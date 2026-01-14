STF julgará a tributação, pelo PIS/COFINS, dos créditos presumidos de ICMS

Este alerta pode ser de especial interesse para empresas que aproveitam benefício de créditos presumidos de ICMS.

Article Insights

Koury Lopes Advogados’s articles from Koury Lopes Advogados are most popular: within Tax topic(s)

in South America

in South America

in South America Koury Lopes Advogados are most popular: within Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)

Este alerta pode ser de especial interesse para empresas que aproveitam benefício de créditos presumidos de ICMS.

Quando será o julgamento?

25 de fevereiro de 2026.

O que será julgado?

Tema 843 de Repercussão Geral, que definirá se os contribuintes podem excluir os créditos presumidos de ICMS da tributação pelo PIS/COFINS.

Qual Tribunal vai julgar?

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), com efeitos vinculantes – isto é, aplicável a todos os casos sobre o tema.

O que os contribuintes defendem?

Os contribuintes defendem que os créditos presumidos de ICMS constituem patrimônio dos Estados e DF para fomento das atividades empresariais, de modo que não podem ser enquadrados como receita ou faturamento para fins de tributação pelo PIS/COFINS.

O que aconteceu até agora?

O STF já havia iniciado a análise do tema, mas houve pedido de destaque pelo Min. Gilmar Mendes, de modo que o julgamento será reiniciado em plenário físico, em 25/02/2026. Os votos proferidos pelos Ministros aposentados Marco Aurélio Mello, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, favoráveis à tese dos contribuintes, devem ser mantidos.

Até quando é recomendado ajuizar ação?

Considerando a possibilidade de eventual modulação de efeitos (limitação dos efeitos da decisão no tempo) que possa ser aplicada pelo STF, é importante avaliar a conveniência de ajuizar ação para discutir o tema, sendo recomendável que isso ocorra antes do julgamento do dia 25 de fevereiro. Entretanto, não é possível prever quais os termos da referida modulação.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.