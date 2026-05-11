Economics Weekly Alert 15/2026

Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Απασχόλησης στον Ξενοδοχειακό Τομέα

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2026, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Απασχόλησης στον Ξενοδοχειακό Τομέα.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», τέθηκε σε λειτουργία την Τρίτη, 28 Απριλίου 2026, και ώρα 12:00, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026, και ώρα 23:59.

Πηγή: Gov.cyopens in a new tab

--

Special Employment Support Scheme in the Hotel Sector

The Ministry of Labour and Social Insurance, within the framework of the decision of the Council of Ministers dated March 26, 2026, announces the launch of the application submission process for the Special Employment Support Scheme in the Hotel Sector.

The application submission process, through the “ERGANI” information system, was activated on Tuesday, April 28, 2026, at 12:00, and will be completed on Friday, May 8, 2026, at 23:59.

Source: Gov.cyopens in a new tab

--

Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: 4ο τρίμηνο 2025

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €119,4 εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €94,9 εκ. για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2024.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €482,4 εκ. (+11,5%) και ανήλθαν στα €4.685,4 εκ. σε σύγκριση με €4.203,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €79,5 εκ. (+6,2%) και ανήλθαν στα €1.362,5 εκ. σε σύγκριση με €1.283,0 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €196,9 εκ. (+18,0%) και ανήλθαν στα €1.290,9 εκ. σε σύγκριση με €1.094,0 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €68,9 εκ. (+5,9%) και ανήλθαν στα €1.240,6 εκ. σε σύγκριση με €1.171,7 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €2,1 εκ. (+0,3%) και ανήλθαν στα €808,1 εκ. σε σύγκριση με €806,0 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €98,9 εκ. και ανήλθαν στα €195,5 εκ. σε σύγκριση με €96,6 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €69,2 εκ. (+28,7%) και ανήλθαν στα €309,9 εκ. σε σύγκριση με €240,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Αντιθέτως, το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο μειώθηκε κατά €18,8 εκ. (-37,2%) και περιορίστηκε στα €31,7 εκ. σε σύγκριση με €50,5 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €12,2 εκ. (-4,6%) και περιορίστηκαν στα €254,3 εκ. σε σύγκριση με €266,5 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €457,9 εκ. (+11,1%) και ανήλθαν στα €4.566,0 εκ. σε σύγκριση με €4.108,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €98,2 εκ. (+6,6%) και ανήλθαν στα €1.593,8 εκ. σε σύγκριση με €1.495,6 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €106,8 εκ. (+9,0%) και ανήλθαν στα €1.290,4 εκ. σε σύγκριση με €1.183,6 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €42,2 εκ. (+8,4%) και ανήλθε στα €545,8 εκ. σε σύγκριση με €503,6 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά €100,1 εκ. (+42,8%) και ανήλθαν στα €333,9 εκ. σε σύγκριση με €233,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €11,0 εκ. (+23,9%) και ανήλθαν στα €57,1 εκ. σε σύγκριση με €46,1 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €112,9 εκ. (+20,9%) και ανήλθε στα €653,5 εκ. (€457,4 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €196,1 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €540,6 εκ. (€432,9 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €107,7 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Αντιθέτως, το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο μειώθηκε κατά €13,3 εκ. (-12,7%) και περιορίστηκε στα €91,5 εκ. σε σύγκριση με €104,9 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Quarterly Accounts of General Government: 4th quarter 2025

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €119,4 mn for the period of October-December 2025, as compared to a surplus of €94,9 mn that was recorded during the period of October-December 2024.

Revenue

During the period of October-December 2025, total revenue increased by €482,4 mn (+11,5%) and amounted to €4.685,4 mn, compared to €4.203,0 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, social contributions increased by €79,5 mn (+6,2%) and amounted to €1.362,5 mn, compared to €1.283,0 mn in the fourth quarter of 2024. Revenue from taxes on income and wealth increased by €196,9 mn (+18,0%) and amounted to €1.290,9 mn, compared to €1.094,0 mn in the corresponding quarter of 2024. Taxes on production and imports increased by €68,9 mn (+5,9%) and amounted to €1.240,6 mn, compared to €1.171,7 mn in the fourth quarter of 2024, of which net VAT revenue increased by €2,1 mn (+0,3%) and amounted to €808,1 mn, from €806,0 mn in the corresponding quarter of 2024. Οther current transfers increased by €98,9 mn and amounted to €195,5 mn, compared to €96,6 mn in the fourth quarter of 2024. Revenue from the sale of goods and services increased by €69,2 mn (+28,7%) and amounted to €309,9 mn, compared to €240,7 mn in the corresponding quarter of 2024.

On the contrary, property income receivable decreased by €18,8 mn (-37,2%) to €31,7 mn, from €50,5 mn in the fourth quarter of 2024. Capital transfers decreased by €12,2 mn (-4,6%) to €254,3 mn, from €266,5 mn in the corresponding quarter of 2024.

Expenditure

During the period of October-December 2025, total expenditure increased by €457,9 mn (+11,1%) and amounted to €4.566,0 mn, from €4.108,1 mn in the corresponding period of 2024.

Specifically, social transfers increased by €98,2 mn (+6,6%) and amounted to €1.593,8 mn, compared to €1.495,6 mn in the fourth quarter of 2024. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €106,8 mn (+9,0%) and amounted to €1.290,4 mn, compared to €1.183,6 mn in the corresponding quarter of 2024. Intermediate consumption increased by €42,2 mn (+8,4%) and amounted to €545,8 mn, compared to €503,6 mn in the fourth quarter of 2024. Other current expenditure increased by €100,1 mn (+42,8%) and amounted to €333,9 mn, compared to €233,8 mn in the corresponding quarter of 2024. Subsidies increased by €11,0 mn (+23,9%) and amounted to €57,1 mn, compared to €46,1 mn in the fourth quarter of 2024.

The capital account increased by €112,9 mn (+20,9%) and amounted to €653,5 mn (€457,4 mn capital formation and €196,1 mn capital transfers), compared to €540,6 mn (€432,9 mn capital formation and €107,7 mn capital transfers) in the corresponding quarter of 2024.

On the contrary, property income payable decreased by €13,3 mn (-12,7%) to €91,5 mn, from €104,9 mn in the fourth quarter of 2024.

Source: Cystat

--

Πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Μάρτιος 2026

Κατά τον Μάρτιο 2026, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 127.272 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 18,6% σε σχέση με τον Μάρτιο 2025. Άνοδος καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (156,3%) και σε αεροπλάνα (8,6%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (149,5%), πετρελαίου θέρμανσης (70,9%), ασφάλτου (68,0%), υγραερίου (50,4%), πετρελαίου κίνησης (8,0%) και βενζίνης (4,6%). Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στις πωλήσεις βαρέος και ελαφρού μαζούτ (-65,5% και -48,3%, αντίστοιχα). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 12,5% στους 62.528 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2026 σημείωσαν άνοδο 13,7%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (16,9%) και σε πλοία (9,1%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (15,7%) και βενζίνης (11,2%).Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Μαρτίου 2026 αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 9,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Sales and stocks of petroleum products: March 2026

In March 2026, the total sales of petroleum products amounted to 127.272 tonnes, recording an increase of 18,6% compared to March 2025. A rise was observed in the provisions of marine gasoil (156,3%) and aviation kerosene (8,6%), as well as in the sales of kerosene (149,5%), heating gasoil (70,9%), asphalt (68,0%), liquefied petroleum gases (50,4%), road diesel (8,0%) and motor gasoline (4,6%). On the contrary, a drop was observed in the sales of heavy and light fuel oil (-65,5% and -48,3%, respectively). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a rise of 12,5% to 62.528 tonnes.

The total sales of petroleum products in March 2026 compared to February 2026 recorded an increase of 13,7%. Indicatively, an increase was recorded in the provisions of aviation kerosene (16,9%) and marine gasoil (9,1%), as well as in the sales of road diesel (15,7%) and motor gasoline (11,2%). The total stocks of petroleum products at the end of March 2026 increased by 4,1% compared to the end of the previous month.

During the period January – March 2026, the total sales of petroleum products increased by 9,8% compared to the corresponding period of the previous year.

Source: Cystat

--

Μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων: 4ο τρίμηνο 2025 και ετήσια στοιχεία 2025 (προκαταρτικά)

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €2.932 σε σύγκριση με €2.810 το τέταρτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 4,4%.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, παρατηρείται αύξηση στις μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025, κατά 1,1%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €3.102 και των γυναικών στα €2.718. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 4,2% και 4,5% αντίστοιχα.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για το έτος 2025 σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, εκτιμώνται στα €2.605 σε σύγκριση με €2.483 το 2024, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 4,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για το 2024 η αντίστοιχη αύξηση ήταν 5,1%. Οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων ήταν €1.968.

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία για το 2025, σχετικά με την κατανομή υπαλλήλων κατά ομάδα απολαβών, το μεγαλύτερο ποσοστό Κύπριων υπαλλήλων παρατηρείται στην ομάδα μεταξύ €1.500 και €2.999 (42,8%) ενώ για τους μη-Κύπριους υπαλλήλους, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην ομάδα κάτω από €1.500 (47,7%). Παρατηρούνται επίσης διαφοροποιήσεις στην κατανομή υπαλλήλων κατά φύλο, με τις γυναίκες να εμφανίζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση στην ομάδα απολαβών κάτω των €1.500 (38,8%) και τους άνδρες να καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό στην ομάδα μεταξύ €1.500 και €2.999 (40,5%).

Κατά το 2025, οι μη-Κύπριοι υπάλληλοι συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό στα χαμηλότερα επίπεδα ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών, ιδίως κάτω των €1.500. Οι Κύπριοι παρουσιάζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση στις μεσαίες και υψηλότερες κατηγορίες, με τους μη-Κυπρίους να εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό στην ανώτατη κατηγορία (≥€6.000).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Average monthly earnings of employees: 4th quarter 2025 and annual data 2025 (preliminary)

Based on provisional data, the average gross monthly earnings of employees during the fourth quarter of 2025, amounted to €2.932 compared to €2.810 during the fourth quarter of 2024, i.e. an increase of 4,4% is observed.

For the fourth quarter of 2025, there is an increase in seasonally adjusted average gross monthly earnings compared to the third quarter of 2025, of 1,1%.

The average gross monthly earnings of male employees during the fourth quarter of 2025 are estimated at €3.102 and of female employees at €2.718. Compared to the fourth quarter of 2024, the average gross monthly earnings of male and female employees recorded an increase of 4,2% and 4,5% respectively.

Based on provisional data, the average gross monthly earnings of employees for the year 2025 were €2.605 compared to €2.483 in 2024. The average gross monthly earnings have increased by 4,9% compared to the previous year. For 2024 the corresponding increase was 5,1%. Median gross monthly earnings of employees were €1.968.

Based on preliminary data for 2025 regarding the distribution of employees by earnings group, the highest percentage of Cypriot employees is observed in the €1.500 to €2.999 group (42,8%), while for non-Cypriot employees, the highest percentage is recorded in the group below €1.500 (47,7%). Differences are also observed in the distribution of employees by sex, with females showing a higher concentration in the earnings group below €1.500 (38,8%) and males recording the highest percentage in the €1.500 to €2.999 group (40,5%).

In 2025, non-Cypriot employees are more concentrated in the lower gross monthly earnings brackets, particularly below €1.500. Cypriot employees show a higher concentration in the middle and higher earnings brackets, with non-Cypriots recording a higher percentage in the top earnings bracket (≥€6.000).

Source: Cystat