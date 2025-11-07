Brasília em Pauta - Edição Nº 219

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 03/11/2025 a 07/11/2025.

Administrativo

ADI 7385 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 3º, III, "a" e "b", da Lei n.º 14.182/2021, a partir dos quais a União, uma vez concluído o processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e alterado o estatuto social, manteve cerca de 42% das ações ordinárias da sociedade empresária, ao mesmo tempo que teve reduzido o direito de exercício de voto a menos de 10% do capital votante, em apontada ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência da Administração Pública, bem como ao direito de propriedade da União.

ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 3º, III, "a" e "b", da Lei n.º 14.182/2021, a partir dos quais a União, uma vez concluído o processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e alterado o estatuto social, manteve cerca de 42% das ações ordinárias da sociedade empresária, ao mesmo tempo que teve reduzido o direito de exercício de voto a menos de 10% do capital votante, em apontada ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência da Administração Pública, bem como ao direito de propriedade da União. TC 015.828/2024-7 (TCU): processo administrativo referente à proposta de alteração da Instrução Normativa TCU n.º 91/2022, que institui, no âmbito do Tribunal de Contas da União, procedimentos de solução consensual de controvérsias relevantes e de prevenção de conflitos afetos a órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Anticorrupção e Compliance

TC 013.383/2017-5 (TCU): embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação acerca de fraudes em licitações nas obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima, também conhecida como Refinaria do Nordeste (Rnest).

embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação acerca de fraudes em licitações nas obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima, também conhecida como Refinaria do Nordeste (Rnest). TC 007.426/2021-6 (TCU): tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades em investimentos realizados no Fundo de Investimento em Participações Sondas.\

tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades em investimentos realizados no Fundo de Investimento em Participações Sondas.\ TC 018.941/2022-2 (TCU): solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle destinado a investigar a ocorrência de possíveis irregularidades na formulação, execução e fiscalização de contrato celebrado para o gerenciamento do programa de expansão de microcrédito produtivo e orientado urbano do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Civil

REsp 1.873.811 (STJ): recurso especial que visa definir o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa.

recurso especial que visa definir o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa. REsp 1.874.133 (STJ): recurso especial que visa definir se é possível penhorar imóvel alienado fiduciariamente em decorrência de dívida condominial.

recurso especial que visa definir se é possível penhorar imóvel alienado fiduciariamente em decorrência de dívida condominial. REsp 2.092.190 (STJ): recurso especial que visa definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive mediante a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

Energia e Infraestrutura

TC 019.286/2021-0 (TCU): monitoramento de determinações e recomendações expedidas por meio de acórdão proferido no âmbito de auditoria operacional destinada a avaliar a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre a concessão da Malha Oeste.

monitoramento de determinações e recomendações expedidas por meio de acórdão proferido no âmbito de auditoria operacional destinada a avaliar a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre a concessão da Malha Oeste. TC 018.674/2024-0 (TCU): auditoria operacional destinada a avaliar as causas e as possíveis consequências de eventual diminuição da oferta de áreas e das autorizações para exploração e produção de petróleo e gás natural.

Imobiliário

Projeto de Lei n.º 4.497/2024 (Senado Federal): projeto de lei que busca alterar a Lei n.º 13.178/2015, a fim de estabelecer procedimentos para a ratificação dos registros imobiliários decorrentes de alienações e de concessões de terras públicas situadas em faixa de fronteira; e modifica a Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos).

Life Sciences

TC 019.286/2021-0 (TCU): monitoramento de determinações e recomendações expedidas por meio de acórdão proferido no âmbito de auditoria operacional destinada a avaliar a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre a concessão da Malha Oeste.

monitoramento de determinações e recomendações expedidas por meio de acórdão proferido no âmbito de auditoria operacional destinada a avaliar a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre a concessão da Malha Oeste. TC 018.674/2024-0 (TCU): auditoria operacional destinada a avaliar as causas e as possíveis consequências de eventual diminuição da oferta de áreas e das autorizações para exploração e produção de petróleo e gás natural.

Seguros

ADC 90 (STF): ação declaratória de constitucionalidade por meio da qual se objetiva a interpretação conforme do § 3º do art. 15 da Lei n.º 10.741/2003, com a redação dada pela Lei n.º 14.423/2022, para se reconhecer a constitucionalidade desse dispositivo "desde que sua aplicação se restrinja aos contratos de prestação de serviços médicos e hospitalares celebrados após o início de sua vigência, em 30 de dezembro de 2003".

ação declaratória de constitucionalidade por meio da qual se objetiva a interpretação conforme do § 3º do art. 15 da Lei n.º 10.741/2003, com a redação dada pela Lei n.º 14.423/2022, para se reconhecer a constitucionalidade desse dispositivo "desde que sua aplicação se restrinja aos contratos de prestação de serviços médicos e hospitalares celebrados após o início de sua vigência, em 30 de dezembro de 2003". RE 630.852 (STF): recurso extraordinário que discute a aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde celebrado anteriormente à sua vigência.

recurso extraordinário que discute a aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde celebrado anteriormente à sua vigência. REsp 2.153.672 (STJ): recurso especial que visa definir a possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento.

Tributário e Financeiro

ADO 55 (STF): ação direta de inconstitucionalidade por omissão, proposta em razão da ausência de regulamentação do art. 153, inciso VII, da Constituição Federal, que remete à lei complementar federal a instituição de imposto sobre grandes fortunas.

ação direta de inconstitucionalidade por omissão, proposta em razão da ausência de regulamentação do art. 153, inciso VII, da Constituição Federal, que remete à lei complementar federal a instituição de imposto sobre grandes fortunas. Projeto de Lei n.º 1.087/2025 (Senado Federal): proposição que altera as Leis n.ºs 9.250/1995 e 9.249/1995 para instituir a redução do imposto sobre a renda devido nas bases de cálculo mensal e anual e a tributação mínima para as pessoas físicas de alta renda.

proposição que altera as Leis n.ºs 9.250/1995 e 9.249/1995 para instituir a redução do imposto sobre a renda devido nas bases de cálculo mensal e anual e a tributação mínima para as pessoas físicas de alta renda. Projeto de Lei n.º 4.331/2025 (Câmara dos Deputados): projeto de lei que altera a Lei n.º 13.756/2018 para aumentar a destinação da arrecadação com jogos de apostas de quota fixa (bets) ao financiamento da segurança pública.

projeto de lei que altera a Lei n.º 13.756/2018 para aumentar a destinação da arrecadação com jogos de apostas de quota fixa (bets) ao financiamento da segurança pública. Projeto de Lei n.º 4.332/2025 (Câmara dos Deputados): proposição que trata da destinação de bens, direitos e valores apreendidos e confiscados nos crimes previstos na Lei n.º 11.343/2006, além de estabelecer mecanismos de compensação financeira aos Estados e ao Distrito Federal.

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2025. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.