CONVINUS Global Mobility Alert - Week 30.2024

The Chinese authorities announced the extension of the country's visa-free policy to nationals of Australia, New Zealand and Poland.

China: Visa exemption policy has been extended to three more countries

China: Die Visumsbefreiung wurde auf weitere drei Staaten ausgeweitet

The most important points:

Nationals of these countries with ordinary passports can enter the country visa-free for up to 15 days for business, tourism, family visit or transit purposes from July 1 to December 31, 2025.

Persons who do not meet the criteria for visa exemption must still apply for a Chinese visa before entering the country.

The total number of entries is not limited as long as the total number of 15 days is not exceeded and it is for approved visa-free activities.

Background: The Chinese government has recently taken various measures to encourage the entry of foreign tourists and boost the country's economy after the COVID-19 pandemic. Recently, Chinese officials announced the extension of visa-free travel for 12 more countries until December 31, 2025. We have already reported on this in a previous issue of CONVINUS Alerts.

Conclusion: The Chinese government continues to introduce new visa-free regulations and improve tourism infrastructure to facilitate cross-border travel, increase inbound tourism, promote economic development and support cultural exchange.

Die chinesischen Behörden kündigten die Ausweitung der visafreien Politik des Landes auf Staatsangehörige Australiens, Neuseelands und Polens an.

Die wichtigsten Punkte sind:

Staatsangehörige dieser Länder mit gewöhnlichen Reisepässen können vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2025 zu Geschäfts-, Tourismus-, Familienbesuchs- oder Transitzwecken für bis zu 15 Tage visumfrei einreisen.

Personen, welche die Kriterien für die Visumbefreiung nicht erfüllen, müssen vor der Einreise weiterhin ein chinesisches Visum beantragen.

Die Gesamtzahl der Einreisen ist nicht begrenzt, solange die Gesamtzahl von 15 Tagen nicht überschritten wird und es sich um genehmigte visumfreie Aktivitäten handelt.

Hintergrund: Die chinesische Regierung hat in letzter Zeit verschiedene Massnahmen ergriffen, um die Einreise ausländischer Touristen zu fördern und die Wirtschaft des Landes nach der COVID-19-Pandemie anzukurbeln. Erst kürzlich kündigten chinesische Beamte die Verlängerung der Visumfreiheit für 12 weitere Länder bis zum 31. Dezember 2025 an. Wir haben dazu bereits in einer vorherigen Ausgabe des CONVINUS Alerts darüber informiert.

Fazit: Die chinesische Regierung führt weiter neue visafreie Regelungen und eine Verbesserung der touristischen Infrastruktur ein, um den grenzüberschreitenden Reiseverkehr zu erleichtern, den Einreiseverkehr zu steigern, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und den kulturellen Austausch zu unterstützen.

Colombia: Delays in the issuing of identity cards

Kolumbien: Verzögerungen bei der Ausstellung von Ausweispapieren

The Colombian ministry "Migración Colombia" currently needs around 35 calendar days to issue identity documents, instead of the previous 10 working days.

This delay is due to the change of contractors in April 2024, which the Ministry "Migración Colombia" uses to issue identity documents. Due to the delay, the start of work of foreigners / expatriates may have to be postponed, as the identity documents are required for registration with the national social security system and the opening of bank accounts, among other things.

Das kolumbianische Ministerium "Migración Colombia" benötigt derzeit für die Ausstellung von Ausweispapieren etwa 35 Kalendertage, statt wie zuvor 10 Arbeitstage.

Diese Verzögerung ist auf den Wechsel der Vertragspartner im April 2024 zurückzuführen, die das Ministerium "Migración Colombia" für die Ausstellung von Ausweisen einsetzt. Aufgrund der Verzögerungen muss der Arbeitsbeginn von Ausländern / Expatriates möglicherweise auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, da die Ausweispapiere unter anderem für die Anmeldung beim nationalen Sozialversicherungssystem und die Eröffnung von Bankkonten benötigt werden.

Portugal: Stricter Social Security Enrolment Number Application Requirements

Portugal: Strengere Anforderungen für die Beantragung von Sozialversicherungsnummern

Portugal has recently introduced stricter requirements for applying for a social security number (NISS). Applicants must now first apply for a residence permit (for EU citizens this can be a registration at the town hall, as they do not need a residence permit to work in Portugal) before they can apply for a NISS. Previously, foreign nationals could apply for a NISS before applying for a residence permit. Furthermore, in addition to the previous requirement to provide sufficient identification (either a passport or an identity card valid in the EU), NISS applicants must now also provide proof of employment status (including an employment contract, a certificate of self-employment or a certificate of registration of a company) and proof of application for residence. The situation for family members who will not be working (and therefore cannot provide proof of employment) is still to be clarified.

We will report on upcoming publications of these regulations in one of the following CONVINUS Alerts.

Portugal hat aktuell strengere Anforderungen für die Beantragung einer Sozialversicherungsnummer (NISS) eingeführt. Antragsteller müssen jetzt zunächst eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen (für EU-Bürger kann dies eine Anmeldung im Rathaus sein, da sie keine Aufenthaltsgenehmigung benötigen, um in Portugal zu arbeiten), bevor sie eine NISS beantragen können. Zuvor konnten ausländische Staatsangehörige eine NISS beantragen, bevor sie eine Aufenthaltserlaubnis beantragten.

Darüber hinaus müssen NISS-Antragsteller jetzt zusätzlich zu der früheren Anforderung, sich ausreichend auszuweisen (entweder mit einem Reisepass oder einem in der EU gültigen Personalausweis), auch einen Nachweis über den Beschäftigungsstatus (einschliesslich eines Arbeitsvertrags, einer Bescheinigung über eine selbständige Tätigkeit oder einer Bescheinigung über die Eintragung eines Unternehmens) sowie einen Nachweis über die Beantragung eines Aufenthalts vorlegen. Die Situation für Familienangehörige, die nicht arbeiten werden (und daher keinen Beschäftigungsnachweis vorlegen können), muss noch geklärt werden.

