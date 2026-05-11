H1B Çekiliş Sonuçları: İşverenler İçin Stratejik Yol Haritası

H-1B çekiliş sonuçlarının nasıl kontrol edileceği, seçilen işverenlerin hangi adımları atması gerektiği ve seçilmeyen adaylar için hangi alternatif stratejilerin değerlendirilebileceği konusunda kapsamlı rehber.

Giriş

H1B vize çekilişi sonuçlarını bekleyen işverenler için rekabet her geçen yıl daha yoğun hale gelmektedir. 2026 mali yılında yalnızca 85.000 vize kotası için 343.981 kayıt yapılmış olması, iş gücü planlaması açısından H-1B sürecinin ne kadar dikkatli yönetilmesi gerektiğini göstermektedir.

H-1B çekiliş sistemi, ABD şirketlerinin genellikle lisans derecesi veya daha yüksek uzmanlık gerektiren pozisyonlarda yabancı çalışan istihdam edebilmesine imkân tanır. Ancak talep yıllık kotayı aştığı için işverenlerin yalnızca çekiliş sonucuna odaklanması yeterli değildir; seçilen ve seçilmeyen adaylar için ayrı stratejiler hazırlanmalıdır.

Bu makale, işverenlerin H1B çekiliş sonuçlarını nasıl kontrol edeceğini, seçim sonrasında hangi belgelerin hazırlanacağını, seçilmeyen adaylar için hangi yolların değerlendirilebileceğini ve yeni ücret ağırlıklı seçim süreci dikkate alınarak sonraki sezonlara nasıl hazırlanılacağını açıklamaktadır. Seçim bildirimi aldıysanız veya alternatif vize yolları arıyorsanız, hızlı ve belgeli hareket etmek iş operasyonları açısından kritik öneme sahiptir.

H1B Çekiliş Sonuçlarının Açıklanıp Açıklanmadığını Nasıl Kontrol Edersiniz?

USCIS Çevrimiçi Hesabınıza Giriş Yapmak

H-1B çekiliş sonuçları yalnızca myaccount.uscis.gov adresindeki myUSCIS çevrimiçi portalında görüntülenebilir. USCIS, çekiliş sonuçları için ayrı bir e-posta bildirimi veya fiziksel mektup göndermez. Bu nedenle işveren, avukat veya yetkili temsilci, H-1B kaydının gönderildiği hesaba giriş yapmalıdır.

Birden fazla myUSCIS hesabı kullanan şirketler, ilgili H-1B kayıt hesabına bağlı doğru e-posta adresi ve giriş bilgileriyle işlem yaptıklarını doğrulamalıdır. Faydalanıcılar genellikle çekiliş sonucunu doğrudan görüntüleyemez; sonucu öğrenmek için sponsor işverenleri veya yasal temsilcileriyle iletişime geçmeleri gerekir.

Hesaba giriş yaptıktan sonra H-1B Registration bölümüne gidilerek ilgili mali yıl için gönderilen elektronik kayıtlar kontrol edilebilir. Her kayıt, ayrı bir faydalanıcıya karşılık gelir ve USCIS tarafından atanan güncel durum etiketini gösterir.

Sonuçların Açıklanma Zamanlaması

USCIS, seçilen kayıt sahiplerini genellikle 31 Mart’a kadar bilgilendirmeyi hedefler. Ancak sonuçlar tek bir günde değil, birkaç güne yayılarak hesaplarda görünebilir. Bu nedenle sonuç döneminde hesapların düzenli aralıklarla kontrol edilmesi önemlidir.

Durum Etiketlerini Anlamak

USCIS her H-1B kaydına bir durum etiketi atar. Bu etiket, işverenin Form I-129 dilekçesi hazırlayıp hazırlamayacağını, kaydın havuzda kalıp kalmadığını veya alternatif göçmenlik stratejilerine yönelmesi gerekip gerekmediğini belirlemek açısından ilk adımdır.

Selected (Seçildi): Kayıt çekilişte seçilmiştir. İşveren artık ilgili kişi için H-1B cap petition dosyalayabilir.

Kayıt çekilişte seçilmiştir. İşveren artık ilgili kişi için H-1B cap petition dosyalayabilir. Submitted (Gönderildi): Kayıt hâlâ değerlendirme havuzundadır. USCIS ek çekiliş yaparsa seçilme ihtimali devam eder.

Kayıt hâlâ değerlendirme havuzundadır. USCIS ek çekiliş yaparsa seçilme ihtimali devam eder. Not Selected (Seçilmedi): Kayıt mevcut turda seçilmemiştir. Aynı mali yıl içinde yeni çekiliş yapılırsa yeniden değerlendirilme ihtimali olabilir.

Kayıt mevcut turda seçilmemiştir. Aynı mali yıl içinde yeni çekiliş yapılırsa yeniden değerlendirilme ihtimali olabilir. Denied (Reddedildi): Yanlış pasaport bilgisi veya aynı kişi için birden fazla kayıt gibi bir sorun nedeniyle kayıt reddedilmiştir.

Yanlış pasaport bilgisi veya aynı kişi için birden fazla kayıt gibi bir sorun nedeniyle kayıt reddedilmiştir. Invalidated (Geçersiz Sayıldı): Ödeme hatası veya başarısız işlem nedeniyle kayıt geçersiz hale getirilmiştir.

Ödeme hatası veya başarısız işlem nedeniyle kayıt geçersiz hale getirilmiştir. Processing Submission (İşleniyor): USCIS başvuruyu incelemeye devam etmektedir. Bu durumun netleşmesi 72 saate kadar sürebilir.

Resmi Seçim Bildiriminin İndirilmesi

Kayıt Selected olarak görünüyorsa, işveren veya avukat resmi seçim bildirimi PDF’ini myUSCIS hesabından indirmelidir. Bu işlem genellikle seçilen kaydın yanında yer alan “View Notice” seçeneği üzerinden yapılır.

Seçim bildirimi, Form I-129 başvurusu hazırlanırken gerekli olan Selection Receipt Number bilgisini içerir. H-1B kota kapsamındaki dilekçe paketine seçim bildiriminin bir kopyasının eklenmesi gerekir.

İşverenlerin Sonraki Adımda Neler Yapması Gerekir?

H1B Dilekçeleri İçin 90 Günlük Başvuru Süresi

Bir kayıt seçildiğinde, işverenin Form I-129 dilekçesini sunmak için genellikle 90 günlük bir süresi vardır. İlk turda seçilen kayıtlar bakımından son başvuru tarihi çoğu durumda 30 Haziran olarak karşımıza çıkar. Dilekçe teknik bir hata nedeniyle reddedilirse, işveren seçilme hakkını kaybetmeden 90 günlük süre içinde yeniden başvuru yapabilir.

Dilekçe onaylansa dahi, cap-subject H-1B istihdamı için çalışanın işe başlayabileceği en erken tarih genellikle yeni mali yılın başlangıcı olan 1 Ekim’dir.

Kayıt, LCA ve Dilekçe Arasında Tutarlılık

İşverenler H-1B kaydı, LCA, dilekçe formları, iş tanımı, ücret seviyesi, SOC kodu ve destekleyici belgeler arasında tutarlılık sağlamalıdır. Özellikle ücret seviyesi, iş görevleri ve pozisyon gereklilikleri arasında uyumsuzluk bulunması USCIS incelemesinde risk yaratabilir.

Form I-129 ve Çalışma Koşulları Başvurusu (LCA) Hazırlığı

H-1B dilekçe paketi dikkatli şekilde hazırlanmalıdır. I-129 dosyası hazırlanırken H Classification Supplement ve H-1B Data Collection Supplement belgeleri de değerlendirilmelidir. Bu ek formlar, başvurunun H-1B kategorisine neden uygun olduğunu ve USCIS’in istatistik ile uygunluk incelemesi için ihtiyaç duyduğu bilgileri içerir.

Tüm formlar USCIS imza politikalarına uygun şekilde, gerekli hallerde siyah mürekkeple atılmış orijinal imzalar içermelidir. Onaylı LCA, gerçek pozisyonla uyumlu olmalı; Standart Meslek Sınıflandırması, iş unvanı, çalışma yeri, ücret seviyesi ve iş görevleri dilekçedeki bilgilerle çelişmemelidir.

USCIS’in imza politikalarına uygun orijinal imzaları kullanın.

Onaylı LCA’nın pozisyon, iş yeri ve ücret seviyesiyle uyumlu olduğunu doğrulayın.

Reddedilme riskini azaltmak için gerekli USCIS ücretlerini ayrı çeklerle hazırlayın.

Başvuruyu seçim bildiriminizde belirtilen doğru hizmet merkezine gönderin.

Kayıt sırasında girilen bilgiler ile dilekçedeki bilgileri dosyalamadan önce karşılaştırın.

Ücret Seviyesi Tutarlılığı

Kayıt sırasında seçilen ücret seviyesi, daha sonra sunulacak LCA ve dilekçe ile uyumlu olmalıdır. Pozisyonun gerçek gereklilikleri ve ücret belgeleri desteklemediği sürece, yalnızca çekiliş şansını artırmak amacıyla ücret seviyesini yapay olarak yükseltmek ciddi risk doğurabilir.

USCIS, kayıt sırasında girilen veriler ile dilekçede yer alan bilgiler arasındaki tutarsızlıkları, özellikle SOC kodları, ücret seviyeleri ve iş görevleri bakımından inceleyebilir. SOC kodları, işlerin standart şekilde sınıflandırılması için kullanılan meslek kodlarıdır ve USCIS bu kodları işin H-1B’ye uygun bir specialty occupation olup olmadığını değerlendirmek için kullanır. Bu konuda USCIS’in H-1B filing tips ve RFE rehberinde yer alan açıklamalar dikkate alınmalıdır 2.

Premium Processing Seçenekleri ve RFE Stratejisi

Premium Processing

Premium Processing, USCIS’in ek ücret karşılığında sunduğu hızlandırılmış inceleme hizmetidir. H-1B dilekçeleri için bu hizmet genel olarak USCIS’in 15 iş günü içinde işlem yapmasını sağlar. 1 Mart 2026 itibarıyla H-1B dilekçeleri için Premium Processing ücretinin 2.965 $ olduğu belirtilmiştir 3. İşverenler Form I-907 başvurusunu Form I-129 ile birlikte sunabilir veya bekleyen bir başvuruyu daha sonra Premium Processing’e yükseltebilir.

USCIS bir Ek Kanıt Talebi (Request for Evidence – RFE) gönderirse, Premium Processing süresi RFE yanıtı alındığında yeniden başlar 4. Bu nedenle ilk başvurunun mümkün olduğunca güçlü ve eksiksiz hazırlanması, gecikme riskini azaltır.

Ek Kanıt Taleplerine (RFE) Yanıt Verme

RFE yanıtları odaklı, eksiksiz ve zamanında hazırlanmalıdır. Kaynak makalede belirtildiği üzere, RFE’ye yanıt vermek için 84 günlük bir süre söz konusu olabilir ve eksik yanıt verilmesi dilekçenin reddedilme riskini artırır. RFE yanıtını yalnızca dilekçeyi sunan işveren gönderebilir.

Güçlü bir RFE yanıtı, USCIS’in gündeme getirdiği her noktayı ayrı ayrı ele almalı, destekleyici belgeleri düzenli şekilde sunmalı ve pozisyon ile adayın H-1B gerekliliklerini nasıl karşıladığını açıkça göstermelidir.

Seçilmeyen Adaylar İçin Seçenekler ve Stratejiler

İkinci Çekiliş Turlarını Anlamak

İkinci bir çekiliş yalnızca USCIS’in yıllık 85.000’lik kotayı karşılamak için yeterli sayıda dilekçe sunulmadığını belirlemesi halinde yapılır. Kaynak makalede, 2026 mali yılı öncesinde USCIS’in yaklaşık 118.660 kayıt seçtiği ve bu nedenle ikinci çekilişe gerek kalmadığı belirtilmektedir. İkinci bir tur yapılırsa, bu genellikle Temmuz ile Ağustos ayları arasında gerçekleşebilir.

İkinci turun yapılıp yapılmayacağı; dosyalanan dilekçe sayısı, ret oranları, işverenlerin süreci ne kadar takip ettiği ve USCIS’in kota projeksiyonları gibi faktörlere bağlıdır.

Kotadan Muaf H1B İstihdam Fırsatları

Bazı işveren kategorileri H-1B yıllık kotasından muaftır. Bunlar arasında yükseköğretim kurumları, üniversitelerle bağlantılı kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve devlet ya da kar amacı gütmeyen araştırma organizasyonları yer alabilir 5 6.

Bu işverenler yılın herhangi bir döneminde H-1B başvurusu yapabilir. Bazı durumlarda bir faydalanıcı, cap-exempt istihdamı aktif kaldığı sürece cap-exempt ve cap-subject işverenler için aynı anda çalışabilir.

Alternatif Vize Yolları (O-1, L-1, TN, E-2)

Sanat, eğitim, iş dünyası, spor veya bilim alanlarında olağanüstü yetenek gösterebilen kişiler için O-1 vizesi değerlendirilebilir. Sürekli ulusal veya uluslararası tanınırlık, bu vize türünde önemli bir unsurdur.

L-1 vizesi, yöneticiler, üst düzey yöneticiler ve özel bilgiye sahip çalışanlar için uygun olabilir; ancak genellikle nitelikli bir yabancı şirkette en az bir yıllık çalışma geçmişi gerekir 7. TN vizesi belirli mesleklerde Kanada ve Meksika vatandaşlarına yönelik bir seçenektir. ABD ile anlaşması bulunan belirli bir ülkenin vatandaşı olup ABD’de bir işletmeye önemli yatırım yapabilen kişiler için ise E-2 vizesine uygunluk değerlendirilebilir.

F-1 Öğrencileri İçin OPT ve STEM OPT Uzatmaları

STEM alanında eğitim gören F-1 öğrencileri, uygunluk şartlarını karşılamaları halinde OPT sürelerinin 24 ay uzatılmasından yararlanabilir 8. Bu uzatma için işverenin E-Verify programına katılması gerekir.

Başvuru zamanında yapılırsa, öğrenci USCIS karar verene kadar veya en fazla 180 gün boyunca çalışmaya devam edebilir; hangisi önce gerçekleşirse o süre esas alınır 9.

Gelecek H1B Çekiliş Sezonları İçin Stratejik İş Gücü Planlaması

Ücret Ağırlıklı Seçim Sürecini Anlamak

H1B çekiliş planlaması, tek bir kayıt sezonundan ibaret değildir. Ücret ağırlıklı seçim yaklaşımında, pozisyonun Çalışma Bakanlığı ücret seviyesine göre kayda verilen giriş sayısı etkilenebilir. Kaynak makalede, Seviye 4 pozisyonların dört giriş, Seviye 3 pozisyonların üç giriş, Seviye 2 pozisyonların iki giriş ve Seviye 1 pozisyonların bir giriş alacağı belirtilmektedir.

Daha yüksek ücret seviyeleri seçilme ihtimalini artırabilir; ancak bu yaklaşım yalnızca gerçek pozisyon gereklilikleri, iş görevleri, coğrafi alan, SOC kodu ve ücret belgeleriyle destekleniyorsa güvenli şekilde uygulanabilir. Kayıt sırasında verilen SOC kodu, ücret seviyesi ve çalışma lokasyonu bilgileri LCA ve dilekçe ile uyumlu olmalıdır 1.

Kayıt Sezonundan Önce Göçmenlik Stratejisi Oluşturmak

Güçlü işverenler H-1B çekilişi açılmadan önce kritik pozisyonları belirler, F-1 çalışma izni takvimlerini inceler, cap-exempt seçenekleri değerlendirir, alternatif vize yollarını hazırlar ve ücret ile iş sınıflandırması kararlarını belgeler. Yıl boyunca sürdürülen bir göçmenlik stratejisi, yalnızca çekilişe güvenmeye kıyasla daha fazla istikrar ve esneklik sağlar.

Sonraki Adımlar

H1B çekiliş sonuçları, işverenler için daha geniş bir göçmenlik karar ağacının başlangıcıdır. Kayıt seçilmiş, submitted durumda kalmış veya seçilmemiş olabilir; her durumda sonraki adım bilinçli, belgeli ve zamanında atılmalıdır.

Doğru myUSCIS hesabına giriş yaparak her kaydın durumunu kontrol edin.

Seçilen her faydalanıcı için resmi seçim bildirimini indirin.

90 günlük başvuru süresini ve şirket içi belge teslim tarihlerini takvime ekleyin.

Form I-129, LCA, ücret çekleri ve destekleyici belgeleri erken hazırlayın.

Ücret seviyesi, SOC kodu, iş görevleri ve dilekçe delilleri arasında tutarlılık sağlayın.

İş operasyonları daha hızlı karar gerektiriyorsa Premium Processing seçeneğini değerlendirin.

Seçilmeyen çalışanlar için çalışma izni sona ermeden önce alternatif stratejiler geliştirin.

Bir sonraki H-1B kayıt sezonu için ücret, pozisyon ve belge stratejisini önceden oluşturun.

Sık Sorulan Sorular

H-1B çekilişi seçilme durumumu çevrimiçi kontrol edebilir miyim?

Evet. İşveren veya yasal temsilci, kayıt sırasında kullanılan myUSCIS hesabına giriş yaparak her kayıt için “Selected”, “Submitted” veya “Not Selected” gibi durum etiketlerini kontrol edebilir. USCIS e-posta veya posta yoluyla ayrı bildirim göndermez; sonuçlar çevrimiçi portal üzerinden kontrol edilmelidir.

Şirketim seçildikten sonra H-1B dilekçesini sunmak için son tarih nedir?

Seçilen işverenlerin genellikle en az 90 günlük başvuru süresi vardır. İlk turda seçilen kayıtlar için başvurunun çoğu durumda 30 Haziran’a kadar tamamlanması gerekir. Çalışanın işe başlayabileceği en erken tarih genellikle yeni mali yılın başlangıcı olan 1 Ekim’dir.

Şirketim H1B çekilişinde seçilmezse ne olur?

İlk turda seçilmeyen kayıtlar, USCIS ek çekiliş yaparsa yeniden değerlendirilebilir. Ancak işverenler yalnızca ikinci çekilişe güvenmemeli; cap-exempt H-1B, O-1, L-1, TN, E-2, OPT veya STEM OPT gibi alternatifleri adayın durumuna göre incelemelidir.

H-1B vizelerinde ücret ağırlıklı seçim süreci nasıl işler?

Kaynak makaleye göre yeni sistemde çekiliş giriş sayısı pozisyonun ücret seviyesine bağlıdır. Seviye 4 pozisyonlar dört giriş, Seviye 3 pozisyonlar üç giriş, Seviye 2 pozisyonlar iki giriş ve Seviye 1 pozisyonlar bir giriş alır. Ancak ücret seviyesi, gerçek pozisyon gereklilikleri ve belgelerle desteklenmelidir.

Çalışanlar kendi H-1B çekiliş sonuçlarını çevrimiçi kontrol edebilir mi?

Hayır. Sonuçları genellikle yalnızca işveren veya şirket adına kaydı gönderen göçmenlik avukatı kendi myUSCIS hesabı üzerinden görebilir. Faydalanıcıların sonuçlarını sponsor işverenleri veya yasal temsilcileri aracılığıyla öğrenmeleri gerekir.

Sonuç: H1B Çekiliş Sonuçları Hızlı ve Stratejik Hareket Gerektirir

H1B vize çekilişinde olumlu bir sonuç almak yalnızca ilk adımdır. İşverenin hâlâ 90 günlük başvuru süresi içinde eksiksiz bir H-1B dilekçesi hazırlaması, kayıt, LCA, ücret seviyesi, SOC kodu ve destekleyici belgeler arasında tutarlılık sağlaması gerekir.

Kayıt seçilmediyse süreç burada bitmez. Cap-exempt H-1B istihdamı, O-1, L-1, TN, E-2, OPT, STEM OPT ve gelecek çekiliş sezonlarına yönelik planlama, adayın durumuna bağlı olarak pratik alternatifler sunabilir.

H-1B planlaması artık yalnızca tek bir çekiliş başvurusu değil; iş gücü sürekliliği, ücret stratejisi, belge yönetimi ve uzun vadeli yetenek planlamasıyla doğrudan bağlantılı bir süreçtir. Bu nedenle işverenlerin bir sonraki kayıt sezonu başlamadan önce kapsamlı bir göçmenlik stratejisi oluşturması önerilir.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amacı taşır ve hukuki tavsiye niteliğinde değildir. Göçmenlik kuralları, USCIS prosedürleri, ücretler, süreler ve işlem politikaları değişebilir. Kendi durumunuza özel değerlendirme için nitelikli bir göçmenlik avukatına danışmanız gerekir.

