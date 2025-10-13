Concessões Rodoviárias São Tema De Publicação Com Capítulo De Sócio

O sócio Roberto Lambauer, da área de Direito Público do KLA, contribuiu para o policy paper da Comissão de Rodovias e Ferrovias do Instituto Brasileiro de Direito Regulatório (IBDRE)...

Article Insights

Roberto Lambauer’s articles from Koury Lopes Advogados are most popular: in South America Koury Lopes Advogados are most popular: within Transport, Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring and Antitrust/Competition Law topic(s)

O sócio Roberto Lambauer, da área de Direito Público do KLA, contribuiu para o policy paper da Comissão de Rodovias e Ferrovias do Instituto Brasileiro de Direito Regulatório (IBDRE), entitulado “Revisões e Mutabilidade em Concessões Rodoviárias”.

Roberto Lambauer assina o capítulo “Postergação de reequilíbrios para inclusão em revisões periódicas ordinárias”, em que propõe uma abordagem integrada e previsível para o tratamento de pleitos de reequilíbrio apresentados por concessionárias e poderes concedentes.

O objetivo, de acordo com o advogado, é evitar o tratamento fragmentado de demandas, reduzir a sobrecarga dos órgãos reguladores e preservar a coerência e a estabilidade regulatória, promovendo maior racionalidade e colaboração nas relações contratuais do setor.

Sediado em Brasília, o IBDRE reúne estudiosos e profissionais do Direito Regulatório com o objetivo de promover uma regulação inteligente, sólida e baseada em evidências, contribuindo para debates públicos, eventos, publicações científicas e propostas legislativas que visem um cenário regulatório justo e seguro.

Confira o policy paper completo aqui.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.