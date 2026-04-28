Economics Weekly Alert 14/2026

Επικαιροποίηση στοιχείων ετήσιων εθνικών λογαριασμών

Τα ετήσια στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών σε τρέχουσες τιμές, για το έτος 2025, έχουν επικαιροποιηθεί λόγω αλλαγών στα Δημόσια Οικονομικά και στα στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών. Οι αλλαγές στα στοιχεία σε πραγματικούς όρους οφείλονται στην ενσωμάτωση των ισοσκελισμένων Πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων 2022.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2025 παραμένει θετικός στο 3,8% σε πραγματικούς όρους. Σε τρέχουσες τιμές, η ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 4,9%

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ενημέρωση και Επικοινωνία", "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και Μοτοσικλετών" και “Κατασκευές".

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Data update of annual national accounts

Annual National Accounts data, at current prices for the year 2025, have been updated due to changes in Government Finance Statistics (GFS) and Balance of Payments Statistics (BOP). The changes in data in real terms are due to the incorporation of the balanced Supply and Use Tables 2022.

The growth rate of the economy in 2025 remains positive at 3,8% in real terms. At current prices, the percentage change in Gross Domestic Product (GDP) amounts to 4,9%.

Regarding the production approach for the estimation of GDP in real terms, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: “Information and communication”, "Hotels and Restaurants", and “Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles” and “Construction”.

Source: Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Μάρτιος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Μάρτιο 2026 ανήλθε στις 119,91 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,52% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 0,93%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,44%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,44%), στα ορυκτά (1,40%), στα μεταλλικά προϊόντα (0,46%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,04%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 0,87% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Price index of construction materials: March 2026

The Price Index of Construction Materials for March 2026 reached 119,91 units (base year 2021=100), recording an increase of 0,52% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 0,93%. By main commodity category, increases were observed in electromechanical products (2,44%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (1,44%), minerals (1,40%), metallic products (0,46%) and mineral products (0,04%).

For the period January-March 2026, the index increased by 0,87% compared to the corresponding period of 2025.

Source: Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κάτοικων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Μάρτιος 2026

Αφίξεις Τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο 2026 ανήλθαν σε 139.198 σε σύγκριση με 200.736 τον Μάρτιο 2025, σημειώνοντας μείωση 30,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 407.339 σε σύγκριση με 446.596 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 8,8%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Μάρτιο 2026, αφού αποτέλεσαν το 32,9% (45.763) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Πολωνία το 12,6% (17.604), οι αφίξεις από τη Γερμανία 10,8% (14.999) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 6,5% (9.009).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάρτιο 2026 ήταν για ποσοστό 65,7% των τουριστών οι διακοπές, για 19,8% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 14,3% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Μάρτιο 2025, ποσοστό 69,4% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 15,7% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 14,7% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Μάρτιο 2026 ανήλθαν στις 133.034 σε σύγκριση με 145.940 τον Μάρτιο 2025, σημειώνοντας μείωση 8,8%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Μάρτιο 2026 ήταν η Ελλάδα με 32,4% (43.068), το Ηνωμένο Βασίλειο με 9,9% (13.131), η Ιταλία με 4,7% (6.304) και η Γερμανία με 4,5% (5.961).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Μάρτιο 2026 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 72,5%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 22,6%, οι σπουδές ποσοστό 3,9% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,0%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Tourist arrivals ad returns of residents of Cyprus from trips abroad: March 2026

Tourist Arrivals

The arrivals of tourists reached 139.198 in March 2026 compared to 200.736 in March 2025, recording a decrease of 30,7%. For the period of January – March 2026, arrivals of tourists totaled 407.339 compared to 446.596 in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 8,8%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for March 2026, with a share of 32,9% (45.763) of total arrivals, followed by Poland with 12,6% (17.604), Germany with 10,8% (14.999) and Greece with 6,5% (9.009).

In March 2026, 65,7% of tourists travelled for holidays, 19,8% visited friends and relatives and 14,3% travelled for business purposes. Respectively, in March 2025, 69,4% of tourists visited Cyprus for holidays, 15,7% visited friends or relatives and 14,7% visited Cyprus for business purposes.

Returns of Residents of Cyprus

A total of 133.034 residents of Cyprus returned from a trip abroad in March 2026 compared to 145.940 in the corresponding month last year, recording a decrease of 8,8%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in March 2026 were Greece with a share of 32,4% (43.068), the United Kingdom with 9,9% (13.131), Italy with 4,7% (6.304) and Germany with 4,5% (5.961).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in March 2026 was mainly holidays, with a percentage of 72,5%, whilst business reasons held a percentage of 22,6%, studies 3,9% and other reasons 1,0%.

Source: Cystat

Επικαιροποίηση στοιχείων τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών

Τα τριμηνιαία στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών σε τρέχουσες τιμές για το έτος 2025 έχουν επικαιροποιηθεί λόγω αλλαγών στα Δημόσια Οικονομικά και στα στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών. Οι αλλαγές στα στοιχεία σε πραγματικούς όρους οφείλονται στην ενσωμάτωση των ισοσκελισμένων Πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων 2022.

O ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους (εποχικά προσαρμοσμένος), κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 παραμένει θετικός στο 4,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», «Κατασκευές».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Data update of quarterly national accounts

Quarterly National Accounts data at current prices for the year 2025 have been updated due to changes in Government Finance Statistics (GFS) and Balance of Payments Statistics (BOP). The changes in data in real terms are due to the incorporation of the balanced Supply and Use Tables 2022.

Τhe GDP growth rate in real terms (seasonally adjusted), during the fourth quarter of 2025 remains positive at 4,5% over the corresponding quarter of 2024.

Regarding the production approach for the estimation of GDP, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Information and Communication", "Hotels and Restaurants", “Construction”.

Source: Cystat

Μηνιαίες οικονομικές εξελίξεις: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση του διμηνιαίου δελτίου «Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις», για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026. Στο δελτίο παρουσιάζεται η πορεία των κυριότερων οικονομικών εξελίξεων για την Κυπριακή Οικονομία, για τους τελευταίους μήνες μέχρι και το Φεβρουάριο 2026, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και τις 16 Απριλίου 2026.

Σημείωση: Η Τάση απεικονίζει την μακροπρόθεσμη εξέλιξη μιας σειράς που παρατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι αποτέλεσμα επιρροών όπως η αύξηση του πληθυσμού, η τεχνολογική ανάπτυξη και η γενικότερη οικονομική ανάπτυξη.

Η Μεταποιητική Παραγωγή κατά το μήνα Ιανουάριο 2026 σημείωσε αύξηση 1,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025.

Το συνολικό εμβαδό των Εγκεκριμένων Αδειών Οικοδομής έφτασε τις 3.274,2 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κατά τη περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 41,0% συγκριτικά με τη περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024.

Οι συνολικές Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων κατέγραψαν αύξηση 15,1%, φθάνοντας τις 9.020 κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν ανήλθαν σε 6.381, σημειώνοντας αύξηση 16,2% και τα ελαφρά φορτηγά έφθασαν στα 919 σημειώνοντας άνοδο 18,7% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 0,3% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές Εισαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €2.108,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, σημειώνοντας μείωση 4,5% και οι συνολικές Εξαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €766,2 εκ., σημειώνοντας επίσης μείωση 18,5%.

Οι Αφίξεις Περιηγητών ανήλθαν σε 268.141 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με 245.860 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 9,1%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Monthly Economic Developments: January–February 2026

The Statistical Service announces the publication of the bimonthly bulletin «Monthly Economic Developments» for the period January–February 2026. The bulletin includes the most important economic developments for the Cyprus Economy, for the latest months up to February 2026, as well as comparative data for the last four years, which were available until the 16th of April 2026.

Manufacturing Production during the month January 2026 recorded an increase of 1,5% compared to January 2025.

The total area of Building Permits Authorized reached 3.274,2 thousand square metres during the period January-December 2025, recording an increase of 41,0% compared to January-December 2024.

The total Registrations of Motor Vehicles increased by 15,1%, reaching to 9.020 during the period January-February 2026. Private saloon cars increased to 6.381, recording an increase of 16,2% and light goods vehicles increased to 919 recording a rise of 18,7% compared to January-February 2025.

The Consumer Price Index increased by 0,3% during the period January-February 2026, compared to the corresponding period of the previous year.

The total Imports of Goods amounted to €2.108,0 mn during the period January–February 2026, recording a decrease of 4,5% and total Exports of Goods amounted to €766,2 mn, recording also a decrease of 18,5%.

The Arrivals of Tourists totaled 268.141 during the period January-February 2026, compared to 245.860 in the corresponding period of 2025, recording an increase of 9,1%.

Source: Cystat