Economics weekly alert 26/2026

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο για τη σύσταση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ΚΟΑΕ), το οποίο αποτελεί ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). Ο ΚΟΑΕ δημιουργείται με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, μέσω της παροχής χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως δάνεια και άλλα σχέδια στήριξης, καθώς και της αντιμετώπισης κενών που εντοπίζονται στη χρηματοδοτική αγορά. Η σχετική νομοθεσία θα τεθεί επίσημα σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

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We would like to inform our clients that the House of Representatives has approved the bill establishing the Cyprus Business Development Organization (CBDO), a key milestone under Cyprus' Recovery and Resilience Plan (RRP). The CBDO is being established to improve businesses' access to finance by offering financing instruments, including loans and other support schemes, while also addressing financing gaps identified in the market. The legislation will officially enter into force upon its publication in the Official Gazette of the Republic.

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Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Στατιστικό Δελτίο Ιουλίου 2026

H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει το Στατιστικό Δελτίο Ιουλίου 2026. Το Στατιστικό Δελτίο δημοσιεύεται ανά τρίμηνο από το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων στατιστικών στοιχείων για διάφορες πτυχές της οικονομίας της Κύπρου.

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Central Bank of Cyprus: July 2026 edition of the Statistical Bulletin

The Central Bank of Cyprus has released the July 2026 edition of the Statistical Bulletin. The Statistical Bulletin is published quarterly by the Statistics Department of the Central Bank of Cyprus and includes a wide range of monthly, quarterly and annual statistics for various aspects of Cyprus economy.

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Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου: Απρίλιος 2026 (τελικά στοιχεία) και Μάιος 2026 (προκαταρτικά στοιχεία)

Μάιος 2026: Προκαταρκτικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Μάιο 2026 ανήλθαν στα €1.309,1 εκ. σε σύγκριση με €1.070,1 εκ. τον Μάιο 2025, καταγράφοντας αύξηση 22,3%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €705,0 εκ. και από τρίτες χώρες €604,1 εκ. σε σύγκριση με €621,7 εκ. και €448,4 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2025. Οι εισαγωγές τον Μάιο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών, συνολικής αξίας €79,9 εκ. έναντι €40,4 εκ. τον Μάιο 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Μάιο 2026 ανήλθαν στα €520,4 εκ. σε σύγκριση με €327,6 εκ. τον Μάιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 58,9%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €127,3 εκ. και προς τρίτες χώρες €393,1 εκ., σε σύγκριση με €116,5 εκ. και €211,1 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2025. Οι εξαγωγές τον Μάιο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €34,8 εκ. έναντι €7,5 εκ. τον Μάιο 2025.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026 ανήλθαν στα €5.997,7 εκ. σε σύγκριση με €5.553,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,0%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026 ανήλθαν στα €2.157,6 εκ. σε σύγκριση με €2.136,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2025, σημειώνοντας αύξηση 1,0%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα €3.840,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026 σε σύγκριση με €3.416,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Απρίλιος 2026: Τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα €1.368,5 εκ. τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με €1.190,7 εκ. τον Απρίλιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 14,9%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Απρίλιο 2026 ανήλθαν στα €220,9 εκ. σε σύγκριση με €277,7 εκ. τον Απρίλιο 2025, καταγράφοντας μείωση 20,5%.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Απρίλιο 2026 ανήλθε σε €205,9 εκ. σε σύγκριση με €263,2 εκ. τον Απρίλιο 2025.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Απρίλιο 2026 ανήλθε στα €14,0 εκ. έναντι €13,4 εκ. τον Απρίλιο 2025. Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Απρίλιο 2026 ανήλθαν στα €142,2 εκ. σε σύγκριση με €115,9 εκ. τον Απρίλιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 22,7%.

Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 (εξαιρουμένων των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη), ήταν τα ορυκτά καύσιμα και λάδια με αξία €517,4 εκ., το χαλλούμι με αξία €130,2 εκ. και τα φαρμακευτικά προϊόντα με αξία €123,0 εκ.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Foreign Trade Statistics: April 2026 (final data) and May 2026 (provisional data)

May 2026: Provisional data

Total imports of goods in May 2026 were €1.309,1 mn as compared to €1.070,1 mn in May 2025, recording an increase of 22,3%. Imports from other EU Member States were €705,0 mn and from third countries €604,1 mn, compared to €621,7 mn and €448,4 mn respectively in May 2025. Imports in May 2026 include the transfer of economic ownership of vessels and aircraft, with a total value of €79,9 mn, compared with €40,4 mn in May 2025.

Total exports of goods in May 2026 were €520,4 mn as compared to €327,6 mn in May 2025, recording an increase of 58,9%. Exports to other EU Member States were €127,3 mn and to third countries €393,1 mn, compared to €116,5 mn and €211,1 mn respectively in May 2025. Exports in May 2026 include the transfer of economic ownership of vessels, with a total value of €34,8 mn, compared with €7,5 mn in May 2025.

Total imports of goods in January-May 2026 amounted to €5.997,7 mn as compared to €5.553,1 mn in January–May 2025, recording an increase of 8,0%. Total exports of goods in January-May 2026 were €2.157,6 mn compared to €2.136,2 mn in January-May 2025, registering an increase of 1,0%. The trade deficit was €3.840,1 mn in January–May 2026 compared to €3.416,9 mn in the corresponding period of 2025.

April 2026: Final data

Total imports of goods amounted to €1.368,5 mn in April 2026, compared with €1.190,7 mn in April 2025, recording an increase of 14,9%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €220,9 mn in April 2026 as compared to €277,7 mn in April 2025, recording a decrease of 20,5%.

Domestic exports of industrial products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €205,9 mn in April 2026 compared to €263,2 mn in April 2025. Domestic exports of agricultural products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €14,0 mn in April 2026 compared to €13,4 mn in April 2025.

Exports of foreign products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €142,2 mn in April 2026 as compared to €115,9 mn in April 2025, recording an increase of 22,7%.

Main categories of exports of domestically produced goods for the period January-April 2026 (excluding stores and provisions for ships and aircraft) were mineral fuels and oils with a value of €517,4 mn, halloumi cheese with €130,2 mn and pharmaceutical products with €123,0 mn.

Source: Cystat

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Κρατικοί υπάλληλοι κατά κατηγορία: Ιούνιος 2026

Οι Κρατικοί Υπάλληλοι τον Ιούνιο του 2026 ανήλθαν στα 55.162 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 333 άτομα (0,6%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 1,2% και 0,1% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 3,5%.

Στο σύνολο των Κρατικών Υπαλλήλων, η μεγαλύτερη αύξηση (2,9%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, ενώ δεν παρατηρείται μείωση σε κάποια από τις βασικές κατηγορίες προσωπικού. Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (24,7%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-99,6%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-99,6%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 ο μέσος όρος των Κρατικών Υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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State employees per category: June 2026

In June 2026, the total number of State Employees reached 55.162, recording an increase of 333 employees (0,6%) compared with June 2025. Employment in the Civil Service and in the Security Forces declined by 1,2% and 0,1% respectively, while increased in the Educational Service by 3,5%.

Compared with June 2025, the largest increase in total State Employees is observed in employees with contracts of definite duration (2,9%), while no decrease is observed in any of the main employee categories. Focusing on employee categories by Service, the largest percentage increase in employment is recorded for employees with contracts of indefinite duration in the Educational Service (24,7%), while the largest percentage decrease is observed for employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-99,6%).

It is noted that the significant decrease observed in the number of employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-99,6%) is mainly attributed to the completion and non-renewal of specific contracts of definite duration in July 2025.

For the period January – June 2026, the average total number of State Employees increased by 0,2% compared with the corresponding period of 2025.

Source: Cystat

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Επικείμενες προθεσμίες καταβολής φόρου εισοδήματος

Προσωρινός Φόρος για το 2026 (Νομικά Πρόσωπα & Φυσικά Πρόσωπα)

Η 1η δόση του προσωρινού φόρου για το φορολογικό έτος 2026 καταβάλλεται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026. Η καταβολή μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026 δεν επιβαρύνεται με τόκους και προσαυξήσεις. Η 1η δόση μπορεί να αναθεωρηθεί οποτεδήποτε μετά τις 31 Αυγούστου και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, θα επιβαρύνεται όμως με τόκο 3,5% ετησίως.

Ο προσωρινός φόρος υπολογίζεται με εφαρμογή του σχετικού συντελεστή εταιρικού φόρου 15% (για νομικά πρόσωπα – διαφορετικοί συντελεστές ισχύουν στην περίπτωση αυτοτελώς εργαζομένων) επί του αναμενόμενου φορολογητέου κέρδους για το έτος. Καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Το 50% του προσωρινού φόρου καταβάλλεται μέχρι τις 31/07, όμως, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει περίοδος χάριτος ενός μηνός για την καταβολή, οπότε η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου χωρίς καμία επιβάρυνση, ενώ το υπόλοιπο 50% καταβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση που το δηλωθέν προσωρινό φορολογητέο εισόδημα είναι μικρότερο από το 75% του τελικού φορολογητέου εισοδήματος του έτους, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόσθετο φόρο (ποινή) ίσο με το 10% της διαφοράς μεταξύ του τελικού οφειλόμενου φόρου και του καταβληθέντος προσωρινού φόρου. Ως εκ τούτου, απαιτείται εκτίμηση σχετικά με την κερδοφορία της επιχείρησης για το 2026. Σημειώνουμε ότι παραμένουμε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης κερδοφορίας.

Τελικός Φόρος για το 2025 (Νομικά Πρόσωπα & Φυσικά Πρόσωπα με Λογαριασμούς)

Η καταβολή του τελικού φόρου (αυτοφορολογία) για το φορολογικό έτος 2025 πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 1η Αυγούστου 2026. Η καταβολή μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026 δεν επιβαρύνεται με τόκους και προσαυξήσεις.

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Upcoming income tax payment deadlines

1. Temporary Tax for 2026 (Legal Entities & Individuals)

The 1st instalment of temporary tax for the tax year 2026 is due July 31st, 2026. Payment by August 31st, 2026, is not subject to interest and penalties. The 1st instalment can be revised any time after August 31st up to December 31st, 2026, and will be subject to interest of 3,5% p.a.

Provisional tax is calculated by applying the relevant corporation tax rate of 15% (for legal entities – different rates are applicable in case of self-employed) on the expected taxable profit for the year. It is payable in two equal instalments. 50% of provisional tax is payable by 31/07 but as mentioned before there is a grace period of one month for the payment, hence payment can be affected by end of August without any penalties, and the other 50% is payable by 31st of December. In case the provisional taxable income declared is less than 75% of the final taxable income for the year, the taxpayer is subject to additional tax (penalty) equal to 10% of the difference between the final tax due and the provisional tax paid. In that respect the estimation regarding the business profitability for 2026 is required. Please note that we remain at your disposal if you need assistance in calculating the estimated profitability.

2. Final Tax for 2025 (Legal Entities & Individuals with Accounts)