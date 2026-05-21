Economics Weekly Alert 17/2026

Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ: 1ο τρίμηνο 2026 (προκαταρτική εκτίμηση)

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, εποχικά προσαρμοσμένος, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες» και «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

GDP growth rate: 1st quarter 2026 (flash estimate)

The GDP growth rate in real terms, seasonally adjusted, during the first quarter of 2026 is positive and it is estimated at 3,0% over the corresponding quarter of 2025.

The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Information and Communication" and "Financial and insurance activities".

Source: Cystat

--

Ο οίκος Fitch επιβεβαίωσε στο Α- την αξιολόγηση της Κύπρου

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch κατά την 8η Μαΐου, 2026, εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας διατήρησε την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο επίπεδο Α- και την προοπτική της οικονομίας σε θετική.

Η εξέλιξη κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική, λαμβάνοντας υπόψη το παρών ιδιαίτερα δύσκολο και ευμετάβλητο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται η κυπριακή οικονομία να λειτουργήσει, καθώς υποδηλώνει πως παρά την μεταβολή των διεθνών περιστάσεων οι προοπτικές της οικονομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένουν θετικές.

Η αξιολόγηση αυτή σύμφωνα με τους «Fitch» βασίστηκε κυρίως:

Στη θέση πως οι επιπτώσεις του πολέμου μεσοπρόθεσμα δεν θα επηρεάσουν δραματικά τη θετική της πορεία. Η θέση αυτή βασίζεται στη βελτίωση των δημοσίων οικονομικών και τα πολύ καλά θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας.

Παρά το γεγονός πως η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί θα παραμείνει σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, πάνω από 2%.

Η διαφοροποίηση της οικονομίας τα τελευταία χρόνια θα βοηθήσει στην αύξηση της ανθεκτικότητας κατά περιόδους κρίσης.

Η πολύ καλή δημοσιονομική πορεία του κράτους (δημοσιονομικό πλεόνασμα 3.4% το 2025, το ψηλότερο στην Ε.Ε.), η οποία είναι καλύτερη άλλων χωρών με ανάλογη αξιολόγηση και η οποία φαίνεται πως θα συνεχιστεί πάρα την αναμενόμενη μείωση του πλεονάσματος λόγω της διεθνούς κατάστασης.

Στη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους κατά την περίοδο 2022-2025 και το γεγονός πως η μείωση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί κατά την περίοδο 2026-2027, όπου αναμένεται να οδηγήσει το δημόσιο χρέος κοντά στο 45%, ποσοστό που συγκρίνεται θετικά με άλλες χώρες με ανάλογη αξιολόγηση.

Στη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα.

Στην αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων και πιθανές αυξητικές τάσεις στους μισθούς.

Στην επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως συνέπεια του πολέμου

Παρά το γεγονός πως υπάρχουν θετικοί και αρνητικοί παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία αυτή την περίοδο, ο οίκος «Fitch» θεωρεί πως οι αρνητικές εξελίξεις δεν είναι επαρκείς για να ανατρέψουν τη θετική εικόνα της κυπριακής οικονομίας.

Ως κύριους παράγοντες που θα επηρεάσουν την πορεία της αξιολόγησης της Δημοκρατίας είτε θετικά είτε αρνητικά οι «Fitch» θεωρούν:

Την πορεία των δημόσιων οικονομικών, και τις

Εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών.

Εν κατακλείδι ο οίκος Fitch διατηρεί την Κυπριακή Δημοκρατία στην επενδυτική βαθμίδα και σε ψηλό επίπεδο αξιολόγησης με πιθανότητες περεταίρω αναβαθμίσεων παρά το δύσκολο και αρνητικό περιβάλλον, καθώς θεωρεί πως η πολύ καλή οικονομική πορεία των τελευταίων χρόνων και τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας είναι επαρκώς ισχυρά για να ανταπεξέλθει επιτυχώς τις παρούσες διεθνείς αναταράξεις και να συνεχίσει την ανοδική της πορεία όταν αυτές υποχωρήσουν.

Πηγή: philenewsopens in a new tab

--

Fitch Ratings affirmed Cyprus’ rating at A-

The credit rating agency Fitch, on 8 May 2026, issued a statement maintaining the rating of the Republic of Cyprus at A- and the outlook for the economy as positive.

This development is considered particularly positive, given the current highly difficult and volatile environment in which the Cypriot economy is operating, as it indicates that despite changing international circumstances, the prospects of the economy of the Republic of Cyprus remain positive.

According to Fitch, this assessment was based mainly on the following:

The view that the medium-term effects of the war will not dramatically affect the country’s positive trajectory. This position is based on the improvement of public finances and the very strong economic fundamentals.

Although growth is expected to slow, it will remain at relatively satisfactory levels, above 2%.

The diversification of the economy in recent years will help increase resilience during periods of crisis.

The state’s very strong fiscal performance (a fiscal surplus of 3.4% in 2025, the highest in the EU), which is better than that of other countries with similar ratings and which appears likely to continue despite the expected reduction in the surplus due to the international situation.

The significant reduction in public debt during the period 2022–2025 and the expectation that this reduction will continue during 2026–2027, bringing public debt close to 45%, a figure that compares favorably with other countries of similar rating.

The stability of the banking sector.

Rising inflationary pressures and possible upward trends in wages.

The deterioration of the current account balance as a consequence of the war.

Although there are both positive and negative factors affecting the economy at this time, Fitch considers that the negative developments are not sufficient to overturn the positive outlook of the Cypriot economy.

As the main factors that will influence the Republic’s rating positively or negatively, Fitch considers:

The course of public finances, and

Developments in the balance of payments.

In conclusion, Fitch maintains the Republic of Cyprus in the investment-grade category and at a high rating level, with the possibility of further upgrades despite the difficult and adverse environment, as it believes that the strong economic performance of recent years and the economy’s fundamentals are sufficiently robust to successfully withstand the current international turbulence and continue its upward trajectory once these pressures ease.

Source: philenewsopens in a new tab

--

Aλλαγές στον τρόπο πρόσβασης και διαχείρισης πληρωμών στο σύστημα SISnet μέσω του CYLogin

1. Δημιουργία λογαριασμού στο CYLogin

Για τη σύνδεση σας στο σύστημα πληρωμής εισφορών SISnet, απαιτείται η δημιουργία και ταυτοποίηση λογαριασμού στο CYLogin, εφόσον δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Για γρήγορη πρόσβαση πατήστε εδώ: Βοήθεια - CY Login Δημιουργία Λογαριασμούopens in a new tab

2. Κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας σύνδεσης

Η υφιστάμενη μέθοδος εισόδου στο SISnet θα καταργηθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Η πρόσβαση μέσω των υφιστάμενων κωδικών πρόσβασης θα διατηρηθεί μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν θα είναι εφικτή η ταυτοποίηση μέσω του CY Login.

3. Δυνατότητα ορισμού εκπροσώπου

Με τη νέα διαδικασία θα παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να ενεργούν ως εκπρόσωποι άλλων προσώπων/οργανισμών, διενεργώντας πληρωμές εισφορών εκ μέρους τους, μέσω του λογαριασμού CY Login του εκπροσώπου.

4. Διαχείριση πολλαπλών ΑΜΕ

Νομικά πρόσωπα με περισσότερους από έναν Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) μπορούν να ορίζουν διαφορετικό λογαριασμό πληρωμής για κάθε ΑΜΕ.

Πηγή: Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

--

Update on SISnet access and contribution payments via CYLogin

1. CYLogin registration

To continue using the SISnet system, you must create and verify a CYLogin account, if you have not already done so.

Follow the link HELP - How do I create a CY Login accountopens in a new tab

2. Current SISnet Login method will be terminated.

The current SISnet login method will be terminated on a date to be announced. In the cases where no authentication is possible through CYLogin, the current SISnet login method will be retained.

3. Access via Representative

Individuals and companies will be able to act as representatives of others and make contribution payments on their behalf through their own CYLogin account.

4. Multiple Employer Registration Numbers (ERN)

Companies with more than one Employer Registration Number (ERN) may assign a different payment account for each ERN.

Source: Social Insurance Services

--

Κατάργηση πρακτικής ενημέρωσης αγοραστών κατά την κατάθεση Πωλητήριου Εγγράφου για Εμπράγματα Βάρη που βαρύνουν το ακίνητο & Νέες αιτήσεις Κατάθεσης Σύμβασης Πώλησης, Ανταλλαγής και Αντιπαροχής

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε συνέχεια σχετικής δικαστικής απόφασης, διευκρινίστηκε ότι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δεν έχει εκ του νόμου υποχρέωση να ενημερώνει τους αγοραστές, κατά το στάδιο κατάθεσης της Σύμβασης Πώλησης, αναφορικά με την ύπαρξη τυχόν εμπράγματων βαρών επί του ακινήτου.

Δεδομένου ότι η ενημέρωση των αγοραστών στο στάδιο αυτό, δηλαδή μετά τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης, κρίνεται ως ετεροχρονισμένη, ενώ παράλληλα η πρακτική αυτή επιφέρει ουσιαστικές καθυστερήσεις στη διαδικασία κατάθεσης τους, αποφασίστηκε όπως η πρακτική αυτή τερματιστεί.

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι με την ψήφιση του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023 (Ν. 132(Ι)/2023), προβλέπεται ότι για Συμβάσεις Πώλησης που συνομολογούνται και κατατίθενται μετά τις 12 Δεκεμβρίου 2023, ο Πωλητής υποχρεούται να περιλαμβάνει, ως αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης, Πιστοποιητικό Έρευνας της ακίνητης ιδιοκτησίας που αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης. Το εν λόγω πιστοποιητικό δεν πρέπει να έχει εκδοθεί πέραν των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία συνομολόγησης της σύμβασης.

Η πιο πάνω ρύθμιση ενισχύει ουσιαστικά το πλαίσιο προστασίας των αγοραστών. Σε περίπτωση παράλειψης δε, από τις 18 Μαΐου 2026, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η μεταβατική περίοδος, θα επιβάλλεται στον πωλητή διοικητικό πρόστιμο, το οποίο θα καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του τιμήματος πώλησης. Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί τόσο στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία όσο και στη Πύλη Κτηματολογίου τον Φεβρουάριο του 2026.

Επισημαίνεται επίσης ότι, η ενημέρωση σχετικά με τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου μπορεί να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων, κατόπιν τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας του άρθρου 51Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως προβαίνουν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για εξασφάλιση της σχετικής πληροφόρησης πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε Σύμβασης.

Ενόψει των πιο πάνω και γενικότερα για τη βελτίωση του χρόνου αποδοχής της κατάθεσης Συμβάσεων στο Τμήμα, όπως επίσης και για την αποφυγή λαθών ή/και παραλήψεων, έχει αναθεωρηθεί η αίτηση κατάθεσης Σύμβασης Πώλησης και επίσης έχουν ετοιμαστεί ξεχωριστές αιτήσεις για κατάθεση Σύμβασης Ανταλλαγής και Σύμβασης Αντιπαροχής, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται. Τα έντυπα μπορείτε επίσης να τα εξασφαλίσετε και από την Πύλη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στο Μέρος ΑΙΤΗΣΕΙΣ)ΣΥΜΒΑΣΗ/ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΏΛΗΣΗΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ τα οποία έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης.

Με την εισαγωγή των νέων εντύπων ΔΕ 314, ΔΕ 315 και ΔΕ 316, αντικαθίσταται το ενιαίο έντυπο ΔΕ 129, το οποίο καταργείται.

Τα νέα έντυπα διαθέτουν σαφέστερη και τυποποιημένη δομή, με πιο οργανωμένη καταγραφή των συμβαλλομένων μερών και των στοιχείων των ακινήτων. Παράλληλα, εισάγεται η υποχρεωτική αναφορά, ανά σελίδα και παράγραφο της Σύμβασης, των ουσιωδών πληροφοριών της, με στόχο τη διευκόλυνση του άμεσου εντοπισμού τους και την αποφυγή λαθών ή/και παραλείψεων.

Ειδικότερα, στο έντυπο της Αντιπαροχής προβλέπεται πλέον διακριτή αναφορά στον Πάροχο και τον Αντιπάροχο, καθώς και στο σχετικό αντάλλαγμα, ενισχύοντας τη σαφήνεια σε σύνθετες περιπτώσεις.

Επιπλέον, καταργείται η πρακτική αναλυτικής αναφοράς στα εμπράγματα βάρη, καθώς η σχετική πληροφόρηση δύναται να εξασφαλίζεται μέσω υποβολής αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού έρευνας.

Οι πιο πάνω διαφοροποιήσεις αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση του χρόνου αποδοχής και διεκπεραίωσης των σχετικών αιτήσεων, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του κοινού.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις για κατάθεση Σύμβασης που θα υποβληθούν με το έντυπο ΔΕ 129 θα γίνονται αποδεκτές μέχρι τις 4 Ιουνίου 2026. Ωστόσο, συνιστάται όπως η υποβολή πραγματοποιείται με τα νέα έντυπα, όπου αυτό είναι εφικτό.

Πηγή: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

--

Abolition of the Practice of Informing Buyers upon Lodgement of a Sale Contract Regarding Encumbrances Affecting the Property & New Applications for Lodgement of Sale, Exchange and Land-for-Development Agreements

With reference to the above matter, please be informed that, following a legal opinion issued by the Attorney General of the Republic in light of a relevant court decision, it has been clarified that the Department of Lands and Surveys has no legal obligation to inform buyers, at the stage of lodging a Sale Contract, about the existence of any encumbrances affecting the property.

Given that informing buyers at this stage — namely after the conclusion of the Sale Contract — is considered untimely, while at the same time this practice causes substantial delays in the contract lodgement process, it has been decided that this practice will be discontinued.

Furthermore, it is recalled that, with the enactment of the Sale of Immovable Property (Specific Performance) (Amendment) Law of 2023 (Law 132(I)/2023), it is provided that for Sale Contracts concluded and lodged after 12 December 2023, the Seller is obliged to include, as an integral part of the Contract, a Search Certificate relating to the immovable property that is the subject matter of the Contract. Such certificate must not have been issued more than five (5) working days prior to the date of execution of the contract.

The above provision substantially strengthens the protection framework for buyers. In the event of non-compliance, as from 18 May 2026 — the date on which the transitional period expires — an administrative fine will be imposed on the seller, determined according to the sale consideration amount. A relevant announcement was posted both at the District Land Registry Offices and on the Land Registry Portal in February 2026.

It is also noted that information regarding the legal status of a property may be obtained in advance, subject to compliance with the procedure provided under Article 51A of the Immovable Property (Tenure, Registration and Valuation) Law, Cap. 224. Interested parties are encouraged to take the necessary steps in due time to obtain the relevant information prior to entering into any Contract.

In view of the above, and more generally for the improvement of the acceptance processing time for Contracts lodged with the Department, as well as for the avoidance of errors and/or omissions, the application form for lodging a Sale Contract has been revised. Separate application forms have also been prepared for the lodgement of Exchange Agreements and Land-for-Development Agreements, copies of which are attached.

The forms may also be obtained from the Department of Lands and Surveys Portal under APPLICATIONS ) CONTRACT/SALE DOCUMENT OF SALE–EXCHANGE, and they support electronic completion.

With the introduction of the new forms DE 314, DE 315 and DE 316, the unified form DE 129 is replaced and abolished.

The new forms provide a clearer and standardized structure, with more organized recording of the contracting parties and property details. At the same time, they introduce the mandatory reference, by page and paragraph of the Contract, to its essential information, with the aim of facilitating immediate identification and avoiding errors and/or omissions.

In particular, the Land-for-Development form now provides for distinct references to the Provider and the Developer, as well as to the relevant consideration, thereby enhancing clarity in complex cases.

In addition, the practice of detailed reference to encumbrances is abolished, since the relevant information may be obtained through the submission of an application for the issuance of a search certificate.

The above changes are expected to contribute to improving the acceptance and processing time of the relevant applications, with the aim of providing optimal public service.

It is noted that applications for lodgement of Contracts submitted using form DE 129 will continue to be accepted until 4 June 2026. However, it is recommended that submissions be made using the new forms wherever possible.

Source: Department of Lands and Surveys

--

Άλμα 8% στα έσοδα από στοίχημα το 2025

Σημαντική άνοδο συνεχίζει να καταγράφει η στοιχηματική αγορά στην Κύπρο, με τα οικονομικά αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου του 2025 να επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη ενίσχυση του τομέα, κυρίως στο διαδικτυακό στοίχημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2025, τα συνολικά μεικτά έσοδα των αποδεκτών Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) και Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) ανήλθαν στα €395,5 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 22% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί στα €323,2 εκατ.

Σε ετήσια βάση, τα συνολικά μεικτά έσοδα για το 2025 έφτασαν τα €1,33 δισ., καταγράφοντας αύξηση 8% σε σχέση με το 2024, όταν είχαν ανέλθει στα €1,22 δισ.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων εξακολουθεί να προέρχεται από το διαδικτυακό στοίχημα. Συγκεκριμένα, από τα συνολικά έσοδα του Δ’ τριμήνου, τα €301,5 εκατ. αφορούσαν αποδέκτες Κλάσης Β, ενώ τα €94,1 εκατ. προήλθαν από το επίγειο στοίχημα Κλάσης Α.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στο online στοίχημα, καθώς τα μεικτά έσοδα της Κλάσης Β αυξήθηκαν κατά 27% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2024 και κατά 28% συγκριτικά με το 2023. Αντίθετα, η Κλάση Α κατέγραψε πιο ήπια αύξηση 9% σε σχέση με το 2024 και 4% σε σχέση με το 2023.

Αυξημένα εμφανίζονται και τα κέρδη των παικτών, καθώς κατά το Δ’ τρίμηνο του 2025, τα συνολικά κέρδη παικτών Κλάσης Α και Β ανήλθαν στα €348,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Από αυτά, τα €271,5 εκατ. αφορούσαν παίκτες διαδικτυακού στοιχήματος.

Σε ετήσια βάση, τα συνολικά κέρδη παικτών για το 2025 ανήλθαν στα €1,17 δισ., αυξημένα κατά 9% σε σύγκριση με το 2024.

Οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Α και Β διαμορφώθηκαν συνολικά στα €47,4 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται μεταξύ επίγειου και διαδικτυακού στοιχήματος, καθώς οι αποδοχές της Κλάσης Α μειώθηκαν κατά 5%, φτάνοντας τα €17,4 εκατ., ενώ οι αποδοχές της Κλάσης Β αυξήθηκαν κατά 10%, στα €30 εκατ.

Ο αριθμός των αδειοδοτημένων υποστατικών επίγειου στοιχήματος αυξήθηκε οριακά κατά 1%, με συνολικά 467 υποστατικά να λειτουργούν παγκύπρια. Τα περισσότερα βρίσκονται στη Λευκωσία (163), ακολουθεί η Λεμεσός με 135, η Λάρνακα με 84, η Πάφος με 49 και η Αμμόχωστος με 36 υποστατικά.

Παράλληλα, οι εργοδοτούμενοι στα αδειοδοτημένα υποστατικά αυξήθηκαν κατά 6%, φτάνοντας τα 1.556 άτομα. Την ίδια ώρα, οι ακυρώσεις και αποσύρσεις αδειών κατέγραψαν σημαντική αύξηση 122% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των αδειοδοτημένων αποδεκτών, με 6 αποδέκτες Κλάσης Α και 13 αποδέκτες Κλάσης Β να δραστηριοποιούνται στην κυπριακή αγορά.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η προσπάθεια περιορισμού της παράνομης στοιχηματικής δραστηριότητας.

Κατά το Δ’ τρίμηνο του 2025, η λίστα φραγής περιλάμβανε 22.009 παράνομες ιστοσελίδες στοιχήματος, με 184 νέες προσθήκες, παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: StockWatchopens in a new tab

--

8% jump in betting revenues in 2025

Cyprus’ betting market continues to record significant growth, with the financial results for the fourth quarter of 2025 confirming the sector’s ongoing expansion, particularly in online betting.

According to figures announced by the National Betting Authority for the period October–December 2025, the total gross revenue of Class A operators (land-based betting) and Class B operators (online betting) amounted to €395.5 million, representing a 22% increase compared to the corresponding quarter of 2024, when revenues stood at €323.2 million.

On an annual basis, total gross revenue for 2025 reached €1.33 billion, recording an 8% increase compared to 2024, when it amounted to €1.22 billion.

The largest share of revenue continues to come from online betting. Specifically, of the total fourth-quarter revenue, €301.5 million came from Class B operators, while €94.1 million came from Class A land-based betting.

The rise in online betting was particularly strong, as Class B gross revenues increased by 27% compared to the fourth quarter of 2024 and by 28% compared to 2023. In contrast, Class A recorded a more moderate increase of 9% compared to 2024 and 4% compared to 2023.

Player winnings also increased, as during the fourth quarter of 2025, total winnings for Class A and B players amounted to €348.2 million, marking a 25% increase compared to the corresponding period of the previous year. Of this amount, €271.5 million concerned online betting players.

On an annual basis, total player winnings for 2025 reached €1.17 billion, up 9% compared to 2024.

Betting commissions/earnings for Class A and B totaled €47.4 million in the fourth quarter of 2025, representing a 4% increase compared to the corresponding quarter of 2024.

However, the picture differs between land-based and online betting, as Class A earnings declined by 5%, reaching €17.4 million, while Class B earnings increased by 10%, reaching €30 million.

The number of licensed land-based betting premises increased marginally by 1%, with a total of 467 establishments operating across Cyprus. Most are located in Nicosia (163), followed by Limassol with 135, Larnaca with 84, Paphos with 49, and Famagusta with 36 establishments.

At the same time, the number of employees at licensed establishments increased by 6%, reaching 1,556 people. Meanwhile, license cancellations and withdrawals recorded a significant increase of 122% compared to the corresponding quarter of 2024.

The number of licensed operators remained stable, with 6 Class A operators and 13 Class B operators active in the Cypriot market.

At the same time, efforts to limit illegal betting activity continued.

During the fourth quarter of 2025, the blocking list included 22,009 illegal betting websites, with 184 new additions, representing a 5% increase compared to the corresponding period of the previous year.

Source: StockWatchopens in a new tab

--

Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος - Απρίλιος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026.

Κατά τον Απρίλιο 2026, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.733, σημειώνοντας αύξηση 22,1% σε σχέση με 3.877 τον Απρίλιο 2025. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 24,2% στις 3.632 από 2.924 τον Απρίλιο 2025.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 15,1% την περίοδο ΙανουαρίουΑπριλίου 2026 και έφτασε τις 18.570, σε σύγκριση με 16.133 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 14,0% και έφτασαν τις 14.259, σε σύγκριση με 12.509 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 4.800 ή 33,7% ήταν καινούρια και 9.459 ή 66,3% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 14,8% (από 1.551 στα 1.321).

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 στο 35,6% (από 42,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2025), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,0% το 2025 σε 8,5% το 2026). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 4,8% σε 5,2%) και το μερίδιο των υβριδικών (από 43,3% σε 50,8%).

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 84 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, από 44 την ίδια περίοδο του 2025.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 2.263 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, σε σύγκριση με 1.921 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 17,8%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 13,4% στα 1.781, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 19,2% στους 87, τα βαριά φορτηγά κατά 34,7% στα 287 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 66,2% στα 108.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων ( 50κε μειώθηκαν στις 43 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, σε σύγκριση με 80 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών ) 50κε αυξήθηκαν κατά 21,5% στις 1.666 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, σε σύγκριση με 1.371 την ίδια περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Registration of Motor Vehicles: January - April 2026

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-April 2026.

In April 2026, the total registrations of motor vehicles numbered 4.733, recording an increase of 22,1% compared to 3.877 in April 2025. Passenger saloon cars registered a rise of 24,2% to 3.632, from 2.924 in April 2025. The main developments during the period January-April 2026 compared to the corresponding period of 2025 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 15,1% to 18.570 in January-April 2026, from 16.133 in January-April 2025.

(b) Passenger saloon cars increased to 14.259 from 12.509 in January-April 2025, recording a rise of 14,0%. Of the total passenger saloon cars, 4.800 or 33,7% were new and 9.459 or 66,3% were used cars. Rental cars in particular recorded a fall of 14,8% (from 1.551 to 1.321).

(c) The share of petrol powered passengers’ cars to the total of this category of vehicles decreased in January-April 2026 to 35,6% (from 42,9% in the corresponding period of the preceding year) and of dieselpowered cars to 8,5% in 2026 from 9,0% in 2025. On the other hand, the share of electric cars increased to 5,2% (from 4,8%) and the share of hybrid cars rose from 43,3% to 50,8%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-April 2026 increased to 84, from 44 in the same period of 2025.

(e) Goods conveyance vehicles increased by 17,8% to 2.263 in January-April 2026, compared to 1.921 in January-April 2025. In particular, light goods vehicles increased by 13,4% to 1.781, road tractors (units of trailers) by 19,2% to 87, heavy goods vehicles by 34,7% to 287 and rental vehicles by 66,2% to 108.

(f) Mopeds ( 50cc registered in January-April 2026 decreased to 43 compared to 80 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles ) 50cc increased by 21,5% to 1.666 in January-April 2026, compared to 1.371 in the same period of 2025.

Source: Cystat

--

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου: Φεβρουάριος 2026 (τελικά στοιχεία) και Μάρτιος 2026 (προκαταρτικά στοιχεία)

Μάρτιος 2026: Προκαταρκτικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Μάρτιο 2026 ήταν €1.210,7 εκ. σε σύγκριση με €1.084,8 εκ. τον Μάρτιο 2025, καταγράφοντας αύξηση 11,6%.

Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €710,0 εκ. και από τρίτες χώρες €500,7 εκ. σε σύγκριση με €647,9 εκ. και €436,9 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2025.

Οι εισαγωγές τον Μάρτιο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών, συνολικής αξίας €20,3 εκ. έναντι €84,2 εκ. τον Μάρτιο 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Μάρτιο 2026 ήταν €506,9 εκ. σε σύγκριση με €475,0 εκ. τον Μάρτιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,7%.

Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €117,7 εκ. και προς τρίτες χώρες €389,2 εκ., σε σύγκριση με €108,6 εκ. και €366,4 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2025.

Οι εξαγωγές τον Μάρτιο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €41,2 εκ. έναντι €98,1 εκ. τον Μάρτιο 2025. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026 ήταν €3.323,8 εκ. σε σύγκριση με €3.292,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 1,0%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026 ήταν €1.276,6 εκ. σε σύγκριση με €1.415,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2025, σημειώνοντας μείωση 9,8%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.047,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026 σε σύγκριση με €1.877,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Φεβρουάριος 2026: Τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.120,5 εκ. τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με €1.056,4 εκ. τον Φεβρουάριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,1%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2026 ήταν €153,3 εκ. σε σύγκριση με €322,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2025, καταγράφοντας μείωση 52,4%.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθε σε €143,2 εκ. σε σύγκριση με €311,7 εκ. τον Φεβρουάριο 2025. Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθε στα €9,3 εκ. έναντι €9,5 εκ. τον Φεβρουάριο 2025.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2026 ήταν €91,1 εκ. σε σύγκριση με €174,0 εκ. τον Φεβρουάριο 2025, σημειώνοντας μείωση 47,6%.

Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026 (εξ. των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη), ήταν τα ορυκτά καύσιμα και λάδια με αξία €193,0 εκ., τα φαρμακευτικά προϊόντα με αξία €62,8 εκ. και το χαλλούμι με αξία €52,4 εκ.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Foreign Trade Statistics: February 2026 (final data) and March 2026 (provisional data)

March 2026: Provisional data

Total imports of goods in March 2026 were €1.210,7 mn as compared to €1.084,8 mn in March 2025, recording an increase of 11,6%.

Imports from other EU Member States were €710,0 mn and from third countries €500,7 mn, compared to €647,9 mn and €436,9 mn respectively in March 2025.

Imports in March 2026 include the transfer of economic ownership of vessels and aircraft, with total value of €20,3 mn as compared to €84,2 mn in March 2025.

Total exports of goods in March 2026 were €506,9 mn as compared to €475,0 mn in March 2025, recording an increase of 6,7%.

Exports to other EU Member States were €117,7 mn and to third countries €389,2 mn, compared to €108,6 mn and €366,4 mn respectively in March 2025.

Exports in March 2026 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €41,2 mn as compared to €98,1 mn in March 2025.

Total imports of goods in January–March 2026 amounted to €3.323,8 mn as compared to €3.292,3 mn in January–March 2025, recording an increase of 1,0%. Total exports of goods in January-March 2026 were €1.276,6 mn compared to €1.415,0 mn in January-March 2025, registering a decrease of 9,8%. The trade deficit was €2.047,2 mn in January–March 2026 compared to €1.877,3 mn in the corresponding period of 2025.

February 2026: Final data

Total imports of goods amounted to €1.120,5 mn in February 2026 as compared to €1.056,4 mn in February 2025, recording an increase of 6,1%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €153,3 mn in February 2026 as compared to €322,2 mn in February 2025, recording a decrease of 52,4%.

Domestic exports of industrial products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €143,2 mn in February 2026 compared to €311,7 mn in February 2025. Domestic exports of agricultural products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €9,3 mn in February 2026 compared to €9,5 mn in February 2025.

Exports of foreign products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €91,1 mn in February 2026 as compared to €174,0 mn in February 2025, recording a decrease of 47,6%.

Main categories of exports of domestically produced goods for the period January - February 2026 (excl. stores and provisions for ships and aircraft), were mineral fuels and oils with value €193,0 mn, pharmaceutical products with €62,8 mn and halloumi cheese with €52,4 mn.

Source: Cystat

--

Κρατικοί Υπάλληλοι κατά κατηγορία: Απρίλιος 2026

Οι Κρατικοί Υπάλληλοι τον Απρίλιο του 2026 ανήλθαν στα 55.571 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 81 άτομα (0,1%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία μειώθηκε κατά 1,0%, στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 1,7%, ενώ στις Δυνάμεις Ασφαλείας παρέμεινε σταθερή.

Στο σύνολο των Κρατικών Υπαλλήλων, η μεγαλύτερη αύξηση (1,8%) παρατηρείται στους Εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 και η μεγαλύτερη μείωση (-2,3%) παρατηρείται στους Εργαζόμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ). Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους ΕΑΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (24,8%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-86,9%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-86,9%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 ο μέσος όρος των Κρατικών Υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

State Employees by category: April 2026

In April 2026, the total number of State Employees reached 55.571, recording an increase of 81 employees (0,1%) compared to April 2025. Employment in the Civil Service declined by 1,0%, while it increased by 1,7% in the Educational Service and remained stable in the Security Forces.

Compared to April 2025, the largest increase in total State Employees is observed in the category of employees with contracts of indefinite duration (1,8%) and the largest decrease is observed in the category of employees with contracts of definite duration (-2,3%). Focusing on employee categories by Service, the largest percentage increase in employment is recorded in employees with contracts of indefinite duration in the Educational Service (24,8%), while the largest percentage decrease in employment is observed for employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-86,9%).

It is noted that the significant decrease observed in the number of employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-86,9%) is mainly attributed to the completion and non-renewal of specific definite duration contracts in July 2025.

For the period January – April 2026 the average total number of State Employees increased by 0,2% compared to the corresponding period of 2025.

Source: Cystat

--

Απτόητη η δυναμική στην αγορά ακινήτων

Με ισχυρή δυναμική συνεχίζει να κινείται η κυπριακή αγορά ακινήτων κατά τους πρώτους μήνες του 2026, καθώς οι πωλήσεις σε παγκύπριο επίπεδο κατέγραψαν αύξηση 14,1% το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, κατατέθηκαν συνολικά 6.320 πωλητήρια έγγραφα, έναντι 5.541 το αντίστοιχο τετράμηνο του 2025.

Η επίδοση αυτή είναι αισθητά υψηλότερη και σε σύγκριση με το 2019, πριν την πανδημία, όταν είχαν κατατεθεί 3.423 πωλητήρια έγγραφα κατά την ίδια περίοδο.

Σε σχέση με το 2019, η συνολική αγορά εμφανίζεται αυξημένη κατά 84,6%, γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντική διεύρυνση του όγκου συναλλαγών τα τελευταία χρόνια.

Η Λεμεσός διατήρησε την πρώτη θέση σε απόλυτο αριθμό συναλλαγών, με 2.004 πωλητήρια έγγραφα το πρώτο τετράμηνο του 2026, έναντι 1.756 το 2025 και 1.222 το 2019, καταγράφοντας αυξήσεις 14,1% και 64% αντίστοιχα.

Στη Λευκωσία, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.426 πωλητήρια έγγραφα, από 1.286 το 2025 και 655 το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 10,9% σε ετήσια βάση και 117,7% σε σύγκριση με το 2019.

Η Λάρνακα συνέχισε επίσης την ανοδική της πορεία, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 1.327 πωλητήρια έγγραφα, από 1.185 το 2025 και 497 το 2019, σημειώνοντας αυξήσεις 12% και 167% αντίστοιχα.

Η επαρχία καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Στην Αμμόχωστο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε 308 πωλητήρια έγγραφα, από 247 το 2025 και 242 το 2019, παρουσιάζοντας άνοδο 24,7% και 27,3% αντίστοιχα. Η πωλήσεις στην επαρχία Αμμοχώστου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή για το πρώτο τετράμηνο του 2026 μεταξύ επαρχιών.

Στην Πάφο, οι πράξεις ανήλθαν σε 1.255, έναντι 1.067 το 2025 και 807 το 2019, σημειώνοντας αυξήσεις 17,6% και 55,5% αντίστοιχα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι όλες οι επαρχίες κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση τόσο με το 2025 όσο και με την προ πανδημίας περίοδο, με τη συνολική αγορά να διατηρεί έντονη δραστηριότητα κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026.

Πηγή: StockWatchopens in a new tab

--

Property Market Momentum remains undeterred

The Cypriot property market continued to demonstrate strong momentum during the first months of 2026, as sales across Cyprus recorded a 14.1% increase during the January–April period compared to the corresponding period in 2025.

According to data from the Department of Lands and Surveys, a total of 6,320 sale contracts were filed, compared to 5,541 during the same four-month period in 2025.

This performance is also significantly higher compared to 2019, prior to the pandemic, when 3,423 sale contracts had been filed during the same period.

Compared to 2019, the overall market appears to have increased by 84.6%, highlighting the substantial expansion in transaction volumes over recent years.

Limassol maintained first place in terms of the absolute number of transactions, with 2,004 sale contracts filed during the first four months of 2026, compared to 1,756 in 2025 and 1,222 in 2019, recording increases of 14.1% and 64% respectively.

In Nicosia, sales reached 1,426 sale contracts, up from 1,286 in 2025 and 655 in 2019, representing an annual increase of 10.9% and a rise of 117.7% compared to 2019.

Larnaca also continued its upward trajectory, with sales reaching 1,327 sale contracts, compared to 1,185 in 2025 and 497 in 2019, marking increases of 12% and 167% respectively.

The district recorded the largest increase compared to pre-pandemic levels.

In Famagusta, sales increased to 308 sale contracts, from 247 in 2025 and 242 in 2019, representing rises of 24.7% and 27.3% respectively. Sales in the Famagusta district recorded the highest percentage change among all districts during the first four months of 2026.

In Paphos, transactions reached 1,255, compared to 1,067 in 2025 and 807 in 2019, recording increases of 17.6% and 55.5% respectively.

The data show that all districts are operating at higher levels compared to both 2025 and the pre-pandemic period, with the overall market maintaining strong activity during the first four months of 2026.

Source: StockWatchopens in a new tab

--

Άδειες Οικοδομής: Ιανουάριος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Ιανουάριο 2026 ανήλθε στις 789. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €445,2 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 346,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.755 οικιστικές μονάδες.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν αυξήθηκε κατά 76,9%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 92,9% και το συνολικό εμβαδόν κατά 82,5%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 109,4%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Building permits: January 2026

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during January 2026 stood at 789. The total value of these permits reached €445,2 million and the total area 346,7 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 1.755 dwelling units.

Compared to the corresponding month of the previous year, the number of building permits issued increased by 76,9%. The total value of these permits increased by 92,9% and the total area increased by 82,5%. The number of dwelling units recorded an increase of 109,4%.

Source: Cystat