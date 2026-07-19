Economics Weekly Alert 25/2026

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Ιούνιος 2026

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 10.056 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούνιο 2026 αυξήθηκε στα 10.656 άτομα, σε σύγκριση με 10.543 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 903 άτομα ή 9,9%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, της δημόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων σχετικά με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Registered unemployed: June 2026

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of June 2026, reached 10.056 persons. Based on the seasonally adjusted data which reflect the trend of unemployment, the number of registered unemployed for June 2026 increased to 10.656 persons, in comparison to 10.543 in the previous month.

In comparison with June 2025, an increase of 903 persons or 9,9% was recorded. This increase is mainly attributed to the sectors of accommodation and food service activities, public administration, education and human health and social work activities.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Απρίλιος 2026

Κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 143,1 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Απρίλιο 2026 ο δείκτης έφθασε τις 149,2 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 5,6%, της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 5,5% και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 1,3%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Turnover Index: April 2026

In April 2026, the Industrial Turnover Index reached 143,1 units (base 2021=100), recording an increase of 4,6% compared to April 2025. For the period January – April 2026, the index recorded an increase of 3,4% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for April 2026 reached 149,2 units, recording an increase of 5,1% compared to April 2025. Increases were also recorded in the mining and quarrying (+5,6%), water supply and materials recovery (+5,5%) and electricity supply (+1,3%) sectors.

Source: Cystat

Αποτελέσματα Έρευνας Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου 2024

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της Έρευνας Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, τα κυριότερα μεγέθη στον εμπορικό τομέα κατά το 2024 κατέγραψαν θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2023.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στον ευρύτερο εμπορικό τομέα αυξήθηκε το 2024 κατά 5,0% στα €20.304,2 εκατομμύρια σε σύγκριση με €19.341,2 εκατομμύρια το 2023. Κατά κλάδο, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 8,6% στα €1.662,6 εκατομμύρια, στο χονδρικό εμπόριο κατά 4,2% στα €10.235,5 εκατομμύρια και στο λιανικό εμπόριο κατά 5,3% στα €8.406,1 εκατομμύρια.

Η αξία παραγωγής του τομέα έφθασε το 2024 στα €5.748,1 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 6,3% σε σύγκριση με το 2023.

Στο σύνολο του εμπορικού τομέα, η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 6,3% στα €3.632,5 εκατομμύρια το 2024 από €3.416,4 εκατομμύρια το 2023. Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 9,3% στα €343,4 εκατομμύρια, στο χονδρικό εμπόριο κατά 3,8% στα €1.812,9 εκατομμύρια και στο λιανικό εμπόριο κατά 8,9% στα €1.476,2 εκατομμύρια.

Η απασχόληση στον τομέα αυξήθηκε το 2024 κατά 1,0% στις 78,3 χιλιάδες από 77,5 χιλιάδες το 2023. Στο εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών απασχολούνταν 9,8 χιλιάδες, στο χονδρικό εμπόριο 27,0 χιλιάδες και στο λιανικό εμπόριο 41,5 χιλιάδες άτομα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Results of the Wholesale and Retail Trade Survey 2024

According to the results of the Wholesale and Retail Trade Survey, the main aggregates of the trade sector in 2024 registered a positive growth rate compared to 2023.

In particular, turnover in the broad trade sector increased in 2024 by 5,0% to €20.304,2 million compared to €19.341,2 million in 2023. At division level, in wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles turnover increased by 8,6% to €1.662,6 million, in wholesale trade by 4,2% to €10.235,5 million and in retail trade by 5,3% to €8.406,1 million.

Production value in 2024 reached €5.748,1 million, registering an increase of 6,3% over 2023.

In the whole of the trade sector, value added at current prices increased by 6,3% to €3.632,5 million in 2024 compared to €3.416,4 million in 2023. In wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles, value added increased by 9,3% to €343,4 million, in wholesale trade by 3,8% to €1.812,9 million and in retail trade by 8,9% to €1.476,2 million.

Employment in the trade sector increased by 1,0% in 2024 to 78,3 thousand persons, compared to 77,5 thousand in 2023. Employment in wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles reached 9,8 thousand persons, while wholesale trade employed 27,0 thousand persons and retail trade 41,5 thousand persons.

Source: Cystat

Δείκτης Παραγωγής και Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές: 1o τρίμηνο 2026

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε στις 120,74 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας αύξηση 0,7% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2025.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε στις 129,46 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,0% έναντι του τετάρτου τριμήνου του 2025. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο Δείκτης αυξήθηκε κατά 4,7%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Index of Production and Index of Output Prices in Construction: 1st quarter 2026

The Index of Production in Construction during the first quarter of 2026 reached 120,74 units (base year 2021=100,00), recording an increase of 0,7% over the first quarter of 2025.

The Output Prices Index in Construction for the first quarter of 2026 reached 129,46 units (base year 2021=100,00), recording an increase of 3,0% relative to the fourth quarter of 2025. Compared to the same quarter of the previous year, the Index increased by 4,7%.

Source: Cystat

Άδειες Οικοδομής: Μάρτιος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Μάρτιο 2026 ανήλθε στις 776. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €433,1 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 353,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.940 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, εκδόθηκαν 2.276 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.580 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 44,1%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 41,6% και το συνολικό εμβαδόν κατά 40,2%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 58,4%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Building permits: March 2026

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during March 2026 stood at 776. The total value of these permits reached €433,1 million and the total area 353,9 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 1.940 dwelling units.

During the period January – March 2026, 2.276 building permits were issued compared to 1.580 in the corresponding period of the previous year, recording an increase of 44,1%. The total value of these permits increased by 41,6% and the total area by 40,2%. The number of dwelling units recorded an increase of 58,4%.

Source: Cystat

Αποτελέσματα της Έρευνας Βιομηχανίας: 2024

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της Έρευνας Βιομηχανίας 2024, η απασχόληση στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα αυξήθηκε το 2024 κατά 0,5% στις 42,8 χιλιάδες σε σύγκριση με 42,6 χιλιάδες άτομα το 2023. Στη μεταποίηση απασχολούνταν 38,0 χιλιάδες, στα ορυχεία και λατομεία 0,6 χιλιάδες, στην παροχή ηλεκτρισμού 2,4 χιλιάδες και στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων 1,9 χιλιάδες άτομα.

Στο σύνολο του βιομηχανικού τομέα, η αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 0,1% στα €6.951,4 εκατομμύρια το 2024 σε σύγκριση με €6.942,3 εκατομμύρια το 2023. Στη μεταποίηση, η αξία παραγωγής αυξήθηκε κατά 3,6% στα €5.021,6 εκατομμύρια, ενώ μειώθηκε στην παροχή ηλεκτρισμού κατά 3,8% στα €1.387,0 εκατομμύρια, στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων κατά 15,5% στα €407,6 εκατομμύρια και στα ορυχεία και λατομεία κατά 20,2% στα €135,3 εκατομμύρια.

Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 3,3% στο σύνολο της βιομηχανίας και έφτασε στα €2.321,3 εκατομμύρια το 2024 από €2.246,2 εκατομμύρια το 2023. Στη μεταποίηση, η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 6,8% στα €1.754,7 εκατομμύρια και στην παροχή ηλεκτρισμού κατά 1,9% στα €362,7 εκατομμύρια, ενώ μειώθηκε στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων κατά 19,5% στα €160,6 εκατομμύρια και στα ορυχεία και λατομεία κατά 9,3% στα €43,3 εκατομμύρια.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Results of the Survey on Industrial Production: 2024

Increase in Value Added in the Industrial Sector by 3,3% According to the results of the Survey on Industrial Production 2024, employment in the broad industrial sector increased in 2024 by 0,5% to 42,8 thousand compared to 42,6 thousand persons in 2023. In manufacturing employment reached 38,0 thousand, in mining and quarrying 0,6 thousand, in electricity supply 2,4 thousand and in water supply, sewerage and waste management 1,9 thousand persons.

In the whole of the industrial sector, production value at current prices recorded an increase of 0,1% to €6.951,4 million in 2024 compared to €6.942,3 million in 2023. In manufacturing, production value increased by 3,6% to €5.021,6 million, while it decreased in electricity supply by 3,8% to €1.387,0 million, in water supply, sewerage and waste management by 15,5% to €407,6 million and in mining and quarrying by 20,2% to €135,3 million.

Value added at current prices increased by 3,3% in the total of industry and reached €2.321,3 million in 2024 compared to €2.246,2 million in 2023. In manufacturing, value added increased by 6,8% to €1.754,7 million and in electricity supply by 1,9% to €362,7 million, while it decreased in water supply, sewerage and waste management by 19,5% to €160,6 million and in mining and quarrying by 9,3% to €43,3 million.

Source: Cystat

Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος – Ιούνιος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026.

Κατά τον Ιούνιο 2026, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 5.624, σημειώνοντας αύξηση 13,8% σε σχέση με 4.942 τον Ιούνιο 2025. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 14,8% στις 4.338 από 3.780 τον Ιούνιο 2025.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 13,2% την περίοδο Ιανουαρίου Ιουνίου 2026 και έφτασε τις 29.367, σε σύγκριση με 25.954 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 13,0% και έφτασαν τις 22.597, σε σύγκριση με 20.004 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 7.245 ή 32,1% ήταν καινούρια και 15.352 ή 67,9% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 11,8% (από 2.820 στα 2.487).

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 στο 35,2% (από 43,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2025), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 8,6% το 2025 σε 8,2% το 2026). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 4,8% σε 4,9%) και το μερίδιο των υβριδικών (από 43,0% σε 51,7%).

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 111 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, από 78 την ίδια περίοδο του 2025.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 3.510 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με 3.055 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 14,9%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 12,9% στα 2.795, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 18,4% στους 135, τα βαριά φορτηγά κατά 22,3% στα 423 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 31,9% στα 157.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων ( 50κε μειώθηκαν στις 77 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με 112 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών ) 50κε αυξήθηκαν κατά 13,4% στις 2.681 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με 2.364 την ίδια περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Registration of Motor Vehicles: January - June 2026

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-June 2026.

In June 2026, the total registrations of motor vehicles numbered 5.624, recording an increase of 13,8% compared to 4.942 in June 2025. Passenger saloon cars registered a rise of 14,8% to 4.338, from 3.780 in June 2025.

The main developments during the period January-June 2026 compared to the corresponding period of 2025 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 13,2% to 29.367 in January-June 2026, from 25.954 in January-June 2025.

(b) Passenger saloon cars increased to 22.597 from 20.004 in January-June 2025, recording a rise of 13,0%. Of the total passenger saloon cars, 7.245 or 32,1% were new and 15.352 or 67,9% were used cars. Rental cars in particular recorded a fall of 11,8% (from 2.820 to 2.487).

(c) The share of petrol powered passengers’ cars to the total of this category of vehicles decreased in January-June 2026 to 35,2% (from 43,6% in the corresponding period of the preceding year) and of diesel powered cars to 8,2% in 2026 from 8,6% in 2025. On the other hand, the share of electric cars increased to 4,9% (from 4,8%) and the share of hybrid cars rose from 43,0% to 51,7%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-June 2026 increased to 111, from 78 in the same period of 2025.

(e) Goods conveyance vehicles increased by 14,9% to 3.510 in January-June 2026, compared to 3.055 in January-June 2025. In particular, light goods vehicles increased by 12,9% to 2.795, road tractors (units of trailers) by 18,4% to 135, heavy goods vehicles by 22,3% to 423 and rental vehicles by 31,9% to 157.

(f) Mopeds ( 50cc registered in January-June 2026 decreased to 77 compared to 112 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles ) 50cc increased by 13,4% to 2.681 in January-June 2026, compared to 2.364 in the same period of 2025.

Source: Cystat

ΔΝΤ: Υποβαθμίζει στο 3% την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026

Αναθεώρησε επί τω χείρω την πρόβλεψη του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και εκτιμά ότι θα κινηθεί με ρυθμό 3,%, προειδοποιώντας για τους συνεχιζόμενους κινδύνους που θέτει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο κατακερματισμός του εμπορίου και οι πιθανές διορθώσεις στις προσδοκίες της αγοράς για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία απέφυγε μια πιο απότομη ύφεση λόγω του πολέμου, καθώς η δυναμική που προήλθε από τη ζήτηση στον τομέα της τεχνολογίας συνέβαλε στην αντιστάθμιση της μείωσης των ενεργειακών προμηθειών που προκλήθηκε από τον πόλεμο.

Η ανάπτυξη αναμένεται να ανακάμψει στο 3,4% το 2027, αλλά το ποσοστό αυτό παραμένει κάτω από τον μέσο όρο του 3,5% που παρατηρήθηκε το 2024 και το 2025.

Ανοδικά ο πληθωρισμός

Το ΔΝΤ αύξησε την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό του 2026 κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,7% από τον Απρίλιο, αλλά δήλωσε ότι θα πρέπει να μειωθεί στο 3,9% το επόμενο έτος.

Οι τιμές της ενέργειας ήταν 25% υψηλότερες τώρα από ό,τι πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου και θα παραμείνουν υψηλότερες, ανέφερε. Η νέα πρόβλεψη υποθέτει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα αρχίσουν να ανοίγουν ξανά στα μέσα Ιουλίου, φτάνοντας στις προπολεμικές συνθήκες έως τον Μάρτιο του 2027.

«Η παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της έχει, μέχρι στιγμής, αντέξει τον κλονισμό από τον πόλεμο καλύτερα από ό,τι φοβόταν», ανέφερε το ΔΝΤ σε επικαιροποίηση της έκθεσής του «World Economic Outlook» επισημαίνοντας ότι οι προοπτικές είναι πιο ευνοϊκές για τους εξαγωγείς ενέργειας και τις χώρες που είναι στενά ενσωματωμένες στον τεχνολογικό τομέα, ενώ οι εισαγωγείς πρώτων υλών που δεν βρίσκονται σε καλή θέση για να επωφεληθούν από τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) είδαν γενικά να αναθεωρούνται προς τα κάτω οι προβλέψεις ανάπτυξής τους.

Επιβραδύνεται το παγκόσμιο εμπόριο

Η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου προβλέπεται να επιβραδυνθεί απότομα στο 3,5% το 2026 από 5% το 2025, μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από έντονη εμπροσθοβαρή πίεση ενόψει των αμερικανικών δασμών, πριν ανακάμψει στο 4,3% το 2027.

Η Ντενίζ Ίγκαν, επικεφαλής του τμήματος Παγκόσμιων Οικονομικών Σπουδών του Τμήματος Έρευνας του ΔΝΤ, εξήγησε ότι η παγκόσμια οικονομία αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από ότι αναμενόταν τον Απρίλιο, παρά τον αντίκτυπο του πολέμου και το κλείσιμο του Ορμούζ.

Οι τιμές ήταν υψηλότερες, η εμπιστοσύνη μειωμένη, αλλά η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και εμπορικών αποθεμάτων – μαζί με την αυξανόμενη ενεργειακή απόδοση – συνέβαλε στην αντιστάθμιση των ελλείψεων εφοδιασμού.

Ο ιδιωτικός τομέας προσαρμόστηκε γρήγορα, βρίσκοντας εναλλακτικές οδούς και προμήθειες. «Μέχρι στιγμής τα πράγματα ήταν καλά, αλλά αυτό δεν αφαιρεί τους παράγοντες κινδύνου που υπάρχουν, ιδίως με τον πόλεμο» είπε στο Reuters.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η κατάρρευση της ειρηνευτικής συμφωνίας και η επανέναρξη των συγκρούσεων θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγάλους κινδύνους, καθώς οι χώρες έχουν σε μεγάλο βαθμό αξιοποιήσει τα αποθέματά τους και θα έχουν λιγότερο περιθώριο ελιγμών.

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν την Τρίτη και ανακάλεσε άδεια που επέτρεπε στη χώρα να πουλάει πετρέλαιο μετά το χτύπημα τριών δεξαμενόπλοιων στο Στενό του Ορμούζ, ασκώντας πίεση σε μια ήδη εύθραυστη εκεχειρία.

«Μια ανανεωμένη σύγκρουση στην περιοχή θα φέρει την παγκόσμια οικονομία σε χειρότερη θέση από ό,τι ήταν την πρώτη φορά» επισημαίνει η Ίγκαν, προσθέτοντας ότι μια ταυτόχρονη πίεση από πολλές χώρες για την ανασύσταση των αποθεμάτων πετρελαίου τους θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών.

«Εάν υπάρχει η αντίληψη ότι αυτό θα παραταθεί περισσότερο, τότε τόσο το κίνητρο όσο και το περιθώριο για τη χρήση αυτών των αποθεμάτων θα συρρικνωθούν πολύ γρήγορα», είπε. Ο πληθωρισμός και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί, αλλά κυρίως βραχυπρόθεσμα, και μέχρι στιγμής υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία ότι οι προσδοκίες μεταβάλλονται μεσοπρόθεσμα, τονίζει η Ίγκαν.

Η ενημερωμένη έκθεση του ΔΝΤ για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World Economic Outlook) απέσυρε τα τρία ξεχωριστά σενάρια που είχε δημοσιεύσει τον Απρίλιο, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επιστρέφοντας σε μια πιο παραδοσιακή βασική πρόβλεψη. Έγιναν συγκρίσεις με την πρόβλεψη αναφοράς του Απριλίου που υποθέτει έναν μικρότερο πόλεμο.

Πηγή: Economy Todayopens in a new tab

IMF: Cuts 2026 Global Economic Growth Forecast to 3%

The International Monetary Fund (IMF) has revised downward its forecast for global economic growth in 2026, now expecting the world economy to expand by 3.0%. It warned of continued risks stemming from the war in the Middle East, the fragmentation of global trade, and the possibility of a market correction in expectations surrounding Artificial Intelligence (AI).

The IMF believes the global economy has avoided a steeper downturn despite the war, as strong demand in the technology sector helped offset the reduction in energy supplies caused by the conflict.

Global growth is expected to recover to 3.4% in 2027, although this remains below the 3.5% average growth rate recorded in 2024 and 2025.

Inflation Revised Upward

The IMF raised its 2026 inflation forecast by 0.3 percentage points to 4.7%, compared with its April projection. However, it expects inflation to ease to 3.9% in 2027.

According to the IMF, energy prices are currently 25% higher than they were before the outbreak of the war on February 28, and they are expected to remain elevated. The new forecast assumes that the Strait of Hormuz will begin reopening in mid-July and return to pre-war operating conditions by March 2027.

"So far, the global economy as a whole has weathered the shock of the war better than feared," the IMF said in an update to its World Economic Outlook. It noted that the outlook is more favorable for energy exporters and countries deeply integrated into the technology sector, while commodity-importing countries that are less well positioned to benefit from advances in AI have generally seen their growth forecasts revised downward.

Global Trade Slowing

The IMF projects global trade growth to slow sharply to 3.5% in 2026, down from 5.0% in 2025, a year characterized by heavy front-loading of trade ahead of anticipated U.S. tariffs. Trade growth is expected to rebound to 4.3% in 2027.

Deniz Igan, head of the IMF Research Department's World Economic Studies Division, said the global economy has proven more resilient than expected in April, despite the impact of the war and the temporary closure of the Strait of Hormuz.

While prices have risen and business confidence has weakened, the release of strategic petroleum reserves and commercial inventories—combined with improvements in energy efficiency—has helped offset supply shortages.

The private sector also adapted quickly by finding alternative shipping routes and supply sources.

"So far things have been okay, but that does not eliminate the risks that remain, particularly those associated with the war," Igan told Reuters.

Developments in the Middle East

The collapse of the ceasefire agreement and a renewed outbreak of hostilities could create significant risks, as many countries have already drawn heavily on their strategic reserves and now have less room to respond.

On Tuesday, the U.S. military launched a new wave of strikes against Iran and revoked a waiver that had allowed the country to sell oil following attacks on three tankers in the Strait of Hormuz, increasing pressure on an already fragile ceasefire.

"A renewed conflict in the region would leave the global economy in a worse position than during the initial outbreak," Igan said. She added that if multiple countries simultaneously attempt to rebuild their oil reserves, oil prices could surge sharply.

"If markets believe the conflict will last longer, both the incentive and the ability to rely on these reserves will shrink very quickly," she said.

Igan noted that inflation and inflation expectations have risen, but mainly in the short term. So far, there is little evidence that medium-term inflation expectations have become unanchored.

Return to a Single Baseline Forecast

The IMF's updated World Economic Outlook has withdrawn the three alternative scenarios it published in April, before the United States and Iran reached a ceasefire agreement, and has returned to a single baseline forecast.

The updated projections are compared with the IMF's April baseline, which assumed a smaller-scale conflict.

Source: Economy Todayopens in a new tab

Αποτελέσματα της Έρευνας Υπηρεσιών και Μεταφορών 2024

Άνοδος σε όλες τις Οικονομικές Δραστηριότητες του Τριτογενούς Τομέα Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Υπηρεσιών και Μεταφορών, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας κατέγραψε θετική πορεία το 2024 σε σχέση με το 2023.

Συγκεκριμένα, η αξία παραγωγής το 2024 παρουσίασε αύξηση 3,0% στη μεταφορά και αποθήκευση (τομέας Η), 10,0% στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (τομέας Ι), 22,0% στην ενημέρωση και επικοινωνία (τομέας J), 9,0% στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας (τομέας L), 9,3% στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (τομέας Μ), 14,7% στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (τομέας Ν), 8,9% στην εκπαίδευση (τομέας P), 9,2 % στις δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (τομέας Q), 20,3% στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (τομέας R) και 7,4% στις άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (τομέας S).

Όσον αφορά στην προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές, αυξήσεις σημειώθηκαν σε όλους τους τομείς. Μεγάλες αυξήσεις σημειώθηκαν στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (28,0%), φτάνοντας στα €453,0 εκατομμύρια και στην ενημέρωση και επικοινωνία (20,6%) στα €3.952,4 εκατομμύρια. Σημαντικές επίσης αυξήσεις καταγράφηκαν στην εκπαίδευση (13,5%) στα €504,0 εκατομμύρια, στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (13,3%) στα €1.967,3 εκατομμύρια και στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (10,2%) στα €2.087,9 εκατομμύρια.

Το 2024 η απασχόληση αυξήθηκε σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Η μεγαλύτερη απασχόληση καταγράφεται στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 57.549 άτομα, στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 43.476 άτομα, στην ενημέρωση και επικοινωνία με 28.440 άτομα, στη μεταφορά και αποθήκευση με 22.854 άτομα και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες με 21.285 άτομα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Results of the Services and Transport Survey: 2024

Increase in all Economic Activities of the Tertiary Sector According to the results of the Services and Transport Survey, the tertiary sector of the economy registered in 2024 a positive growth rate compared to 2023.

In particular, production value during 2024 showed an increase of 3,0% in transportation and storage (sector H), 10,0% in accommodation and food service activities (sector I), 22,0% in information and communication (sector J), 9,0% in real estate activities (sector L), 9,3% in professional, scientific and technical activities (sector M), 14,7% in administrative and support service activities (sector N), 8,9% in education (sector P), 9,2% in human health and social work activities (sector Q), 20,3% in arts, entertainment and recreation (sector R) and 7,4% in other service activities (sector S).

Regarding the value added at current prices, increases were recorded in all sectors. Notable increases were recorded in arts, entertainment and recreation by 28,0%, reaching €453,0 million and in information and communication by 20,6% to €3.952,4 million. Significant increases were also observed in education by 13,5% to €504,0 million, in accommodation and food service activities by 13,3% to €1.967,3 million and in professional, scientific and technical activities by 10,2% to €2.087,9 million.

In 2024, employment increased in all economic sectors. The highest employment is registered in accommodation and food service activities with 57.549 persons, followed by professional, scientific, and technical activities with 43.476 persons, information and communication with 28.440 persons, transportation and storage with 22.854 persons and administrative and support service activities with 21.285 persons.

Source: Cystat