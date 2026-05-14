Economics Weekly Alert 16/2026

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι δημοσιεύθηκε η Ετήσια Έκθεση Προόδου της Κύπρου για το 2026: CY-APR-2026-Final.pdfopens in a new tab

We wish to inform our clients that the Annual Progress Report of Cyprus for 2026 has been published: CY-APR-2026-Final.pdfopens in a new tab

Μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. (5%) για την αγορά ή ανέγερση νέας κατοικίας

Ο Τροποποιητικός Νόμος περί Φ.Π.Α. (Ν.42(Ι)/2023), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 16 Ιουνίου 2023, επέφερε σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως κύρια και μόνιμη κατοικία. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο συμπληρώθηκε πρόσφατα με τον Τροποποιητικό Νόμο περί Φ.Π.Α. του 2026 (Ν.109(Ι)/2026), ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 24 Απριλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι είχε θεσπιστεί μεταβατική περίοδος, η οποία επέτρεπε στους αιτητές να επωφεληθούν από τις προηγούμενες διατάξεις (δηλαδή την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα πρώτα 200 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού κατοικίας), υπό την προϋπόθεση ότι:

είχε εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια ή είχε υποβληθεί αίτηση για την εξασφάλισή της μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023· και

είχε υποβληθεί δεόντως συμπληρωμένη αίτηση για τον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. στο Τμήμα Φορολογίας εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού νόμου (δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουνίου 2026).

Η πρόσφατη τροποποίηση προβλέπει ότι ο Έφορος Φορολογίας δύναται να εξετάζει επιλέξιμες αιτήσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση οφείλεται στις πολεοδομικές αρχές.

Όπως διευκρινίζεται στη σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας ημερομηνίας 4 Μαΐου 2026, ο Έφορος Φορολογίας θα αποδέχεται αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 16 Ιουνίου 2026 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για σκοπούς εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα πρώτα 200 τ.μ., στις περιπτώσεις όπου:

είχε εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια ή είχε υποβληθεί αίτηση για την εξασφάλισή της μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023· και

η άδεια οικοδομής εκδόθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 ή δεν θα έχει εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου είχε εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια ή είχε υποβληθεί αίτηση για την εξασφάλισή της μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023 και η άδεια οικοδομής εκδόθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης στο Τμήμα Φορολογίας παραμένει η 15η Ιουνίου 2026.

Υπενθυμίζουμε ότι η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της πύλης Tax For All (TFA). Ως εκ τούτου, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που επιθυμούν να επωφεληθούν από τις προηγούμενες διατάξεις (δηλαδή την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα πρώτα 200 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού κατοικίας), καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι πληρούνται δεόντως οι σχετικές μεταβατικές προϋποθέσεις.

Reduced VAT rate (5%) on the supply or construction of a new dwelling

The Amending VAT Law (Ν.42(I)/2023), effective as of 16 June 2023, introduced significant changes to the application of the reduced VAT rate on the supply or construction of a dwelling to be used as the main and permanent place of residence. This legal framework was recently supplemented by the VAT (Amendment) Law of 2026 (Ν.109(I)/2026), published in the Government Gazette on 24 April 2026.

By way of reminder, a transitional period was introduced, allowing applicants to benefit from the previous provisions (i.e. application of the reduced VAT rate on the first 200 m² of buildable residential area), provided that:

a town planning permit had been obtained, or an application for such permit had been submitted, by 31 October 2023; and

a duly completed application for the reduced VAT rate was submitted to the Tax Department within three (3) years from the effective date of the amending law (i.e. by 15 June 2026).

The recent amendment provides that the Tax Commissioner may examine qualifying applications until 31 December 2026, provided that any delay is attributable to the town planning authorities.

As clarified in the relevant Announcement issued by the Tax Department on 4 May 2026, the Tax Commissioner will accept applications submitted from 16 June 2026 to 31 December 2026 for the purpose of benefitting from the reduced VAT rate on the first 200 m², in cases where:

a town planning permit had been obtained, or an application for such permit had been submitted, by 31 October 2023; and

the building permit was issued after 1 January 2025 or has not been issued by 31 December 2026.

However, in cases where a town planning permit had been obtained, or an application for such permit had been submitted, by 31 October 2023 and the building permit was issued by 31 December 2024, the deadline for submitting the relevant application to the Tax Department remains 15 June 2026.

We would like to remind you that the relevant application must be submitted exclusively via the Tax For All (TFA) portal. Accordingly, interested parties wishing to benefit from the previous provisions (i.e. application of the reduced VAT rate on the first 200 m² of buildable residential area), as well as businesses operating in the construction sector, should ensure that the applicable transitional requirements are duly met.

Στατιστικές Τουρισμού 2025

Ταξιδιώτες

Το 2025 η ταξιδιωτική κίνηση προς και από την Κύπρο σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με το 2024. Συγκεκριμένα, οι συνολικές αφίξεις ταξιδιωτών έφτασαν τις 7.102.208 σημειώνοντας αύξηση 13,0% και οι αναχωρήσεις έφτασαν τις 7.076.521 σημειώνοντας επίσης αύξηση 12,8% σε σύγκριση με το 2024.

Η αεροπορική κίνηση αντιπροσώπευσε ποσοστό 96,8% τόσο για τις αφίξεις όσο και για τις αναχωρήσεις κατά το 2025.

Τουρίστες

Οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 12,2% και έφτασαν στα 4.534.073 το 2025 από 4.040.200 το 2024.

Κατά το 2025, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε την κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο, με ποσοστό 31,8% της συνολικής τουριστικής κίνησης, ενώ ακολούθησαν το Ισραήλ με 13,0%, η Πολωνία με 8,2%, η Γερμανία με 6,1%, η Ελλάδα με 3,9% και η Σουηδία με 3,4%.

Ο σκοπός ταξιδιού το 2025 ήταν για ποσοστό 79,8% των τουριστών οι διακοπές, για 13,1% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,0% επαγγελματικός.

Έσοδα από τον Τουρισμό

Τα έσοδα από τον τουρισμό το 2025 υπολογίζονται σε €3.696,1 εκ. σε σύγκριση με €3.209,4 εκ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,2%.

Το 2025, η μέση κατά κεφαλή δαπάνη υπολογίστηκε στα €815,16 σημειώνοντας αύξηση 2,6% από το 2024. Η μεγαλύτερη κατά κεφαλή δαπάνη το 2025 καταγράφηκε τον μήνα Αύγουστο με €966,41 και η χαμηλότερη με €595,71 τον Φεβρουάριο.

Κάτοικοι Κύπρου

Τα ταξίδια των κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 11,9% και έφτασαν τα 1.963.593 το 2025 από 1.754.937 το 2024.

Το 2025 ποσοστό 32,6% επισκέφθηκε την Ελλάδα, 8,9% το Ηνωμένο Βασίλειο, 5,5% την Ιταλία, 3,8% τη Ρωσία, 3,5% τη Γερμανία και 3,3% την Πολωνία. Ο μήνας κατά τον οποίο καταγράφηκαν τα περισσότερα ταξίδια κατοίκων Κύπρου ήταν ο Αύγουστος, ενώ ο μήνας με τα λιγότερα ταξίδια ήταν ο Φεβρουάριος.

Ποσοστό 73,1% των κατοίκων Κύπρου που επέστρεψαν από ταξίδια στο εξωτερικό το 2025 δήλωσαν ότι κύριος σκοπός του ταξιδιού τους ήταν οι διακοπές, 20,5% επαγγελματικοί λόγοι, 5,3% σπουδές και 1,1% άλλοι λόγοι.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Tourism Statistics 2025

Travelers

The movement of travelers to and from Cyprus in 2025 recorded an increase compared to 2024. Total arrivals of travelers reached 7.102.208 recording an increase of 13,0% and departures totaled 7.076.521, also recording an increase of 12,8% compared to 2024.

Air traffic accounted for 96,8% of both arrivals and departures in 2025.

Tourists

Tourist arrivals increased by 12,2% and reached 4.534.073 in 2025 compared to 4.040.200 in 2024.

During 2025, the United Kingdom was the most important source of tourism for Cyprus with a share of 31,8% of the total tourist traffic, followed by Israel with 13,0%, Poland with 8,2%, Germany with 6,1%, Greece with 3,9% and Sweden with 3,4%.

For a percentage of 79,8% of tourists, the purpose of their trip in 2025 was holidays, for 13,1% visit to friends and relatives and for 7,0% business.

Revenue from Tourism

In 2025, revenue from tourism was estimated at €3.696,1 mn, compared to €3.209,4 mn in 2024, recording an increase of 15,2%.

The average expenditure per person was €815,16 in 2025, recording an increase of 2,6% from 2024. The highest average expenditure per person in 2025 was recorded in the month of August with €966,41 and the lowest in the month of February with €595,71.

Residents of Cyprus

The trips of residents of Cyprus abroad increased by 11,9% in 2025, and reached 1.963.593 as compared to 1.754.937 in 2024.

In 2025 32,6% visited Greece, 8,9% the United Kingdom, 5,5% Italy, 3,8% Russia, 3,5% Germany and 3,3% Poland. The highest number of trips for residents was recorded in August, while the lowest number of trips in February.

A percentage of 73,1% of the residents of Cyprus traveling abroad in 2025 stated that the main reason for traveling was holidays, 20,5% stated professional reasons, 5,3% studies and 1,1% other purposes.

Source: Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Απρίλιος 2026

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Απριλίου 2026 ανήλθε σε 8.962 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο 2026 αυξήθηκε στα 10.585 άτομα, σε σύγκριση με 10.316 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 844 άτομα ή 10,4%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, των μεταφορών και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Registered unemployed: April 2026

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of April 2026, reached 8.962 persons. Based on the seasonally adjusted data which reflect the trend of unemployment, the number of registered unemployed for April 2026 increased to 10.585 persons, in comparison to 10.316 in the previous month.

In comparison with April 2025, an increase of 844 persons or 10,4% was recorded. This increase is mainly attributed to the sectors of accommodation and food service activities, administrative and support service activities, transportation and professional, scientific and technical activities.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Φεβρουάριος 2026

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 130,7 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Φεβρουάριο 2026 ο δείκτης έφθασε τις 130,9 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 0,6% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Αύξηση παρατηρήθηκε στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 7,0%, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 3,4% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 1,3%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Turnover Index: February 2026

In February 2026, the Industrial Turnover Index reached 130,7 units (base 2021=100), recording an increase of 0,4% compared to February 2025. For the period January – February 2026, the index recorded an increase of 1,6% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for February 2026 reached 130,9 units, recording a decrease of 0,6% compared to February 2025. Increases were recorded in the water supply and materials recovery (+7,0%), electricity supply (+3,4%) and mining and quarrying (+1,3%) sectors.

Source: Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Φεβρουάριος 2026

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθαν σε €85,3 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 7,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (€79,7 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €159,9 εκ. σε σύγκριση με €148,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 7,4%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθε σε €581,85 σε σύγκριση με €595,71 τον Φεβρουάριο 2025, σημειώνοντας μείωση 2,3%.

Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 19,3% του συνόλου των τουριστών τον Φεβρουάριο 2026) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €72,72 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 18,4% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €75,02. Οι Ισραηλινοί τουρίστες (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 12,6%) ξόδεψαν €157,15 ημερησίως.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Revenue from Tourism: February 2026

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €85,3 mn in February 2026, recording an increase of 7,0% compared to the corresponding month of the previous year (€79,7 mn).

For the period of January – February 2026, revenue from tourism is estimated at €159,9 mn compared to €148,9 mn in the corresponding period of 2025, recording an increase of 7,4%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €581,85 in February 2026 compared to €595,71 in February 2025, recording a decrease of 2,3%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 19,3% of the total tourists in February 2026) spent on average €72,72 per day, while tourists from Poland (the second largest market during the specific month with 18,4% of the total tourists) spent on average €75,02. Tourists from Israel (the third largest market with 12,6%) spent on average €157,15 per day.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Απρίλιος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο 2026 αυξήθηκε κατά 1,73 μονάδες και έφτασε στις 102,80 μονάδες σε σύγκριση με 101,07 μονάδες τον Μάρτιο 2026. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο 2026 αυξήθηκε με ρυθμό 2,8%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2025 σημειώθηκαν στις οικονομικές κατηγορίες Πετρελαιοειδή (18,3%) και Γεωργικά Προϊόντα (9,6%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στον Ηλεκτρισμό και Νερό (-7,9%). Σε σχέση με τον Μάρτιο 2026 η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή (12,6%).

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (8,2%), Ένδυση και Υπόδηση (-5,3%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (4,8%), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (4,2%) και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (3,7%).

Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (8,3%), Ένδυση και Υπόδηση (5,2%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (1,4%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (3,11), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (2,82) και Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,85), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 είχαν οι κατηγορίες Υγεία (-2,61), Ενημέρωση και Επικοινωνία (-1,61) και Ένδυση και Υπόδηση (-1,14).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Απρίλιο 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο 2026 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (1,23), Ένδυση και Υπόδηση (0,32), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (0,17) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,11).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2026 σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2025 είχαν οι Υπηρεσίες Αναψυχής (2,88), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν οι Υπηρεσίες Κινητής Επικοινωνίας (-1,50).

Τα Καύσιμα και Λιπαντικά (0,72) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Λαχανικά (-0,20).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Consumer Price Index (CPI): April 2026

Consumer Price Index in April 2026 increased by 1,73 points, reaching 102,80 units compared to 101,07 units in March 2026. Inflation in April 2026 increased at a rate of 2,8%.

The largest increases compared with April 2025 were recorded in the economic categories Petroleum Products (18,3%) and Agricultural Goods (9,6%), while the largest decrease was observed in Electricity and Water (-7,9%). Compared with March 2026, the largest increase was recorded in Petroleum Products (12,6%).

Analysis of Percentage Changes

Compared with April 2025, the largest changes were observed in the categories Transport (8,2%), Clothing and Footwear (-5,3%), Food and Non-Alcoholic Beverages (4,8%), Recreation, Sports and Culture (4,2%) and Educational Services (3,7%).

In relation to March 2026, the largest changes were recorded in the categories Transport (8,3%), Clothing and Footwear (5,2%) and Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (1,4%).

Analysis of Effects in Units

The largest positive contribution to the change in the CPI of April 2026 compared with April 2025 was recorded in the categories Restaurants and Accommodation Services (3,11), Recreation, Sports and Culture (2,82) and Alcoholic Beverages and Tobacco (1,85), while the largest negative contribution to the CPI change of April 2026 compared with April 2025 was observed in the categories Health (-2,61), Information and Communication (-1,61) and Clothing and Footwear (-1,14).

The largest impact on the month-to-month changes in the CPI in April 2026 compared with March 2026 was recorded in the categories Transport (1,23), Clothing and Footwear (0,32), Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (0,17) and Food and Non-Alcoholic Beverages (-0,11).

The largest positive contribution to the change in the CPI of April 2026 compared with April 2025 was attributed to Recreation Services (2,88), while the largest negative contribution was attributed to Mobile Communication Services (-1,50).

Fuels and Lubricants (0,72) had the largest positive impact on the change in the CPI of April 2026 compared with the corresponding index of March 2026, while Vegetables (-0,20) had the largest negative impact.

Source: Cystat

Μικτές τάσεις στα επιτόκια - Μένουν χαμηλά τα καταθετικά

Χαμηλά τα επιτόκια καταθέσεων στην Κύπρο

Στα χαμηλότερα επίπεδα της ευρωζώνης παραμένουν τα επιτόκια καταθέσεων στην Κύπρο, ενώ τα δανειστικά επιτόκια κινούνται κοντά στον διάμεσο όρο της νομισματικής ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία και την ανάλυση που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τον Μάρτιο του 2026.

Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των μέσων επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για καταθέσεις και δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για τα ποσά νέων δανείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά μειώθηκε οριακά στο 1,18% από 1,19% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο για μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκε στο 1,39% από 1,19%.

Στα δάνεια, το επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια υποχώρησε στο 6,79% από 7,12%, ενώ το επιτόκιο για νέα στεγαστικά δάνεια μειώθηκε στο 3,86% από 3,45% τον Φεβρουάριο.

Το επιτόκιο για δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά έως €1 εκατ. αυξήθηκε στο 4,40% από 4,22%, ενώ για ποσά άνω του €1 εκατ. μειώθηκε στο 4,10% από 4,15%.

Δανειστικά επιτόκια κοντά στον διάμεσο της ευρωζώνης

Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι τα επιτόκια δανείων σε υφιστάμενα υπόλοιπα στην Κύπρο βρίσκονται κοντά στον διάμεσο της ευρωζώνης.

Για τα νοικοκυριά το περιθώριο είναι μηδενικό, ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες διαμορφώνεται στο 0,4%.

Στις νέες εργασίες, το σταθμικό μέσο επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια βρίσκεται 0,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον διάμεσο της ευρωζώνης, ενώ για τα νέα δάνεια προς επιχειρήσεις το αντίστοιχο περιθώριο ανέρχεται στο 0,4%.

Η ανάλυση της Κεντρικής Τράπεζας δείχνει ότι η συσχέτιση του ρυθμού μετάδοσης της νομισματικής χαλάρωσης και σύσφιξης στην Κύπρο είναι ευθυγραμμισμένη με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης στα υφιστάμενα δάνεια, καθώς και στα νέα στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά.

Ωστόσο, στα νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες καταγράφεται ασθενέστερη μετακύλιση επιτοκίων στην Κύπρο, τόσο κατά την περίοδο αύξησης όσο και κατά την περίοδο μείωσης των επιτοκίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην ευρωζώνη ο ρυθμός μετακύλισης κατά τη νομισματική σύσφιξη ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο της χαλάρωσης κατά 28,3% για τα στεγαστικά δάνεια και κατά 15,5% για τα επιχειρηματικά δάνεια.

Στην Κύπρο οι αντίστοιχες διαφορές ήταν 4% για τα νοικοκυριά, ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ο ρυθμός μετακύλισης στη σύσφιξη ήταν χαμηλότερος κατά 6,1%.

Τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων στην ευρωζώνη

Σε αντίθεση με τα δανειστικά επιτόκια, τα επιτόκια καταθέσεων στην Κύπρο παραμένουν στα χαμηλότερα επίπεδα της ευρωζώνης τόσο στα υφιστάμενα υπόλοιπα, όσο και στις νέες εργασίες.

Η Κεντρική Τράπεζα αποδίδει την εικόνα αυτή στη μεγάλη ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών και στο μικρό μέγεθος της τραπεζικής αγοράς της χώρας.

Όπως αναφέρεται, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας των κυπριακών τραπεζών ανήλθε στο 315% τον Μάρτιο του 2026, έναντι διάμεσου 186% και μέσου όρου 163% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2025.

Η μετακύλιση των αυξήσεων και μειώσεων επιτοκίων στις νέες καταθέσεις χαρακτηρίζεται επίσης αδύναμη σε σχέση με σχεδόν όλες τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης.

Η έκθεση σημειώνει ότι στην ευρωζώνη ο ρυθμός μετακύλισης κατά τη νομισματική σύσφιξη ήταν χαμηλότερος από τον αντίστοιχο της χαλάρωσης κατά 0,6% για τα νοικοκυριά και κατά 5,6% για τις επιχειρήσεις.

Στην Κύπρο οι αντίστοιχες διαφορές ανήλθαν σε 6,6% και 6,8%.

Υποχώρηση νέων δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο

Η ανάλυση καταγράφει σημαντική μείωση στο ποσοστό των νέων στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Το ποσοστό υποχώρησε στο 12,2% τον Μάρτιο του 2026 από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022 και πλέον βρίσκεται κοντά στον διάμεσο της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να συνδέεται με την επιλογή δανείων με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα χρόνια και μεταγενέστερη μετατροπή τους σε κυμαινόμενο επιτόκιο.

Πηγή: StockWatchopens in a new tab

Mixed trends in interest rates – Deposit rates remain low

Low deposit interest rates in Cyprus

Deposit interest rates in Cyprus remain among the lowest in the eurozone, while lending rates are moving close to the median average of the monetary union, according to data and analysis published by the Central Bank of Cyprus for March 2026.

The Central Bank today announced statistical data on the average interest rates of monetary financial institutions for deposits and loans of eurozone residents in euros, as well as data on the volume of new loans.

According to the figures, the interest rate for household term deposits of up to one year fell marginally to 1.18% from 1.19% the previous month, while the corresponding rate for non-financial corporations rose to 1.39% from 1.19%.

For loans, the interest rate on consumer loans declined to 6.79% from 7.12%, while the rate for new housing loans fell to 3.86% from 3.45% in February.

The interest rate for loans to non-financial corporations for amounts up to €1 million increased to 4.40% from 4.22%, while for amounts above €1 million it decreased to 4.10% from 4.15%.

Lending rates close to the eurozone median

The Central Bank states that loan interest rates on outstanding balances in Cyprus are close to the eurozone median.

For households, the margin is zero, while for non-financial corporations it stands at 0.4%.

In new business activity, the weighted average interest rate for housing loans is 0.2 percentage points lower than the eurozone median, while for new business loans the corresponding margin is 0.4%.

The Central Bank’s analysis shows that the transmission of monetary easing and tightening in Cyprus is aligned with the rest of the eurozone for outstanding loans, as well as for new housing loans to households.

However, for new loans to non-financial corporations, weaker interest-rate pass-through is observed in Cyprus, both during periods of rising and falling interest rates.

According to the data, in the eurozone the pass-through rate during monetary tightening was higher than during easing by 28.3% for housing loans and by 15.5% for business loans.

In Cyprus, the corresponding differences were 4% for households, while for non-financial corporations the pass-through rate during tightening was 6.1% lower.

The lowest deposit rates in the eurozone

In contrast to lending rates, deposit rates in Cyprus remain at the lowest levels in the eurozone for both outstanding balances and new business activity.

The Central Bank attributes this situation to the high liquidity of Cypriot banks and the small size of the country’s banking market.

As noted, the liquidity coverage ratio of Cypriot banks reached 315% in March 2026, compared with a median of 186% and an average of 163% in the European Union, based on the latest available figures from December 2025.

The pass-through of interest rate increases and decreases to new deposits is also described as weak compared with almost all other eurozone countries.

The report notes that in the eurozone the pass-through rate during monetary tightening was lower than during easing by 0.6% for households and by 5.6% for businesses.

In Cyprus, the corresponding differences amounted to 6.6% and 6.8%.

Decline in new variable-rate loans

The analysis records a significant decline in the share of new housing loans with variable interest rates.

The percentage dropped to 12.2% in March 2026 from nearly 100% at the beginning of 2022, and is now close to the eurozone median.

According to the Central Bank, this development may be linked to the choice of loans with fixed interest rates for the first years, followed by their later conversion to variable rates.

Source: StockWatch