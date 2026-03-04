ARTICLE
4 March 2026

国家市場監督管理総局、知財侵害行政法執行の典型10事例を公表

中国国家市場監督管理総局（SAMR）は2月6日、2025年における知的財産権の行政法執行を巡る典型事例10件を公表した。全国の市場監督管理部門が連携し、商標、特許、地理的表示に関する侵害や模倣行為を重点的に取り締まったとしている。

　発表によると、2025年は消費者の生活に密接に関わる商品や流通分野を中心に、悪質な商標権侵害事件の摘発を強化した。典型事例には、28の省・自治区・直轄市が連携して摘発したチェーン企業による複数ブランドの商標権侵害事件のほか、GUCCIやLululemonといった海外著名ブランドの衣料品、DysonやPHILIPSなどの電気製品、HYUNDAIの自動車部品を無断販売していた事案が含まれている。

　地域別では、江蘇、浙江、広東、重慶、新疆など各地の市場監督管理部門が、個人や企業による登録商標の無断使用や模倣品の販売に対して行政処分を行った。対象となったブランドには、欧米企業や日本企業の商標も含まれている。

　同総局の担当者は記者会見で、商標権侵害の取締りは市場監督管理部門の主要な職責の一つであると強調した。その上で、今後も社会的影響の大きい重大案件を重点的に摘発し、ブランド企業の正当な事業活動を支えていく考えを示した。

出所：国家市場監管総局公式サイト

