Economics Weekly Alert 19/2026

This week's economic news Comprehensive Overview of the Key Economic Trends and Developments Reported Across Cyprus This Week

Σας ενημερώνουμε ότι το brochure «Cyprus: A Place to Relocate» είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας.

Το brochure παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού για ιδιώτες, οικογένειες, επιχειρηματίες και διεθνείς επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με:

Tην ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και τον τρόπο ζωής στην Κύπρο

Τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες

Τους βασικούς τομείς της οικονομίας και τις εξελίξεις της αγοράς

Τις διαδικασίες μετανάστευσης και απόκτησης άδειας διαμονής για πολίτες της ΕΕ και τρίτων χωρών

Θέματα απασχόλησης και αγοράς ακινήτων

Το φορολογικό πλαίσιο και τα κίνητρα για εταιρείες και ιδιώτες

Θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων και εργασιακά ζητήματα

Τον τρόπο με τον οποίο η KPMG Κύπρου μπορεί να υποστηρίξει τους πελάτες καθ’ όλη τη διαδικασία μετεγκατάστασης, επένδυσης και ίδρυσης επιχείρησης.

Σας προτρέπουμε να μελετήσετε το brochure και να το κοινοποιήσετε σε πελάτες, συνεργάτες και υποψήφιους επενδυτές που ενδέχεται να ενδιαφέρονται να μετεγκατασταθούν, να επενδύσουν ή να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο.

Βρείτε το brochure εδώ: LINK

We are pleased to inform you that the Cyprus: A Place to Relocate brochure is now available on our website.

The brochure provides a comprehensive overview of Cyprus as an attractive destination for individuals, families, entrepreneurs, and international businesses. It includes useful information on:

Quality of life, education, healthcare, and lifestyle in Cyprus

Business and investment opportunities

Key sectors of the economy and market developments

Employment and real estate considerations

Corporate and personal tax framework and incentives

Social insurance and employment matters

How KPMG in Cyprus can support clients throughout their relocation, investment, and business setup journey.

Immigration and residence pathways for EU and non-EU nationals

We encourage you to review the brochure and share it with your clients, contacts, and prospective investors who may be interested in relocating to, investing in, or establishing operations in Cyprus.

Find the brochure here: LINK

Στο ΥΠΕΡΓ για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών – Τι διευκρινίζει η Νομική Υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας υπενθυμίζει ότι υποβολή αίτησης για διευθέτηση ληξιπρόθεσμων εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων έχει αλλάξει και πλέον, άτομα τα οποία έχουν σε εκκρεμότητα εντάλματα για οφειλές κοινωνικών ασφαλίσεων απαιτείται να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της συμπλήρωσης του ειδικού εντύπου «Αίτηση για αποπληρωμή με δόσεις ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ρύθμιση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, βρίσκεται ισχύ από τις 15 Μαΐου 2026 και οι αιτήσεις για τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων χρειάζεται να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Διευκρινίζει επίσης πως εξαιτίας της νέας αυτής ρύθμισης, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας δεν δύναται πλέον να παραλαμβάνει αιτήσεις για ληξιπρόθεσμες εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας για υλοποίηση νέου νέου σχεδίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων κοινωνικών οφειλών και την έναρξη υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε αυτό ενημέρωσαν «εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι που οφείλουν κοινωνικές εισφορές, τόσο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και στα άλλα ταμεία που έχουν την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων» ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για αποπληρωμή με Δόσεις Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών».

Ρύθμιση με δόσεις

Σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι μπορούν στο πλαίσιο της Ρύθμισης να εξοφλήσουν το αργότερο σε 54 ισόποσες μηνιαίες δόσεις τις καθυστερημένες οφειλές τους.

Εάν επιλέξουν να εξοφλήσουν ενωρίτερα των 54 δόσεων, θα επωφεληθούν ανάλογης μείωσης του πρόσθετου τέλους το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι και 27%. Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί εφάπαξ, θα απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου του πρόσθετου τέλους που επιβλήθηκε.

Παράλληλα, εάν οφειλέτες ενταχθούν στην πιο πάνω ρύθμιση και ενόσω αυτή διαρκεί, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα προχωρούν στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον τους και σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί εναντίον τους ποινικές διώξεις, αυτές δυνατό να αναστέλλονται με έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Επίσης, ενημέρωναν πως για όσους εκκρεμούν εναντίον τους φυλακιστήρια ή κατασχετήρια εντάλματα αυτά δυνατό να αναστέλλονται μετά από σχετικές ενέργειες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Πηγή: Economy Todayopens in a new tab

At the Ministry of Labour for settlement of overdue social insurance contributions – What the Legal Service clarifies

The Legal Service of the Republic reminds the public that the procedure for submitting applications for the settlement of overdue social insurance contributions has changed. Individuals with outstanding warrants related to social insurance debts are now required to submit their applications electronically by completing the special form titled “Application for repayment of overdue social insurance contributions in installments,” which is available on the official website of the Ministry of Labour and Social Insurance.

According to an announcement by the Legal Service, the regulation has been in force since 15 May 2026, and applications for the settlement of overdue social insurance contributions must be submitted electronically by 14 September 2026.

It also clarifies that, due to this new arrangement, the Legal Service of the Republic can no longer accept applications concerning overdue social insurance contributions.

It is recalled that the Social Insurance Services, following a recent legislative amendment introducing a new scheme for regulating overdue social insurance debts and the commencement of applications for participation in it, informed “employers and self-employed persons who owe social insurance contributions, both to the Social Insurance Fund and to other funds for which the Social Insurance Services are responsible for collecting contributions,” that they may submit applications for repayment of overdue social insurance contributions in installments.

Installment arrangement

According to the Social Insurance Services, employers and self-employed persons may, under the arrangement, repay their overdue debts in up to 54 equal monthly installments.

If they choose to repay the debt earlier than the 54-installment period, they will benefit from a proportional reduction of the surcharge, which may amount to as much as 27%. If the amount owed is paid in full as a lump sum, they will be exempt from paying the entire surcharge imposed.

At the same time, if debtors join the above arrangement and remain compliant with it, the Social Insurance Services will not proceed with legal action against them. In cases where criminal prosecutions have already been filed, these may be suspended with the approval of the Attorney General of the Republic. Furthermore, for those against whom imprisonment or seizure warrants are pending, such warrants may also be suspended following relevant actions by the Attorney General of the Republic.

Source: Economy Todayopens in a new tab

Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι έχει ψηφιστεί ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026, ο οποίος τροποποιεί τον βασικό Νόμο 65(Ι)/2015.

Οι βασικές τροποποιήσεις αφορούν τα ακόλουθα:

Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών:

1. Αύξηση από 10% σε 30% του ποσοστού που αφορά τον ορισμό του «επιλέξιμου χρέους» στα άρθρα 10 και 16.

2. Τροποποίηση του ορισμού του όρου «χρέος», ώστε να περιλαμβάνει:

- χρέος για εκκαθαρισμένο ποσό που έχει καταστεί πληρωτέο κατά την ημερομηνία αίτησης ή

- χρέος που παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των 120 ημερών.

3. Πρόβλεψη για προσκόμιση επαρκούς μαρτυρίας αναφορικά με την αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεωτική μαρτυρία από εκτιμητή για καθορισμό της αγοραίας αξίας ακινήτων.

4. Προσθήκη πρόνοιας ώστε να περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις και απαιτήσεις που βασίζονται σε καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων, όπως αυτές καθορίζονται στον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο.

Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής:

1. Τροποποίηση του άρθρου 46 ώστε να περιλαμβάνονται ως εξαιρούμενα περιουσιακά στοιχεία όσα είναι αναγκαία για τη διαβίωση ή εργασία του χρεώστη.

2. Τροποποίηση του περιεχομένου της έκθεσης του Συμβούλου Αφερεγγυότητας στο άρθρο 52, ώστε να περιορίζεται μόνο στο κατά πόσο ο χρεώστης δύναται εύλογα να συμμορφωθεί με τους όρους της πρότασης για Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής, διαγράφοντας ότι θα πρέπει να περιγράφει και ότι το ΠΣΑ θα έχει ως αποτέλεσμα να θέσει τους πιστωτές στην ίδια ή σε καλύτερη θέση από αυτήν στην οποία θα ήταν, εάν η περιουσία του χρεώστη διατίθετο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πτώχευσης Νόμου.

3. Εισαγωγή νέων διατάξεων στο άρθρο 53 σχετικά με:

- τον αποκλεισμό από την καταμέτρηση ψήφων/ποσών πιστωτών χωρίς δικαίωμα ψήφου και

- την υποχρέωση καθορισμένου πιστωτή να υποβάλει αιτιολογημένες θέσεις σε περίπτωση διαφωνίας με το Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής.

4. Αντικατάσταση της αναφοράς σε «αγοραία αξία» με «αξία καταναγκαστικής πώλησης» στο άρθρο 55.

5. Αναστολή έναρξης ή συνέχισης νομικών διαδικασιών εναντίον εγγυητή κατά τη διάρκεια ισχύος Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής.

6. Αύξηση του ορίου αξίας κύριας κατοικίας από €350.000 σε €400.000 στο άρθρο 72 αναφορικά με τα κριτήρια για μη συναινετικό ΠΣΑ.

7. Κατάργηση συγκεκριμένων περιορισμών και τεκμηρίων αναφορικά με τη μείωση εισοδημάτων του χρεώστη, με εισαγωγή τεκμηρίου ότι η μείωση εισοδημάτων οφείλεται σε γεγονότα εκτός του ελέγχου του χρεώστη, εκτός αν αποδειχθεί διαφορετικά από πιστωτή.

8. Διαγραφή προϋποθέσεων στο άρθρο 73 αναφορικά με τη σύγκριση της θέσης των πιστωτών με τη διαδικασία πτώχευσης.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του τροποποιητικού νόμου εφαρμόζονται σε αιτήσεις που καταχωρίζονται ή διαδικασίες που αρχίζουν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (σημ. ο Νόμος δημοσιεύθηκε στις 8/5/2026 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τέθηκε σε εφαρμογή).

Παρακαλείστε όπως μελετήσετε τις τροποποιήσεις και τις λαμβάνετε υπόψη κατά τον χειρισμό σχετικών υποθέσεων και την υποβολή αιτήσεων δυνάμει του τροποποιητικού νόμου ο οποίος επισυνάπτεται για ενημέρωση και εφαρμογή.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Αφερεγγυότητας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22466510 κο. Παναγιώτη Χρίστου (Λειτουργό Αφερεγγυότητας Α΄).

Σημείωση (CyLaw): Στο CyLaw, το ενοποιημένο κείμενο του Ν. 65(Ι)/2015 δεν έχει ακόμη ενσωματώσει τον τροποποιητικό Ν. 112(Ι)/2026.

Πηγή: Τμήμα Αφερεγγυότηταςopens in a new tab

The Insolvency of Natural Persons (Personal Repayment Plans and Debt Relief Orders) (Amendment) Law of 2026

We inform our clients that the Insolvency of Natural Persons (Personal Repayment Plans and Debt Relief Orders) (Amendment) Law of 2026 has been enacted, amending the principal Law 65(I)/2015.

The main amendments concern the following:

Debt Relief Orders

Increase from 10% to 30% of the percentage relating to the definition of “eligible debt” in sections 10 and 16.

Amendment of the definition of the term “debt” so as to include:

Provision requiring the submission of sufficient evidence regarding the value of assets and mandatory evidence from a valuer for determining the market value of immovable property.

Addition of a provision so that claims based on unfair contractual terms, as defined in the Consumer Protection Law, are also included among the claims.

debt for a liquidated amount that has become payable on the application date; or

debt that is in arrears for more than 120 days.

Personal Repayment Plans

Amendment of section 46 so that exempt assets include those necessary for the debtor’s living or employment.

Amendment of the content of the Insolvency Practitioner’s report in section 52 so that it is limited only to whether the debtor can reasonably comply with the terms of the proposed Personal Repayment Plan, deleting the requirement to describe that the PRP would place creditors in the same or a better position than they would be in if the debtor’s estate were distributed under the Bankruptcy Law.

Introduction of new provisions in section 53 concerning: the exclusion from vote/value calculations of creditors without voting rights; and the obligation of a specified creditor to submit reasoned positions in the event of disagreement with the Personal Repayment Plan.

Replacement of the reference to “market value” with “forced sale value” in section 55.

Suspension of the commencement or continuation of legal proceedings against a guarantor during the validity period of a Personal Repayment Plan.

Increase of the threshold value of the primary residence from €350,000 to €400,000 in section 72 regarding the criteria for a non-consensual PRP.

Removal of specific restrictions and presumptions regarding reductions in the debtor’s income, with the introduction of a presumption that any reduction in income is due to events outside the debtor’s control, unless proven otherwise by a creditor.

Deletion of conditions in section 73 regarding the comparison of creditors’ position with bankruptcy proceedings.

Furthermore, it is clarified that the provisions of the amending law apply to applications filed or procedures commenced after the date the law entered into force (note: the Law was published on 8/5/2026 in the Official Gazette of the Republic of Cyprus and has entered into force).

Please review the amendments and take them into account when handling relevant cases and submitting applications under the amending law, which is attached for information and implementation.

For any clarifications, you may contact the Insolvency Department at telephone number 22466510, Mr. Panayiotis Christou (Senior Insolvency Officer).

Note (CyLaw): In CyLaw, the consolidated text of Law 65(I)/2015 has not yet incorporated the amending Law 112(I)/2026.

Source: Insolvency Departmentopens in a new tab

Αποστολή όρων εργοδότησης με email - Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων έχει ετοιμάσει ερωτήσεις και απαντήσεις σε σχέση με την αποστολή όρων εργοδότησης με email:

1. Το ηλεκτρονικό μήνυμα που έχουμε λάβει από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σχετικά με την υποχρέωση αποστολής των όρων εργοδότησης είναι ανεπιθύμητο (spam) ή απάτη(scam);

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που έχετε λάβει προέρχεται από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποστέλλεται επίσημα εκ μέρους του Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των όρων εργοδότησης από την επιχείρησή μας;

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των όρων εργοδότησης λήγει στις 31/07/2026.

3. Τι δεν είναι αποδεκτό από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ως ενημέρωση των όρων εργοδότησης;

− Δείγμα συμβολαίου εργοδότησης στο οποίο αναφέρονται όλοι οι όροι εργοδότησης

− Αντίγραφο του εγχειριδίου του προσωπικού στο οποίο αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε εργαζομένου

4. Μπορούν να σταλούν οι όροι εργοδότησης στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σε έντυπη μορφή;

Όχι, οι όροι εργοδότησης μπορούν να αποσταλούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

5. Πώς αποστέλλονται μεγάλα αρχεία που δεν μπορούν να σταλούν μέσω email;

Για αρχεία που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο μέγεθος αποστολής μέσω email, παρακαλείστε να τα ανεβάζετε σε υπηρεσία cloud, όπως OneDrive, Google Drive, Dropbox ή άλλη αντίστοιχη πλατφόρμα, και να μας αποστέλλετε τον σχετικό σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος θα πρέπει να παραμένει ενεργός και να μην έχει ημερομηνία λήξης.

6. Γιατί να αποστείλουμε τους όρους εργοδότησης τώρα, αφού τους έχουμε ήδη καταχωρήσει στο ΕΡΓΑΝΗ; Να αποστείλουμε αντίγραφο από το ΕΡΓΑΝΗ;

Η καταγραφή των όρων εργοδότησης στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» είχε ως σκοπό την απογραφή όλων των εν ενεργεία εργοδοτουμένων, καθώς και των βασικών όρων εργοδότησής τους. Ωστόσο, η εν λόγω καταγραφή δεν αποδεικνύει ότι οι εργοδότες έχουν ενημερώσει δεόντως τους εργοδοτούμενους για τους ουσιώδεις όρους εργοδότησής τους. Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της εφαρμογής της υποχρέωσης του εργοδότη να ενημερώνει γραπτώς τον εργοδοτούμενο σχετικά με τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας του, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η σχετική τεκμηρίωση της ενημέρωσης που έχει παρασχεθεί στον εργοδοτούμενο.

Η εν λόγω ενημέρωση του εργοδοτούμενου γίνεται αποδεκτή από το Τμήμα μας με τους ακόλουθους τρόπους:

α) με ατομικό συμβόλαιο υπογεγραμμένο από τον εργοδοτούμενο,

β) με αντίγραφο συλλογικής σύμβασης υπογεγραμμένο από τον εργοδοτούμενο,

γ) με επιστολή πρόσληψης που περιλαμβάνει τους όρους εργοδότησης υπογεγραμμένη από τον εργοδοτούμενο,

δ) με αντίγραφο επικαιροποιημένων όρων εργοδότησης από το ΕΡΓΑΝΗ, υπογεγραμμένο από τον εργοδοτούμενο, ή

ε) με οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο εργοδοτούμενος έχει λάβει γνώση των όρων του.

7. Ποιοι είναι οι αποδεκτοί τρόποι τεκμηρίωσης της ενημέρωσης των όρων εργοδότησης;

Σύμφωνα με τον περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμο του 2023 κάθε εργοδότης ενημερώνει τους εργοδοτούμενούς του για τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. Η προβλεπόμενη ενημέρωση παρέχεται από τον εργοδότη, ο οποίος τηρεί αποδεικτικά στοιχεία της διαβίβασης και παραλαβής της σχετικής αλληλογραφίας, με τους πιο κάτω τρόπους:

(α) Σε έντυπη μορφή ή

(β) σε ηλεκτρονική μορφή όταν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης του εργοδοτουμένου στις πληροφορίες και νοουμένου ότι οι πληροφορίες δύναται να αποθηκεύονται και να εκτυπώνονται.

Ως εκ τούτου, η ενημέρωση των όρων εργοδότησης γίνεται αποδεκτή από το Τμήμα μας με τους ακόλουθους τρόπους:

α) με ατομικό συμβόλαιο υπογεγραμμένο από τον εργοδοτούμενο,

β) με αντίγραφο συλλογικής σύμβασης υπογεγραμμένο από τον εργοδοτούμενο,

γ) με επιστολή πρόσληψης που περιλαμβάνει τους όρους εργοδότησης υπογεγραμμένη από τον εργοδοτούμενο,

δ) με αντίγραφο επικαιροποιημένων όρων εργοδότησης από το ΕΡΓΑΝΗ, υπογεγραμμένο από τον εργοδοτούμενο, ή

ε) με οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο εργοδοτούμενος έχει λάβει γνώση των όρων του.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η ενημέρωση έχει σταλεί ηλεκτρονικά τότε μπορεί να γίνει αποδεκτή και η σε επιβεβαίωση της αποδοχής των όρων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον εργοδοτούμενο.

8. Μπορώ να εκτυπώσω τους όρους εργοδότησης από το ΕΡΓΑΝΗ, να υπογραφούν από τους υπαλλήλους και στη συνέχεια να τους αποστείλουμε;

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει γραπτή ενημέρωση σε άλλη μορφή, μπορεί να πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση των όρων στο ΕΡΓΑΝΗ, οι οποίοι στη συνέχεια να εκτυπωθούν και να αποσταλούν με αποδεικτικό λήψης γνώσης από τον εργοδοτούμενο. Το αποδεικτικό λήψης γνώσης αφορά στην υπογραφή του εργαζομένου των όρων εργοδότησής του (ή σε επιβεβαίωση αποδοχής των όρων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον οι όροι εργοδότησης είχαν αποσταλεί ηλεκτρονικά).

9. Αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση, μπορεί να αποσταλεί αυτή;

Ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον εργοδοτούμενο σχετικά με τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας του, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ως εκ τούτου, εάν στην επιχείρηση εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση θα πρέπει να αποσταλεί αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης μαζί με κατάλογο των εργοδοτουμένων στα οποία ο εργοδότης την εφαρμόζει με αποδεικτικό λήψης γνώσης από τον εργοδοτούμενο. Το αποδεικτικό λήψης γνώσης αφορά στην υπογραφή του εργαζομένου των όρων εργοδότησής του (ή σε επιβεβαίωση αποδοχής των όρων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον οι όροι εργοδότησης είχαν αποσταλεί ηλεκτρονικά). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, για τους εργοδοτούμενους δηλαδή που δεν εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση, ο εργοδότης οφείλει να αποστείλει τους όρους απασχόλησής τους(πχ μέσω ατομικού συμβολαίου).

10. Θα πρέπει να αποσταλούν τα ονομαστικά συμβόλαια ή μπορεί να σταλεί και πρότυπο συμβόλαιο χωρίς ονόματα κ.λπ.;

Τα συμβόλαια που θα πρέπει να αποσταλούν είναι τα ατομικά συμβόλαια εργασίας που έχουν δοθεί σε κάθε εργοδοτούμενο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος έχει ενημερωθεί προσωπικά για τους όρους απασχόλησής του.

11. Θα αποσταλεί κάποιο ηλ.μήνυμα επιβεβαίωσης ότι έχουν ληφθεί τα στοιχεία που σας έχουμε αποστείλει;

Σε όσους ανταποκριθούν εντός του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην επιστολή που έχουν λάβει δεν θα αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης στοιχείων που μας στάληκαν. Ωστόσο, θα σταλεί ενημερωτικό email σε όσους δεν ανταποκριθούν εντός του χρονοδιαγράμματος, προτρέποντας σε συμμόρφωση. Σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσει ποινική διαδικασία. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, εργοδότης ο οποίος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Nόμου είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€5.500).

12. Αν έχει αλλάξει ο μισθός ή οποιοσδήποτε άλλος βασικός όρος εργοδότησης από την ημερομηνία πρόσληψης του υπαλλήλου, θα πρέπει να συνταχθεί νέο συμβόλαιο;

Κάθε εργοδοτούμενος θα πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς όταν πραγματοποιείται οποιαδήποτε τροποποίηση στους όρους απασχόλησής του. Ως εκ τούτου, η ενημέρωση θα πρέπει να πραγματοποιείται είτε με νέο έγγραφο είτε με τροποποίηση του υφιστάμενου, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι σχετικές αλλαγές και το οποίο θα φέρει την υπογραφή του εργοδοτούμενου (ή επιβεβαίωση αποδοχής των όρων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον η ενημέρωση έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά).

13. Θα πρέπει να αποσταλούν όροι εργοδότησης και για τους διευθυντές και τα μέλη της οικογένειας;

Απαιτείται γραπτή ενημέρωση για όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως του κατά πόσον είναι μέτοχοι της επιχείρησης ή συγγενικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποσταλούν οι όροι εργοδότησης για όσα άτομα εργοδοτούνται στην επιχείρηση.

14. Αν ο μοναδικός υπάλληλος είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, πρέπει να αποσταλούν όροι εργοδότησης;

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, δεν απαιτείται η αποστολή γραπτών όρων εργοδότησης.

15. Η εταιρεία στην οποία στάλθηκε το ηλεκτρονικό μήνυμα έχει τερματιστεί και έχει ανοίξει νέα με διαφορετικό ΑΜΕ. Θα πρέπει να αποστείλω στοιχεία για τη νέα εταιρεία;

Όχι, δεν χρειάζεται να αποστείλετε κάτι που αφορά όρους εργοδότησης. Θα πρέπει ωστόσο, να μας ενημερώσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σας υποδεικνύεται ότι έχει τερματιστεί το συγκεκριμένο ΑΜΕ.

16. Η εταιρεία στην οποία στάλθηκε το ηλεκτρονικό μήνυμα έχει τερματιστεί ή δεν απασχολεί καθόλου υπαλλήλους. Τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση;

Θα πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σας υποδεικνύεται ότι το μητρώο έχει τερματιστεί ή ότι δεν εργοδοτείτε οποιοδήποτε πρόσωπο τώρα στην εταιρεία.

17. Είμαι εργοδότης και δεν απασχολώ υπαλλήλους αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να αποστείλω κάτι;

Θα πρέπει να απαντήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σας υποδεικνύεται ότι δεν απασχολείτε οποιοδήποτε πρόσωπο στην επιχείρησή σας.

18. Ως λογιστικό γραφείο, έχω διάφορους πελάτες.

Σε κάποιους στάλθηκε το ηλεκτρονικό μήνυμα και σε κάποιους όχι. Θα πρέπει να αποστείλω στοιχεία για όλους τους πελάτες μου;

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βρίσκεται στη διαδικασία απαίτησης από όλους τους εργοδότες όπως αποστείλουν την ενημέρωση που οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργοδοτούμενούς τους. Ως εκ τούτου, όλοι όσοι είναι εργοδότες θα πρέπει να αποστείλουν τα έγγραφα ενημέρωσης των εργοδοτουμένων τους.

19. Θα πρέπει να αποσταλούν στοιχεία για όλους τους υπαλλήλους ή μόνο για τους νέους υπαλλήλους; Επίσης, αν μια εταιρεία απασχολεί πολλούς υπαλλήλους, πρέπει να αποσταλούν στοιχεία για όλους ή δειγματοληπτικά;

Η παρούσα διαδικασία αφορά όλους τους εργοδοτούμενους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να σταλούν οι γραπτοί όροι εργοδότησης για όλους τους εργοδοτούμενους της επιχείρησης.

20. Θα πρέπει να αποστέλλονται οι όροι εργοδότησης και για τις επόμενες προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν;

Επίσης, θα πρέπει να αποστέλλονται πάντα οι όροι εργοδότησης; Η παρούσα διαδικασία αφορά όλους όσοι εργοδοτούνται σε κάθε εργοδότη, κατά την ημερομηνία λήψης του ηλεκτρονικού μηνύματος του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα και δεν επεκτείνεται σε παρελθοντικές ή μελλοντικές προσλήψεις.

21. Έχω απορίες σχετικά με το θέμα. Σε ποιο άτομο μπορώ να απευθυνθώ τηλεφωνικά ή να έρθω για να τις συζητήσουμε;

Για απορίες/διευκρινήσεις ή προβλήματα θα πρέπει να επικοινωνήσετε γραπτώς στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα που έχετε λάβει και στη συνέχεια επικοινωνήσει μαζί σας λειτουργός του Τμήματός μας.

22. Πού πρέπει να αποσταλούν οι όροι εργοδότησης;

Οι όροι εργοδότησης θα πρέπει να αποσταλούν γραπτώς στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα που έχετε λάβει.

23. Είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες; Τι προβλέπει η νομοθεσία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης;

Σύμφωνα με τον περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμος του 2023 (Ν.25(Ι)/2023), κάθε εργοδότης ή αντιπρόσωπός του και κάθε εργοδοτούμενος στον εν λόγω εργοδότη, εφόσον το απαιτεί Αρμόδιο πρόσωπο/Αρχή , οφείλει να παρέχει σε αυτόν κάθε πληροφορία, βιβλίο, αρχείο, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει στην κατοχή του σχετικά με τα ρυθμιζόμενα στον παρόντα Νόμο θέματα. Ο εργοδότης, οι αντιπρόσωποί του ή οι εργοδοτούμενοι σε αυτόν παρέχουν τα μέσα που απαιτούνται, τα οποία είναι απαραίτητα για την είσοδο, επιθεώρηση, εξέταση, έρευνα, ή άσκηση άλλης εξουσίας παρέχεται σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου σχετικά με την επιχείρηση του εργοδότη. Eργοδότης ο οποίος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Nόμου είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€5.500).

24. Πως διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων;

Σύμφωνα με τον περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμος του 2023(Ν. 25(Ι)/2023), κάθε αρμόδιος λειτουργός/επιθεωρητής θα πρέπει να θεωρεί και χειρίζεται ως απόρρητο κάθε ζήτημα και κάθε πληροφορία, γραπτή ή προφορική, που περιέρχεται σε γνώση του κατά τη διεκπεραίωση του έργου του και δεν αποκαλύπτει ή μεταδίδει οποιοδήποτε τέτοιο ζήτημα ή πληροφορία. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης του νόμου, ο αρμόδιος λειτουργός/επιθεωρητής υπέχει ποινική και πειθαρχική ευθύνη.

25. Χρειάζεστε όλα τα συμβόλαια, συμπεριλαμβανομένων αυτών των αλλοδαπών και Ευρωπαίων πολιτών κ.λπ.;

Ναι, η παρούσα διαδικασία αφορά όλους όσοι εργοδοτούνται σε κάθε επιχείρηση.

26. Χρειάζεται να αποσταλούν συμβόλαια και για οικιακές/ους βοηθούς;

Όχι, δεν υπάρχει υποχρέωση για οικιακές βοηθούς.

27. Χρειάζεται να αποσταλούν συμβόλαια εργοδοτούμενων στην δημόσια υπηρεσία;

Όχι

28. Υπάρχει υποχρέωση για αποστολή των όρων εργοδότησης για εργοδοτούμενους σε Δήμους, Κοινοτικά Συμβούλια, Σχολικές Εφορείες;

Ναι, οι πιο πάνω κατηγορίες δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση αποστολής των όρων εργοδότησης.

Πηγή: Τμήμα Εργασιακών Σχέσεωνopens in a new tab

Sending Terms of Employment by Email – Questions and Answers

The Department of Labour Relations has prepared questions and answers regarding the sending of terms of employment by email:

1. Is the email we received from the Department of Labour Relations regarding the obligation to submit terms of employment spam or a scam?

The email you received originates from the Department of Labour Relations of the Ministry of Labour and Social Insurance and is officially sent on behalf of the Director of the Department of Labour Relations.

2. What is the deadline for submitting the terms of employment for our business?

The deadline for submitting the terms of employment is 31/07/2026.

3. What is not accepted by the Department of Labour Relations as proof of notification of terms of employment?

A sample employment contract listing all employment terms.

A copy of the staff handbook describing the rights and obligations of each employee.

4. Can the terms of employment be submitted to the Department of Labour Relations in hard copy?

No. The terms of employment may only be submitted electronically.

5. How can large files that cannot be sent by email be submitted?

For files exceeding the permitted email attachment size, please upload them to a cloud service such as OneDrive, Google Drive, Dropbox, or another similar platform, and send the relevant link. The link must remain active and must not have an expiration date.

6. Why should we send the terms of employment now if we have already registered them in ERGANI? Should we send a copy from ERGANI?

The recording of terms of employment in the “ERGANI” system aimed to register all active employees and their basic employment terms. However, this registration does not prove that employers have properly informed employees of the essential terms of their employment.

The purpose of the current process is to verify compliance with the employer’s obligation to inform employees in writing about the essential terms of their employment contract or relationship, either in printed or electronic form.

Therefore, the relevant documentation proving that the employee has been informed must be sent to the Department of Labour Relations of the Ministry of Labour and Social Insurance.

The following forms of documentation are accepted:

a) an individual contract signed by the employee,

b) a copy of a collective agreement signed by the employee,

c) a letter of appointment containing the employment terms signed by the employee,

d) a copy of updated employment terms from ERGANI signed by the employee, or

e) any other relevant document proving that the employee has been informed of the terms.

7. What are the acceptable methods of documenting notification of employment terms?

According to the Transparent and Predictable Working Conditions Law of 2023, every employer must inform employees of the essential terms of the employment contract or relationship.

The information may be provided:

a) in printed form, or

b) electronically, provided the employee has access to the information and it can be stored and printed.

Accordingly, the Department accepts:

a) an individual contract signed by the employee,

b) a copy of a collective agreement signed by the employee,

c) a letter of appointment containing the employment terms signed by the employee,

d) a copy of updated employment terms from ERGANI signed by the employee, or

e) any other relevant document proving the employee has acknowledged the terms.

Where the notification was sent electronically, confirmation of acceptance by email from the employee is also accepted.

8. Can I print the employment terms from ERGANI, have employees sign them, and then submit them?

Where no other written notification exists, the terms may be updated in ERGANI, printed, and submitted together with proof that the employee has acknowledged them.

Proof of acknowledgment means either:

the employee’s signature on the employment terms; or

confirmation of acceptance by email if the terms were sent electronically.

9. If a collective agreement applies in the business, can it be submitted?

Yes. The employer must inform employees in writing of the essential terms of their employment, either in printed or electronic form.

Therefore, where a collective agreement applies, a copy of the collective agreement must be submitted together with a list of employees to whom it applies and proof that each employee has acknowledged it.

For employees not covered by the collective agreement, the employer must submit their employment terms separately (e.g. through individual contracts).

10. Should named contracts be submitted, or can a template contract without names be submitted?

The contracts submitted must be the individual employment contracts provided to each employee, ensuring that each employee has been personally informed of their employment terms.

11. Will a confirmation email be sent acknowledging receipt of the submitted documents?

Those who comply within the specified timeframe will not receive a confirmation email.

However, reminder emails will be sent to those who fail to comply within the deadline, urging compliance. Otherwise, criminal proceedings may follow.

Under the relevant legislation, any employer violating the Law commits an offence and, upon conviction, may be subject to a fine not exceeding €5,500.

12. If the salary or another key employment term has changed since hiring, must a new contract be prepared?

Every employee must be informed in writing whenever any employment term changes.

This may be done through:

a new document; or

an amendment to the existing document,showing the relevant changes and bearing the employee’s signature (or email confirmation of acceptance if sent electronically).

13. Must employment terms also be submitted for directors and family members?

Written notification is required for all salaried employees, regardless of whether they are shareholders or relatives of the employer.

14. If the only employee is the owner of the company, must employment terms be submitted?

No. If the employee is the owner of the business, written employment terms do not need to be submitted.

15. The company that received the email has been terminated and a new one opened with a different employer registration number (AME). Should I submit information for the new company?

No. You only need to inform the indicated email address that the specific AME has been terminated.

16. The company that received the email has ceased operations or has no employees. What should I do?

You should inform the indicated email address in writing that the registry has been terminated or that the company currently employs no staff.

17. I am an employer but currently have no employees. Should I submit anything?

You should reply to the indicated email address stating that you currently employ no staff.

18. As an accounting office, I have several clients. Some received the email and others did not. Should I submit documents for all clients?

The Department of Labour Relations is in the process of requiring all employers to submit proof of employee notification. Therefore, all employers should submit the relevant employee notification documents.

19. Should documents be submitted for all employees or only new employees? If a company employs many staff, should all records be submitted or only samples?

This process concerns all employees. Therefore, written employment terms must be submitted for all employees of the business.

20. Must employment terms also be submitted for future hires? Must employment terms always be submitted?

The current process concerns all employees employed by each employer at the date of receipt of the email from the Department of Labour Relations.

The obligation applies only to this specific request and does not extend to past or future hires.

21. I have questions about this matter. Who can I contact by phone or meet with?

For questions, clarifications, or problems, you should contact the email address indicated in the message you received. An officer from the Department will then contact you.

22. Where should the employment terms be sent?

The employment terms should be sent in writing to the email address specified in the email you received.

23. Is the employer legally required to provide the requested information? What does the law provide in case of non-compliance?

According to the Transparent and Predictable Working Conditions Law of 2023 (Law 25(I)/2023), every employer, representative, and employee must provide any information, books, records, certificates, or other documents requested by the competent authority.

Failure to comply constitutes an offence punishable upon conviction by a fine not exceeding €5,500.

24. How is personal data protection ensured?

Under the Transparent and Predictable Working Conditions Law of 2023, every competent officer/inspector must treat as confidential any matter or information obtained during the performance of duties and must not disclose or transmit such information.

Where a violation occurs, the officer/inspector bears criminal and disciplinary liability.

25. Do you require all contracts, including those of foreign and EU nationals?

Yes. The process applies to all employees in every business.

26. Must contracts for domestic workers/helpers also be submitted?

No. There is no obligation regarding domestic workers/helpers.

27. Must contracts for employees in the public service be submitted?

No.

28. Is there an obligation to submit employment terms for employees working in Municipalities, Community Councils, and School Boards?

Yes. These categories are not exempt from the obligation to submit employment terms.

Source: Department of Labour Relationsopens in a new tab

Πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Απρίλιος 2026

Κατά τον Απρίλιο 2026, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 118.375 τόνους, σημειώνοντας μείωση 5,0% σε σχέση με τον Απρίλιο 2025. Πτώση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-2,3%) και σε πλοία (-1,7%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος και ελαφρού μαζούτ (-58,8% και -40,3%, αντίστοιχα), πετρελαίου θέρμανσης (-8,0%), υγραερίου (-4,2%), πετρελαίου κίνησης (-3,3%) και βενζίνης (-0,4%). Αντίθετα, άνοδος σημειώθηκε στις πωλήσεις κηροζίνης (34,4%) και ασφάλτου (4,3%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 2,9% στους 53.151 τόνους. Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2026 σημείωσαν πτώση 7,0%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-6,8%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (-10,1%) και βενζίνης (-4,2%), ενώ αντίθετα αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (52,3%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Απριλίου 2026 αυξήθηκαν κατά 22,3% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 5,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Sales and stocks of petroleum products: April 2026

In April 2026, the total sales of petroleum products amounted to 118.375 tonnes, recording a decrease of 5,0% compared to April 2025. A drop was observed in the provisions of aviation kerosene (-2,3%) and marine gasoil (-1,7%), as well as in the sales of heavy and light fuel oil (-58,8% and -40,3%, respectively), heating gasoil (-8,0%), liquefied petroleum gases (-4,2%), road diesel (-3,3%) and motor gasoline (-0,4%). On the contrary, a rise was observed in the sales of kerosene (34,4%) and asphalt (4,3%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a drop of 2,9% to 53.151 tonnes.

The total sales of petroleum products in April 2026 compared to March 2026 recorded a decrease of 7,0%. Indicatively, a fall was recorded in the provisions of marine gasoil (-6,8%), as well as in the sales of road diesel (-10,1%) and motor gasoline (-4,2%) whereas aviation kerosene increased by 52,3%. The total stocks of petroleum products at the end of April 2026 increased by 22,3% compared to the end of the previous month.

During the period January – April 2026, the total sales of petroleum products increased by 5,9% compared to the corresponding period of the previous year.

Source: Cystat

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Μάρτιος 2026

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Μάρτιο 2026 έφθασε στις 116,7 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2025. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου– Μαρτίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 2,8% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+19,0%), των μεταλλείων και λατομείων (+9,2%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+3,9%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+8,5%), κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+7,1%), κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+4,5%) και βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (+3,5%). Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-4,8%) και κατασκευής επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (-3,9%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+10,1%), στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (+7,4%) και στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+6,4%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025 ήταν αυτές της κατασκευής επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (-6,2%), της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-5,4%) και της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-4,7%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Production Index: March 2026

In March 2026, the Industrial Production Index reached 116,7 units (base 2021=100), recording an increase of 4,7% compared to March 2025. For the period January – March 2026, the index recorded an increase of 1,5% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 2,8% compared to March 2025. Increases were also observed in the electricity supply (+19,0%), mining and quarrying (+9,2%) and water supply and materials recovery (+3,9%) sectors.

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to March 2025 were observed in the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+8,5%), the manufacturing of rubber and plastic products (+7,1%), the manufacturing of other non-metallic mineral products (+4,5%) and the manufacturing of food products, beverages and tobacco products (+3,5%). The largest negative changes were observed in the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (-4,8%) and the manufacturing of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (-3,9%).

Comparing the rates of change for the period January – March 2026 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in water collection, treatment and supply (+10,1%), electricity supply (+7,4%) and the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+6,4%). The activities where negative changes in production were registered compared to the period January – March 2025 were those relating to the manufacturing of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (-6,2%), the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (-5,4%) and the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-4,7%).

Source: Cystat

