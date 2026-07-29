Economics Weekly Alert 27/2026

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Ιούνιος 2026

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2026 αυξήθηκε κατά 4,1% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, ενώ σε σχέση με τον Μάιο 2026 αυξήθηκε κατά 0,9%.

Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2025, οι κατηγορίες Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (9,7%) και Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (8,9%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή. Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-8,0%) και Ενημέρωση και Επικοινωνία (-2,9%).

Σε σχέση με τον Μάιο 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (3,4%), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (1,9%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (1,6%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (13,0%), ενώ σε σχέση με τον Μάιο 2026, παρατηρήθηκε στην κατηγορία Υπηρεσίες (1,8%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): June 2026

The HICP rose by 4,1% in June 2026 compared with June 2025 and increased by 0,9% between May and June 2026.

Compared with June 2025, the categories Recreation, Sports and Culture (9,7%) and Restaurants and Accommodation Services (8,9%), showed the largest positive changes. The largest negative changes were observed in the categories Clothing and Footwear (-8,0%) and Information and Communication (-2,9%).

Compared with May 2026, the largest changes were recorded in the categories Restaurants and Accommodation Services (3,4%), Recreation, Sports and Culture (1,9%) and Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (1,6%).

The largest change among the economic categories, compared with June 2025, was observed in the category Energy (13,0%), while compared with May 2026, was observed in the category Services (1,8%).

Source: Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Ιούνιος 2026

Αφίξεις Τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιούνιο 2026 ανήλθαν σε 489.965 σε σύγκριση με 498.527 τον Ιούνιο 2025, σημειώνοντας μείωση 1,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.656.015 σε σύγκριση με 1.843.013 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 10,1%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιούνιο 2026, αφού αποτέλεσαν το 33,0% (161.913) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 16,4% (80.343), οι αφίξεις από την Πολωνία το 7,3% (35.871), οι αφίξεις από τη Σουηδία 5,5% (26.884) και οι αφίξεις από τη Γερμανία 4,4% (21.587).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιούνιο 2026 ήταν για ποσοστό 81,6% των τουριστών οι διακοπές, για 11,3% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,0% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Ιούνιο 2025, ποσοστό 81,2% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 13,2% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 5,6% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιούνιο 2026 ανήλθαν στις 168.953 σε σύγκριση με 157.324 τον Ιούνιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 7,4%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιούνιο 2026 ήταν η Ελλάδα με 35,3% (59.664), το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,3% (14.040), η Ιταλία με 6,3% (10.720) και η Πολωνία με 3,5% (5.917).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Ιούνιο 2026 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 68,1%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 21,7%, οι σπουδές ποσοστό 8,9% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,3%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: June 2026

Tourist Arrivals

The arrivals of tourists reached 489.965 in June 2026 compared to 498.527 in June 2025, recording a decrease of 1,7%.

For the period of January – June 2026, arrivals of tourists totaled 1.656.015 compared to 1.843.013 in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 10,1%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for June 2026, with a share of 33,0% (161.913) of total arrivals, followed by Israel with 16,4% (80.343), Poland with 7,3% (35.871), Sweden with 5,5% (26.884) and Germany with 4,4% (21.587).

In June 2026, 81,6% of tourists travelled for holidays, 11,3% visited friends and relatives and 7,0% travelled for business purposes. Respectively, in June 2025, 81,2% of tourists visited Cyprus for holidays, 13,2% visited friends or relatives and 5,6% visited Cyprus for business purposes.

Returns of Residents of Cyprus

A total of 168.953 residents of Cyprus returned from a trip abroad in June 2026 compared to 157.324 in the corresponding month last year, recording an increase of 7,4%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in June 2026 were Greece with a share of 35,3% (59.664), the United Kingdom with 8,3% (14.040), Italy with 6,3% (10.720) and Poland with 3,5% (5.917).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in June 2026 was mainly holidays, with a percentage of 68,1%, whilst business reasons held a percentage of 21,7%, studies 8,9% and other reasons 1,3%.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Ιούνιος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Ιούνιο 2026 ανήλθε στις 122,74 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,55% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 3,12%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (5,02%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (4,07%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,99%), στα ορυκτά (2,49%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,61%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,62% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Price Index of Construction Materials: June 2026

The Price Index of Construction Materials for June 2026 reached 122,74 units (base year 2021=100), recording an increase of 0,55% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 3,12%. By main commodity category, increases were observed in metallic products (5,02%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (4,07%), electromechanical products (2,99%), minerals (2,49%) and mineral products (0,61%).

For the period January-June 2026, the index increased by 1,62% compared to the corresponding period of 2025.

Source: Cystat

Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: 1ο τρίμηνο 2026

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €567,1 εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €600,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 αυξήθηκαν κατά €207,7 εκ. (+5,8%) και ανήλθαν στα €3.819,6 εκ. σε σύγκριση με €3.611,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €96,6 εκ. (+8,2%) και ανήλθαν στα €1.275,2 εκ. σε σύγκριση με €1.178,6 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2025. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €107,8 εκ. (+10,9%) και ανήλθαν στα €1.093,7 εκ. σε σύγκριση με €985,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €36,9 εκ. (+3,4%) και ανήλθαν στα €1.129,8 εκ. σε σύγκριση με €1.092,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €40,1 εκ. (+5,5%) και ανήλθαν στα €764,3 εκ. σε σύγκριση με €724,2 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,6 εκ. και ανήλθαν στα €5,0 εκ. σε σύγκριση με €4,4 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €9,3 εκ. και περιορίστηκαν στα €59,1 εκ. σε σύγκριση με €68,4 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2025. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €19,0 εκ. (-7,2%) και περιορίστηκαν στα €243,8 εκ. σε σύγκριση με €262,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο μειώθηκε κατά €5,9 εκ. (-31,2%) και περιορίστηκε στα €13,0 εκ. σε σύγκριση με €18,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 αυξήθηκαν κατά €241,2 εκ. (+8,0%) και ανήλθαν στα €3.252,5 εκ. σε σύγκριση με €3.011,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €82,5 εκ. (+6,5%) και ανήλθαν στα €1.361,4 εκ. σε σύγκριση με €1.278,9 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2025. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €23,1 εκ. (+2,4%) και ανήλθαν στα €974,9 εκ. σε σύγκριση με €951,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €25,8 εκ. (+9,3%) και ανήλθε στα €303,9 εκ. σε σύγκριση με €278,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά €59,2 εκ. (+31,8%) και ανήλθαν στα €245,4 εκ. σε σύγκριση με €186,2 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο αυξήθηκε κατά €6,2 εκ. (+8,5%) και ανήλθε στα €79,0 εκ. σε σύγκριση με €72,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €48,3 εκ. (+21,6%) και ανήλθε στα €271,8 εκ. (€188,9 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €82,9 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €223,5 εκ. (€175,1 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €48,4 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €3,9 εκ. (-19,5%) και περιορίστηκαν στα €16,1 εκ. σε σύγκριση με €20,0 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Quarterly Accounts of General Government: 1st quarter 2026

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €567,1 mn for the period of January-March 2026, as compared to a surplus of €600,6 mn that was recorded during the period of January-March 2025.

Revenue

During the period of January-March 2026, total revenue increased by €207,7 mn (+5,8%) and amounted to €3.819,6 mn, compared to €3.611,9 mn in the corresponding period of 2025.

In detail, social contributions increased by €96,6 mn (+8,2%) and amounted to €1.275,2 mn, compared to €1.178,6 mn in the first quarter of 2025. Revenue from taxes on income and wealth increased by €107,8 mn (+10,9%) and amounted to €1.093,7 mn, compared to €985,9 mn in the corresponding quarter of 2025. Taxes on production and imports increased by €36,9 mn (+3,4%) and amounted to €1.129,8 mn, compared to €1.092,9 mn in the corresponding quarter of 2025, of which net VAT revenue increased by €40,1 mn (+5,5%) and amounted to €764,3 mn, compared to €724,2 mn in the corresponding quarter of 2025. Capital transfers increased by €0,6 mn and amounted to €5,0 mn, compared to €4,4 mn in the corresponding quarter of 2025.

On the contrary, other current transfers decreased by €9,3 mn to €59,1 mn, from €68,4 mn in the first quarter of 2025. Revenue from the sale of goods and services decreased by €19,0 mn (-7,2%) to €243,8 mn, from €262,8 mn in the corresponding quarter of 2025. Property income receivable decreased by €5,9 mn (-31,2%) to €13,0 mn, from €18,9 mn in the corresponding quarter of 2025.

Expenditure

During the period of January-March 2026, total expenditure increased by €241,2 mn (+8,0%) and amounted to €3.252,5 mn, from €3.011,3 mn in the corresponding period of 2025.

Specifically, social transfers increased by €82,5 mn (+6,5%) and amounted to €1.361,4 mn, compared to €1.278,9 mn in the first quarter of 2025. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €23,1 mn (+2,4%) and amounted to €974,9 mn, compared to €951,8 mn in the corresponding quarter of 2025. Intermediate consumption increased by €25,8 mn (+9,3%) and amounted to €303,9 mn, compared to €278,1 mn in the corresponding quarter of 2025. Other current expenditure increased by €59,2 mn (+31,8%) and amounted to €245,4 mn, compared to €186,2 mn in the corresponding quarter of 2025. Property income payable increased by €6,2 mn (+8,5%) and amounted to €79,0 mn, compared to €72,8 mn in the corresponding quarter of 2025.

The capital account increased by €48,3 mn (+21,6%) and amounted to €271,8 mn (€188,9 mn capital formation and €82,9 mn capital transfers), compared to €223,5 mn (€175,1 mn capital formation and €48,4 mn capital transfers) in the corresponding quarter of 2025.

On the contrary, subsidies decreased by €3,9 mn (-19,5%) to €16,1 mn, from €20,0 mn in the first quarter of 2025.

Source: Cystat

Aποτελέσματα της Έρευνας Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης: 2024

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της Έρευνας Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης, τα κυριότερα μεγέθη στον κατασκευαστικό τομέα κατά το 2024 κατέγραψαν θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2023.

Συγκεκριμένα, η αξία παραγωγής στον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε το 2024 κατά 7,4% και έφθασε στα €6.696,5 εκατομμύρια σε σύγκριση με €6.232,6 εκατομμύρια το 2023. Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 10,7% στα €1.747,5 εκατομμύρια το 2024 από €1.578,7 εκατομμύρια το 2023.

Οι νέες κατασκευές έφθασαν το 2024 στα €3.823,8 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 6,4% σε σύγκριση με το 2023. Ειδικότερα, τα οικιστικά κτίρια αυξήθηκαν κατά 8,6%, τα μη οικιστικά κτίρια κατά 2,6% και τα έργα πολιτικού μηχανικού κατά 2,0%, σε σύγκριση με το 2023.

Η απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε το 2024 κατά 1,9% στις 39,7 χιλιάδες από 38,9 χιλιάδες άτομα το 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Results of the Construction and Land Development Survey: 2024

According to the results of the Construction and Land Development Survey, the main aggregates of the construction sector in 2024 registered a positive growth rate compared to 2023.

In particular, production value in the broad construction sector increased in 2024 by 7,4% to €6.696,5 million compared to €6.232,6 million in 2023. Value added at current prices increased by 10,7% to €1.747,5 million in 2024 compared to €1.578,7 million in 2023.

New construction in 2024 reached €3.823,8 million, registering an increase by 6,4% compared to 2023. More specifically, residential buildings increased in 2024 by 8,6%, non-residential buildings by 2,6% and civil engineering projects by 2,0% compared to 2023.

Employment in the construction sector increased in 2024 by 1,9% to 39,7 thousand compared to 38,9 thousand persons in 2023.

Source: Cystat

Αλλάζει από το 2027 η χρηματοδότηση της έρευνας

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νέο μηχανισμό χρηματοδότησης, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2027 και συνδέει για πρώτη φορά τη θεσμική κρατική στήριξη των δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών οργανισμών με την απόδοση, τη στρατηγική στόχευση και τα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Έναν νέο μηχανισμό χρηματοδότησης των δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών οργανισμών, που συνδέει για πρώτη φορά τη θεσμική κρατική στήριξη με την απόδοση, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο μηχανισμός θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2027 και, σε πρώτη φάση, θα αφορά τα Κέντρα Αριστείας που συγχρηματοδοτήθηκαν μέσω του προγράμματος «Teaming for Excellence» του «Ορίζοντα Ευρώπη».

Στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δρ Νικόδημος Δαμιανού, ανέφερε ότι ο νέος μηχανισμός εισάγει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των ερευνητικών υποδομών και της τεχνογνωσίας που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια μέσω κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων.

Όπως εξήγησε, βασικό στοιχείο του μηχανισμού αποτελεί η αξιολόγηση των ερευνητικών οργανισμών στη βάση συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης και συμφωνημένων στόχων. Συνολικά προβλέπονται 18 δείκτες, οι οποίοι καλύπτουν έξι θεματικές ενότητες: το ερευνητικό περιβάλλον, τη διεθνή διάσταση, την επιστημονική αριστεία, τις ερευνητικές επιδόσεις, τη μεταφορά γνώσης και τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο.

Η αξιολόγηση της απόδοσης θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, ενώ η χρηματοδότηση θα ανανεώνεται ανά τριετία. Επιπλέον, κάθε δεύτερη τριετία θα διενεργείται επιστημονική αξιολόγηση από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός, ο μηχανισμός ενσωματώνει δικλίδες δημοσιονομικής υπευθυνότητας, καθώς προβλέπει ανώτατο όριο χρηματοδότησης, συνεκτίμηση των πραγματικών αναγκών κάθε ερευνητικού κέντρου και συνυπολογισμό οποιασδήποτε άλλης θεσμικής κρατικής χρηματοδότησης.

Καταλήγοντας, ο κ. Δαμιανού δήλωσε ότι η απόφαση θέτει τις βάσεις για ένα νέο μοντέλο θεσμικής στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας, με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας και της ανταγωνιστικότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι δημόσιοι πόροι αξιοποιούνται με διαφάνεια, λογοδοσία και μετρήσιμα αποτελέσματα προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και της κοινωνίας.

Πηγή: Economy Todayopens in a new tab

Research funding to change from 2027

The Council of Ministers has approved a new funding mechanism that will come into effect in 2027. For the first time, institutional state funding for publicly funded research organizations will be linked to performance, strategic objectives, and measurable outcomes.

The Council of Ministers has approved a new funding mechanism for publicly funded research organizations, marking the first time that institutional government support will be tied to performance. The mechanism will be implemented from 2027 and, in its initial phase, will apply to the Centres of Excellence that were co-funded under the "Teaming for Excellence" programme of Horizon Europe.

Speaking after the Cabinet meeting, the Deputy Minister for Research, Innovation and Digital Policy, Dr. Nikodemos Damianou, said that the new mechanism introduces a comprehensive funding framework aimed at ensuring the long-term sustainability of the research infrastructure and expertise developed in recent years through national and European funding.

He explained that a key feature of the mechanism is the evaluation of research organizations based on specific performance indicators and agreed objectives. In total, 18 performance indicators have been established, covering six thematic areas:

Research environment

International dimension

Scientific excellence

Research performance

Knowledge transfer

Socio-economic impact

Performance assessments will be carried out annually, while funding allocations will be renewed every three years. In addition, every second three-year cycle will include an external scientific evaluation conducted by independent experts to ensure the quality and effectiveness of the system.

The Deputy Minister also noted that the mechanism incorporates safeguards for fiscal responsibility. These include a funding ceiling, consideration of the actual needs of each research centre, and the inclusion of any other institutional state funding received by the organization.

Concluding his remarks, Dr. Damianou said that the decision lays the foundation for a new model of institutional support for research and innovation. The objective is to strengthen scientific excellence and competitiveness while ensuring that public resources are used transparently, accountably, and in a way that delivers measurable results for the benefit of the Cypriot economy and society.

Source: Economy Today