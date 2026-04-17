T.C. Ti̇caret Bakanliği Tarafindan “ti̇cari̇ Sirlarin Korunmasi Hakkinda Kanun Taslaği” Kamuoyu Görüşüne Açildi

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ticari Sırların Korunması Hakkında Kanun Taslağı”, kamuoyu görüşüne sunulmuştur. Ticari sırların korunmasına ilişkin düzenlemeler, Türk hukukunda ilk kez müstakil ve sistematik bir kanun metni çerçevesinde ele alınmaktadır.

Taslak metin, ticari sırrın tanım ve kapsamını belirlemeyi, ticari sırların hukuka aykırı şekilde elde edilmesi, kullanılması ve ifşa edilmesini önlemeyi, bu fiillere uygulanacak yaptırımları düzenlemeyi ve ticari sır sahibinin haklarını etkin biçimde korumayı amaçlamaktadır.

Taslakta öne çıkan düzenlemeler, özellikle uygulama bakımından önemli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bu çerçevede, “ihlal eden ürün” kavramı dikkat çekmektedir. Taslak yalnızca ticari bilginin kendisini değil aynı zamanda hukuka aykırı şekilde elde edilen veya kullanılan ticari sırlardan önemli ölçüde yararlanılarak ortaya çıkarılan mal ve hizmetleri de düzenleme kapsamına dahil etmektedir.

Bunun yanında, ihtiyati tedbirlere ilişkin kapsamlı bir rejim öngörülmektedir. Mahkemelere ticari sırrın kullanımının ve ifşasının geçici olarak yasaklanması, ihlal eden ürünlerin üretiminin ve piyasaya arzının durdurulması, bu ürünlere el konulması ile elektronik veriler bakımından erişimin engellenmesi, şifrelenmesi veya el konulması yönünde karar verme yetkisi tanınmaktadır.

Taslağın bir diğer dikkat çekici yönü, yargılama sürecinde ticari sırların korunmasına ilişkin getirilen özel düzenlemelerdir. Ticari sır olduğu ileri sürülen bilgi ve belgelerin mahkemeden gizlenmesi mümkün olmamakla birlikte, hâkime bu bilgilerin korunması amacıyla gerekli tedbirleri alma yetkisi tanınmaktadır. Bu kapsamda, duruşmalara katılımın sınırlandırılması, ticari sır içeren belge ve kararların paylaşımının gizliliği koruyacak şekilde kısıtlanması gibi önlemler öngörülmektedir.

Avukatlık Kanunu bakımından da önemli bir istisnai düzenlemeye yer verilmiştir. Taslak uyarınca hâkim, taraf vekilleri dışındaki avukatların inceleme yetkilerini sınırlandırabilecektir. Buna karşılık, tarafların ve vekillerinin duruşmalara katılımı ticari sır gerekçesiyle engellenemeyecektir.

Taslak metinde dava ve yaptırım mekanizmasının geniş bir çerçevede düzenlendiği görülmektedir. Bu kapsamda; ihlalin tespiti, ticari sırrın kullanımının ve ifşasının yasaklanması, ihlal eden ürünlerin toplatılması, değiştirilmesi veya imhası, yanıltıcı beyanların düzeltilmesi ile ticari sır içeren belge ve verilerin imhası veya hak sahibine teslimi talep edilebilecektir.

Ayrıca taslakta, ticari sırların korunmasına ilişkin ceza hükümlerine de yer verilmiştir. Ticari sırların hukuka aykırı olarak elde edilmesi, kullanılması veya ifşa edilmesi, ihlal eden ürünlerin bilerek üretilmesi veya piyasaya sunulması ile sır verme yükümlülüğüne aykırılık ayrı suç tipleri olarak düzenlenmiş olup, bazı fiiller bakımından 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülmektedir.

Taslak ayrıca, belirli şartlar altında ticari sırların yetkili mercilere verilmesine ilişkin yükümlülükler de getirmektedir. Buna göre ticari sır sahipleri ile bu bilgileri elinde bulunduran kişiler, mahkemeler, Cumhuriyet başsavcılıkları ve ilgili denetim mercilerinin talepleri doğrultusunda ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlü tutulmaktadır.

Taslak metne ilişkin görüş ve önerilerin 15 Mayıs 2026 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne fiziki olarak e-Devlet üzerinden veya ticaretbakanligi@hs01.kep.tr KEP adresi aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir.

Taslak metne ve görüş bildirme formuna buradan ulaşabilirsiniz.

