Economics Weekly Alert 35/2026

Διαγραφή εγγεγραμμένων οργανισμών λόγω μη καταβολής του Ετήσιου Τέλους

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι τον Δεκέμβριο θα προχωρήσει στην έναρξη διαδικασίας διαγραφής εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 327 (2Α) (β) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι οποίες δεν έχουν καταβάλει τα οφειλόμενα Ετήσια Τέλη (άρθρο 391 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113-Τροποποιητικός Νόμος 25(Ι)/2024) για οποιονδήποτε έτος είχαν υποχρέωση να τα καταβάλουν.

Συγκεκριμένα, όσες εταιρείες δεν έχουν καταβάλει το Ετήσιο Τέλος για οποιοδήποτε έτος, από τα έτη 2012-2023, θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για περίοδο τριών μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 327 (3) (γ) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και στη συνέχεια θα διαγραφούν από το μητρώο, εκτός εάν στο μεταξύ αποδειχθεί λόγος για το αντίθετο.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίαςopens in a new tab

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De-registration of Registered Organisations due to non-payment of the annual fee

The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property announces that, in December, it will commence the process of striking off companies pursuant to Article 327(2A)(b) of the Companies Law, Cap. 113, which have failed to pay the Annual Fees due (Article 391 of the Companies Law, Cap. 113 – Amending Law 25(I)/2024) for any year in which they were required to pay such fees.

Specifically, companies that have not paid the Annual Fee for any year from 2012 to 2023 will be published in the Official Gazette of the Republic for a period of three months, in accordance with Article 327(3)(c) of the Companies Law, Cap. 113, and will subsequently be struck off the register, unless, in the meantime, a reason to the contrary is established.

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Propertyopens in a new tab

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Πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Αύγουστος 2026

Κατά τον Αύγουστο 2026, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 121.646 τόνους, σημειώνοντας μείωση 1,4% σε σχέση με τον Αύγουστο 2025. Πτώση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-6,1%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (-23,9%), πετρελαίου θέρμανσης (-9,2%) και πετρελαίου κίνησης (-1,6%). Αντίθετα, άνοδος καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (3,1%), καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου (8,6%), ελαφρού μαζούτ (4,9%) και βενζίνης (1,5%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν οριακή αύξηση της τάξης του 0,2% στους 54.704 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2026 σημείωσαν μείωση 15,3%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (-25,5%) και βενζίνης (-12,7%) ενώ αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (3,3%). Οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες (-0,4%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Αυγούστου 2026 αυξήθηκαν κατά 21,2% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Sales and stocks of petroleum products: August 2026

In August 2026, the total sales of petroleum products amounted to 121.646 tonnes, recording a drop of 1,4% compared to August 2025. A decrease was observed in the provisions of aviation kerosene (-6,1%), as well as in the sales of asphalt (-23,9%), heating gasoil (-9,2%) and road diesel (-1,6%). On the contrary, an increase was observed in the provisions of marine gasoil (3,1%) and in the sales of liquified petroleum gases (8,6%), light fuel oil (4,9%) and motor gasoline (1,5%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have marginally increased by 0,2% to 54.704 tonnes.

The total sales of petroleum products in August 2026 compared to July 2026 recorded a drop of 15,3%. Indicatively, a decrease was recorded in the sales of road diesel (-25,5%) and motor gasoline (-12,7%). The provisions of marine gasoil increased by 3,3% while those of aviation kerosene remained almost unchanged (-0,4%). The total stocks of petroleum products at the end of August 2026 increased by 21,2% compared to the end of the previous month.

During the period January – August 2026, the total sales of petroleum products increased by 0,6% compared to the corresponding period of the previous year.

Source: Cystat

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Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Ιούλιος 2026

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Ιούλιο 2026 έφθασε στις 129,2 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 1,5% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+8,2%) και των μεταλλείων και λατομείων (+6,0%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-1,1%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+6,0%), βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+5,1%), κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+3,8%) και παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+3,7%). Οι μόνες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-6,8%), κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-4,7%) και παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-2,9%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+11,7%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+5,7%) και στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+4,8%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 είναι αυτές της ανάκτησης υλικών (-6,6%) και της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-5,5%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Industrial Production Index: July 2026

In July 2026, the Industrial Production Index reached 129,2 units (base 2021=100), recording an increase of 1,5% compared to July 2025. For the period January – July 2026, the index recorded an increase of 1,6% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 1,5% compared to July 2025. An increase was also observed in water supply and materials recovery (+8,2%) and mining and quarrying (+6,0%). A negative change was observed in the electricity supply sector (-1,1%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to July 2025 were observed in the manufacturing of other non-metallic mineral products (+6,0%), the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (+5,1%), the manufacturing of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (+3,8%) and the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+3,7%). The only negative changes were observed in the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (-6,8%), the manufacturing of paper and paper products and printing (-4,7%) and the manufacturing of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (-2,9%).

Comparing the rates of change for the period January – July 2026 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in water collection, treatment and supply (+11,7%), the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+5,7%) and the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (+4,8%). The activities where the most significant negative changes in production were registered compared to the period January – July 2025 were those relating to materials recovery (-6,6%) and the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (-5,5%).

Source: Cystat

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Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Αύγουστος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Αύγουστο 2026 έφτασε στις 127,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2026. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 4,2%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2026, ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση σε όλους τους υπόλοιπους τομείς και συγκεκριμένα στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 1,1%, στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά 0,3% και στη μεταποίηση κατά 0,1%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 11,6%, παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 8,5%, μεταποίηση 2,2% και μεταλλεία και λατομεία 0,8%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (11,4%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (5,4%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,9%), στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (4,3%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (3,0%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Index of Industrial Output Prices: August 2026

The Index of Industrial Output Prices for August 2026 reached 127,9 units (base 2021=100), recording an increase of 0,2% compared to July 2026. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 4,2%. For the period January-August 2026, the index showed an increase of 1,6% compared to the corresponding period of 2025.

In August 2026 compared to July 2026, the index remained stable in mining and quarrying, while it showed an increase in all other sectors and specifically in water supply and materials recovery by 1,1%, in electricity supply by 0,3% and in manufacturing by 0,1%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in all sectors, as follows: electricity supply 11,6%, water supply and materials recovery 8,5%, manufacturing 2,2% and mining and quarrying 0,8%.

By division of economic activity in manufacturing, in August 2026 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (11,4%), the manufacture of basic metals and fabricated metal products (5,4%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (4,9%), the manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture (4,3%) and the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (3,0%).

Source: Cystat

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Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ): 2o τρίμηνο 2026

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 υπολογίζεται στις 105,46 μονάδες. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο ΔΤΚατ παρουσίασε αύξηση κατά 2,4%, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 σημείωσε αύξηση κατά 7,9%.

Ο υποδείκτης για τις Νέες Οικιστικές Μονάδες κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 υπολογίζεται στις 105,73 μονάδες, σε σύγκριση με 103,25 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίστοιχα, ο υποδείκτης για τις Υφιστάμενες Οικιστικές Μονάδες διαμορφώθηκε στις 105,10 μονάδες, έναντι 102,51 μονάδων το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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House Price Index (HPI): 2nd quarter 2026

According to a preliminary estimate by the Statistical Service, the House Price Index (HPI) for the second quarter of 2026 is estimated at 105,46 units. Compared with the first quarter of 2026, the HPI increased by 2,4%, while compared with the corresponding quarter of 2025, it increased by 7,9%.

The sub-index for New Dwellings in the second quarter of 2026 is estimated at 105,73 units, compared with 103,25 units in the previous quarter. The sub-index for Existing Dwellings is estimated at 105,10 units, compared with 102,51 units in the first quarter of 2026.

Source: Cystat