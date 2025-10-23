ARTICLE
23 October 2025

美国海关原产地预裁定与"实质性转变"原则适用指引

JT
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm

Contributor

Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm logo
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm (JT&N) is a large full-service law firm founded in 1992 and headquartered in Beijing. It was one of the first partnership-model law firms in China. To date, JT&N has strategically expanded its footprint across key regions of China's economic development and established overseas offices in Hong Kong, Tokyo, and Singapore.
Explore Firm Details
在当前国际贸易环境下，尤其是针对特定国家产品征收的额外关税（如301条款关税）背景下，对产品原产地的准确界定已成为企业供应链管理和成Ĉ
China International Law
LI Lan and Liu Junzuo
Your Author LinkedIn Connections
LI Lan’s articles from Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular:
  • in China
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular:
  • within International Law, Criminal Law and Tax topic(s)

1. 美国海关原产地预裁定的战略价值 

在当前国际贸易环境下，尤其是针对特定国家产品征收的额外关税（如301条款关税）背景下，对产品原产地的准确界定已成为企业供应链管理和成本控制的重要环节。美国海关与边境保护局（U.S. Customs and Border Protection, CBP）签发的原产地预裁定（Country of Origin Advance Ruling），是企业在货物进口至美国前，就其原产地问题获取的一份具有法律约束力的书面决定。

获取一份有利的预裁定，其战略意义不仅在于明确关税的适用性，更在于为企业的全球采购、生产布局及供应链策略提供法律确定性，从而有效规避因原产地认定错误而导致的商业纠纷、高额罚款或补缴关税等合规风险。对于中国出口商而言，应美国进口商或客户要求协助申请预裁定，也日益成为确保贸易稳定性的重要环节。

2. 原产地认定的核心法律框架 

1. 预裁定的法律效力 

原产地预裁定由CBP法规与裁决办公室（Office of Trade, Regulations and Rulings, RR）根据《美国联邦法规》（Code of Federal Regulations, C.F.R.）第19篇第177部分的相关规定签发。该裁定一经签发，即对美国所有入境口岸的CBP官员具有约束力，确保了裁定结果在全美范围内的统一适用。进口商在货物入境时，须在报关文件中附上裁定书复印件或注明裁定编号

2. 关键法律标准：“实质性转变”原则 

对于涉及多国生产加工的商品，CBP采用“实质性转变”（Substantial Transformation）标准来确定其最终原产地。该原则是司法判例长期发展的产物，其核心在于判断某一加工或制造过程是否使原材料或零部件经历根本性变化，从而成为一件具有新名称（new name）、新特性（new character）及新用途（new use）的全新商品。产品发生最后一次实质性转变的国家，即被认定为该产品的原产国。

值得注意的是，针对自墨西哥或加拿大进口的货物，其原产地标记规则遵循19 C.F.R. Part 102的规定。然而，在确定是否适用301条款等贸易救济措施时，CBP仍以传统的“实质性转变”标准为准绳。

3. 核心误区：出口国原产地证书 vs. 美国海关认定 

企业需明确，出口国政府或授权机构签发的原产地证书（Certificate of Origin）在美国海关仅具参考价值，不具备决定性效力。CBP对输美产品的原产地拥有最终且绝对的判定权。因此，

依赖出口国证书而未根据美国法律标准进行审慎评估，将给企业带来较大的合规风险。 

3. 解析“实质性转变”标准 

准确理解并运用“实质性转变”（Substantial Transformation）标准，是成功获得有利原产地预裁定的核心。CBP在个案审查中，并非依赖单一的、机械化的公式，而是综合考量一系列因素，以判断产品是否经历了从名称、特性到用途的根本性改变。

分析CBP发布的众多裁定先例后可以发现，其审查逻辑主要围绕以下几个维度展开：

  • 产品名称、特性和用途的改变：这是最基本的判断依据。审查重点在于，经过一国加工制造后，产品是否在商业认知、物理特性或最终应用上，已成为一种区别于其原始零部件的全新商品
  • 生产过程的复杂性与技术含量：简单的组装（mere assembly）或仅改变形态的微小加工，通常不足以构成实质性转变。CBP会审视生产过程的技术深度、所需设备、工时投入、资本投资及劳动力技能水平。一个资本密集或技术密集型的复杂制造过程，更有可能被认定为实现了实质性转变
  • 关键零部件的本质特征：如果某个或某几个源自特定国家的零部件赋予了最终产品的核心功能或“本质（Essence），那么即便后续在另一国家进行了组装，最终产品的原产地也 很有可能被认定为该关键零部件的原产国。在此情况下，后续的组装过程因未改变产品的核心本质，而不被视为实质性转变。 

4. 案例分析：界定“实质性转变”的实践边界 

通过分析CBP已公开的裁定案例，可以更清晰地把握其执法尺度和裁量逻辑。

1. 反面案例（认定未发生实质性转变） 

A. 核心部件决定原产地  

太阳能电池板（HQ H298653）：在德国制造的晶体太阳能电池（Polycrystalline Solar Cells）被运往中国，与其他非关键零部件组装成太阳能电池板。CBP认定，太阳能电池构成了最终产品的“本质”（very essence），其名称、特性和用途在组装后并未改变。因此，仅在中国进行的组装不构成实质性转变，成品原产地为德国。

医药制剂 （N350938）：在韩国生产的活性药物成分（API）被运往葡萄牙，与辅料混合、灌装并冻干成最终剂型的注射用药物。CBP裁定，后续在葡萄牙的加工未能实现实质性转变，因为API决定了产品的根本特性和治疗用途，故产品原产地仍为韩国。

B. 简单组装 

直流电机 (HQ H301619)：将所有源自中国的零部件（定子、转子、端盖组件）在墨西哥

组装成成品电机。CBP在分析是否适用301关税时明确指出，该过程属于“简单组装”（mere simple assembly），各部件的预设最终用途（pre-determined end-use）并未改变，因此未发生实质性转变，产品原产地仍为中国。 

LED工作灯（N351122）：在泰国通过表面贴装技术（SMT）制造出具备完整功能的印刷电路板总成（PCBA），然后将其运至中国，与外壳、透镜、线缆等部件进行最终组装。CBP认为，赋予产品特性的是泰国生产的PCBA，在中国的最终组装过程并未改变其预设用途，因此未构成实质性转变，产品原产地为泰国。

2. 正面案例（认定发生实质性转变） 

A. 从原材料到成品的复杂制造 

锂电池（N350953）：使用来自中国的粉末状、液体状及卷状原材料（如粘合剂、溶剂、箔材、电解液等），在泰国经过碾磨、混合、涂覆、干燥、压延、激光切割、缠绕、焊接、封装及激活等一系列高度自动化的复杂工序，最终生产出成品电池。CBP认定，这一系列复杂的制造过程将分散的原材料转变为具有全新名称、特性和用途的电池，构成了实质性转变，故产品原产地为泰国。

多功能越野车（N351251）：使用中国的原材料（如钢管、金属板）在越南经过金属冲压、管材弯曲、车架焊接、电泳涂装、整车组装、调试及性能检测等24个步骤，耗时约40小时。CBP认为，这一系列复杂且意义重大的生产过程足以将原材料实质性转变为全新的车辆，构成实质性转变，故原产地为越南。

B. 关键工序赋予产品核心形态 

毛绒玩具（NY N348808）：源自中国的针织面料在中国被裁剪成特定动物形状的裁片，随后运往越南或美国进行填充和缝合。CBP认定，将面料“裁剪成型”（cutting into shape）的工序是赋予产品独特身份和外形的关键步骤，构成了实质性转变。因此，无论后续填充缝合在何处完成，产品的原产地均为中国。

园艺锄头（N351177）：使用源自中国的热轧钢，在越南通过激光切割、冲压、弯曲和焊接等工序，制成完整的、具备锄地功能的锄头头部。随后该锄头头部被运往中国进行抛光、喷涂并安装木柄。CBP裁定，在越南将原材料钢材加工成具备工具核心功能的锄头头部的过程，已构成实质性转变，后续在中国的精加工和手柄安装不足以再次改变其原产地，因此成品原产地为越南。

C. 核心技术与功能的加入 

偏头痛治疗仪（N351106）：在中国台湾制造印刷电路板总成（PCBA），并写入在比利时开发的核心固件（firmware），该固件是设备实现治疗功能的关键。随后将编程后的PCBA运至中国大陆，与电池、外壳等进行最终组装。CBP裁定，PCBA的制造及固件加载过程使无功能的硬件转变为可操作的医疗设备，是实质性转变的发生地。因此设备原产地为中国台湾，而非最终组装地中国大陆。

数字血压计（N350225）：在柬埔寨，将来自中国的PCB、微控制单元（MCU）及其他电子元件，通过表面贴装技术（SMT）焊接成主板。随后，柬埔寨的工程师将中国的软件源代码编译成固件并下载至MCU中，使主板具备完整功能。CBP认定，主板的组装和编程操作在柬埔寨将各分散元件实质性转变为产品的“大脑”，因此成品原产地为柬埔寨。

5. 原产地预裁定的申请实务操作 

一份高质量的预裁定申请是获得有利裁决的基石。整个申请过程不仅是对事实材料的陈述，其实也是一次很严谨的法律论证，需遵循CBP的程序要求，并提交全面、详实且具有说服力的申请文件。

1. 申请主体与提交路径 

根据19 C.F.R. § 177.1(c)的规定，任何计划向美国进口商品的个人或实体，或在该交易中拥有直接且可证明利益的主体，均有资格作为申请人提交预裁定请求。这主要包括美国进口商、外国出口商或生产商，以及其授权代理人。

申请人可以通过两种官方途径提交预裁定请求，其中CBP强烈鼓励使用电子系统。第一种是CBP的官方线上eRulings平台，该系统提供标准化模板，引导申请人逐步填写信息并上传附件，提交后即可获得用于追踪的裁定编号。第二种是传统的信函邮寄方式，针对原产地、关税分类等事项的申请应寄送至CBP的国家商品专家处（National Commodity Specialist Division, NCSD），而涉及估价等更复杂议题的申请则需寄至CBP总部。

2. 申请材料的核心要求 

一份完整的预裁定申请须包含详尽的事实陈述和法律分析，以使CBP能够在不进行额外调查的情况下做出判断。根据19 C.F.R. § 177.2及CBP的公开指引，申请材料除申请人及相关方信息、交易描述、入境口岸、不存在未决争议的声明等通用基础信息外，为进行原产地认定，还须提供专属的核心信息。这包括一份按步骤详述的生产流程说明，清晰界定每一个工序发生的具体国家或地区，并对关键工序提供技术细节。同时，一份完整的物料清单（Bill of Materials, BOM）也是必不可少的，其中需列明所有原材料、零部件和子组件的原产国、成本价值及其在最终产品中的功能。此外，产品照片、技术图纸、工艺流程图等支持性文件，对于直观展示产品及其复杂的生产过程至关重要。

3. 法律论证与保密信息处理 

成功申请的关键还在于构建一个具有说服力的法律论证框架。申请书应明确将所陈述的生产流程、物料构成与“实质性转变”标准的法律要件紧密结合，系统地论证为何在目标原产国发生的制造过程赋予了产品新的名称、特性和用途。在此过程中，引用相关的法律法规、司法判例以及CBP在CROSS数据库中发布的具有指导意义的裁定先例，是增强申请说服力的关键策略。同时，鉴于申请材料可能包含供应商名单、成本数据、专有工艺等商业秘密，申请人有权请求CBP进行保密处理。申请人必须在提交的文件中清晰标示出需要保密的内容，并附上书面理由，解释其公开将如何损害企业竞争力。CBP在发布最终裁定前，会就保密请求做出决定，若决定不予采纳，将给予申请人撤回申请的机会，以保护其商业机密。

4. 裁定流程、时限与效力 

CBP收到格式完整的申请后，NCSD通常会在30个日历日内作出裁定。如果案件因其复杂性或政策敏感性被移交至总部，处理时间通常会延长至90天或以上。在审查过程中，CBP若认为信息不足，会向申请人提出补充要求，这会相应延长审理时限。最终签发的预裁定函对美国所有口岸的CBP官员均具有法律约束力，确保了执法标准的统一性。进口商在货物入境时，必须在报关文件中附上裁定书或注明裁定编号，以确保裁定结果得到执行。裁定书在隐去保密信息后，会被公开发布于CBP的CROSS数据库，成为公众可查阅的法律文书。

6. 裁定结果的运用与后续管理 

获得一份原产地预裁定并非一劳永逸，企业须清晰理解其法律效力边界，并在后续的贸易活动中进行审慎管理，以确保裁定结果的持续有效性和正确运用。

1. 裁定结果的法律效力与实务运用 

根据19 C.F.R. § 177.9的规定，一份原产地预裁定一经签发，即对美国所有入境口岸的CBP官员产生约束力，这意味着无论货物在哪个口岸清关，CBP都必须遵循该裁定的结论。对于获得裁定的企业而言，在每次进口相关产品时，负有主动向CBP申报该裁定存在的义务。实务操作中，进口商须在提交的入境文件中附上裁定书的复印件，或在相应栏位清晰注明该裁定书的编号。

2. 裁定有效性的维持与变更管理 

预裁定的法律效力严格建立在申请时所陈述的事实基础之上。一旦生产实践中的任何“重要事实”（material fact）发生改变，原裁定将自动失效。这些重要事实包括但不限于：原材料或关键零部件的原产国变更、生产工序的增减或地点转移、零部件成本结构的显著变化，或任何其他可能影响“实质性转变”分析的因素。因此，企业应建立内部合规管理机制，定期审视并确保当前的生产流程与预裁定申请中所描述的完全一致。若发生任何重要事实变更，企业应停止使用原裁定，并根据新的事实情况，重新向CBP提交一份新的预裁定申请。

3. CBP对已签发裁定的修改与撤销 

CBP保留对其已签发的裁定进行重新审查、修改（modify）或撤销（revoke）的权力。根据19 U.S.C. § 1625(c)的规定，CBP在执行此项权力时必须遵循严格的法定程序。若一份预裁定已生效超过60个日历日，CBP若意图对其进行修改或撤销，必须首先在官方的《海关公报》（Customs Bulletin）上发布一份通知，详细说明拟议的变更内容及法律依据。该通知发布后，公众将有30天的时间提交书面评论。CBP必须在充分考量所有收到的评论后，才能发布最终的裁定。最终裁定通常在《海关公报》上发布60天后正式生效。这一“通知与评论”程序为受影响的贸易主体提供了重要的程序性权利保障，使其有机会在CBP做出最终决定前提呈观点和证据。对于生效未满60天的裁定，CBP则有权直接签发一份新的裁定书予以修改或撤销，无需经过上述的“通知与评论”程序。

7. 结论 

在日益复杂的国际贸易与监管环境中，美国海关原产地预裁定制度为企业提供了一条清晰、权威的合规路径。它不仅是应对301条款等特定关税壁垒的有效法律工具，更是企业在进行全球供应链布局、成本核算和风险评估时不可或缺的战略性考量。通过一份具有法律约束力的预裁定，企业能够将原产地认定的不确定性转化为商业决策的确定性，从而在激烈的市场竞争中占据主动。

成功获得有利裁定的核心在于对“实质性转变”这一判例法原则的深刻理解和精准运用。CBP的审查逻辑并非僵化的规则适用，而是一种基于个案事实的全方位、多维度评估，重点考察生产过程的复杂程度、技术含量以及关键零部件是否赋予了产品本质特征。因此，企业在准备申请时，必须超越简单的流程描述，提交一份集详尽事实、严谨逻辑与充分法律依据于一体的高质量法律文件。同时，企业应认识到，预裁定并非一成不变的“护身符”，其效力与申请时所陈述的事实紧密相连，任何生产流程的重大变更都要求企业重新审视并寻求新的裁定，以确保持续合规。

综上，建议从事对美贸易的企业，尤其是那些供应链涉及多国生产环节的企业，将原产地预裁定申请作为其贸易合规与风险管理体系的重要组成部分。通过前瞻性的法律规划、审慎的材料准备以及获得裁定后的动态管理，企业可以有效降低关税成本，避免潜在的法律风险，确保其产品顺利、稳定地进入美国市场。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
LI Lan
Person photo placeholder
Liu Junzuo
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More