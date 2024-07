CONVINUS Global Mobility Alert - Week 28.2024

The Hong Kong government has announced that Hong Kong ID cards issued before November 26, 2018 will become invalid in two phases in 2025.

Hong Kong: The Hong Kong government has announced that Hong Kong ID cards issued before November 26, 2018 will become invalid in two phases in 2025.

Hongkong: Die Regierung von Hongkong hat angekündigt, dass Hongkong-ID-Ausweise, die vor dem 26. November 2018 ausgestellt wurden, im Jahr 2025 in zwei Phasen ungültig werden.

Important points:

Phase I cards will become invalid on May 12, 2025 for individuals born in 1970 or later, and Phase II cards will become invalid on October 12, 2025 for individuals born in 1969 or earlier

The new regulation applies to all permanent and non-permanent residents of Hong Kong. Failure to apply for a new card may result in a fine of 5,000 Hong Kong dollars (approximately 640 US dollars)

Residents can apply for new ID cards at the relevant Resident Registration Offices, including the temporary office in Kwun Tong or during extended opening hours at the ROP offices in Hong Kong, Kowloon, Tseung Kwan O or Tuen Mun.

Wichtige Punkte:

Phase I-Karten werden am 12. Mai 2025 für Personen ungültig, die 1970 oder später geboren wurden, und Phase II-Karten werden am 12. Oktober 2025 für Personen ungültig, die 1969 oder früher geboren wurden.

Die neue Regelung gilt für alle ständigen und nicht ständigen Einwohner Hongkongs.

Die Nichtbeantragung einer neuen Karte kann mit einer Geldstrafe von 5.000 Hongkong-Dollar (etwa 640 US-Dollar) belegt werden.

Einwohner können neue Ausweise bei den zuständigen Einwohnermeldeämtern beantragen, unter anderem im temporären Büro in Kwun Tong oder während der verlängerten Öffnungszeiten in den ROP-Büros in Hongkong, Kowloon, Tseung Kwan O oder Tuen Mun.

Ireland: New work permit category, improvements to labor market tests and changes to the rules for employers coming soon

Irland: Neue Arbeitsbewilligungskategorie, Verbesserungen bei den Arbeitsmarkttests und Änderung der Regeln für den Arbeitgeber in Kürze

Ireland will introduce a new work permit for seasonal workers, streamline labor market screening procedures and change the rules for changing employers.

These reforms are part of the recently passed «Employment Permits Act 2024», which includes new notification requirements among other changes. The practical elements of this Act have not yet come into force.

When implemented, these reforms are likely to make it easier for employers to attract talent, although they may also present administrative challenges in the context of the Irish government's increased focus on compliance.

Irland wird eine neue Arbeitsbewilligung für Saisonarbeitskräfte einführen, die Verfahren für die Arbeitsmarktprüfung straffen und die Vorschriften für den Wechsel des Arbeitgebers ändern.

Diese Reformen sind Teil des kürzlich verabschiedeten Gesetzes "Employment Permits Act 2024", das neben anderen Änderungen auch neue Meldepflichten vorsieht. Die praktischen Elemente dieses Gesetzes sind noch nicht in Kraft getreten.

Wenn diese Reformen umgesetzt sind, werden sie es den Arbeitgebern wahrscheinlich leichter machen, Talente anzuziehen, obwohl sie im Zusammenhang mit der verstärkten Konzentration der irischen Regierung auf die Einhaltung der Vorschriften auch administrative Herausforderungen mit sich bringen können.

Slovakia: Stricter language requirements for applicants for a long-term residence permit in 2025

Slowakei: Strengere Sprachanforderungen für Antragsteller auf Erteilung einer langfristigen Aufenthaltsgenehmigung im Jahr 2025

From July 15, 2025, Long-Term Residence Permit applicants will need to prove Slovak language capacity at a minimum level A2. Currently, there are no language requirements. By making it harder to get a Slovak Long-Term Residence Permit, this new policy may reduce long-term talent retention in the country.

Ab dem 15. Juli 2025 müssen Antragsteller auf eine langfristige Aufenthaltsgenehmigung slowakische Sprachkenntnisse auf mindestens A2-Niveau nachweisen. Derzeit gibt es keine sprachlichen Anforderungen. Dadurch, dass es schwieriger wird, eine slowakische Langzeitaufenthaltsgenehmigung zu erhalten, können diese neuen Regelungen eine langfristige Bindung von Talenten an das Land verringern.

