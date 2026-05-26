Economics Weekly Alert 18/2026

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026 (N.79(Ι)/2026). Εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι που οφείλουν κοινωνικές εισφορές, τόσο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και στα άλλα ταμεία που έχουν την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για αποπληρωμή με Δόσεις Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών.



Οι αιτήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/LxpWeb/opens in a new tab μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2026.



Οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι μπορούν στο πλαίσιο της Ρύθμισης να εξοφλήσουν το αργότερο σε 54 ισόποσες μηνιαίες δόσεις τις καθυστερημένες οφειλές τους. Εάν επιλέξουν να εξοφλήσουν ενωρίτερα των 54 δόσεων, θα επωφεληθούν ανάλογης μείωσης του πρόσθετου τέλους το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι και 27%. Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί εφάπαξ, θα απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου του πρόσθετου τέλους που επιβλήθηκε.



Ληξιπρόθεσμες οφειλές θεωρούνται, για μεν τους εργοδότες, οφειλές μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026 και για δε τους αυτοτελώς εργαζόμενους, οφειλές μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2025 (Τ4/2025).



Παράλληλα, εάν οφειλέτες ενταχθούν στην πιο πάνω ρύθμιση και ενόσω αυτή διαρκεί, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα προχωρούν στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον τους και σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί εναντίον τους ποινικές διώξεις, αυτές δυνατό να αναστέλλονται με έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Επίσης, για όσους εκκρεμούν εναντίον τους φυλακιστήρια ή κατασχετήρια εντάλματα αυτά δυνατό να αναστέλλονται μετά από σχετικές ενέργειες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Πηγή: Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεωνopens in a new tab

Settlement of Overdue Social Insurance Contributions

The Ministry of Labour and Social Insurance announces that the Settlement of Overdue Social Insurance Contributions (Amending) Law of 2026 (Law No. 79(I)/2026) has come into effect. Employers and self-employed persons who owe social insurance contributions — both to the Social Insurance Fund and to the other funds for which the Social Insurance Services are responsible for collecting contributions — may submit applications for repayment of overdue social insurance contributions in installments.

The applications have been posted on the website of the Social Insurance Services and must be submitted electronically through:

Social Insurance Services application portalopens in a new tab

Applications must be submitted by 14 September 2026.

Employers and self-employed persons may, under this settlement scheme, repay their overdue debts in up to 54 equal monthly installments. If they choose to repay the debt in fewer than 54 installments, they will benefit from a proportional reduction of the additional fee, which may reach up to 27%. If the outstanding amount is paid in full in a single payment, they will be exempt from paying the entire additional fee imposed.

For employers, overdue debts are considered to be debts up to and including February 2026. For self-employed persons, overdue debts are those up to and including the fourth quarter of 2025 (Q4/2025).

At the same time, if debtors join the above settlement scheme and remain compliant with it, the Social Insurance Services will not proceed with legal action against them. In cases where criminal prosecutions have already been filed against them, these may be suspended with the approval of the Attorney General of the Republic. Furthermore, for persons against whom imprisonment or seizure warrants are pending, these may also be suspended following relevant actions by the Attorney General of the Republic.

Source: Social Insurance Servicesopens in a new tab

Οδικές μεταφορές φορτίου: 4ο τρίμηνο 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 19,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 14,2%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 4,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 10,0%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Road freight transport: 4th quarter 2025

The Statistical Service announces the release of the latest figures for road freight transport for the fourth quarter of 2025.

During the period October-December 2025, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 19,4% compared to the corresponding period of 2024, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 14,2%.

During the period January-December 2025, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 4,8% compared to the corresponding period of 2024, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 10,0%.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Απρίλιος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Απρίλιο 2026 ανήλθε στις 120,67 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,64% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,38%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,29%), στα μεταλλικά προϊόντα (1,81%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,76%), στα ορυκτά (1,59%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,06%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,00% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Price Index of Construction Materials: April 2026

The Price Index of Construction Materials for April 2026 reached 120,67 units (base year 2021=100), recording an increase of 0,64% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 1,38%. By main commodity category, increases were observed in electromechanical products (2,29%), metallic products (1,81%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (1,76%), minerals (1,59%) and mineral products (0,06%).

For the period January-April 2026, the index increased by 1,00% compared to the corresponding period of 2025.

Source: Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Απρίλιος 2026

Αφίξεις Τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Απρίλιο 2026 ανήλθαν σε 303.031 σε σύγκριση με 418.730 τον Απρίλιο 2025, σημειώνοντας μείωση 27,6%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 710.370 σε σύγκριση με 865.326 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 17,9%.

Ο σκοπός ταξιδιού τον Απρίλιο 2026 ήταν για ποσοστό 73,0% των τουριστών οι διακοπές, για 17,7% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 9,2% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Απρίλιο 2025, ποσοστό 80,3% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 12,7% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 6,9% για επαγγελματικούς λόγους (Πίνακας 2).

Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Απρίλιο 2026 ανήλθαν στις 164.357 σε σύγκριση με 164.844 τον Απρίλιο 2025, σημειώνοντας μείωση 0,3%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Απρίλιο 2026 ήταν η Ελλάδα με 32,1% (52.837), το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,8% (11.219), η Ιταλία με 6,0% (9.841) και η Ρουμανία με 4,2% (6.931).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Απρίλιο 2026 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 74,7%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 17,5%, οι σπουδές ποσοστό 6,8% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,0%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: April 2026

Tourist Arrivals

The arrivals of tourists reached 303.031 in April 2026 compared to 418.730 in April 2025, recording a decrease of 27,6%.

For the period of January – April 2026, arrivals of tourists totaled 710.370 compared to 865.326 in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 17,9%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for April 2026, with a share of 39,2% (118.742) of total arrivals, followed by Poland with 8,4% (25.371), Germany with 8,0% (24.178), Israel with 5,3% (15.997) and Greece with 4,7% (14.255).

In April 2026, 73,0% of tourists travelled for holidays, 17,7% visited friends and relatives and 9,2% travelled for business purposes. Respectively, in April 2025, 80,3% of tourists visited Cyprus for holidays, 12,7% visited friends or relatives and 6,9% visited Cyprus for business purposes.

Returns of Residents of Cyprus

A total of 164.357 residents of Cyprus returned from a trip abroad in April 2026 compared to 164.844 in the corresponding month last year, recording a decrease of 0,3%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in April 2026 were Greece with a share of 32,1% (52.837), the United Kingdom with 6,8% (11.219), Italy with 6,0% (9.841) and Romania with 4,2% (6.931).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in April 2026 was mainly holidays, with a percentage of 74,7%, whilst business reasons held a percentage of 17,5%, studies 6,8% and other reasons 1,0%.

Source: Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Απρίλιος 2026

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο 2026 αυξήθηκε κατά 3,0% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 2,2%.

Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2025, οι κατηγορίες Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (6,8%) και Μεταφορές (6,7%), παρουσίασαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή. Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-5,4%) και Ενημέρωση και Επικοινωνία (-2,2%).

Σε σχέση με τον Μάρτιο 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (9,6%) και Ένδυση και Υπόδηση (5,3%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες, τόσο σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, όσο και σε σχέση με τον Μάρτιο 2026 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (8,5% και 7,5% αντίστοιχα).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): April 2026

The HICP rose by 3,0% between April 2025 and April 2026 and increased by 2,2% between March and April 2026.

Compared to April 2025, the categories Recreation, Sports and Culture (6,8%) and Transport (6,7%), showed the largest positive changes. The largest negative changes were observed in the categories Clothing and Footwear (-5,4%) and Information and Communication (-2,2%).

Compared with March 2026, the largest changes were recorded in the categories Transport (9,6%) and Clothing and Footwear (5,3%).

The largest change in the economic categories, both compared to April 2025 and March 2026, was observed in the category Energy (8,5% and 7,5% respectively).

Source: Cystat

Η κρίση στη Μέση Ανατολή φρενάρει την ανάπτυξη, όχι όμως την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας

Ανθεκτικότητα αναμένεται να παρουσιάσει η ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας, παρά το σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τις Εαρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκαν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, προβλέποντας επιβράδυνση ωστόσο της ανάπτυξης κατά 2,3% το 2026 και κατά 2,7% το 2027.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κομισιόν, οι εξαγωγές υπηρεσιών αναμένεται να παραμείνουν ανθεκτικές παρά την πτώση του τουρισμού, ενώ για πρώτη φορά από το 2009 ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ υποχώρησε κάτω από το όριο του 60% ενώ συνεχίζεται η έντονη πτωτική πορεία.

Σύμφωνα με την έκθεση, το πραγματικό ΑΕΠ για την Κύπρο αυξήθηκε κατά 3,8% το 2025, υποστηριζόμενο από την ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση και τις εξαγωγές υπηρεσιών, ιδιαίτερα από την άνθηση των δραστηριοτήτων τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) και την αύξηση των τουριστικών αφίξεων. Οι επενδύσεις, εξαιρουμένων των εγγραφών πλοίων, αυξήθηκαν επίσης, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα ενισχύθηκε.

Αναφέρεται ότι η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει για την Κύπρο ο βασικός κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης, ωστόσο εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί λόγω της αύξησης του εισαγόμενου πληθωρισμού, ο οποίος επηρεάζει αρνητικά τα διαθέσιμα εισοδήματα των νοικοκυριών. Παράλληλα, επιβραδύνονται και οι εισροές ξένων εργαζομένων που προηγουμένως ενίσχυαν τη ζήτηση. Η ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού αναμένεται να αντισταθμίσει εν μέρει τις πιέσεις αυτές.

Οι επενδύσεις, χωρίς να υπολογίζονται οι νηολογήσεις πλοίων, προβλέπεται να παρουσιάσουν επιβράδυνση αλλά να ανακάμψουν στη διάρκεια του 2026, καθώς το αυξημένο κόστος καθυστερεί επενδυτικές αποφάσεις, παρά τη στήριξη από το τελευταίο έτος εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η Κομισιόν σημειώνει ότι οι εξαγωγές υπηρεσιών αναμένεται να παραμείνουν ανθεκτικές παρά την πτώση του τουρισμού, καθώς οι τομείς ICT, χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών δεν επηρεάζονται σημαντικά από τη σύγκρουση. Αντίθετα, στην έκθεση οι τουριστικές αφίξεις χαρακτηρίζονται «ιδιαίτερα ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις», ενώ ενδεχόμενες διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά και τη ναυτιλία.

Παρά το αναμενόμενο εμπορικό πλεόνασμα, ο επαναπατρισμός κερδών από ξένες εταιρείες συνεχίζει να επιβαρύνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο προβλέπεται να διευρυνθεί το 2026 λόγω της αύξησης στις τιμές πετρελαίου, πριν αρχίσει να περιορίζεται σταδιακά το 2027.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, η Επιτροπή προβλέπει άνοδο του γενικού δείκτη τιμών στο 3,6% το 2026, από 0,8% το 2025, κυρίως λόγω της εκτίναξης των τιμών ενέργειας. Ωστόσο, το 2027 ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί στο 2,2%, καθώς θα εξομαλυνθούν σταδιακά οι τιμές ενέργειας.

Αναφέρεται ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις πιέσεις μέσω μειώσεων στον ΦΠΑ και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα. Η έκθεση εκτιμά ωστόσο ότι οι ασθενέστερες προοπτικές για τον τουρισμό θα συμβάλουν σε συγκράτηση του πληθωρισμού στις υπηρεσίες, καθώς οι επιχειρήσεις πιθανόν να προχωρήσουν σε πιο ανταγωνιστικές τιμολογήσεις για να προσελκύσουν τουρίστες.

Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, σύμφωνα με την Κομισιόν οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές, με την απασχόληση να προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 1,3% το 2026 και κατά 1,1% το 2027. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 4,2%, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι, μετά την επιβράδυνση το 2026, οι πραγματικοί μισθοί θα αρχίσουν να αυξάνονται ταχύτερα το 2027, καθώς η ανάπτυξη θα ενισχύεται και θα λειτουργεί ο μηχανισμός αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Ωστόσο, η αύξηση των μισθών εκτιμάται ότι θα οδηγήσει προσωρινά σε ταχύτερη άνοδο του κόστους εργασίας σε σχέση με την παραγωγικότητα.

Στα δημόσια οικονομικά, η Κύπρος συνεχίζει να καταγράφει σημαντικά πλεονάσματα. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 3,4% του ΑΕΠ το 2025, έναντι 4,1% το 2024, καθώς οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν ταχύτερα από τα έσοδα.

Στις δαπάνες περιλαμβάνεται και η επιστροφή ευρωπαϊκής χορηγίας ύψους 0,2% του ΑΕΠ που είχε χορηγηθεί για την κατασκευή του τερματικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό, λόγω παρατυπιών που διαπιστώθηκαν στο έργο.

Το δημοσιονομικό πλεόνασμα προβλέπεται να περιοριστεί στο 2,1% του ΑΕΠ το 2026 και να διαμορφωθεί στο 2,5% το 2027, αντανακλώντας την επιβάρυνση ύψους 0,7% του ΑΕΠ από τη φορολογική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2026 και περιλαμβάνει μειώσεις σε ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις για επιχειρήσεις και στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, μέσω αναπροσαρμογής φορολογικών κλιμάκων και εκπτώσεων.

Παράλληλα, ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 12,5% σε 15%, ενώ πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό προκαλούν και τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια, όπως στοχευμένες επιδοτήσεις και μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Οι δημόσιες επενδύσεις θα συνεχίσουν να στηρίζονται από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας το 2026, ωστόσο από το 2027 η στήριξη αυτή θα τερματιστεί. Μέρος της απώλειας αυτής αναμένεται να καλυφθεί μέσω αυξημένων αμυντικών δαπανών που θα χρηματοδοτηθούν από δάνεια του προγράμματος SAFE.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε κατά περισσότερο από επτά ποσοστιαίες μονάδες το 2025, φθάνοντας στο 55% και υποχωρώντας κάτω από το όριο του 60% για πρώτη φορά από το 2009. Η πτωτική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί, με το δημόσιο χρέος να περιορίζεται στο 50,4% του ΑΕΠ το 2026 και στο 45,5% το 2027.

Σύμφωνα με τον πίνακα προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2% το 2026 και 2,6% το 2027, ενώ η δημόσια κατανάλωση κατά 2,5% και 2% αντίστοιχα. Οι πάγιες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 2,9% το 2026 και 3,2% το 2027. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,2% το 2026 και 3,1% το 2027, ενώ οι εισαγωγές κατά 1,3% και 3% αντίστοιχα.

Πηγή: Economy Todayopens in a new tab

The crisis in the Middle East slows growth, but not the resilience of the Cypriot economy

According to the European Commission’s Spring Forecasts presented on Thursday in Brussels, the growth of the Cypriot economy is expected to remain resilient despite the shock caused by the conflict in the Middle East. However, growth is forecast to slow to 2.3% in 2026 and 2.7% in 2027.

As noted in the Commission’s report, exports of services are expected to remain resilient despite a decline in tourism, while for the first time since 2009 the debt-to-GDP ratio fell below the 60% threshold and continues on a strong downward trajectory.

According to the report, Cyprus’s real GDP grew by 3.8% in 2025, supported by strong private consumption and exports of services, particularly due to the boom in information and communication technology (ICT) activities and increased tourist arrivals. Investments, excluding ship registrations, also rose as construction activity strengthened.

The report states that private consumption is expected to remain the main driver of growth in Cyprus, although it is projected to slow due to rising imported inflation, which negatively affects households’ disposable income. At the same time, inflows of foreign workers that had previously boosted demand are also slowing. Increased domestic tourism is expected to partly offset these pressures.

Investments, excluding ship registrations, are forecast to slow but recover during 2026, as higher costs delay investment decisions despite support from the final year of implementation of the Recovery and Resilience Facility (RRF).

The Commission notes that exports of services are expected to remain resilient despite the decline in tourism, since the ICT, financial, and business services sectors are not significantly affected by the conflict. By contrast, tourist arrivals are described in the report as “particularly sensitive to geopolitical developments,” while potential disruptions in global trade could also negatively affect shipping.

Despite the expected trade surplus, the repatriation of profits by foreign companies continues to burden the current account balance, which is forecast to widen in 2026 due to rising oil prices before gradually narrowing again in 2027.

On inflation, the Commission forecasts that the overall price index will rise to 3.6% in 2026, up from 0.8% in 2025, mainly due to soaring energy prices. However, inflation is expected to ease to 2.2% in 2027 as energy prices gradually stabilize.

The report notes that the government is attempting to limit pressures through reductions in VAT and excise duties on energy products. However, it estimates that weaker tourism prospects will help contain inflation in services, as businesses may adopt more competitive pricing to attract tourists.

Regarding the labor market, the Commission says conditions remain particularly favorable, with employment expected to increase by 1.3% in 2026 and by 1.1% in 2027. The unemployment rate is projected to fall further to 4.2%, the lowest level of the past decade.

The Commission notes that after slowing in 2026, real wages will begin to rise faster in 2027 as growth strengthens and the automatic cost-of-living adjustment mechanism takes effect. However, wage increases are expected to temporarily lead to faster growth in labor costs relative to productivity.

In public finances, Cyprus continues to record significant surpluses. The general government fiscal surplus stood at 3.4% of GDP in 2025, compared with 4.1% in 2024, as public spending increased faster than revenues.

Expenditures also include the repayment of a European grant amounting to 0.2% of GDP that had been provided for the construction of the liquefied natural gas terminal at Vasiliko, due to irregularities identified in the project.

The fiscal surplus is forecast to narrow to 2.1% of GDP in 2026 and reach 2.5% in 2027, reflecting a burden equivalent to 0.7% of GDP from the tax reform introduced at the beginning of 2026. The reform includes reductions in special tax burdens for businesses and personal income tax through adjustments to tax brackets and deductions.

At the same time, the corporate tax rate increased from 12.5% to 15%, while additional pressure on the budget comes from energy support measures such as targeted subsidies and reductions in VAT and excise duties.

Public investment will continue to be supported by Recovery and Competitiveness Fund resources in 2026, but this support will end from 2027 onward. Part of this loss is expected to be offset through increased defense spending financed by loans under the SAFE program.

Particular emphasis is also placed on the significant reduction in public debt. According to the forecasts, the debt-to-GDP ratio fell by more than seven percentage points in 2025, reaching 55% and dropping below the 60% threshold for the first time since 2009. The downward trend is expected to continue, with public debt falling to 50.4% of GDP in 2026 and 45.5% in 2027.

According to the European Commission’s forecast table, private consumption is expected to increase by 2% in 2026 and 2.6% in 2027, while public consumption is projected to rise by 2.5% and 2% respectively. Fixed investments are estimated to increase by 2.9% in 2026 and 3.2% in 2027. Exports of goods and services are forecast to grow by 1.2% in 2026 and 3.1% in 2027, while imports are expected to rise by 1.3% and 3% respectively.

Source: Economy Today