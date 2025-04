Brasília em Pauta – Edição Nº 197

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 28/04/2025 a 02/05/2025.

Administrativo

TC 005.361/2023-0 (TCU): embargos de declaração em face de acórdão prolatado em auditoria operacional realizada com o objetivo de analisar as fragilidades e as oportunidades de melhoria referentes aos critérios de distribuição de royalties e participações especiais, decorrentes da produção de petróleo e gás natural.

embargos de declaração em face de acórdão prolatado em auditoria operacional realizada com o objetivo de analisar as fragilidades e as oportunidades de melhoria referentes aos critérios de distribuição de royalties e participações especiais, decorrentes da produção de petróleo e gás natural. TC 016.791/2020-7 (TCU): acompanhamento com o objetivo de avaliar as ações emergenciais adotadas pelos entes governamentais em resposta à crise gerada pela pandemia de Covid-19 no setor elétrico brasileiro.

acompanhamento com o objetivo de avaliar as ações emergenciais adotadas pelos entes governamentais em resposta à crise gerada pela pandemia de Covid-19 no setor elétrico brasileiro. TC 044.378/2021-1 (TCU): monitoramento do cumprimento das determinações e da implementação das recomendações feitas por meio de acórdão proferido em auditoria operacional com o objetivo de mapear o processo de autorização de reforços e melhorias da transmissão de energia elétrica, identificar os principais riscos associados a esse processo e avaliar as medidas adotadas pelos agentes para tratar esses riscos.

monitoramento do cumprimento das determinações e da implementação das recomendações feitas por meio de acórdão proferido em auditoria operacional com o objetivo de mapear o processo de autorização de reforços e melhorias da transmissão de energia elétrica, identificar os principais riscos associados a esse processo e avaliar as medidas adotadas pelos agentes para tratar esses riscos. TC 024.852/2024-4 (TCU): levantamento sobre o impacto dos jogos de apostas on-line na saúde mental da população, tendo como escopo as ações do Ministério da Saúde voltadas à prevenção e ao cuidado de pacientes envolvidos em jogos patológicos.

Ambiental

ADPF 218 (STF): arguição de descumprimento de preceito fundamental em face dos arts. 1º, II, 5º, caput e parágrafo único, da Lei n.º 3.224/2008 e da íntegra da Lei n.º 3.225/2008, ambas do Município de Ponte Nova/MG, que dispõem sobre a preservação de florestas e de monumentos naturais, respectivamente.

Anticorrupção e Compliance

TC 029.070/2024-4 (TCU): denúncia acerca de possíveis ilegalidades e irregularidades na gestão, na transparência e no controle dos recursos e operações decorrentes da comercialização dos Créditos de Descarbonização (CBIOs), no âmbito da Política Nacional de Biocombustíveis (Renovabio).

Energia e Infraestrutura

TC 023.115/2024-6 (TCU): processo de desestatização em que se acompanha o arrendamento portuário na modalidade simplificada dos terminais RDJ10 e RDJ11, localizados no Porto Organizado do Rio de Janeiro/RJ.

processo de desestatização em que se acompanha o arrendamento portuário na modalidade simplificada dos terminais RDJ10 e RDJ11, localizados no Porto Organizado do Rio de Janeiro/RJ. TC 027.028/2018-6 (TCU): pedido de reexame contra acórdão proferido em acompanhamento realizado com o objetivo de analisar o processo de tomada de contas final da concessão do Porto de Imbituba/SC.

pedido de reexame contra acórdão proferido em acompanhamento realizado com o objetivo de analisar o processo de tomada de contas final da concessão do Porto de Imbituba/SC. TC 014.523/2021-3 (TCU): auditoria, no âmbito do Fiscobras 2021, realizada nas obras de adequação de capacidade da rodovia BR-020/GO – Perímetro Urbano de Formosa/GO.

auditoria, no âmbito do Fiscobras 2021, realizada nas obras de adequação de capacidade da rodovia BR-020/GO – Perímetro Urbano de Formosa/GO. TC 007.144/2016-4 (TCU): auditoria de conformidade nas obras de construção do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

auditoria de conformidade nas obras de construção do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco. TC 015.778/2018-5 (TCU): solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização sobre a gestão do contrato de concessão da rodovia BR-040, no trecho entre Juiz de Fora/MG e Rio de Janeiro/RJ.

