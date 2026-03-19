欧洲专利局更新PACE加快程序：加速范围仅限审查阶段（2026年2月1日生效）

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2025年12月16日，欧洲专利局（EPO）发布公告（OJ EPO 2025, A69），宣布对欧洲专利申请加速审查项目（PACE）进行修订，取代2015年11月30日发布的旧版规则（OJ EPO 2015, A93）。新规将于2026年2月1日正式生效，适用于该日或之后提交的PACE请求。

本次修订的核心变化为：PACE加速服务仅限审查阶段，不再覆盖检索阶段。此次修订基于欧专局检索效率大幅提升的基础，是对加速审查服务的优化，且不取消专利审查高速路（PPH）等其他加速渠道。

01PACE计划的适用规范

1、提交要求：需以书面形式通过线上提交专用表格 EPO Form 1005

2、提交费用：免费

3、提交限制：每项申请仅可提交 1 次 PACE 请求

4、提交时机：严格限定于审查阶段，需等待欧专局完成检索阶段工作、审查部门正式接手该申请后，申请人才能提交 PACE 加速请求

对于进入欧洲阶段的PCT申请，如果欧专局同时担任国际检索单位/国际补充检索单位 （ ISA /SISA），原则上可以在任何时间请求加速审查。另外，加速请求将不对外公开，且排除在文件查阅范围之外，以保障申请人策略隐私。但申请人可向欧专局客服部门咨询请求提交后的状态。

02PACE计划的终止条件

满足任一情形，PACE 加速程序将被终止：

1、申请人主动撤回PACE加速请求

2、申请人申请延期

3、申请被撤回

4、申请被驳回

5、申请被视为撤回

6、未在规定期限内缴纳相关年费

7、由于加速审查受审查部门工作量限制，部分技术领域因请求量过大可能受限。因此批量申请加速的申请人可能被要求筛选请求数量。

此外，欧专局明确规定，禁止失效后对同一申请再次提交 PACE 加速请求，但不影响申请人选择 PPH 等其他合规加速渠道推进专利审查。

03PACE计划的加快速度

申请进入 PACE 程序后，欧专局将尽力在3个月内下发下一次审查意见，具体以审查部门收到申请、申请人答复EESR或 PACE 请求的最晚时间起算；若申请仍在PACE程序中，后续审查沟通文件也将在收到申请人答复后3个月内出具。

总体而言，欧专局对PACE计划的修订，本质上是对专利审查加速服务的优化与规范，其核心目标在于提升审查效率的同时，保障审查质量。

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