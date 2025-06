CONVINUS Global Mobility Alert - Week 24.2025

Ontario has introduced the Working for Workers Seven Act, 2025, a comprehensive legislative package that is expected to be passed shortly.

Canada: Ontario unveils immigration and workforce reform proposals

Kanada: Ontario stellt Reformvorschläge für Einwanderung und Arbeitskräfte vor

Ontario has introduced the Working for Workers Seven Act, 2025, a comprehensive legislative package that is expected to be passed shortly. Like its six predecessors, this bill includes a number of workerfocused measures, such as stronger enforcement of safety regulations and new supports for laid-off workers. It also proposes important reforms to the Ontario Immigrant Nominee Program (the province's economic immigration program that nominates foreign nationals for permanent residence) to improve the integrity and responsiveness of the program.

Proposed measures include the authority for inspectors to conduct in-person interviews to prevent fraud; the ability for officers to reject applications that no longer match the needs of the labor market or raise concerns; the authority for the provincial immigration minister to establish or cancel immigrant nomination streams; and the launch of a new employer portal between June and August for direct, electronic submission of sponsorship applications. We will continue to monitor the legislative process and report on relevant developments and implementation details here as they become known.

Ontario hat mit dem Working for Workers Seven Act, 2025, ein umfassendes Gesetzespaket vorgelegt, das in Kürze verabschiedet werden soll. Wie seine sechs Vorgänger enthält auch dieser Gesetzentwurf eine Reihe von Massnahmen, die auf die Arbeitnehmer ausgerichtet sind, wie etwa eine stärkere Durchsetzung der Sicherheitsbestimmungen und neue Unterstützung für entlassene Arbeitnehmer. Ausserdem werden wichtige Reformen für das Ontario Immigrant Nominee Program (das Wirtschaftseinwanderungsprogramm der Provinz, das ausländische Staatsangehörige für einen dauerhaften Aufenthalt nominiert) vorgeschlagen, um die Integrität und Reaktionsfähigkeit des Programms zu verbessern.

Zu den vorgeschlagenen Massnahmen gehören die Befugnis für Inspektoren, persönliche Befragungen durchzuführen, um Betrug zu verhindern; die Möglichkeit für Beamte, Anträge zurückzuweisen, die nicht mehr mit dem Bedarf des Arbeitsmarktes übereinstimmen oder Anlass zu Bedenken geben; die Befugnis für den Einwanderungsminister der Provinz, Nominierungsströme für Einwanderer einzurichten oder zu streichen; und die Einführung eines neuen Arbeitgeberportals zwischen Juni und August für die direkte, elektronische Einreichung von Sponsoring-Anträgen. Wir werden den Gesetzgebungsprozess weiter verfolgen und über relevante Entwicklungen und Umsetzungsdetails an dieser Stelle berichten, sobald diese bekannt werden.

Estonia: More Nationals Eligible for Visa Exemption - Expanded Rights Under Exemption

Estland: Mehr Staatsangehörige, die für eine Visumbefreiung in Frage kommen - erweiterte Rechte im Rahmen der Befreiung

Effective January 1, 2026, the government will introduce new restrictions on Estonian-based companies hiring foreign workers, including the following:

A new requirement for companies applying for a temporary residence permit to prove at least six consecutive months of actual business activity in Estonia

A new requirement for temporary employment agencies hiring foreign workers to prove six months of actual business activity in Estonia or another Member State of the European Economic Area

New rules for employers hiring foreign workers to register in the Estonian Business Register.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2026 wird die Regierung neue Beschränkungen für in Estland ansässige Unternehmen einführen, die ausländische Arbeitskräfte einstellen, darunter die folgenden:

Eine neue Vorschrift für Unternehmen, die eine befristete Aufenthaltsgenehmigung beantragen, um mindestens sechs aufeinanderfolgende Monate tatsächlicher Geschäftstätigkeit in Estland nachzuweisen

Eine neue Vorschrift für Zeitarbeitsfirmen, die ausländische Arbeitskräfte verleihen, um eine sechsmonatige tatsächliche Geschäftstätigkeit in Estland oder einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums nachzuweisen

Neue Regeln für Arbeitgeber, die ausländische Arbeitnehmer einstellen, um sich in das estnische Unternehmensregister eintragen zu lassen.

Kenya: Digital Nomad Visa Introduced, Further Details Forthcoming

Kenia: Digitales Nomadenvisum eingeführt, weitere Details in Kürze

Kenya has introduced a digital nomad visa that allows individuals who are employed by a company outside the country to work from Kenya or as a freelancer for an employer outside Kenya. The requirements for obtaining the visa include sufficient minimum income as per government regulations, proof of accommondation in Kenya and a clean criminal record. This new category provides an immigration route for remote workers that did not previously exist.

Update June 2025: The Department of Immigration Services has published the visa validity period and application process. The alert below has been updated to reflect the new information.

Validity period:

The published regulations previously included information on the validity period of the digital nomad visa.

UPDATE June 2025: The visa will be issued for a period of one or two years (renewable).

Details of the application:

Application process and processing times were previously unclear.

UPDATE June 2025: Applicants can complete the relevant application form on the eFNS portal and submit it along with the relevant documentation (i.e. copies of a valid passport, a detailed and signed cover letter from the applicant to the Director General of Immigration stating the nature of employment or place of business and duration of stay).

Kenia hat ein Visum für digitale Nomaden eingeführt, mit dem Personen, die bei einem Unternehmen ausserhalb des Landes angestellt sind, von Kenia aus oder als Freiberufler für einen Arbeitgeber ausserhalb Kenias arbeiten können. Zu den Voraussetzungen für die Erteilung des Visums gehören unter anderem ein ausreichendes Mindesteinkommen gemäss den Regierungsvorschriften, der Nachweis einer Unterkunft in Kenia und ein einwandfreies Führungszeugnis. Diese neue Kategorie bietet einen Einwanderungsweg für Fernarbeitskräfte, den es bisher nicht gab.

Aktualisierung Juni 2025: Das Department of Immigration Services hat die Gültigkeitsdauer des Visums und das Antragsverfahren veröffentlicht. Der unten stehende Warnhinweis wurde aktualisiert, um die neuen Informationen zu berücksichtigen.

Gültigkeitsdauer:

Die veröffentlichten Vorschriften enthielten bisher Angaben zur Gültigkeitsdauer des Visums für digitale Nomaden.

Aktualisierung Juni 2025: Das Visum wird für einen Zeitraum von einem oder zwei Jahren ausgestellt (verlängerbar).

Einzelheiten zur Beantragung:

Antragsverfahren und Bearbeitungszeiten waren bisher unklar.

Aktualisierung Juni 2025: Antragsteller können das entsprechende Antragsformular auf dem eFNS-Portal ausfüllen und zusammen mit den entsprechenden Unterlagen einreichen (d. h. Kopien eines gültigen Reisepasses, ein ausführliches und unterzeichnetes Anschreiben des Antragstellers an den Generaldirektor der Einwanderungsbehörde mit Angabe der Art der Beschäftigung oder des Geschäftssitzes und der Dauer des Aufenthalts).

