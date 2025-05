CONVINUS Global Mobility Alert - Week 20.2025

Belgium: Reduction in processing times for work and residence permits in the Flemish Region

In the Flemish Region (also known as Flanders), one of the 3 regions of Belgium alongside the Walloon Region and the Brussels-Capital Region, the Flemish regional government has introduced a processing time of 15 calendar days for the processing of a work permit for highly qualified employees. Previously, the processing time was usually between 1 and 2.5 months.

This significant reduction will reduce the total processing time for the work permit, including consular processing and processing of the residence permit, in the Flemish Region from generally 4.5 months to 3 months.

From January 2026, the Flemish government intends to reduce the standard total processing time for all work permit applications to a maximum of 45 calendar days. In addition, the government has announced planned restrictions on non-high-skilled and low-skilled immigration routes. We will continuously monitor developments in this regard and report on them here.

Belgien: Reduzierung der Bearbeitungszeiten für Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen in der flämischen Region

In der flämischen Region (auch Flandern genannt), eine der 3 Regionen Belgiens neben der Wallonischen Region und der Region Brüssel-Hauptstadt, hat die regionale flämische Regierung für die Bearbeitung einer Arbeitsgenehmigung hochqualifizierter Arbeit nehmer eine Bearbeitungszeit von 15 Kalendertagen eingeführt. Bisher betrug des Bearbeitungszeit in der Regel zwischen 1 bis 2.5 Monate. Durch diese starke Reduzierung wird die Gesamtbearbeitungszeit für die Arbeitsgenehmigung, einschliesslich der konsular ischen Bearbeitung und der Bearbeitung der Aufenthaltsgenehmigung, in der flämischen Region von in der Regel 4.5 Monate auf 3 Monate gesenkt.

Ab Januar 2026 beabsichtigt die flämische Regierung, die Standard-Gesamtbearbeitungszeit für alle Anträge auf Arbeitsgenehmigung auf maximal 45 Kalendertage zu verkürzen. Darüber hinaus hat die Regierung geplante Beschränkungen für nicht-hochqualifizierte bzw. geringqualifizierte Einwanderungswege ange kündigt.

Wir werden die Entwicklungen hierzu kontinuierlich beobachten und an dieser Stelle über diese berichten.

Costa Rica: Delays in initial applications for residency for accredited companies

Foreign nationals in Costa Rica are experiencing significant delays in obtaining appointments with the Directorate General of Immigration (DGME) to submit applications for initial residency under the "accredited company" category.

Specifically, the current waiting times for an appointment have increased from the usual 1 to 2 weeks to currently over two and a half months. As a result, foreign nationals and their employers can expect delays in starting work in the coming months, as all initial applications for residency in an accredited company require a pre-scheduled appointment.

While the DGME has not issued an official statement, the delays could be due to recent glitches in the online system and staff shortages

Costa Rica: Terminverzögerungen bei Erstanträgen auf Wohnsitznahme für akkreditierte Unternehmen

Konkret haben sich die aktuellen Wartezeiten auf einen Terminvon den bisher üblichen 1 bis 2 Wochen auf aktuell über 2.5 Monate verlängert.

Infolgedessen müssen ausländische Staatsangehörige und ihre Arbeitgeber in den kommenden Monaten mit Verzögerungen bei der Arbeitsaufnahme rechnen, da für alle Erstanträge auf Aufenthalt in einem akkreditierten Unternehmen ein vorher festgelegter Termin erforderlich ist.

Die DGME hat zwar keine offizielle Erklärung abgegeben, aber die Verzögerungen könnten auf die jüngsten Störungen des Online-Systems und auf Personalengpässe zurückzuführen sein.

Indonesia: Relaxed rules for renewals and other applications; in-person visit now required for some renewals

Initially, two extensions of 60 days each are now permitted, so that an uninterrupted stay of up to 180 days is possible without having to leave Indonesia. Previously, holders of multiple-entry visas were allowed to stay in Indonesia for up to 60 days per entry, after which they had to leave the country and re-enter. However, it should be noted that although the permitted length of stay per visit has been extended, the validity period for the multiple-entry visa itself is only one year from the date of issue.

For certain categories of permitted activities, the extension process may now require the physical presence of the foreign national at the local immigration office. This may include interviews, a review of submitted documents and biometric procedures, especially if there are discrepancies or inconsistencies in the documentation. Examples of the category of activities concerned are trials with foreign workers, internships, pre-investment visits, business activities, installation and repair of machinery, customer service, audits, quality control, attendance at lectures or seminars and participation in comparative studies, short courses or training. For visa extensions in connection with other activities, such as tourism or tourism-related activities.

Examples of the category of activities concerned are applications for foreign workers, internships, pre investment visits, business activities, installation and repair of machinery, customer service, audits, quality control, attendance at lectures or seminars and participation in comparative studies, short courses or training. For visa extensions related to other activities, such as tourism or family visits, a personal visit may not be required, but this is at the discretion of the local immigration office and requires approval.

Indonesien: Gelockerte Regeln für Verlängerungen und andere Anträge; persönlicher Besuch jetzt für einige Verlängerungen erforderlich

Zunächst sind jetzt zwei Verlängerungen um jeweils 60 Tage zulässig, so dass ein ununterbrochener Aufenthalt von bis zu 180 Tagen möglich ist, ohne dass eine Ausreise aus Indonesien erforderlich ist. Zuvor durften sich Inhaber von Mehrfachvisa bis zu 60 Tage pro Einreise in Indonesien aufhalten, danach mussten sie das Land verlassen und erneut einreisen. Es ist allerdings zu beachten, dass obwohl die zulässige Aufenthaltsdauer pro Besuch verlängert wurde, die Gültigkeitsdauer für das Mehrfachvisum selbst nur ein Jahr ab dem Ausstellungsdatum beträgt.

Für bestimmte Kategorien von erlaubten Aktivitäten kann das Verlängerungsverfahren nun die physische Anwesenheit des ausländischen Staatsangehörigen bei der örtlichen Einwanderungsbehörde erfordern. Dies kann Befragungen, eine Überprüfung der eingereichten Dokumente und biometrische Verfahren beinhalten, insbesondere wenn es Unstimmigkeiten oder Widersprüche in den Unterlagen gibt.

Beispiele für die betroffene Kategorie von Aktivitäten sind Gesuche für ausländische Arbeitskräfte, Praktika, Besuche vor einer Investition, geschäftliche Aktivität en, Installation und Reparatur von Maschinen, Kundendienst, Audits, Qualitätskontrollen, Teilnahme an Vorlesungen oder Seminaren und Teilnahme an vergleichenden Studien, Kurzkursen oder Schulungen.

Für Visumsverlängerungen im Zusammenhang mit anderen Aktivitäten, wie Tourismus oder Familien besuche, ist ein persönlicher Besuch möglicherweise nicht erforderlich, was allerdings im Ermessen der örtlichen Einwanderungsbehörde liegt und eine Genehmigung erfordert.

