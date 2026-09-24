Economics Weekly Alert 33/2026

Επιβεβαίωση στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων για το έτος 2026

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) ενημερώνει ότι όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί), καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) από την 1ην Οκτωβρίου 2026 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026 και να προβούν στην ενέργεια της επιβεβαίωσης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων (ΠΔ) ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ό,τι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση).

Λάβετε υπόψη ότι εάν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026 δεν προβείτε στην επιβεβαίωση στοιχείων ως ανωτέρω στο ΜΠΔ ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) την πρώτη μέρα και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000).

Στις «Συνήθεις ερωτήσεις-Πραγματικοί Δικαιούχοι», στην ενότητα «Επιβεβαίωση στοιχείων στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων», μπορείτε να βρείτε τα βήματα της ενέργειας επιβεβαίωσης στο σύστημα του ΜΠΔ στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.companies.gov.cy/gr/βάση-πληροφοριών/συνήθεις-ερωτήσεις-πραγματικοί-δικαιούχοι/επιβεβαίωση-στοιχείων-στο-μητρώο-πραγματικών-δικαιούχων.opens in a new tab

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η αρχική καταχώρηση ή αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο σύστημα των ΠΔ που αφορά τα στοιχεία των ΠΔ ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας της εταιρείας και άλλης νομικής οντότητας εμπίπτει στην περίοδο της επιβεβαίωσης στοιχείων δηλαδή μεταξύ 1/10 και 31/12 του τρέχοντος έτους, τότε θα πρέπει να εκτελείται η σχετική ενέργεια και ακολούθως η επιβεβαίωση στοιχείων των ΠΔ ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ό,τι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση) μέχρι και τις 31/12 του τρέχοντος έτους.

Στην περίπτωση οργανισμού του οποίου η προθεσμία για αρχική καταχώρηση (90 ημέρες από την ημερομηνία σύστασης ή εγγραφής) εμπίπτει στην περίοδο επιβεβαίωσης στοιχείων, τα στοιχεία του πρέπει επίσης να επιβεβαιωθούν μέχρι και τις 31/12 του τρέχοντος έτους.

Λάβετε υπόψη ότι η επιβεβαίωση στοιχείων πρέπει να διενεργηθεί μια μόνο φορά κατά την περίοδο 1/10 μέχρι και 31/12 του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που, μετά την επιβεβαίωση στοιχείων προκύψει αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, η επιβεβαίωση στοιχείων δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

Ερωτήματα που αφορούν θέματα ΠΔ να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ubos@meci.gov.cyopens in a new tab.

Το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ηλεκτρονικό και η ενημέρωση του γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου: https://ubo.meci.gov.cyopens in a new tab.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίαςopens in a new tab

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Confirmation of Beneficial Owners’ details in the Beneficial Owners Register System for the year 2026

The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP) informs that all companies incorporated or registered under the Companies Law, Cap. 113, all European Public Limited-Liability Companies (SE), and all Partnerships (hereinafter referred to as “Entities”) are required to access the Beneficial Owners Register (BOR) system from 1 October 2026 until and including 31 December 2026 and carry out the action of confirming the details of the beneficial owners (BOs) or the senior management officials or the due diligence information (as applicable in each case).

Please note that if, by 31 December 2026, you fail to confirm the details as stated above in the BOR, irrespective of any criminal liability or prosecution of any person, the company or other legal entity will be subject to a monetary penalty of one hundred euros (€100) on the first day and an additional monetary penalty of fifty euros (€50) for each day the violation continues, up to a maximum total penalty of five thousand euros (€5,000).

Under “Frequently Asked Questions – Beneficial Owners”, in the section “Confirmation of details in the Beneficial Owners Register”, you can find the steps for carrying out the confirmation in the BOR system at the following link:

https://www.companies.gov.cy/gr/βάση-πληροφοριών/συνήθεις-ερωτήσεις-πραγματικοί-δικαιούχοι/επιβεβαίωση-στοιχείων-στο-μητρώο-πραγματικών-δικαιούχωνopens in a new tab

It is noted that, where the initial registration, change, or any other action in the BO system concerning the details of the BOs, senior management officials, or due diligence information of a company or other legal entity falls within the confirmation period, i.e. between 1 October and 31 December of the current year, the relevant action must first be completed and subsequently the confirmation of the details of the BOs, senior management officials, or due diligence information (as applicable in each case) must be completed by 31 December of the current year.

In the case of an Entity whose deadline for initial registration (90 days from the date of incorporation or registration) falls within the confirmation period, its details must also be confirmed by 31 December of the current year.

Please note that the confirmation of details must be carried out only once during the period from 1 October until and including 31 December of the current year. In the event that, after the confirmation of details, a change or any other action occurs, the confirmation of details does not need to be repeated.

Questions relating to BO matters should be sent to the following email address:

Ubos@meci.gov.cyopens in a new tab

The Beneficial Owners Register is electronic, and it is updated exclusively and only through the following electronic link: https://ubo.meci.gov.cyopens in a new tab

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Propertyopens in a new tab

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Κρατικοί υπάλληλοι κατά κατηγορία: Αύγουστος 2026

Οι Κρατικοί Υπάλληλοι τον Αύγουστο του 2026 ανήλθαν στα 53.080 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 419 άτομα (0,8%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία μειώθηκε κατά 1,0%, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας σημειώθηκε αύξηση 2,2% και στις δύο κατηγορίες.

Στο σύνολο των Κρατικών Υπαλλήλων, η μεγαλύτερη αύξηση (3,0%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, ενώ μικρή μείωση (-0,1%) παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό. Στις επιμέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους ΕΑΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (26,0%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (EOX) των Δυνάμεων Ασφαλείας (-96,6%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-96,6%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου από τον Αύγουστο του 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026 ο μέσος όρος των Κρατικών Υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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State employees by category: August 2026

In August 2026, the total number of State Employees reached 53.080, recording an increase of 419 employees (0,8%) compared with August 2025. Employment in the Civil Service declined by 1,0%, while it increased by 2,2% in both the Educational Service and the Security Forces.

Compared with August 2025, the largest increase in total State Employees is observed in employees with contracts of indefinite duration (3,0%), while a minor decrease (-0,1%) is observed in Hourly Paid Workers. Focusing on employee categories by Service, the largest percentage increase in employment is recorded for employees with contracts of indefinite duration in the Educational Service (26,0%), while the largest percentage decrease is observed for employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-96,6%).

It is noted that the significant decrease observed in the number of employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-96,6%) is mainly attributed to the completion and non-renewal of specific contracts of definite duration from August 2025 onwards.

For the period January – August 2026, the average total number of State Employees increased by 0,4% compared with the corresponding period of 2025.

Source: Cystat

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Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα: 2ο τρίμηνο 2026

Η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 ανήλθε στα 78.433 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.119 άτομα ή 1,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Από το σύνολο των εργαζομένων, 73.284 απασχολούνταν στη Γενική Κυβέρνηση και 5.149 σε Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση. Ειδικότερα, στη Γενική Κυβέρνηση καταγράφηκαν 55.372 Κρατικοί Υπάλληλοι, 11.314 εργαζόμενοι σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και 6.598 εργαζόμενοι στις Τοπικές Αρχές.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση στη Γενική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 1.009 άτομα (1,4%), με αύξηση κατά 293 άτομα (0,4%) στην Κεντρική Κυβέρνηση και κατά 716 άτομα (12,2%) στις Τοπικές Αρχές. Η αύξηση στην απασχόληση των Τοπικών Αρχών οφείλεται κατά κύριο λόγο στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, όπου η απασχόληση ενισχύθηκε κατά 416 άτομα (39,1%). Στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση καταγράφηκε αύξηση κατά 110 άτομα (2,2%).

Συγκριτικά με το 1ο τρίμηνο του 2026, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 45 άτομα (0,1%). Η απασχόληση στη Γενική Κυβέρνηση παρουσίασε αύξηση κατά 48 άτομα (0,1%), με μείωση απασχόλησης στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 144 άτομα (-0,2%) και αύξηση απασχόλησης στις Τοπικές Αρχές κατά 192 άτομα (3,0%). Στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση παρατηρήθηκε μείωση κατά 3 άτομα (-0,1%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Employment in the Broad Public Sector: 2nd quarter 2026

Employment in the Broad Public Sector in the 2nd quarter of 2026 reached 78.433 persons, recording an increase of 1.119 persons, or 1,4%, compared with the corresponding quarter of 2025.

Of the total number of employees, 73.284 were employed in General Government and 5.149 in Publicly Owned Enterprises and Companies. More specifically, General Government comprised 55.372 State Employees, 11.314 employees in Non-Profit Organisations and 6.598 employees in Local Authorities.

Compared with the corresponding quarter of 2025, employment in General Government increased by 1.009 persons (1,4%), with Central Government recording an increase of 293 persons (0,4%) and Local Authorities recording an increase of 716 persons (12,2%). The increase in the employment of Local Authorities is mainly attributed to District Local Government Organisations, where employment increased by 416 persons, or 39,1%. The employment of Publicly Owned Enterprises and Companies increased by 110 persons (2,2%).

Compared to the 1st quarter of 2026, employment in the Broad Public Sector increased by 45 persons (0,1%). Employment in General Government increased by 48 persons (0,1%), with a decrease of 144 persons (-0,2%) in Central Government and an increase of 192 persons (3,0%) in Local Authorities. A decrease of 3 persons (-0,1%) was recorded in the employment of Publicly Owned Enterprises and Companies.

Source: Cystat

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Κενές θέσεις εργασίας: 2ο τρίμηνο 2026

O αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 2ο τρίμηνο του 2026 ανήλθε στις 12.930, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3.123 θέσεις (-19,5%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 16.053. Σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2026 παρατηρήθηκε μείωση 975 θέσεων (-7,0%).

Το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 ήταν 2,6%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 ήταν 2,8% και 3,3% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 2ο τρίμηνο του 2026 παρατηρούνται στους Τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (4,6%), Μεταφοράς και Αποθήκευσης (3,5%) και Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (3,5%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Job vacancies: 2nd quarter 2026

The number of job vacancies in the 2nd quarter of 2026 reached 12.930, recording a decrease of 3.123 vacancies (-19,5%) compared to the same quarter of the previous year where the number was 16.053. Compared to the 1st quarter of 2026 the number of job vacancies decreased by 975 (-7,0%).

The job vacancy rate in the 2nd quarter of 2026 was 2,6%, while the job vacancy rate in the previous quarter and the 2nd quarter of 2025 was 2,8% and 3,3% respectively. The largest job vacancy rates in the 2nd quarter of 2026 were observed in the Sectors of Accommodation and Food Service Activities (4,6%), Transportation and Storage (3,5%) and Administrative and Support Service Activities (3,5%).

Source: Cystat

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Στοιχεία επιτοκίων για καταθέσεις και δάνεια για κάθε πιστωτικό ίδρυμα με μήνα αναφοράς Ιούλιο 2026

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα αναλυτικά στοιχεία επιτοκίων για καταθέσεις και δάνεια για κάθε πιστωτικό ίδρυμα με μήνα αναφοράς Ιούλιο 2026. Για τα στοιχεία, καθώς και εκτενέστερη σχετική πληροφόρηση, πατήστε εδώopens in a new tab.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρουopens in a new tab

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Interest rate data for deposits and loans for each credit institution- Reference month: July 2026

The Central Bank of Cyprus has today published detailed interest rate data for deposits and loans for each credit institution, with July 2026 as the reference month. For the data, as well as more detailed related information, please click hereopens in a new tab.

Source: Central Bank of Cyprusopens in a new tab

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Άδειες οικοδομής: Μάιος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Μάιο 2026 ανήλθε στις 735, καταγράφοντας άνοδο 21,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €428,2 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 352,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.847 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, εκδόθηκαν 3.650 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 2.764 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 32,1%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 43,9% και το συνολικό εμβαδόν κατά 43,1%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 63,7%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Building permits: May 2026

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during May 2026 stood at 735, registering an increase of 21,1% compared to the corresponding month of the previous year. The total value of these permits reached €428,2 million and the total area 352,1 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 1.847 dwelling units.

During the period January – May 2026, 3.650 building permits were issued compared to 2.764 in the corresponding period of the previous year, recording an increase of 32,1%. The total value of these permits increased by 43,9% and the total area by 43,1%. The number of dwelling units recorded an increase of 63,7%.

Source: Cystat

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Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Αύγουστος 2026

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο 2026 ανήλθαν σε 581.880 σε σύγκριση με 602.026 τον Αύγουστο 2025, σημειώνοντας μείωση 3,3%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.820.649 σε σύγκριση με 3.034.155 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 7,0%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Αύγουστο 2026, αφού αποτέλεσαν το 30,5% (177.603) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 23,3% (135.628), οι αφίξεις από την Πολωνία το 6,3% (36.622), οι αφίξεις από τη Γερμανία 4,4% (25.823) και οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,0% (17.441).

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Αύγουστο 2026 ανήλθαν στις 239.337 σε σύγκριση με 238.740 τον Αύγουστο 2025, σημειώνοντας αύξηση 0,3%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Αύγουστο 2026 ήταν η Ελλάδα με 36,6% (87.684), το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,9% (16.448), η Ιταλία 4,6% (11.054), η Πολωνία 4,3% (10.408) και η Ρωσία με 4,2% (10.021).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Αύγουστο 2026 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 93,1%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 5,9%, οι σπουδές ποσοστό 0,8% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 0,2%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: August 2026

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 581.880 in August 2026 compared to 602.026 in August 2025, recording a decrease of 3,3%.

For the period of January – August 2026, arrivals of tourists totaled 2.820.649 compared to 3.034.155 in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 7,0%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for August 2026, with a share of 30,5% (177.603) of total arrivals, followed by Israel with 23,3% (135.628), Poland with 6,3% (36.622), Germany with 4,4% (25.823) and Sweden with 3,0% (17.441).

In August 2026, 84,5% of tourists travelled for holidays, 13,0% visited friends and relatives and 2,4% travelled for business purposes. Respectively, in August 2025, 86,5% of tourists visited Cyprus for holidays, 11,4% visited friends or relatives and 2,1% visited Cyprus for business purposes.

Returns of residents of Cyprus

A total of 239.337 residents of Cyprus returned from a trip abroad in August 2026 compared to 238.740 in the corresponding month last year, recording an increase of 0,3%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in August 2026 were Greece with a share of 36,6% (87.684), the United Kingdom with 6,9% (16.448), Italy with 4,6% (11.054), Poland with 4,3% (10.408) and Russia with 4,2% (10.021).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in August 2026 was mainly holidays, with a percentage of 93,1%, whilst business reasons held a percentage of 5,9%, studies 0,8% and other reasons 0,2%.

Source: Cystat

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Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Αύγουστος 2026

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Αύγουστο του 2026 αυξήθηκε κατά 5,2% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 αυξήθηκε κατά 1,5%.

Συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2025, οι κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (13,3%) και Μεταφορές (9,8%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή. Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-5,5%) και Ενημέρωση και Επικοινωνία (-1,6%).

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (5,5%), Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (2,7%), Ένδυση και Υπόδηση (-1,5%) και Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (1,2%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες, τόσο σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 όσο και σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026, παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (15,0% και 4,0% αντίστοιχα).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Ηarmonized Index of Consumer Prices (HICP): August 2026

The HICP increased by 5,2% in August 2026 compared with August 2025 and by 1,5% between July and August 2026.

Compared with August 2025, the categories Restaurants and Accommodation Services (13,3%) and Transport (9,8%) recorded the largest positive changes. The largest negative changes were observed in the categories Clothing and Footwear (-5,5%) and Information and Communication (-1,6%).

Compared with July 2026, the largest changes were recorded in the categories Transport (5,5%), Restaurants and Accommodation Services (2,7%), Clothing and Footwear (-1,5%) and Recreation, Sports and Culture (1,2%).

The largest change among the economic categories, both compared with August 2025 and July 2026, was observed in the category Energy (15,0% and 4,0% respectively).

Source: Cystat