Ti̇caret Bakanliği'ndan E-ti̇caret Ve İthalata Yöneli̇k Kri̇ti̇k Düzenleme

20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye girişine kısıtlama getirilmiştir.



📊 Denetim Sonuçları ve Bulgular:



Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü kapsamlı denetimlerde, e-ticaret platformlarında satılan 182 ürün analiz edilmiş ve 148 ürünün (%81) güvenlik standartlarına uymadığı belirlenmiştir.



Yüksek risk taşıyan bu ürünlerin "basitleştirilmiş gümrük beyannamesi" kapsamında posta veya hızlı kargo yoluyla ülkeye girişi yasaklanmıştır.



Düzenlemenin Amacı, insan ve kamu sağlığını korumak ve güvenli ürünlerin piyasaya arzını sağlamak olarak açıklanmıştır. Bakanlık, tüketici sağlığının korunması ve güvenli ürünlere erişimin sağlanması için piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini belirtmiştir.



📌 Öneriler:



✓ İthalat yapan firmalar alternatif gümrükleme yöntemlerini değerlendirmelidir.

✓ Tüketiciler ürün güvenlik sertifikalarına dikkat etmelidir.

✓ E-ticaret platformları tedarik zincirlerini tüketici sağlığının korunması ve güvenli ürünlere erişimin sağlanması açısından gözden geçirmelidir.



Bu düzenleme, ürün güvenliği standartlarını yükseltme ve tüketici haklarını koruma konusundaki kararlılığın önemli bir göstergesidir ve sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşların bu düzenlemeye uyum sağlaması kritik önem taşımaktadır.

