1.500–€2.999. Η κατανομή διαφοροποιείται ανά υπηκοότητα, καθώς οι Κύπριοι συγκεντρώνονται κυρίως στην κατηγορία €1.500–€2.999, ενώ στους μη-Κύπριους παρατηρείται υψηλότερη συγκέντρωση στην κατηγορία κάτω των €1.500.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Average Monthly Earnings of Employees: 1st quarter 2026

Based on provisional data, the average gross monthly earnings of employees during the first quarter of 2026, amounted to €2.601 compared to €2.508 during the first quarter of 2025, recording an increase of 3,7%. For the first quarter of 2026, there is an increase in seasonally adjusted average gross monthly earnings compared to the fourth quarter of 2025, of 0,8%.

The average gross monthly earnings of male employees during the first quarter of 2026 are estimated at €2.776 and of female employees at €2.378. Compared to the first quarter of 2025, the average gross monthly earnings of male and female employees recorded an increase of 3,3% and 4,2% respectively.

The largest proportion of employees is recorded in the gross monthly earnings category of €1.500–€2.999. The distribution varies by nationality, with Cypriots being concentrated mainly in the €1.500–€2.999 category, while non-Cypriots show a higher concentration in the category below €1.500.

Source: Cystat

Πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Ιούνιος 2026

Κατά τον Ιούνιο 2026, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 129.479 τόνους, σημειώνοντας μείωση 8,0% σε σχέση με τον Ιούνιο 2025. Πτώση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-14,1%) και σε αεροπλάνα (-13,7%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (-51,0%), ελαφρού μαζούτ (-44,2%), πετρελαίου θέρμανσης (-16,8%), ασφάλτου (-12,2%) και πετρελαίου κίνησης (-2,4%). Αντίθετα, άνοδος σημειώθηκε στις πωλήσεις βαρέος μαζούτ (74,8%) και βενζίνης (1,8%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 1,4% στους 59.271 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο 2026 σημείωσαν άνοδο 1,5%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (6,1%) και πλοία (5,9%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (5,6%) και βενζίνης (4,5%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιουνίου 2026 μειώθηκαν κατά 19,6% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Sales and stocks of petroleum products: June 2026

In June 2026, the total sales of petroleum products amounted to 129.479 tonnes, recording a decrease of 8,0% compared to June 2025. A drop was observed in the provisions of marine gasoil (-14,1%) and aviation kerosene (-13,7%), as well as in the sales of kerosene (-51,0%), light fuel oil (-44,2%), heating gasoil (-16,8%), asphalt (-12,2%) and road diesel (-2,4%). On the contrary, a rise was observed in the sales heavy fuel oil (74,8%) and motor gasoline (1,8%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a drop of 1,4% to 59.271 tonnes.

The total sales of petroleum products in June 2026 compared to May 2026 recorded an increase of 1,5%. Indicatively, a rise was recorded in the provisions of aviation kerosene (6,1%), marine gasoil (5,9%), as well as in the sales of road diesel (5,6%) and motor gasoline (4,5%). The total stocks of petroleum products at the end of June 2026 decreased by 19,6% compared to the end of the previous month.

During the period January – June 2026, the total sales of petroleum products increased by 1,2% compared to the corresponding period of the previous year.

Source: Cystat

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Μάιος 2026

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Μάιο 2026 έφθασε στις 116,7 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σύγκριση με τον Μάιο 2025. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 0,8% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στα μεταλλεία και λατομεία (+0,5%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (-3,4%), ενώ ο τομέας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος παρέμεινε σταθερός σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025.

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+5,5%) και παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+4,2%). Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-6,4%) και κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-5,3%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+10,9%), στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (+6,2%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+5,6%) και στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+3,2%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025 είναι αυτές της ανάκτησης υλικών (-7,1%), της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-5,1%), της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-4,6%) και της κατασκευής επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (-4,6%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Production Index: May 2026

In May 2026, the Industrial Production Index reached 116,7 units (base 2021=100), recording an increase of 0,5% compared to May 2025. For the period January – May 2026, the index recorded an increase of 1,5% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 0,8% compared to May 2025. An increase was also observed in mining and quarrying (+0,5%). A negative change was observed in water supply and materials recovery (-3,4%), while the electricity supply sector remained stable compared to May 2025.

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to May 2025 were observed in the manufacturing of other non-metallic mineral products (+5,5%) and the manufacturing of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (+4,2%). The largest negative changes were observed in the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-6,4%) and the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (-5,3%).

Comparing the rates of change for the period January – May 2026 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in water collection, treatment and supply (+10,9%), electricity supply (+6,2%), the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+5,6%) and the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (+3,2%). The activities where the most significant negative changes in production were registered compared to the period January – May 2025 were those relating to materials recovery (-7,1%), the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (-5,1%), the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-4,6%) and the manufacturing of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (-4,6%).

Source: Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Μάης 2026

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάιο 2026 ανήλθαν σε €355,2 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 4,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (€373,3 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €798,2 εκ. σε σύγκριση με €955,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 16,5%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Μάιο 2026 ανήλθε σε €779,42 παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με τον Μάιο 2025 (€779,08).

Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 36,3% του συνόλου των τουριστών τον Μάιο 2026) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €102,23 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινoί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 11,8% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €178,18. Οι Πολωνοί τουρίστες (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 8,2%) ξόδεψαν €85,41 ημερησίως.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Revenue from tourism: May 2026

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €355,2 mn in May 2026, recording a decrease of 4,8% compared to the corresponding month of the previous year (€373,3 mn).

For the period of January – May 2026, revenue from tourism is estimated at €798,2 mn compared to €955,8 mn in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 16,5%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €779,42 in May 2026, remaining at the same level as in May 2025 (€779,08).

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 36,3% of the total tourists in May 2026) spent on average €102,23 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 11,8% of the total tourists) spent on average €178,18. Tourists from Poland (the third largest market with 8,2%) spent on average €85,41 per day.

Source: Cystat

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2026, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουλίου 2026.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούνιο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €601,2 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €343,8 εκατ. τον Μάιο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 5,0%, σε σύγκριση με 5,1% τον Μάιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Ιούνιο 2026 έφθασε στα €58,7 δις.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €626,2 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €49,7 εκατ. και €480,3 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά αύξηση €96,2 εκατ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούνιο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €499,4 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €260,3 εκατ. τον Μάιο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 11,6%, σε σύγκριση με 12,6% τον Μάιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούνιο 2026 έφθασε στα €28,6 δις.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €213,7 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά €131,4 εκατ. και €90,1 εκατ. αντίστοιχα. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά μείωση €7,8 εκατ.

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Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές. Οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς περιλαμβάνουν τους επενδυτικούς οργανισμούς, τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους επικουρικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς, τις θυγατρικές χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστές χρημάτων, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία και την γενική κυβέρνηση.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρουopens in a new tab

Monetary Financial Institutions (MFIs) Deposits and Loans Statistics

The Central Bank of Cyprus has today released the MFIs deposits and loans statistics for the reference month of June 2026, which are included in the July 2026 edition of Monetary and Financial Statistics.

Total deposits in June 2026 recorded a net increase1 of €601,2 million, compared with a net increase of €343,8 million in May 2026. The annual growth rate of total deposits stood at 5,0%, compared with 5,1% in May 2026. The outstanding amount of total deposits reached €58,7 billion in June 2026.

Deposits of Cyprus residents exhibited an increase of €626,2 million. More analytically, deposits of households and non-financial corporations increased by €49,7 million and €480,3 million respectively. Deposits of the remaining domestic sectors2 exhibited a total increase of €96,2 million.

Total loans in June 2026 recorded a net increase of €499,4 million, compared with a net increase of €260,3 million in May 2026. The annual growth rate of total loans stood at 11,6%, compared with 12,6% in May 2026. The outstanding amount of total loans reached €28,6 billion in June 2026.

Loans to Cyprus residents exhibited an increase of €213,7 million. More analytically, loans to households and non-financial corporations increased by €131,4 million and €90,1 million respectively. Loans to the remaining domestic sectors2 exhibited a total decrease of €7,8 million.

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Τhe term "net decrease/increase" represents the term "transactions", i.e. it does not include the changes resulting from reclassifications, exchange rate and other adjustments. The remaining domestic sectors include investment funds, other financial intermediaries, financial auxiliaries, captive financial institutions and money lenders, insurance corporations and pension funds and general government.

Source: Central Bank of Cyprusopens in a new tab

Λήξη προθεσμίας για αποστολή συμβολαίων εργασίας – «Βροχή» τα email στο ΥΠΕΡΓ από εργοδότες

Εντείνεται η ροή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προθεσμία έως μεθαύριο Παρασκευή για αποστολή των όρων εργοδότησης του προσωπικού τους στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων έχει εδώ και καιρό ενημερώσει τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες του τόπου για τη συγκεκριμένη υποχρέωση, ζητώντας τους να αποστείλουν στην ουσία τα συμβόλαια εργασίας του συνόλου των εργοδοτούμενων τους μέχρι τις 31 Ιουλίου προκειμένου να διαπιστωθεί η νομική υποχρέωση των εργοδοτών να ενημερώνουν γραπτώς τον εργοδοτούμενο σχετικά με τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας του, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, βάσει του περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμο του 2023.

Γι’ αυτό και το Υπουργείο Εργασίας ζήτησε να του αποστέλλουν σχετικά αρχεία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ανεξαρτήτως της συμπλήρωσης μέσω του «ΕΡΓΑΝΗ» των όρων εργοδότησης των εργαζομένων τους. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση των εργοδοτών με την υποχρέωσή τους να ενημερώνουν τους εργοδοτούμενούς τους, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ζήτησε να του αποσταλεί η σχετική τεκμηρίωση/ενημέρωση διευκρινίζοντας πως τι μπορεί να γίνεται αποδεκτό από το Τμήμα.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω ενημέρωση του εργοδοτούμενου γίνεται αποδεκτή από το Τμήμα με τους ακόλουθους τρόπους:

με ατομικό συμβόλαιο υπογεγραμμένο από τον εργοδοτούμενο,

με αντίγραφο συλλογικής σύμβασης υπογεγραμμένο από τον εργοδοτούμενο,

με επιστολή πρόσληψης που περιλαμβάνει τους όρους εργοδότησης υπογεγραμμένη από τον εργοδοτούμενο,

με αντίγραφο επικαιροποιημένων όρων εργοδότησης από το ΕΡΓΑΝΗ, υπογεγραμμένο από τον εργοδοτούμενο, ή

με οποιονδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο εργοδοτούμενος έχει λάβει γνώση των όρων του.

Όπως αναφέρθηκε οι όροι εργοδότησης μπορούν να αποσταλούν στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω email). Για αρχεία που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο μέγεθος αποστολής μέσω email, οι εργοδότες καλούνται να τα ανεβάζουν σε υπηρεσία cloud, όπως OneDrive, Google Drive, Dropbox ή άλλη αντίστοιχη πλατφόρμα, και να αποστέλλουν τον σχετικό σύνδεσμο που θα πρέπει να παραμένει ενεργός και να μην έχει ημερομηνία λήξη.

Ικανοποιητική ανταπόκριση

Η όλη διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και χωρίς προβλήματα, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στο Economy Today ο διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Άντης Αποστόλου.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ικανοποιητική την ανταπόκριση που υπήρξε από πλευράς εργοδοτών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα από μεγάλους ομίλους και εταιρείες.

Η αξιολόγηση της διαδικασίας θα γίνει τον Σεπτέμβριο καθότι δόθηκε μικρή παράταση μέχρι τέλος Αυγούστου για τους εργοδότες των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου στην ηλεκτρονική αποστολή των συμβολαίων του προσωπικού τους λόγω τεχνικού προβλήματος.

Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, το χρονοδιάγραμμα μέχρι τις 31/08/2026 έχει δοθεί μόνο για όσους έχουν ΑΜΕ των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου λόγω του ότι κατά την πρώτη αποστολή περί τα τέλη Μαίου ή/και αρχές Ιουνίου παρατηρήθηκε τεχνικό πρόβλημα και δεν στάληκαν όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις επαρχίες αυτές.

Σε όσους ανταποκριθούν εντός του χρονοδιαγράμματος δεν θα αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης των στοιχείων. Ωστόσο, θα σταλεί ενημερωτικό email σε όσους δεν ανταποκριθούν εντός του χρονοδιαγράμματος, προτρέποντας σε συμμόρφωση η οποία αναμένεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσει ποινική διαδικασία.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, εργοδότης ο οποίος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€5.500).

Πηγή: Economy Todayopens in a new tab

Deadline for Submission of Employment Contracts Approaches – Ministry of Labour Flooded with Emails from Employers

The flow of emails from businesses has intensified as employers face a deadline until this Friday to submit their employees' employment terms to the Department of Labour Relations of the Ministry of Labour.

The Department of Labour Relations has long informed businesses and employers of this obligation, requesting that they submit the employment contracts of all their employees by 31 July. The purpose is to verify employers' compliance with their legal obligation to provide employees with written information about the essential terms of their employment contract or employment relationship, either in paper or electronic form, in accordance with the Transparent and Predictable Working Conditions Law of 2023.

For this reason, the Ministry of Labour requested that employers send the relevant documents by email, regardless of whether the employment terms had already been entered into the ERGANI system. As part of this compliance check, the Department of Labour Relations asked employers to submit supporting documentation and clarified which types of documents would be accepted.

Specifically, the Department accepts the following forms of evidence that employees have been informed of their employment terms:

An individual employment contract signed by the employee.

A copy of a collective agreement signed by the employee.

A letter of appointment containing the employment terms, signed by the employee.

A copy of the updated employment terms from the ERGANI system, signed by the employee.

Any other relevant document demonstrating that the employee has been informed of and acknowledged the employment terms.

As previously announced, employment terms must be submitted to the Department of Labour Relations only in electronic form (via email). If the files exceed the maximum email attachment size, employers are asked to upload them to a cloud storage service such as OneDrive, Google Drive, Dropbox, or another similar platform, and send the corresponding link. The link must remain active and must not have an expiration date.

Strong Response from Employers

The process has been progressing smoothly and without issues, according to Antis Apostolou, Director of the Department of Labour Relations at the Ministry of Labour, speaking to Economy Today.

He described the response from employers and businesses as satisfactory, particularly among large corporate groups and companies.

The overall evaluation of the process will take place in September, as a short extension until the end of August has been granted to employers in the Larnaca and Famagusta districts for the electronic submission of employee contracts due to a technical issue.

According to a notice on the Department's website, the extended deadline until 31 August 2026 applies only to employers whose Employer Registration Number (AME) is associated with the Larnaca and Famagusta districts. This extension was granted because, during the initial email distribution in late May and/or early June, a technical problem prevented all notification emails from being delivered to employers in those districts.

Employers who submit the required documents within the deadline will not receive a confirmation email acknowledging receipt. However, employers who fail to comply within the specified timeframe will receive a reminder email encouraging compliance, which is expected to take place in September. Failure to comply may result in criminal proceedings.

Under the relevant legislation, any employer who breaches the provisions of the Transparent and Predictable Working Conditions Law commits an offence and, upon conviction, is liable to a fine of up to €5,500.

Source: Economy Today