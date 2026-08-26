Economics Weekly Alert 29/2026

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in European Union

This week’s economic news

Comprehensive Overview of the Key Economic Trends and Developments Reported Across Cyprus This Week

Σημείωση: Το επόμενο Εconomics weekly alert θα δημοσιευθεί στις 4 Σεπτεμβρίου.

Note: The next Economics weekly alert will be issued on 4 September.

Παράταση Προθεσμίας: Δήλωση ΦΠΑ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026 & Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (VIES) για τον Ιούλιο 2026

Το Τμήμα Φορολογίας Κύπρου ανακοίνωσε ότι η προθεσμία για την υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ και την καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026, καθώς και η προθεσμία για την υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) που αφορά τον Ιούλιο 2026, παρατείνονται μέχρι τις 20 Αυγούστου 2026.

Σημαντική Σημείωση

Υποβολές δηλώσεων ή πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν μετά τις 20 Αυγούστου 2026 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιβάλλονται οι ακόλουθες επιβαρύνσεις:

€100 για εκπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ.

Επιβάρυνση 10% επί οποιουδήποτε ανεξόφλητου ποσού ΦΠΑ.

€50 για εκπρόθεσμη υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES).

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Deadline Extension: VAT Return for the period ending 30 June 2026 & VIES for July 2026

The Cyprus Tax Department has announced that the deadline for submission of the VAT Return and payment of the VAT due for the period ending 30 June 2026 as well as the submission of the Recapitulative Statement (VIES) relating to July 2026 are extended until 20 August 2026.

Important Note

Submissions or payments made after 20 August 2026 will be considered late and will be subject to the following penalties:

€100 for late submission of the VAT return

10% surcharge on any unpaid VAT amount

€50 for late submission of the VIES statement

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Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιούνιος 2026

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Ιούνιο 2026 κατά 8,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Turnover Value Index of Retail Trade except of Motor Vehicles: June 2026

The Turnover Value Index of Retail Trade for June 2026 increased by 8,3% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 5,5% compared to the corresponding month of the previous year.

Source: Cystat

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Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Ιούνιος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιούνιο 2026 έφτασε στις 125,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον Μάιο 2026. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 2,3%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 0,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,3%, στη μεταποίηση κατά 0,3% και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επίσης κατά 0,3%, ενώ σημείωσε μείωση στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 0,2%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 5,8%, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 3,6%, μεταποίηση 1,8% και μεταλλεία και λατομεία 1,6%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (10,8%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (5,6%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (5,2%), στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (4,1%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (2,6%), ενώ σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-0,2%). Στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών δεν σημειώθηκε μεταβολή.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Index of Industrial Output Prices: June 2026

The Index of Industrial Output Prices for June 2026 reached 125,8 units (base 2021=100), recording an increase of 0,3% compared to May 2026. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 2,3%. For the period January-June 2026, the index showed an increase of 0,8% compared to the corresponding period of 2025.

In June 2026 compared to May 2026, the index showed an increase in mining and quarrying by 0,3%, in manufacturing by 0,3% and in electricity supply also by 0,3%, while it showed a decrease in the sector of water supply and materials recovery by 0,2%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in all sectors, as follows: water supply and materials recovery 5,8%, electricity supply 3,6%, manufacturing 1,8% and mining and quarrying 1,6%.

By division of economic activity in manufacturing, in June 2026 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (10,8%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (5,6%), the manufacture of basic metals and fabricated metal products (5,2%), the manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture (4,1%) and the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (2,6%), while a decrease was recorded in the manufacture of food products, beverages and tobacco products (-0,2%). No change was recorded in the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products.

Source: Cystat

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Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Ιούνιος 2026

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €420,3 εκ. (1,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €416,8 εκ. (1,1% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 αυξήθηκαν κατά €290,3 εκ. (+4,1%) και ανήλθαν στα €7.400,3 εκ. σε σύγκριση με €7.110,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €101,0 εκ. (+6,3%) και ανήλθαν στα €1.694,6 εκ. σε σύγκριση με €1.593,6 εκ. το 2025. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €181,3 εκ. (+7,7%) και ανήλθαν στα €2.537,3 εκ. σε σύγκριση με €2.356,0 εκ. το 2025. Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €207,9 εκ. (+9,3%) και ανήλθαν στα €2.453,1 εκ. σε σύγκριση με €2.245,2 εκ. το 2025, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €263,8 εκ. (+18,0%) και ανήλθαν στα €1.726,9 εκ. σε σύγκριση με €1.463,1 εκ. το 2025.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €84,6 εκ. και περιορίστηκαν στα €23,0 εκ. σε σύγκριση με €107,6 εκ. το 2025. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €23,4 εκ. (-4,6%) και περιορίστηκαν στα €481,8 εκ. σε σύγκριση με €505,2 εκ. το 2025. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €29,3 εκ. (-28,5%) και περιορίστηκαν στα €73,6 εκ. σε σύγκριση με €102,9 εκ. το 2025. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €62,6 εκ. (-31,4%) και περιορίστηκαν στα €136,9 εκ. σε σύγκριση με €199,5 εκ. το 2025.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 αυξήθηκαν κατά €286,8 εκ. (+4,3%) και ανήλθαν στα €6.980,0 εκ. σε σύγκριση με €6.693,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €88,0 εκ. (+13,4%) και ανήλθε στα €745,4 εκ. σε σύγκριση με €657,4 εκ. το 2025. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €64,9 εκ. (+3,4%) και ανήλθαν στα €1.979,5 εκ. σε σύγκριση με €1.914,6 εκ. το 2025. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €151,7 εκ. (+5,5%) και ανήλθαν στα €2.893,1 εκ. σε σύγκριση με €2.741,4 εκ. το 2025. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €12,4 εκ. (+4,9%) και ανήλθαν στα €263,4 εκ. σε σύγκριση με €251,0 εκ. το 2025. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €39,9 εκ. (+9,1%) και ανήλθαν στα €478,4 εκ. σε σύγκριση με €438,5 εκ. το 2025.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €57,1 εκ. (-9,0%) και περιορίστηκε στα €580,8 εκ. σε σύγκριση με €637,9 εκ. το 2025, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €8,9 εκ. (+2,1%) και ανήλθαν στα €434,0 εκ. σε σύγκριση με €425,1 εκ. το 2025 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €66,0 εκ. (-31,0%) και περιορίστηκαν στα €146,8 εκ. σε σύγκριση με €212,8 εκ. το 2025.

Επιπλέον, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €13,0 εκ. (-24,8%) και περιορίστηκαν στα €39,4 εκ. σε σύγκριση με €52,4 εκ. το 2025.

Σημαντική Διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Fiscal Accounts of General Government: January-June 2026

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €420,3 mn (1,1% of GDP) for the period of January-June 2026, as compared to a surplus of €416,8 mn (1,1% of GDP) that was recorded during the period of January-June 2025.

Revenue

During the period of January-June 2026, total revenue increased by €290,3 mn (+4,1%) and amounted to €7.400,3 mn, compared to €7.110,0 mn in the corresponding period of 2025.

In detail, revenue from taxes on income and wealth increased by €101,0 mn (+6,3%) and amounted to €1.694,6 mn, compared to €1.593,6 mn in 2025. Social contributions increased by €181,3 mn (+7,7%) and amounted to €2.537,3 compared to €2.356,0 mn in 2025. Taxes on production and imports increased by €207,9 mn (+9,3%) and amounted to €2.453,1 mn, compared to €2.245,2 mn in 2025, of which net VAT revenue increased by €263,8 mn (+18,0%), and amounted to €1.726,9 mn, compared to €1.463,1 mn in 2025.

On the contrary, capital transfers decreased by €84,6 mn to €23,0 mn, from €107,6 mn in 2025. Revenue from the sale of goods and services decreased by €23,4 mn (-4,6%) to €481,8 mn, from €505,2 mn in 2025. Property income decreased by €29,3 mn (-28,5%) to €73,6 mn, from €102,9 mn in 2025. Current transfers decreased by €62,6 mn (-31,4%) to €136,9 mn, from €199,5 mn in 2025.

Expenditure

During the period of January-June 2026, total expenditure increased by €286,8 mn (+4,3%) and amounted to €6.980,0 mn, compared to €6.693,2 mn in the corresponding period of 2025.

In detail, intermediate consumption increased by €88,0 mn (+13,4%) and amounted to €745,4 mn, compared to €657,4 mn in 2025. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €64,9 mn (+3,4%) and amounted to €1.979,5 mn, compared to €1.914,6 mn in 2025. Social benefits increased by €151,7 mn (+5,5%) and amounted to €2.893,1 mn, compared to €2.741,4 mn in 2025. Interest payable increased by €12,4 mn (+4,9%) and amounted to €263,4 mn, compared to €251,0 mn in 2025. Current transfers increased by €39,9 mn (+9,1%) and amounted to €478,4 mn, compared to €438,5 mn in 2025.

The capital account decreased by €57,1 mn (-9,0%) to €580,8 mn, from €637,9 mn in 2025, of which gross capital formation increased by €8,9 mn (+2,1%) and amounted to €434,0 mn, compared to €425,1 mn in 2025 and other capital expenditure decreased by €66,0 mn (-31,0%) to €146,8 mn, from €212,8 mn in 2025.

Furthermore, subsidies decreased by €13,0 (-24,8%) mn to €39,4 mn, from €52,4 mn in 2025.

Important Notice

It is emphasized that for a number of entities of the General Government and specifically for the Local Government Subsector, estimates have been produced by the Statistical Service, due to non-submission of sufficient data by the competent authorities.

Source: Cystat

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ΚΤΚ: Τα χαμηλότερα καταθετικά επιτόκια στην Ευρωζώνη παραμένουν στην Κύπρο

Τα χαμηλότερα στην ευρωζώνη είναι τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου τη Δευτέρα για τον Ιούνιο 2026.

Παρόλο που το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε αύξηση στο 1,42%, σε σύγκριση με 1,25% τον προηγούμενο μήνα, όπως και το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, το οποίο παρουσίασε αύξηση στο 1,41%, σε σύγκριση με 1,31% τον προηγούμενο μήνα, η ΚΤΚ αναφέρει ότι τα επιτόκια καταθέσεων στην Κύπρο αποτελούν εξωκείμενη/αποκλίνουσα τιμή και διαμορφώνονται στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην μεγάλη ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις υψηλότερες της Ευρωζώνης (ενδεικτικά, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2026 διαμορφώθηκε στο 310%, σε σύγκριση με τον διάμεσο 189% και τον μέσο όρο 158% στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο 2026 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), καθώς και στη μικρή εμβέλεια της τραπεζικής αγοράς της Κύπρου.

Τα επιτόκια σε νέες καταθέσεις διαμορφώνονται σε παρόμοια επίπεδα με τις υφιστάμενες καταθέσεις, για τους ίδιους λόγους.

"Η μετακύλιση των αυξήσεων και των μειώσεων επιτοκίων στις νέες καταθέσεις στην Κύπρο παρουσιάζεται αδύναμη σε σύγκριση με σχεδόν όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες", αναφέρει η ΚΤΚ.

Όπως σημειώνεται, παρατηρείται ότι ο μέσος ρυθμός μετακύλισης (pass-through) στην Ευρωζώνη κατά την περίοδο της νομισματικής σύσφιξης (δηλ. αύξησης επιτοκίων) σε σχέση με τον ρυθμό της νομισματικής χαλάρωσης (δηλ. μείωσης επιτοκίων) ήταν ψηλότερος στο νέο καταθετικό χαρτοφυλάκιο των νοικοκυριών κατά 3,6% και χαμηλότερος κατά 14,2% για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρειες. Ωστόσο, στην Κύπρο οι αντίστοιχοι μέσοι ρυθμοί μετακύλισης είναι: ψηλότερος κατά 0,7% για τα νοικοκυριά κατά την περίοδο της νομισματικής σύσφιξης σε σχέση με τον ρυθμό της νομισματικής χαλάρωσης και χαμηλότερος κατά 11,8% για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Επιτόκια δανείων

Την ίδια ώρα, σημειώνεται ότι το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε μείωση στο 6,50%, σε σύγκριση με 6,95% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε οριακά στο 4,04%, σε σύγκριση με 4,06% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. αυξήθηκε στο 4,32%, σε σύγκριση με 4,27% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε αύξηση στο 4,07%, σε σύγκριση με 3,85% τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το ύψος των επιτοκίων δανείων σε υφιστάμενα υπόλοιπα στην Κύπρο πλησιάζουν τον αντίστοιχο διάμεσο της Ευρωζώνης, με το περιθώριο να είναι εκμηδενισμένο (0,0%) για τα νοικοκυριά και να περιορίζεται στο 0,4% για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Η συσχέτιση του ρυθμού μετάδοσης της νομισματικής χαλάρωσης και σύσφιξης στην Κύπρο, είναι ευθυγραμμισμένη με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης στα υφιστάμενα δάνεια, τόσο των νοικοκυριών όσο και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, αναφέρει η ΚΤΚ. Πιο συγκεκριμένα, η συσχέτιση της μείωσης που παρατηρείται στα δανειστικά επιτόκια κατά την περίοδο της νομισματικής χαλάρωσης (Ιούνιος 2024 – Ιούνιος 2026) με την αντίστοιχη αύξηση κατά την περίοδο της νομισματικής σύσφιξης (Ιούνιος 2022 – Δεκέμβριος 2023) συγκρίνεται ευνοϊκά με τις λοιπές χώρες της Ευρωζώνης.

Όσον αφορά το ύψος των επιτοκίων των νέων δανείων στην Κύπρο είναι συγκρίσιμο με τον διάμεσο της Ευρωζώνης, προστίθεται. Συγκεκριμένα, το περιθώριο του σταθμικού μέσου επιτοκίου για τα νέα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας είναι στο -0,2% (δηλ. χαμηλότερα από το διάμεσο της Ευρωζώνης), ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες το αντίστοιχο περιθώριο ανέρχεται στο 0,3%.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η συσχέτιση μετακύλισης (pass-through) του ρυθμού μετάδοσης της νομισματικής χαλάρωσης και σύσφιξης στην Κύπρο, είναι ευθυγραμμισμένη με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης στα νέα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας.

Σε σχέση με τα νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, σημειώνεται ότι διαφαίνεται ασθενέστερη μετακύλιση στην Κύπρο, τόσο κατά την περίοδο της νομισματικής σύσφιξης όσο και της νομισματικής χαλάρωσης. Παρ’ όλα αυτά, σημειώνεται ότι παρατηρείται ότι ο μέσος ρυθμός μετακύλισης (pass-through) στην Ευρωζώνη κατά την περίοδο της νομισματικής σύσφιξης ήταν ψηλότερος στα νέα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατά 32,9% και 17,3% αντίστοιχα, σε σχέση με τον ρυθμό της νομισματικής χαλάρωσης.

Επίσης, προστίθεται ότι στην Κύπρο ο ρυθμός μετακύλισης κατά τη νομισματική σύσφιξη ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο της νομισματικής χαλάρωσης μόνο κατά 0,8% για τα νοικοκυριά, ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ήταν μικρότερος κατά 12,6%.

Αυξημένα τα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο

Εξάλλου, η ΚΤΚ αναφέρει ότι το ποσοστό των νέων δανείων προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας με κυμαινόμενο επιτόκιο είναι ευθυγραμμισμένο με την Ευρωζώνη, ακολουθώντας, τα τελευταία χρόνια, πτωτική πορεία.

Συγκεκριμένα, από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022, έχει υποχωρήσει τον Ιούνιο 2026 στο 10,9%, και βρίσκεται κάτω από τον διάμεσο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με την ΚΤΚ, αυτό το γεγονός ενδέχεται να επηρεάζεται εν μέρει από τις επιλογές δανειοδότησης με σταθερό επιτόκιο κατά τα πρώτα έτη (π.χ. 3-5 έτη), και τη μετέπειτα μετατροπή τους σε κυμαινόμενο επιτόκιο.

"Συνεπώς διαφαίνεται μια αλλαγή στη συμπεριφορά των δανειοληπτών αναφορικά με τον επιτοκιακό κίνδυνο, στοιχείο το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών", σημειώνει η ΚΤΚ.

Επίσης, όπως αναφέρεται, το ποσοστό των νέων δανείων προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που παρέχονται με κυμαινόμενο επιτόκιο συγκρίνεται ευνοϊκά με την Ευρωζώνη. Το εν λόγω ποσοστό ακολουθεί τα τελευταία χρόνια μία πτωτική πορεία. Από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022 βρίσκεται σήμερα στο 69,1%, το οποίο είναι ίσο με το διάμεσο της Ευρωζώνης.

Ποσά καθαρών νέων δανείων

Τον Ιούνιο του 2026 τα καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €626,2 εκατ., (από σύνολο €831,3 εκατ. νέων δανείων) σε σύγκριση με €361,9 εκατ. (από σύνολο €594,5 εκατ. νέων δανείων) τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €25,1 εκατ. (από σύνολο €29,6 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €23,9 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €25,6 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €152,1 εκατ. (από σύνολο €201,1 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €145,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €197,2 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν μείωση στα €54,5 εκατ. (από σύνολο €77,3 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €63,4 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €75,7 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν αύξηση στα €387,5 εκατ. (από σύνολο €512,5 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €121,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €282,9 εκατ. νέων δανείων).

Πηγή: Economy Today

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CBC: Cyprus continues to have the lowest Deposit Interest Rates in the Eurozone

Cyprus continues to have the lowest deposit interest rates in the euro area, according to data published by the Central Bank of Cyprus (CBC) on Monday for June 2026.

Although the interest rate on household fixed-term deposits of up to one year increased to 1.42%, compared with 1.25% in the previous month, and the corresponding rate for deposits by non-financial corporations also rose to 1.41%, from 1.31% a month earlier, the CBC notes that deposit rates in Cyprus remain an outlier, standing at the lowest level in the Eurozone.

According to the CBC, this is likely due to the exceptionally high liquidity of Cypriot banks, which is among the highest in the Eurozone. As an indication, Cyprus' Liquidity Coverage Ratio (LCR) stood at 310% in June 2026, compared with a Eurozone median of 189% and an EU average of 158% in March 2026 (the latest available data). Another contributing factor is the relatively small size of Cyprus' banking market.

Interest rates on new deposits are at similar levels to those on existing deposits for the same reasons.

"The pass-through of interest rate increases and decreases to new deposits in Cyprus is weaker compared with almost all other Eurozone countries, for both households and non-financial corporations," the CBC said.

The Bank notes that, across the Eurozone, the average pass-through during the period of monetary tightening (interest rate increases) was 3.6% higher than during the period of monetary easing (interest rate cuts) for new household deposits, while for non-financial corporations it was 14.2% lower. In Cyprus, however, the corresponding figures show only a 0.7% higher pass-through for households during monetary tightening compared with easing, while for non-financial corporations it was 11.8% lower.

Loan Interest Rates

Meanwhile, the interest rate on consumer loans fell to 6.50%, compared with 6.95% in the previous month. The interest rate on housing loans also edged down to 4.04%, from 4.06%.

The interest rate on loans to non-financial corporations of up to €1 million increased to 4.32%, from 4.27%, while the rate on loans exceeding €1 million rose to 4.07%, from 3.85%.

According to the CBC, interest rates on outstanding loan balances in Cyprus are now close to the Eurozone median. The difference has been eliminated (0.0%) for households and narrowed to 0.4% for non-financial corporations.

The transmission of monetary easing and tightening to existing loans in Cyprus is broadly aligned with that of the rest of the Eurozone for both household and corporate lending. Specifically, the reduction in lending rates during the monetary easing period (June 2024 – June 2026), compared with the increase during the monetary tightening period (June 2022 – December 2023), compares favourably with other Eurozone countries.

Interest rates on new loans in Cyprus are also broadly in line with the Eurozone median. The weighted average interest rate margin on new housing loans is -0.2%, meaning it is below the Eurozone median, while the corresponding margin for non-financial corporations is 0.3%.

The CBC also states that the pass-through of monetary policy to new housing loans is aligned with the rest of the Eurozone.

For new loans to non-financial corporations, however, the pass-through in Cyprus appears weaker during both periods of monetary tightening and easing. Across the Eurozone, the average pass-through during monetary tightening was 32.9% higher for new housing loans and 17.3% higher for loans to non-financial corporations than during monetary easing.

In Cyprus, the pass-through during monetary tightening exceeded that of monetary easing by only 0.8% for households, while for non-financial corporations it was 12.6% lower.

Increase in Fixed-Rate Mortgage Lending

The CBC also reports that the proportion of new housing loans granted to households with variable interest rates has been declining in recent years and is now broadly in line with the Eurozone.

Specifically, from almost 100% at the beginning of 2022, the share had fallen to 10.9% by June 2026, placing Cyprus below the Eurozone median. According to the CBC, this may partly reflect borrowers opting for fixed interest rates during the initial years of their mortgage (typically three to five years), before switching to a variable rate.

"This suggests a change in borrowers' behaviour regarding interest rate risk, which should be taken into account in banks' risk management policies," the CBC noted.

The Bank also reports that the share of new loans to households and non-financial corporations granted at variable interest rates compares favourably with the Eurozone average and has been on a downward trend in recent years. From nearly 100% in early 2022, it has now fallen to 69.1%, matching the Eurozone median.

Net New Lending

In June 2026, net new lending increased to €626.2 million (out of total new lending of €831.3 million), compared with €361.9 million (out of total new lending of €594.5 million) in the previous month.

Net new consumer lending rose to €25.1 million (out of €29.6 million in total new consumer loans), compared with €23.9 million (out of €25.6 million) in the previous month.

Net new housing loans increased to €152.1 million (out of €201.1 million in total new housing loans), compared with €145.5 million (out of €197.2 million) a month earlier.

Net new loans to non-financial corporations of up to €1 million declined to €54.5 million (out of €77.3 million in total new loans), from €63.4 million (out of €75.7 million) in the previous month.

By contrast, net new loans to non-financial corporations exceeding €1 million increased significantly to €387.5 million (out of €512.5 million in total new loans), compared with €121.5 million (out of €282.9 million) in the previous month.

Source: Economy Today

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Άλλη μια ευκαιρία για το «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» - Δεκτές αιτήσεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Άλλους δύο μήνες περίπου θα έχουν στη διάθεση τους όσοι δανειολήπτες ενδιαφέρονται για συμμετοχή στο Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» καθώς το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποίησε σήμερα παράταση στην υποβολή αιτήσεων μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», η παραλαβή των αιτήσεων επεκτείνεται μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Σημειώνεται πως όταν επανήρχισε νωρίτερα φέτος – τον Μάιο - η υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης» η σχετική προθεσμία έληγε στις 31 Ιουλίου, δηλαδή την προηγούμενη Παρασκευή. Όπως, όμως, προκύπτει και από την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών φαίνεται τις τελευταίες μέρες να υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον για το Σχέδιο με αποτέλεσμα να δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής αιτήσεων μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι το Σχέδιο επαναλειτουργεί χωρίς, όμως να έχουν διαφοροποιηθεί οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που το συνοδεύουν.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες τόσο ηλεκτρονικά όσο και στα πιο κάτω επαρχιακά γραφεία της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ):

Γρηγόρη Αυξεντίου 7, Λευκωσία 1096

Γλάδστωνος 97, Oasis Complex, Block E, 3ος Όροφος, Λεμεσός 3032

Γιώργου Χριστοδουλίδη 5, Λάρνακα 6041

Κινύρα 7 & Γωνία Κοροίβου, Μέγαρο Γαλαξίας, Κατ. 4, Πάφος 8011

Γρίβα Διγενή 4, 1ος Όροφος, Παραλίμνι 5281

Το Υπουργείο Οικονομικών υπενθύμισε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μόνο σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και καθοδήγηση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο 22 743400.

Πηγή: Economy Today

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Another opportunity to apply for the "Mortgage-to-Rent" Scheme – Applications accepted until 30 September

Borrowers interested in participating in the Mortgage-to-Rent Scheme will now have approximately two additional months to submit their applications, as the Ministry of Finance announced today an extension of the application deadline until 30 September 2026.

Specifically, the Ministry of Finance announced that, due to the increased interest in the Scheme, the application submission period has been extended until Wednesday, 30 September 2026.

It is noted that when applications for the Mortgage-to-Rent Scheme reopened earlier this year, in May, the deadline had been set for 31 July 2026, which fell on the previous Friday. However, according to the Ministry's announcement, there has been increased interest in the Scheme in recent days, prompting the decision to extend the application period until 30 September 2026.

The Ministry also reminded the public that, although the Scheme has resumed, the eligibility criteria and restrictions remain unchanged.

Application forms are available both online and at the following district offices of the Cyprus Asset Management Company (KEDIPES):

Nicosia: 7 Grigori Afxentiou Street, Nicosia 1096

Limassol: 97 Gladstonos Street, Oasis Complex, Block E, 3rd Floor, Limassol 3032

Larnaca: 5 Georgiou Christodoulidi Street, Larnaca 6041

Paphos: 7 Kinyras Street & Corner of Koroivou Street, Galaxias Building, Shop 4, Paphos 8011

Paralimni: 4 Griva Digeni Street, 1st Floor, Paralimni 5281

The Ministry of Finance emphasized that applications must be submitted in hard copy at any of the above KEDIPES offices.

For further information and/or guidance, interested applicants are invited to contact the dedicated helpline at +357 22 743400.

Source: Economy Today

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Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των μέσων επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ) της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων προς κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ για τον μήνα αναφοράς Ιούνιο 2026. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουλίου 2026. Παράλληλα, συγκριτικά στοιχεία για τις χώρες της ευρωζώνης παρουσιάζονται στην Πύλη Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2026 συνοψίζονται εδώ.

Πηγή: Κεντρική Τραπέζα Κύπρου

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Statistics on Interest Rates applied by Monetary Financial Institutions

The Central Bank of Cyprus has today released the statistics on the average interest rates applied by monetary financial institutions (MFIs) in Cyprus on deposits and loans of euro area residents in euro, as well as data regarding volumes (amounts) of new euro denominated loans to euro area residents for the reference month of June 2026. These statistics are included in the July 2026 edition of Monetary and Financial Statistics. In parallel, comparative data for the eurozone countries are presented in the Data Portal of the European Central Bank.

The main developments in interest rates on new deposit and loan contracts, including contracts which were renegotiated, for the reference month of June 2026 are summarized here.

Source: Central Bank of Cyprus

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Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Ιούλιος 2026

Mε βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου 2026 ανήλθε σε 11.728 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο 2026 μειώθηκε στα 10.504 άτομα, σε σύγκριση με 10.564 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 640 άτομα ή 5,8%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, της δημόσιας διοίκησης και της εκπαίδευσης.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Registered unemployed: July 2026

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of July 2026, reached 11.728 persons. Based on the seasonally adjusted data which reflect the trend of unemployment, the number of registered unemployed for July 2026 decreased to 10.504 persons, in comparison to 10.564 in the previous month.

In comparison with July 2025, an increase of 640 persons or 5,8% was recorded. This increase is mainly attributed to the sectors of administrative and support service activities, accommodation and food service activities, public administration and education.

Source: Cystat

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Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Mάιος 2026

Κατά τον μήνα Μάιο 2026, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 148,0 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025. Για την περίοδο Ιανουαρίου Μαΐου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Μάιο 2026 ο δείκτης έφθασε τις 151,4 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 13,8%, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 6,1% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 2,1%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Industrial Turnover Index: May 2026

In May 2026, the Industrial Turnover Index reached 148,0 units (base 2021=100), recording an increase of 3,5% compared to May 2025. For the period January – May 2026, the index recorded an increase of 3,4% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for May 2026 reached 151,4 units, recording an increase of 2,6% compared to May 2025. Increases were also recorded in the water supply and materials recovery (+13,8%), the electricity supply (+6,1%) and mining and quarrying (+2,1%) sectors.

Source: Cystat

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Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Ιούλιος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούλιο 2026 μειώθηκε κατά 0,68 μονάδες και έφτασε στις 102,32 μονάδες σε σύγκριση με 103,00 μονάδες τον Ιούνιο 2026. Ο πληθωρισμός τον Ιούλιο 2026 αυξήθηκε με ρυθμό 2,9%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2025 σημειώθηκαν στις οικονομικές κατηγορίες Πετρελαιοειδή (12,2%) και Γεωργικά Προϊόντα (8,2%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στα Βιομηχανικά Προϊόντα (-0,5%). Σε σχέση με τον Ιούνιο 2026, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην οικονομική κατηγορία Ηλεκτρισμός και Νερό (5,3%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στα Πετρελαιοειδή (-5,7%).

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (7,2%), Μεταφορές (6,0%), Ένδυση και Υπόδηση (-5,9%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (4,9%).

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-10,7%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (1,2%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2026 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (3,14), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (2,82) και Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,86), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2026 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 είχαν οι κατηγορίες Υγεία (-2,62), Ενημέρωση και Επικοινωνία (-1,69) και Ένδυση και Υπόδηση (-1,05).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Ιούλιο 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2026 είχαν οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-0,68), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (0,15) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,09).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2025 είχαν οι Υπηρεσίες Αναψυχής (2,93), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν οι Υπηρεσίες Κινητής Επικοινωνίας (-1,53).

Η Αεροπορική Μεταφορά Επιβατών (0,41) είχε τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Είδη Ένδυσης (-0,56).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Consumer Price Index (CPI): July 2026

The Consumer Price Index in July 2026 decreased by 0,68 points, reaching 102,32 units compared with 103,00 in June 2026. Inflation in July 2026 stood at 2,9%.

The largest increases compared with July 2025 were recorded in the economic categories Petroleum Products (12,2%) and Agricultural Goods (8,2%), while the largest decrease was observed in Industrial Goods (-0,5%). Compared with June 2026, the largest increase was recorded in the economic category Electricity and Water (5,3%), while the largest decrease was observed in Petroleum Products (-5,7%).

Analysis of Percentage Changes

Compared with July 2025, the largest changes were observed in the categories Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (7,2%), Transport (6,0%), Clothing and Footwear (-5,9%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (4,9%).

In relation to June 2026, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (-10,7%) and Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (1,2%).

Analysis of Effects in Units

The largest positive contribution to the change in the CPI of July 2026 compared with July 2025 was recorded in the categories Restaurants and Accommodation Services (3,14), Recreation, Sports and Culture (2,82) and Alcoholic Beverages and Tobacco (1,86), while the largest negative contribution to the CPI change of July 2026 compared with July 2025 was observed in the categories Health (-2,62), Information and Communication (-1,69) and Clothing and Footwear (-1,05).

The largest impact on the monthly change in the CPI in July 2026 compared with June 2026 was recorded in the categories Clothing and Footwear (-0,68), Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (0,15) and Food and Non-Alcoholic Beverages (-0,09).

The largest positive contribution to the change in the CPI of July 2026 compared with July 2025 was attributed to Recreation Services (2,93), while the largest negative contribution was attributed to Mobile Communication Services (-1,53).

Passenger Transport by Air (0,41) had the largest positive impact on the change in the CPI of July 2026 compared with the corresponding index for June 2026, while Clothing (-0,56) had the largest negative impact.

Source: Cystat

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