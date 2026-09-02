Economics Weekly Alert 30/2026

Η KPMG Κύπρου ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε ο «Δείκτης Τιμών Ακινήτων RICS Κύπρου με την KPMG Κύπρου» για το δεύτερο τρίμηνο του 2026: https://bit.ly/4qBEyT1

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KPMG in Cyprus announces that the “RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus” has been issued for the second quarter of 2026: https://bit.ly/4qBEyT1

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Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα 5 και 8 του περί ΦΠΑ Νόμου – Παράδοση κτιρίων και μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για οικιστικά ακίνητα

Το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε νέα Διατάγματα με τα οποία τροποποιούνται τα Παραρτήματα 5 και 8 του περί ΦΠΑ Νόμου (95(I)/2000). Οι τροποποιήσεις εισάγουν αναθεωρημένους ορισμούς που επηρεάζουν τη φορολογική μεταχείριση για σκοπούς ΦΠΑ της παράδοσης κτιρίων και την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για οικιστικά ακίνητα, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης και ανέγερσης κατοικιών.

Και τα δύο Διατάγματα θα τεθούν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Τροποποίηση του Παραρτήματος 8 – Παράδοση κτιρίων

Η τροποποίηση του Παραρτήματος 8 αναθεωρεί τις διατάξεις που καθορίζουν πότε η μεταβίβαση κτιρίων ή τμημάτων αυτών υπόκειται σε ΦΠΑ.

Πεδίο εφαρμογής φορολογητέων παραδόσεων

Οι ακόλουθες συναλλαγές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, όταν πραγματοποιούνται πριν από την πρώτη κατοίκηση:

Η μεταβίβαση κτιρίων ή τμημάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της γης που μεταβιβάζεται μαζί με αυτά ή ιδανικού μεριδίου·

Η μεταβίβαση της κατοχής κτιρίων βάσει: σύμβασης πώλησης, συμφωνίας που προβλέπει μελλοντική μεταβίβαση, ή μίσθωσης με δικαίωμα αγοράς.



Ορισμοί (από 1η Σεπτεμβρίου 2026)

Για τους σκοπούς του Παραρτήματος 8:

Πρώτη κατοίκηση σημαίνει την πρώτη χρήση του κτιρίου μετά την παράδοση ή την κατασκευή του, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκατοίκησης, της ιδιόχρησης, της εκμίσθωσης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης που πραγματοποιείται σε συστηματική βάση.

Πρώτη χρήση σημαίνει τη συστηματική χρήση ή εκμετάλλευση του κτιρίου για περίοδο τουλάχιστον 18 μηνών.

Σύγκριση των κανόνων – πριν και μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2026

Έως τις 31 Αυγούστου 2026

Σύμφωνα με το πλαίσιο που εισήχθη το 2022, η παράδοση ολοκληρωμένου κτιρίου υπαγόταν σε ΦΠΑ όταν:

Η πρώτη ή μεταγενέστερη παράδοση πραγματοποιούνταν εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση, και

Το κτίριο δεν είχε χρησιμοποιηθεί σε συνεχή βάση για τουλάχιστον 24 μήνες από μη συνδεδεμένο πρόσωπο.

Οι παραδόσεις που πραγματοποιούνταν μετά την πάροδο της πενταετίας απαλλάσσονταν από τον ΦΠΑ, ανεξάρτητα από τη χρήση του κτιρίου.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026

Η φορολογική μεταχείριση για σκοπούς ΦΠΑ θα εξαρτάται πλέον από το κατά πόσον η μεταβίβαση πραγματοποιείται πριν ή μετά την πρώτη κατοίκηση:

Οι παραδόσεις πριν από την πρώτη κατοίκηση θα υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Οι παραδόσεις μετά την πρώτη κατοίκηση θα υπάγονται στη γενική απαλλαγή από τον ΦΠΑ για ακίνητη ιδιοκτησία.

Αυτό αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή από ένα χρονικό κριτήριο (κανόνας πενταετίας) σε ένα κριτήριο που βασίζεται στη χρήση (πρώτη κατοίκηση).

Τροποποίηση του Παραρτήματος 5 – Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για οικιστικά ακίνητα

Η τροποποίηση του Παραρτήματος 5 εισάγει εναρμονισμένους ορισμούς που επηρεάζουν άμεσα την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα οικιστικά ακίνητα.

Ιδιαίτερη έμφαση – Πίνακας Γ (παράδοση και ανέγερση κατοικιών)

Ο Πίνακας Γ, ο οποίος διέπει την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην παράδοση και ανέγερση κατοικίας σε δικαιούχα πρόσωπα, επηρεάζεται ειδικά.

Το Διάταγμα αντικαθιστά τους ορισμούς:

Πρώτη κατοίκηση: η πρώτη συστηματική χρήση του κτιρίου μετά την παράδοση ή την κατασκευή του, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκατοίκησης, της ιδιόχρησης, της εκμίσθωσης ή οποιασδήποτε άλλης συνεχούς χρήσης.

Πρώτη χρήση: η συστηματική χρήση ή εκμετάλλευση για περίοδο τουλάχιστον 18 μηνών.

Οι αναθεωρημένοι αυτοί ορισμοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στις περιπτώσεις όπου:

Μια κατοικία έχει χρησιμοποιηθεί πριν από τη μεταβίβασή της·

Η επιλεξιμότητα για τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ εξαρτάται από το κατά πόσον το ακίνητο θεωρείται ότι κατοικείται για πρώτη φορά ή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί·

Υπάρχει χρονικό διάστημα μεταξύ της ολοκλήρωσης, της χρήσης και της μεταβίβασης.

Δεδομένης της ευρείας εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην αγορά κατοικίας, οι αλλαγές ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε developers, εργολάβους και αγοραστές που επωφελούνται από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Πίνακας Β – Ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών

Η τροποποίηση αναθεωρεί επίσης τον ορισμό της ανακαίνισης για τους σκοπούς των παραγράφων 11 και 11Α του Πίνακα Β.

Μια ιδιωτική κατοικία θεωρείται παλαιά όταν έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρία έτη από την πρώτη κατοίκησή της, ενώ η απαιτούμενη περίοδος των 18 μηνών πρώτης χρήσης υπολογίζεται παράλληλα με την τριετή περίοδο.

Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν για εργασίες ανακαίνισης που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή της στατικής επάρκειας.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Και τα δύο Διατάγματα θα τεθούν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τις συμβάσεις και τις προγραμματισμένες συναλλαγές τους, προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις στον ΦΠΑ ενόψει της ημερομηνίας έναρξης ισχύος.

Βασικές επιπτώσεις

Οι τροποποιήσεις αναμένεται να επηρεάσουν:

Developers και ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται σε οικιστικά έργα·

Συναλλαγές που πραγματοποιούνται κοντά στην ημερομηνία μετάβασης (Αύγουστος–Σεπτέμβριος 2026)·

Παραδόσεις ή ανέγερση κύριας κατοικίας·

Την επιλεξιμότητα για εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε περιπτώσεις προηγούμενης χρήσης του ακινήτου·

Τιμολογιακές δομές, συμβατικούς όρους και διαδικασίες συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ.

Αναμένεται περαιτέρω καθοδήγηση από το Τμήμα Φορολογίας, η οποία θα αποσαφηνίσει πρακτικά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων.

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Amendments to Schedules 5 and 8 of the VAT Law – Supply of buildings and reduced VAT rate for residential property

The Council of Ministers has issued new Decrees amending Schedules 5 and 8 of the VAT Law (95(I)/2000). The amendments introduce revised definitions affecting the VAT treatment of the supply of buildings and the application of reduced VAT rate for residential property, including the supply and construction of dwellings.



Both Decrees will enter into force on 1 September 2026.

Amendment to Schedule 8 – Supply of buildings

The amendment to Schedule 8 revises the provisions determining when the transfer of buildings or parts thereof is subject to VAT.



Scope of taxable supplies



The following transactions fall within the scope of VAT where they take place before first occupation:



- The transfer of buildings or parts thereof, including the land transferred together with them or an undivided share;

- The transfer of possession of buildings under:

- a sale contract,

- an agreement providing for future transfer, or

- a lease with an option to purchase.



Definitions (from 1 September 2026)



For the purposes of Schedule 8:



- First occupation means the first use of the building after its delivery or construction, including self-occupation, own use, leasing or any other use carried out on a systematic basis.



- First use means systematic use or exploitation of the building for a period of at least 18 months.



Comparison of the rules – before and after 1 September 2026



Until 31 August 2026

Under the framework introduced in 2022, the supply of a completed building was subject to VAT where:

- The first or subsequent supply took place within five years from completion, and

- The building had not been used on a continuous basis for at least 24 months by a non-related party.



Supplies taking place after the five-year period were exempt, regardless of use.



From 1 September 2026

The VAT treatment will instead depend on whether the transfer takes place before or after first occupation:

- Supplies before first occupation will be subject to VAT.

- Supplies after first occupation will be subject to the general exemption for immovable property.



This represents a fundamental shift from a time-based test (5-year rule) to a use-based test (first occupation).

Amendment to Schedule 5 – Reduced VAT rate for residential property

The amendment to Schedule 5 introduces harmonised definitions that directly affect the application of reduced VAT rate to residential property.



Particular focus – Table C (supply and construction of dwellings)



Table C, which governs the application of the reduced VAT rate on the supply and construction of a residence (κατοικία) to eligible individuals, is specifically affected.



The Decree replaces the definitions of:



- First occupation: the first systematic use of the building after its delivery or construction, including self-occupation, own use, leasing or any other continuous use.

- First use: systematic use or exploitation for a period of at least 18 months.



These revised definitions are particularly relevant where:

- A dwelling has been used prior to its transfer;

- Eligibility for the reduced VAT rate depends on whether the property is considered newly occupied or previously used;

- There is a time gap between completion, use and transfer.



Given the extensive application of the reduced VAT rate in the residential market, the changes may have a significant impact on developers, contractors and purchasers benefiting from the reduced VAT rate.



Table B – Renovation of private dwellings



The amendment also revises the definition of renovation for the purposes of paragraphs 11 and 11A of Table B.



A private residence is considered old where at least three years have elapsed since its first occupation, while the required 18-month first-use period runs concurrently with the three-year period.



The same conditions apply to renovation works aimed at improving energy performance or structural adequacy.



Effective date



Both Decrees will enter into force on 1 September 2026.



Businesses should review ongoing projects, contracts and planned transactions to assess the VAT implications ahead of the effective date.



Key implications



The amendments are expected to impact:



- Developers and property owners involved in residential projects;

- Transactions taking place close to the transition date (August–September 2026);

- Supplies or construction of a primary residence;

- Eligibility for application of the reduced VAT rate where prior use of the property exists;

- Pricing structures, contractual terms and VAT compliance processes.



Further guidance from the Tax Department is expected to clarify practical aspects of the application of the new provisions.

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Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Ιούλιος 2026

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο 2026 ανήλθαν σε 582.754 σε σύγκριση με 589.116 τον Ιούλιο 2025, σημειώνοντας μείωση 1,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.238.769 σε σύγκριση με 2.432.129 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 8,0%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιούλιο 2026, αφού αποτέλεσαν το 31,9% (185.981) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 20,5% (119.293), οι αφίξεις από την Πολωνία το 6,3% (36.912), οι αφίξεις από τη Γερμανία 3,7% (21.338) και οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,4% (19.899).

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιούλιο 2026 ανήλθαν στις 210.047 σε σύγκριση με 186.987 τον Ιούλιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 12,3%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιούλιο 2026 ήταν η Ελλάδα με 38,5% (80.775), το Ηνωμένο Βασίλειο με 7,1% (14.832), η Ιταλία 6,0% (12.545), η Πολωνία 3,5% (7.412) και η Γερμανία με 3,5% (7.330).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Ιούλιο 2026 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 75,2%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 13,7%, οι σπουδές ποσοστό 10,3% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 0,7%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: July 2026

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 582.754 in July 2026 compared to 589.116 in July 2025, recording a decrease of 1,1%.

For the period of January – July 2026, arrivals of tourists totaled 2.238.769 compared to 2.432.129 in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 8,0%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for July 2026, with a share of 31,9% (185.981) of total arrivals, followed by Israel with 20,5% (119.293), Poland with 6,3% (36.912), Germany with 3,7% (21.338) and Sweden with 3,4% (19.899).

In July 2026, 85,2% of tourists travelled for holidays, 11,7% visited friends and relatives and 3,0% travelled for business purposes. Respectively, in July 2025, 85,5% of tourists visited Cyprus for holidays, 11,6% visited friends or relatives and 2,8% visited Cyprus for business purposes.

Returns of residents of Cyprus

A total of 210.047 residents of Cyprus returned from a trip abroad in July 2026 compared to 186.987 in the corresponding month last year, recording an increase of 12,3%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in July 2026 were Greece with a share of 38,5% (80.775), the United Kingdom with 7,1% (14.832), Italy with 6,0% (12.545), Poland with 3,5% (7.412) and Germany with 3,5% (7.330).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in July 2026 was mainly holidays, with a percentage of 75,2%, whilst business reasons held a percentage of 13,7%, studies 10,3% and other reasons 0,7%.

Source: Cystat

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Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Ιούλιος 2026

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούλιο του 2026 αυξήθηκε κατά 4,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, ενώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026 αυξήθηκε κατά 0,7%.

Συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2025, οι κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (12%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (7%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή. Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-5,2%) και Ενημέρωση και Επικοινωνία (-2,3%).

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-10,8%), Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (5,5%), Μεταφορές (1,9%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (1,7%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (10,2%), ενώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026, παρατηρήθηκε στην κατηγορία Υπηρεσίες (3,5%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): July 2026

The HICP rose by 4,4% in July 2026 compared with July 2025 and increased by 0,7% between June and July 2026.

Compared with July 2025, the categories Restaurants and Accommodation Services (12%) and Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (7%) showed the largest positive changes. The largest negative changes were observed in the categories Clothing and Footwear (-5,2%) and Information and Communication (-2,3%).

Compared with June 2026, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (-10,8%), Restaurants and Accommodation Services (5,5%), Transport (1,9%) and Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (1,7%).

The largest change among the economic categories, compared with July 2025, was observed in the category Energy (10,2%), while, compared with June 2026, it was observed in the category Services (3,5%).

Source: Cystat

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Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Ιούλιος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Ιούλιο 2026 ανήλθε στις 123,00 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,23% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 3,33%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (4,94%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (4,58%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (3,29%), στα ορυκτά (2,51%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,98%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,87% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Price Index of Construction Materials: July 2026

The Price Index of Construction Materials for July 2026 reached 123,00 units (base year 2021=100), recording an increase of 0,23% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 3,33%. By main commodity category, increases were observed in metallic products (4,94%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (4,58%), electromechanical products (3,29%), minerals (2,51%) and mineral products (0,98%).

For the period January-July 2026, the index increased by 1,87% compared to the corresponding period of 2025.

Source: Cystat

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Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ: 2ο τρίμηνο 2026 (προκαταρτική εκτίμηση)

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, εποχικά προσαρμοσμένος, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» και «Κατασκευές».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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GDP growth rate: 2nd quarter 2026 (flash estimate)

The GDP growth rate in real terms, seasonally adjusted, during the second quarter of 2026 is positive and it is estimated at 3,3% over the corresponding quarter of 2025. The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Information and Communication", "Financial and insurance activities" and “Construction”.

Source: Cystat

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Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις: Ιανουάριος-Ιούνιος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση του διμηνιαίου δελτίου «Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις», για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026. Στο δελτίο παρουσιάζεται η πορεία των κυριότερων οικονομικών εξελίξεων για την Κυπριακή Οικονομία, για τους τελευταίους μήνες μέχρι και τον Ιούνιο 2026, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και τις 13 Αυγούστου 2026.

Η Μεταποιητική Παραγωγή κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 σημείωσε αύξηση 0,8% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025.

Το συνολικό εμβαδό των Εγκεκριμένων Αδειών Οικοδομής έφτασε τις 1.350,6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κατά τη περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, σημειώνοντας αύξηση 45,5% συγκριτικά με τη περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025.

Οι συνολικές Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων κατέγραψαν αύξηση 13,2%, φθάνοντας τις 29.367 κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν ανήλθαν σε 19.995, σημειώνοντας αύξηση 17,2% και τα ελαφρά φορτηγά έφθασαν στα 2.795 σημειώνοντας άνοδο 12,9% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 1,7% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές Εισαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €7.296,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, σημειώνοντας αύξηση 8,8% και οι συνολικές Εξαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €2.617,7 εκ., σημειώνοντας μείωση 1,2%.

Οι Αφίξεις Περιηγητών ανήλθαν σε 1.656.015 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με 1.843.013 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 10,1%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Monthly economic developments: January-June 2026

The Statistical Service announces the publication of the bimonthly bulletin «Monthly Economic Developments» for the period January–June 2026. The bulletin includes the most important economic developments for the Cyprus Economy, for the latest months up to June 2026, as well as comparative data for the last four years, which were available until the 13th of August 2026.

Manufacturing Production during the period January-May 2026 recorded an increase of 0,8% compared to January-May 2025.

The total area of Building Permits Authorized reached 1.350,6 thousand square metres during the period January-April 2026, recording an increase of 45,5% compared to January-April 2025.

The total Registrations of Motor Vehicles increased by 13,2%, reaching to 29.367 during the period January-June 2026. Private saloon cars increased to 19.995, recording an increase of 17,2% and light goods vehicles increased to 2.795 recording a rise of 12,9% compared to January-June 2025.

The Consumer Price Index increased by 1,7% during the period January-June 2026, compared to the corresponding period of the previous year.

The total Imports of Goods amounted to €7.296,8 mn during the period January–June 2026, recording an increase of 8,8% and total Exports of Goods amounted to €2.617,7 mn, recording a decrease of 1,2%.

The Arrivals of Tourists totaled 1.656.015 during the period January-June 2026, compared to 1.843.013 in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 10,1%.

Source: Cystat

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Οδικές μεταφορές φορτίου: 1ο τρίμηνο 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 2,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο σημείωσε αύξηση 9,3%. .

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Road freight transport: 1st quarter 2026

The Statistical Service announces the release of the latest figures for road freight transport for the first quarter of 2026. During the period January-March 2026, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 2,3% compared to the corresponding period of 2025, while the weight of freight transported from and to Cyprus increased by 9,3%.

Source: Cystat

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Kρατικοί υπάλληλοι κατά κατηγορία: Ιούλιος 2026

Οι Κρατικοί Υπάλληλοι τον Ιούλιο του 2026 ανήλθαν στα 53.747 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 300 άτομα (0,6%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία μειώθηκε κατά 1,0%, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας αυξήθηκε κατά 2,6% και 0,7% αντίστοιχα.

Στο σύνολο των Κρατικών Υπαλλήλων, η μεγαλύτερη αύξηση (1,7%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ενώ μικρή μείωση (-0,1%) παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό. Στις επιμέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (25,7%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-99,6%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-99,6%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου από τον Αύγουστο του 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 ο μέσος όρος των Κρατικών Υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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State employees by category: July 2026



In July 2026, the total number of State Employees reached 53.747, recording an increase of 300 employees (0,6%) compared with July 2025. Employment in the Civil Service declined by 1,0%, while it increased by 2,6% in the Educational Service and by 0,7% in the Security Forces.

Compared with July 2025, the largest increase in total State Employees is observed in employees with contracts of indefinite duration (1,7%), while a minor decrease (-0,1%) is observed in Hourly Paid Workers. Focusing on employee categories by Service, the largest percentage increase in employment is recorded for employees with contracts of indefinite duration in the Educational Service (25,7%), while the largest percentage decrease is observed for employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-99,6%).

It is noted that the significant decrease observed in the number of employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-99,6%) is mainly attributed to the completion and non-renewal of specific contracts of definite duration from August 2025 onwards.

For the period January – July 2026, the average total number of State Employees increased by 0,3% compared with the corresponding period of 2025.

Source: Cystat

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Άδειες οικοδομής: Απρίλιος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Απρίλιο 2026 ανήλθε στις 639, καταγράφοντας άνοδο 10,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €413,0 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 335,3 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.728 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, εκδόθηκαν 2.915 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 2.157 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 35,1%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 46,1% και το συνολικό εμβαδόν κατά 45,5%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 65,0%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Building permits: April 2026

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during April 2026 stood at 639, registering an increase of 10,7% compared to the corresponding month of the previous year. The total value of these permits reached €413,0 million and the total area 335,3 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 1.728 dwelling units.

During the period January – April 2026, 2.915 building permits were issued compared to 2.157 in the corresponding period of the previous year, recording an increase of 35,1%. The total value of these permits increased by 46,1% and the total area by 45,5%. The number of dwelling units recorded an increase of 65,0%.

Source: Cystat

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Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Μάιος 2026 (τελικά στοιχεία) και Ιούνιος 2026 (προκαταρτικά στοιχεία)

Ιούνιος 2026: Προκαταρκτικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2026 ανήλθαν στα €1.289,3 εκ. σε σύγκριση με €1.152,2 εκ. τον Ιούνιο 2025, καταγράφοντας αύξηση 11,9%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €730,7 εκ. και από τρίτες χώρες €558,6 εκ. σε σύγκριση με €615,1 εκ. και €537,1 εκ. αντίστοιχα τον Ιούνιο 2025. Οι εισαγωγές τον Ιούνιο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €117,8 εκ. έναντι €55,8 εκ. τον Ιούνιο 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2026 ανήλθαν στα €463,0 εκ. σε σύγκριση με €514,1 εκ. τον Ιούνιο 2025, σημειώνοντας μείωση 9,9%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €212,0 εκ. και προς τρίτες χώρες €251,0 εκ., σε σύγκριση με €149,0 εκ. και €365,1 εκ. αντίστοιχα τον Ιούνιο 2025. Οι εξαγωγές τον Ιούνιο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών, συνολικής αξίας €77,3 εκ. έναντι €68,5 εκ. τον Ιούνιο 2025. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026 ανήλθαν στα €7.296,8 εκ. σε σύγκριση με €6.705,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,8%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026 ανήλθαν στα €2.617,7 εκ. σε σύγκριση με €2.650,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2025, σημειώνοντας μείωση 1,2%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα €4.679,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026 σε σύγκριση με €4.055,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Μάιος 2026: Τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα €1.309,4 εκ. τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με €1.070,1 εκ. τον Μάιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 22,4%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάιο 2026 ανήλθαν στα €348,1 εκ. σε σύγκριση με €212,4 εκ. τον Μάιο 2025, καταγράφοντας αύξηση 63,9%. Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάιο 2026 ανήλθε σε €334,7 εκ. σε σύγκριση με €197,9 εκ. τον Μάιο 2025. Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάιο 2026 ανήλθε στα €12,2 εκ. έναντι €13,3 εκ. τον Μάιο 2025.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μαίο 2026 ανήλθαν στα €173,5 εκ. σε σύγκριση με €115,3 εκ. τον Μάιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 50,5%.

Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 (εξαιρουμένων των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη), ήταν τα ορυκτά καύσιμα και λάδια με αξία €743,6 εκ., το χαλλούμι με αξία €167,5 εκ. και τα φαρμακευτικά προϊόντα με αξία €144,2 εκ.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Foreign trade statistics: May 2026 (final data) and June 2026 (provisional data)

June 2026: Provisional data

Total imports of goods in June 2026 were €1.289,3 mn as compared to €1.152,2 mn in June 2025, recording an increase of 11,9%. Imports from other EU Member States were €730,7 mn and from third countries €558,6 mn, compared to €615,1 mn and €537,1 mn respectively in June 2025. Imports in June 2026 include the transfer of economic ownership of vessels, with a total value of €117,8 mn, compared with €55,8 mn in June 2025.

Total exports of goods in June 2026 were €463,0 mn as compared to €514,1 mn in June 2025, recording a decrease of 9,9%. Exports to other EU Member States were €212,0 mn and to third countries €251,0 mn, compared to €149,0 mn and €365,1 mn respectively in June 2025. Exports in June 2026 include the transfer of economic ownership of vessels and aircraft, with a total value of €77,3 mn, compared with €68,5 mn in June 2025.

Total imports of goods in January-June 2026 amounted to €7.296,8 mn as compared to €6.705,4 mn in January–June 2025, recording an increase of 8,8%. Total exports of goods in January-June 2026 were €2.617,7 mn compared to €2.650,3 mn in January-June 2025, registering a decrease of 1,2%. The trade deficit was €4.679,1 mn in January–June 2026 compared to €4.055,1 mn in the corresponding period of 2025.

May 2026: Final data

Total imports of goods amounted to €1.309,4 mn in May 2026, compared with €1.070,1 mn in May 2025, recording an increase of 22,4%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €348,1 mn in May 2026 as compared to €212,4 mn in May 2025, recording an increase of 63,9%.

Domestic exports of industrial products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €334,7 mn in May 2026 compared to €197,9 mn in May 2025. Domestic exports of agricultural products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €12,2 mn in May 2026 compared to €13,3 mn in May 2025.

Exports of foreign products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €173,5 mn in May 2026 as compared to €115,3 mn in May 2025, recording an increase of 50,5%.

Main categories of exports of domestically produced goods for the period January-May 2026 (excluding stores and provisions for ships and aircraft) were mineral fuels and oils with a value of €743,6 mn, halloumi cheese with €167,5 mn and pharmaceutical products with €144,2 mn.

Source: Cystat

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Πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Ιούλιος 2026

Κατά τον Ιούλιο 2026, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 146.656 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με τον Ιούλιο 2025. Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (3,2%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος και ελαφρού μαζούτ (166,9% και 20,1%, αντίστοιχα), υγραερίου (7,3%), βενζίνης (6,2%), πετρελαίου κίνησης (5,5%) και ασφάλτου (4,4%). Αντίθετα πτώση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-35,3%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 5,9% στους 66.187 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2026 σημείωσαν άνοδο 13,3%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (25,1%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (13,3%) και βενζίνης (10,4%) ενώ μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-25,9%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιουλίου 2026 μειώθηκαν κατά 14,3% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Sales and stocks of petroleum products: July 2026

In July 2026, the total sales of petroleum products amounted to 146.656 tonnes, recording an increase of 1,3% compared to July 2025. A rise was observed in the provisions of aviation kerosene (3,2%), as well as in the sales of heavy and light fuel oil (166,9% and 20,1%, respectively), liquified petroleum gases (7,3%), motor gasoline (6,2%), road diesel (5,5%) and asphalt (4,4%). On the contrary, a decrease was observed in the provisions of marine gasoil (-35,3%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a rise of 5,9% to 66.187 tonnes.

The total sales of petroleum products in July 2026 compared to June 2026 recorded an increase of 13,3%. Indicatively, a rise was recorded in the provisions of aviation kerosene (25,1%), as well as in the sales of road diesel (13,3%) and motor gasoline (10,4%) while the provisions of marine gasoil dropped by 25,9%. The total stocks of petroleum products at the end of July 2026 increased by 14,3% compared to the end of the previous month.

During the period January – July 2026, the total sales of petroleum products increased by 1,2% compared to the corresponding period of the previous year.

Source: Cystat

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Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 2Ο τρίμηνο 2026

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2ο τρίμηνο του 2026, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 540.130 άτομα ή 65,6% του πληθυσμού (άνδρες 70,9%, γυναίκες 60,5%) σε σύγκριση με 528.981 άτομα (65,4%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 520.763 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 63,2% (άνδρες 68,5%, γυναίκες 58,3%) σε σύγκριση με 506.318 άτομα (62,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 19.367 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 3,6% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 3,5%, γυναίκες 3,7%) σε σύγκριση με 22.663 άτομα (4,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 82,8%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 87,8% και για τις γυναίκες 78,1%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 το ποσοστό ήταν 81,7% (άνδρες 87,0%, γυναίκες 76,5%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 72,6% σε σύγκριση με 71,5% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,8% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,2% και 2,0% αντίστοιχα. Για το 2ο τρίμηνο του 2025 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 81,2%, Βιομηχανία 16,6% και Γεωργία 2,2%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 8,7% της συνολικής απασχόλησης ή 45.178 άτομα (άνδρες 7,6%, γυναίκες 9,9%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του 2025 ήταν 9,4% (άνδρες 7,1%, γυναίκες 12,0%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,8% ή 467.712 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 15,7% (73.306 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 90,0% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 14,3% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 12,2% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 12,0%, γυναίκες 12,4%) σε σύγκριση με 14,9% (άνδρες 15,8%, γυναίκες 13,9%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 62,4% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 16,5% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 21,1% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2ο τρίμηνο του 2025 ήταν 55,9%, 23,0% και 21,1%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Labour Force Survey (LFS): 2nd quarter 2026

According to the results of the Labour Force Survey, the labour force in the 2nd quarter of 2026 amounted to 540.130 persons or 65,6% of the population (males 70,9%, females 60,5%) in comparison to 528.981 persons (65,4%) in the corresponding quarter of 2025.

The number of employed persons was 520.763 and the employment rate 63,2% (males 68,5%, females 58,3%) in comparison to 506.318 persons (62,6%) in the corresponding quarter of 2025.

The number of unemployed persons amounted to 19.367 and the unemployment rate to 3,6% of the labour force (males 3,5%, females 3,7%) in comparison to 22.663 persons (4,3%) in the corresponding quarter of 2025.

Employment

For the age group 20-64, the employment rate was 82,8%. The rate for males was 87,8% and for females 78,1%. In the corresponding quarter of 2025, the rate was 81,7% (males 87,0%, females 76,5%). For the age group 55-64 the employment rate was 72,6% in comparison to 71,5% in the corresponding quarter of 2025.

According to the distribution of employment by sector, the biggest percentage of employed persons was in Services (81,8%), followed by Manufacturing (16,2%) and Agriculture (2,0%). For the 2nd quarter of 2025, the corresponding percentages were: Services 81,2%, Manufacturing 16,6% and Agriculture 2,2%.

The share of part-time employment to total employment was 8,7% or 45.178 persons (males 7,6%, females 9,9%). The corresponding rate for the 2nd quarter of 2025 was 9,4% (males 7,1%, females 12,0%).

89,8% or 467.712 of the total employed persons were employees, of which 15,7% (73.306 persons) had a temporary job. In the corresponding quarter of 2025 employees accounted for 90,0% of total employment of which 14,3% had a temporary job.

Unemployment

For young persons aged 15-24 years old, the unemployment rate was 12,2% of the labour force of the same age group (males 12,0%, females 12,4%) in comparison to 14,9% (males 15,8%, females 13,9%) in the corresponding quarter of last year.

As far as the duration of unemployment is concerned, 62,4% of the total unemployed persons searched for a job for a period of less than 6 months, 16,5% for a period of 6-11 months, whereas a percentage of 21,1% were long-term unemployed. The corresponding rates for the 2nd quarter of 2025 were 55,9%, 23,0% and 21,1%.

Source: Cystat