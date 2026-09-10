Economics Weekly Alert 31/2026

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Ιούνιος 2026

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Ιούνιο 2026 έφθασε στις 117,6 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 0,6% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+11,4%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+1,5%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-4,0%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+7,5%) και παραγωγή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+4,7%). Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-8,5%), κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-2,4%) και κατασκευής επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-2,3%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+11,5%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+5,1%), στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (+4,3%), στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+3,4%) και στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+3,2%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 είναι αυτές της ανάκτησης υλικών (-8,8%), της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-5,9%) και της κατασκευής επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-4,2%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Industrial Production Index: June 2026

In June 2026, the Industrial Production Index reached 117,6 units (base 2021=100), recording an increase of 0,3% compared to June 2025. For the period January – June 2026, the index recorded an increase of 1,2% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 0,6% compared to June 2025. An increase was also observed in mining and quarrying (+11,4%) and water supply and materials recovery (+1,5%). A negative change was observed in the electricity supply sector (-4,0%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to June 2025 were observed in the manufacturing of other non-metallic mineral products (+7,5%) and the manufacturing of rubber and plastic products (+4,7%). The largest negative changes were observed in the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (-8,5%), the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (-2,4%) and the manufacturing of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (-2,3%).

Comparing the rates of change for the period January – June 2026 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in water collection, treatment and supply (+11,5%), the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+5,1%), electricity supply (+4,3%), the manufacturing of other non-metallic mineral products (+3,4%) and the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (+3,2%). The activities where the most significant negative changes in production were registered compared to the period January – June 2025 were those relating to materials recovery (-8,8%), the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (-5,9%) and the manufacturing of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (-4,2%).

Source: Cystat

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Στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2026, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Αυγούστου 2026.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €562,3 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €601,2 εκατ. τον Ιούνιο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 6,2%, σε σύγκριση με 5,0% τον Ιούνιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Ιούλιο 2026 έφθασε στα €59,2 δις.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €603,2 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €195,7 εκατ. και €257,1 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά αύξηση €150,4 εκατ.



Τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο 2026 κατέγραψαν καθαρή μείωση €68,7 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €499,4 εκατ. τον Ιούνιο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 11,1%, σε σύγκριση με 11,6% τον Ιούνιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούλιο 2026 έφθασε στα €28,3 δις.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €1,8 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €65,7 εκατ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €79,6 εκατ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά αύξηση €15,8 εκατ.

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Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές. Οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς περιλαμβάνουν τους επενδυτικούς οργανισμούς, τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους επικουρικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς, τις θυγατρικές χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστές χρημάτων, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία και την γενική κυβέρνηση.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρουopens in a new tab

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Monetary Financial Institutions (MFIs) Deposits and Loans Statistics

The Central Bank of Cyprus has released the MFIs deposits and loans statistics for the reference month of July 2026, which are included in the August 2026 edition of Monetary and Financial Statistics.

Total deposits in July 2026 recorded a net increase1 of €562,3 million, compared with a net increase of €601,2 million in June 2026. The annual growth rate of total deposits stood at 6,2%, compared with 5,0% in June 2026. The outstanding amount of total deposits reached €59,2 billion in July 2026.

Deposits of Cyprus residents exhibited an increase of €603,2 million. More analytically, deposits of households and non-financial corporations increased by €195,7 million and €257,1 million respectively. Deposits of the remaining domestic sectors2 exhibited a total increase of €150,4 million.

Total loans in July 2026 recorded a net decrease of €68,7 million, compared with a net increase of €499,4 million in June 2026. The annual growth rate of total loans stood at 11,1%, compared with 11,6% in June 2026. The outstanding amount of total loans reached €28,3 billion in July 2026.

Loans to Cyprus residents exhibited an increase of €1,8 million. More analytically, loans to households increased by €65,7 million, while loans to non-financial corporations recorded a decrease of €79,6 million. Loans to the remaining domestic sectors2 exhibited a total increase of €15,8 million.

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Τhe term "net decrease/increase" represents the term "transactions", i.e. it does not include the changes resulting from reclassifications, exchange rate and other adjustments. The remaining domestic sectors include investment funds, other financial intermediaries, financial auxiliaries, captive financial institutions and money lenders, insurance corporations and pension funds and general government.

Source: Central Bank of Cyprusopens in a new tab

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Εγγεγραμένοι άνεργοι: Αύγουστος 2026

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Αυγούστου 2026 ανήλθε σε 12.385 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο του 2026 αυξήθηκε σε 10.671 άτομα, σε σύγκριση με 10.563 άτομα τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 829 άτομα ή 7,2%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης, των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, καθώς και της ενημέρωσης και επικοινωνίας

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Registered unemployed: August 2026

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of August 2026, reached 12.385 persons. Based on the seasonally adjusted data, which reflect the trend in unemployment, the number of registered unemployed persons increased to 10.671 in August 2026, compared with 10.563 in the previous month. Compared with August 2025, the number of registered unemployed persons increased by 829, or 7,2%. This increase is mainly attributed to the sectors of public administration, education, administrative and support service activities and information and communication.

Source: Cystat

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Δείκτης Κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες και μεταφορές:

2ο τρίμηνο 2026

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (3,4%), των μεταφορών και αποθήκευσης (2,1%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (2,1%) και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (1,6%), ενώ παρατηρήθηκαν μειώσεις στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (-3,1%) και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (-2,2%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατέγραψαν οι δείκτες των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (3,5%), των μεταφορών και αποθήκευσης (2,8%), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (2,1%) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (1,3%), ενώ καταγράφηκαν μειώσεις στους δείκτες των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (-1,0%) και των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (-0,7%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Turnover Value Index of services and transport: 2nd quarter 2026

The Turnover Value Index during the second quarter of 2026 recorded increases in the sectors of professional, scientific and technical activities (3,4%), transport and storage activities (2,1%), information and communication activities (2,1%) and real estate activities (1,6%), while decreases were recorded in accommodation and food service activities (-3,1%) and administrative and support service activities (-2,2%) compared to the corresponding quarter of 2025.

During the period January-June 2026, increases relative to the corresponding period of 2025 were observed in the Turnover Value Indices of professional, scientific and technical activities (3,5%), transport and storage activities (2,8%), real estate activities (2,1%) and information and communication activities (1,3%), while decreases were recorded in administrative and support service activities (-1,0%) and accommodation and food service activities (-0,7%).

Source: Cystat

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Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Αύγουστος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Αύγουστο 2026 αυξήθηκε κατά 0,93 μονάδες και έφτασε στις 103,25 μονάδες σε σύγκριση με 102,32 μονάδες τον Ιούλιο 2026. Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο 2026 αυξήθηκε με ρυθμό 3,5%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2025 σημειώθηκαν στις οικονομικές κατηγορίες Πετρελαιοειδή (20,3%) και Ηλεκτρισμός και Νερό (6,0%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στα Βιομηχανικά Προϊόντα (-0,4%). Σε σχέση με τον Ιούλιο 2026, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην οικονομική κατηγορία Πετρελαιοειδή (6,9%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην οικονομική κατηγορία Ηλεκτρισμός και Νερό (-1,2%).

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (11,4%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (6,9%), Ένδυση και Υπόδηση (-6,3%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (3,8%).

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (5,1%), Ένδυση και Υπόδηση (-1,5%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,7%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2026 σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (3,18), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (2,82) και Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,86), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2026 σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 είχαν οι κατηγορίες Υγεία (-2,62), Ενημέρωση και Επικοινωνία (-1,67) και Ένδυση και Υπόδηση (-1,07).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Αύγουστο 2026 σε σχέση με τον Ιούλιο 2026 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (0,81), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,13) και Ένδυση και Υπόδηση (-0,09). Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025 είχαν οι Υπηρεσίες Αναψυχής (2,95), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν οι Υπηρεσίες Κινητής Επικοινωνίας (-1,53).

Τα Καύσιμα και Λιπαντικά (0,51) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Είδη Ένδυσης (-0,10).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Consumer Price Index (CPI): August 2026

The Consumer Price Index in August 2026 increased by 0,93 points, reaching 103,25 units compared with 102,32 in July 2026. Inflation in August 2026 stood at 3,5%.

The largest increases compared with August 2025 were recorded in the economic categories Petroleum Products (20,3%) and Electricity and Water (6,0%), while the largest decrease was observed in Industrial Goods (-0,4%). Compared with July 2026, the largest increase was recorded in the economic category Petroleum Products (6,9%), while the largest decrease was observed in the economic category Electricity and Water (-1,2%).

Analysis of percentage changes

Compared with August 2025, the largest changes were observed in the categories Transport (11,4%), Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (6,9%), Clothing and Footwear (-6,3%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (3,8%).

In relation to July 2026, the largest changes were recorded in the categories Transport (5,1%), Clothing and Footwear (-1,5%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (0,7%).

Analysis of effects in units

The largest positive contribution to the change in the CPI of August 2026 compared with August 2025 was recorded in the categories Restaurants and Accommodation Services (3,18), Recreation, Sports and Culture (2,82) and Alcoholic Beverages and Tobacco (1,86), while the largest negative contribution to the CPI change of August 2026 compared with August 2025 was observed in the categories Health (-2,62), Information and Communication (-1,67) and Clothing and Footwear (-1,07).

The largest impact on the monthly change in the CPI in August 2026 compared with July 2026 was recorded in the categories Transport (0,81), Food and Non-Alcoholic Beverages (0,13) and Clothing and Footwear (-0,09)

The largest positive contribution to the change in the CPI of August 2026 compared with August 2025 was attributed to Recreation Services (2,95), while the largest negative contribution was attributed to Mobile Communication Services (-1,53).

Fuels and Lubricants (0,51) had the largest positive impact on the change in the CPI of August 2026 compared with the corresponding index for July 2026, while Clothing (-0,10) had the largest negative impact.

Source: Cystat

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Επιτόκια: Χαμηλά τα καταθετικά, ακριβά τα επιχειρηματικά

Μεικτή εικόνα παρουσίασαν τον Ιούλιο του 2026 τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων στην Κύπρο, με τις αποδόσεις των καταθέσεων να παραμένουν μεταξύ των χαμηλότερων στην ευρωζώνη.

Στα δάνεια, το συνολικό κόστος δανεισμού των νοικοκυριών υποχώρησε και παρέμεινε χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Αντίθετα, το συνολικό κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων αυξήθηκε, ενώ σημαντική άνοδο παρουσίασε το επιτόκιο για επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καταγράφουν διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ νοικοκυριών και επιχειρήσεων όσο και ανά κατηγορία χρηματοδότησης.

Μεταξύ των χαμηλότερων τα καταθετικά επιτόκια

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά στην Κύπρο μειώθηκε στο 1,27% τον Ιούλιο, από 1,42% τον Ιούνιο.

Πρόκειται για το τρίτο χαμηλότερο επιτόκιο στην ευρωζώνη, μετά τη Σλοβενία, όπου διαμορφώθηκε στο 0,79%, και την Ελλάδα, όπου ανήλθε στο 1,24%.

Ο μέσος όρος της ευρωζώνης αυξήθηκε στο 2,10% τον Ιούλιο, από 2,03% τον Ιούνιο. Τα υψηλότερα αντίστοιχα επιτόκια καταγράφηκαν στη Φινλανδία και την Ολλανδία, με 2,54% και στις δύο χώρες.

Στις επιχειρήσεις, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους στην Κύπρο αυξήθηκε στο 1,56% τον Ιούλιο, από 1,41% τον Ιούνιο.

Παρά την αύξηση, παρέμεινε το δεύτερο χαμηλότερο στην ευρωζώνη, μετά τη Βουλγαρία, όπου διαμορφώθηκε στο 1,42%.

Ο αντίστοιχος μέσος όρος της ευρωζώνης ανήλθε στο 2,24% τον Ιούλιο, από 2,19% τον Ιούνιο. Το υψηλότερο επιτόκιο καταγράφηκε στη Γαλλία, με 2,48%.

Μείωση στο κόστος δανεισμού των νοικοκυριών

Το συνολικό μέσο επιτόκιο δανεισμού για τα νοικοκυριά στην Κύπρο μειώθηκε στο 3,29% τον Ιούλιο, από 3,33% τον Ιούνιο, παραμένοντας χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Στην ευρωζώνη, το αντίστοιχο επιτόκιο αυξήθηκε στο 3,54% από 3,51% τον προηγούμενο μήνα.

Το υψηλότερο συνολικό κόστος δανεισμού των νοικοκυριών καταγράφηκε στη Λετονία, όπου ανήλθε στο 4,34%, ενώ το χαμηλότερο παρατηρήθηκε στη Μάλτα, με 1,94%.

Στα στεγαστικά δάνεια με διάρκεια σταθερού επιτοκίου έως ενός έτους, το επιτόκιο στην Κύπρο υποχώρησε αισθητά στο 3,78% τον Ιούλιο, από 4,04% τον Ιούνιο.

Παρά τη μείωση, το κυπριακό επιτόκιο παρέμεινε υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ο οποίος αυξήθηκε στο 3,69% τον Ιούλιο, από 3,65% τον Ιούνιο. Η Κύπρος κατέγραψε το όγδοο υψηλότερο επιτόκιο στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Το υψηλότερο επιτόκιο καταγράφηκε στο Βέλγιο, με 4,61%, ενώ τα χαμηλότερα παρατηρήθηκαν στη Μάλτα και τη Βουλγαρία, με 2,42% και 2,43% αντίστοιχα.

Για στεγαστικά δάνεια με διάρκεια σταθερού επιτοκίου από ένα έως πέντε έτη, το επιτόκιο στην Κύπρο αυξήθηκε στο 3,27% τον Ιούλιο, από 3,20% τον Ιούνιο.

Παρά την άνοδο, παρέμεινε χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,57%, έναντι 3,52% τον Ιούνιο. Το κυπριακό επιτόκιο ήταν το έκτο χαμηλότερο στη ζώνη του ευρώ.

Το υψηλότερο επιτόκιο στη συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφηκε στη Λετονία, με 8,45%, ενώ το χαμηλότερο στη Μάλτα, με 1,77%.

Κάτω από τον μέσο όρο τα καταναλωτικά επιτόκια

Σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά δάνεια, το επιτόκιο στην Κύπρο αυξήθηκε στο 5,92% τον Ιούλιο, από 5,85% τον Ιούνιο.

Παρέμεινε, ωστόσο, αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ο οποίος αυξήθηκε στο 7,60% από 7,51% τον προηγούμενο μήνα.

Η Κύπρος κατέγραψε το έκτο χαμηλότερο καταναλωτικό επιτόκιο στην ευρωζώνη. Χαμηλότερα επιτόκια παρατηρήθηκαν στη Σλοβενία, τη Φινλανδία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα.

Το χαμηλότερο επιτόκιο καταγράφηκε στη Μάλτα, με 4,21%, ενώ το υψηλότερο στην Εσθονία, με 12,61%.

Ακριβότερος ο επιχειρηματικός δανεισμός

Για τις μη χρηματοδοτικές επιχειρήσεις, το συνολικό μέσο κόστος δανεισμού στην Κύπρο αυξήθηκε στο 4,06% τον Ιούλιο, από 4,01% τον Ιούνιο.

Το κυπριακό επιτόκιο παρέμεινε υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ο οποίος παρουσίασε οριακή άνοδο στο 3,80% τον Ιούλιο, από 3,79% τον Ιούνιο.

Το υψηλότερο συνολικό κόστος δανεισμού για τις μη χρηματοδοτικές επιχειρήσεις καταγράφηκε στην Ιρλανδία, με 5,25%, ενώ το χαμηλότερο στην Ολλανδία, με 3,04%.

Στα επιχειρηματικά δάνεια έως €250.000 με διάρκεια σταθερού επιτοκίου έως τρεις μήνες, το επιτόκιο στην Κύπρο μειώθηκε στο 4,23% τον Ιούλιο, από 4,57% τον Ιούνιο.

Παρά την υποχώρηση, παρέμεινε υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ο οποίος μειώθηκε στο 3,83% τον Ιούλιο, από 3,91% τον προηγούμενο μήνα.

Το υψηλότερο επιτόκιο στη συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφηκε στη Φινλανδία, με 6,09%, και το χαμηλότερο στην Ισπανία, με 3,29%.

Αντίθετα, για επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ. με διάρκεια σταθερού επιτοκίου έως τρεις μήνες, το επιτόκιο στην Κύπρο αυξήθηκε σημαντικά στο 4,52% τον Ιούλιο, από 4,06% τον Ιούνιο.

Το κυπριακό επιτόκιο ήταν το τρίτο υψηλότερο στην ευρωζώνη, μετά την Ιρλανδία, όπου ανήλθε στο 5,44%, και τη Λετονία, όπου διαμορφώθηκε στο 4,56%.

Ο μέσος όρος της ευρωζώνης μειώθηκε στο 3,49% τον Ιούλιο, από 3,56% τον Ιούνιο. Το χαμηλότερο αντίστοιχο επιτόκιο καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο, με 2,83%.

Πηγή: StockWatchopens in a new tab

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Interest Rates: Low deposit rates, expensive business loans

Deposit and lending interest rates in Cyprus presented a mixed picture in July 2026, with returns on deposits remaining among the lowest in the eurozone.

On the lending side, the overall borrowing cost for households declined and remained below the eurozone average. In contrast, the overall cost of financing for businesses increased, while the interest rate on business loans exceeding €1 million recorded a significant rise.

Data from the European Central Bank (ECB) show variations both between households and businesses and across different categories of financing.

Deposit rates among the lowest

The interest rate on household deposits with an agreed maturity of up to one year in Cyprus fell to 1.27% in July, from 1.42% in June.

This was the third-lowest rate in the eurozone, after Slovenia, where it stood at 0.79%, and Greece, where it reached 1.24%.

The eurozone average increased to 2.10% in July, from 2.03% in June. The highest corresponding rates were recorded in Finland and the Netherlands, at 2.54% in both countries.

For businesses, the interest rate on deposits with an agreed maturity of up to one year in Cyprus increased to 1.56% in July, from 1.41% in June.

Despite the increase, it remained the second-lowest rate in the eurozone, after Bulgaria, where it stood at 1.42%.

The corresponding eurozone average rose to 2.24% in July, from 2.19% in June. The highest rate was recorded in France, at 2.48%.

Decline in household borrowing costs

The overall average lending rate for households in Cyprus decreased to 3.29% in July, from 3.33% in June, remaining below the eurozone average.

Across the eurozone, the corresponding rate increased to 3.54%, from 3.51% in the previous month.

The highest overall borrowing cost for households was recorded in Latvia, where it reached 4.34%, while the lowest was observed in Malta, at 1.94%.

For housing loans with an initial fixed-interest period of up to one year, the interest rate in Cyprus declined significantly to 3.78% in July, from 4.04% in June.

Despite the decrease, the Cypriot rate remained higher than the eurozone average, which rose to 3.69% in July, from 3.65% in June. Cyprus recorded the eighth-highest rate in this category.

The highest rate was recorded in Belgium, at 4.61%, while the lowest rates were observed in Malta and Bulgaria, at 2.42% and 2.43%, respectively.

For housing loans with an initial fixed-interest period of between one and five years, the interest rate in Cyprus increased to 3.27% in July, from 3.20% in June.

Despite the increase, it remained below the eurozone average, which stood at 3.57%, compared with 3.52% in June. The Cypriot rate was the sixth-lowest in the euro area.

The highest rate in this category was recorded in Latvia, at 8.45%, while the lowest was recorded in Malta, at 1.77%.

Consumer loan rates below the average

With regard to consumer loans, the interest rate in Cyprus increased to 5.92% in July, from 5.85% in June.

However, it remained significantly below the eurozone average, which increased to 7.60%, from 7.51% in the previous month.

Cyprus recorded the sixth-lowest consumer loan rate in the eurozone. Lower rates were observed in Slovenia, Finland, Croatia, Luxembourg, and Malta.

The lowest rate was recorded in Malta, at 4.21%, while the highest was recorded in Estonia, at 12.61%.

Business borrowing becomes more expensive

For non-financial corporations, the overall average borrowing cost in Cyprus increased to 4.06% in July, from 4.01% in June.

The Cypriot rate remained higher than the eurozone average, which recorded a marginal increase to 3.80% in July, from 3.79% in June.

The highest overall borrowing cost for non-financial corporations was recorded in Ireland, at 5.25%, while the lowest was recorded in the Netherlands, at 3.04%.

For business loans of up to €250,000 with an initial fixed-interest period of up to three months, the interest rate in Cyprus decreased to 4.23% in July, from 4.57% in June.

Despite the decline, it remained higher than the eurozone average, which fell to 3.83% in July, from 3.91% in the previous month.

The highest rate in this category was recorded in Finland, at 6.09%, and the lowest in Spain, at 3.29%.

In contrast, for business loans exceeding €1 million with an initial fixed-interest period of up to three months, the interest rate in Cyprus increased significantly to 4.52% in July, from 4.06% in June.

The Cypriot rate was the third-highest in the eurozone, after Ireland, where it reached 5.44%, and Latvia, where it stood at 4.56%.

The eurozone average declined to 3.49% in July, from 3.56% in June. The lowest corresponding rate was recorded in Luxembourg, at 2.83%.

Source: StockWatch