Governança corporativa e ética são tema do Programa Análise Advocacia

O sócio Álvaro Lucasechi participou do programa, abordando os desafios de integrar ética e lucratividade na governança corporativa dos escritórios de advocacia

O sócio de Tributário e integrante do Comitê Executivo do KLA Álvaro Lucasechi participou na quinta-feira (10) do Programa Análise Advocacia, promovido pela Análise TV.

Intitulado “Ética e lucro: como fazer da governança corporativa o pilar dos negócios“, o episódio abordou a crescente relevância da governança corporativa nos escritórios de advocacia e os desafios de integrar ética e lucratividade como estratégia central.

Durante sua participação, Lucasechi destacou os avanços e desafios na governança corporativa dentro dos escritórios, especialmente na institucionalização de regras, processos e critérios que envolvem todos os sócios. Ele ressaltou a complexidade de implementar métricas e práticas eficazes e éticas que atendam às particularidades das diferentes áreas de um escritório full service como o KLA.

Como mencionado pelo sócio no programa: “Para criar uma reputação do escritório de advocacia, você tem que ter engajamento. O maior advogado do escritório são os colaboradores”.

O episódio contou também com a participação de Ênio Arêa Leão, sócio-fundador da Arêa Leão, e Sílvia Piva, COO e sócia do GHBP Advogados, com mediação de Silvana Quaglio e Alexandre Secco, da Análise Editorial.

Clique aqui para assistir ao programa.

