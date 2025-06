CONVINUS Global Mobility Alert - Week 25.2025

Belarus: More Onerous Requirements for Employers of Temporary Residents

As of August 23, 2025, employers of temporary residents of Belarus (with the exception of citizens of the member states of the Eurasian Economic Union) must comply with the following points:

Sign employment contracts within 30 calendar days from the date of entry into Belarus (or within 30 calendar days from the date of obtaining a special work permit for those who enter Belarus before obtaining the permit). This corresponds to a reduction of the current time frame of six months.

Inspection of the foreigner's place of residence at least once during the period of validity of the employment contract (with the state authorities) to ensure that the foreigner actually lives there and that the living conditions are acceptable.

For certain positions, before signing the employment contract, a test provided by the government must be used to check whether the foreigner has a command of the Belarusian or Russian language to the extent necessary for communication.

The Eurasian Economic Union consists of Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia.

Forthcoming Weissrussland: Verschärfte Anforderungen für Arbeitgeber von befristet Aufenthaltsbe rechtigten in Vorbereitung

Ab dem 23. August 2025 müssen Arbeitgeber von vorübergehend in Weissrussland ansässigen Personen (mit Ausnahme von Staatsangehörigen der Mitglieds staaten der Eurasischen Wirtschaftsunion) folgende Punkte beachten:

Unterzeichnung von Arbeitsverträgen innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem Datum der Einreise nach Belarus (oder innerhalb von 30 Kalender tagen ab dem Datum des Erhalts einer speziellen Arbeitserlaubnis für diejenigen, die vor Erhalt der Erlaubnis nach Belarus einreisen). Dies entspricht einer Verkürzung des derzeitigen Zeitrahmens von sechs Monaten

Besichtigung des Wohnsitzes des Ausländers mindestens einmal während der Gültigkeitsdauer des Arbeitsvertrags (mit den staatlichen Behör den), um sicherzustellen, dass der Ausländer tat sächlich dort wohnt und dass die Lebensbe dingungen akzeptabel sind

Bei bestimmten Positionen ist vor der Unterzeich nung des Arbeitsvertrags anhand eines von der Regierung bereitgestellten Tests zu prüfen, ob der Ausländer die belarussische oder russische Sprache in dem Umfang beherrscht, der für die Kommunikation erforderlich ist.

Die Eurasische Wirtschaftsunion besteht aus Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Russland.

European Union: Extended Internal Border Controls in Several EU Countries Until Late 2025

Bulgaria has internal controls at its borders until June 2025. The following countries have internal border controls in place until September-December 2025: Austria, Denmark, France, Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Slovenia and Sweden.

Due to concerns about foot-and-mouth disease (a viral disease in livestock farming), Slovakia has introduced border controls at its borders with Austria and Hungary from April 2025. The controls, which were originally due to expire in May 2025, have now been extended until July 2025

Europäische Union: Verlängerte Binnengrenzkontrollen in mehreren EU-Ländern bis Ende 2025

Bulgarien verfügt über interne Kontrollen an seinen Grenzen bis Juni 2025. Die folgenden Länder verfügen über interne Kontrollen an ihren Grenzen, die bis September-Dezember 2025 gelten: Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Slowenien und Schweden.

Aufgrund der Besorgnis über die Maul- und Klauenseuche (eine Viruserkrankung in der Tierhaltung) hat die Slowakei ab April 2025 Grenzkontrollen an ihren Grenzen zu Österreich und Ungarn eingeführt. Die Kontrollen, die ursprünglich im Mai 2025 auslaufen sollten, sind nun bis Juli 2025 verlängert worden

Italy: Further revised restrictions on citizenship in force

With effect from May 24, 2025, Italy introduced revised restrictions on access to citizenship. Initially, a variant of these restrictions came into force as a so-called "emergency decree" on March 28, 2025, before being further revised in May 2025 as part of parliamentary deliberations.

Firstly, descendants of Italian citizens born outside Italy are now only entitled to Italian citizenship if they have either a parent or grandparent who exclusively holds or held Italian citizenship (if deceased) (the April restrictions were somewhat more restrictive on this point and required the parent or grandparent to have Italian citizenship, that the applicant's parent or grandparent was born in Italy), or if they have a parent who has lived in Italy continuously for two years after acquiring Italian citizenship. These restrictions do not apply to persons who applied for citizenship before March 28, 2025.

Secondly, children born outside Italy to Italian parents no longer automatically receive Italian citizenship. Instead, the parents must now make a declaration within one year of the child's birth in order for the child to obtain Italian citizenship. If this is not done, the child is only entitled to Italian citizenship if he or she subsequently resides in Italy for two years. In a limited exception, parents of children who were not registered before May 24, 2025 can make a declaration on behalf of their child until May 31, 2026

Italien: Weitere überarbeitete Beschränkungen der Staatsbürgerschaft in Kraft

Mit Wirkung vom 24. Mai 2025 hat Italien über arbeitete Beschränkungen für den Zugang zur Staats bürgerschaft eingeführt. Zunächst trat eine Variante dieser Beschränkungen als sogenanntes Notdekret" am 28. März 2025 in Kraft, bevor sie im Mai 2025 im Rahmen der parlamentarischen Beratungen weiter überarbeitet wurden.

Erstens haben Nachkommen italienischer Staats bürger, die ausserhalb Italiens geboren wurden, nur noch dann Anspruch auf die italienische Staatsbürger schaft, wenn sie entweder einen Eltern- oder Gross elternteil haben, der ausschliesslich die italienische Staatsbürgerschaft besitzt oder besass (falls er verstorben ist) (die Beschränkungen vom April waren in diesem Punkt etwas restriktiver und verlangten, dass der Eltern- oder Grosselternteil des Antragstellers in Italien geboren wurde), oder wenn sie einen Elternteil haben, der nach dem Erwerb der italien ischen Staatsbürgerschaft zwei Jahre lang ununter brochen in Italien gelebt hat. Diese Einschränkungen gelten nicht für Personen, die die Staatsbürgerschaft vor dem 28. März 2025 beantragt haben.

Zweitens erhalten Kinder italienischer Eltern, die ausserhalb Italiens geboren wurden, nicht mehr auto matisch die italienische Staatsbürgerschaft. Vielmehr müssen die Eltern nun innerhalb eines Jahres nach der Geburt des Kindes eine Erklärung abgeben, damit das Kind die italienische Staatsbürgerschaft erhält. Geschieht dies nicht, hat das Kind nur dann Anspruch auf die italienische Staatsbürgerschaft, wenn es sich anschliessend zwei Jahre lang in Italien aufhält. In einer begrenzten Ausnahme können Eltern von Kindern, die vor dem 24. Mai 2025 nicht registriert wurden, bis zum 31. Mai 2026 eine Erklärung im Namen ihres Kindes abgeben.

