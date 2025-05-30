Прекращение трудовых отношений в Турции

Трудовые договоры могут быть прекращены различными способами в зависимости от их

1) Какие виды расторжения трудового договора существуют?

Трудовые договоры могут быть прекращены различными способами в зависимости от их вида. Прекращение возможно в связи с истечением срока действия срочного трудового договора, по инициативе одной из сторон с уведомлением в случае бессрочного трудового договора, по инициативе стороны с немедленным прекращением по уважительным причинам, либо по взаимному соглашению сторон.

2) Каковы законные основания для увольнения по инициативе работодателя?

В соответствии со статьей 25 Турецкого трудового законодательства работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником по уважительной причине, такой как нарушение этики или принципов добросовестности, наличие медицинских противопоказаний либо наступление форс-мажорных обстоятельств. Кроме того, статья 18 допускает увольнение по иным обоснованным причинам, таким как недостаточная квалификация работника, его поведение либо производственная необходимость.

3) Какие юридические процедуры необходимо соблюдать при увольнении?

Для расторжения трудового договора по уважительным причинам работодатель обязан направить письменное уведомление о прекращении трудовых отношений с указанием и разъяснением конкретных оснований увольнения. В отношении работников, находящихся под защитой в рамках охраны труда, работодатель должен обосновать увольнение уважительными причинами и, при необходимости, получить письменные объяснения работника до принятия окончательного решения.

Однако в случае расторжения трудового договора по уважительным причинам в соответствии со статьёй 25 Трудового законодательства Турции, обязанность получать письменные объяснения от работника отсутствует.

4) Какой установлен срок уведомления при расторжении трудового договора?

В соответствии со статьей 17 Трудового законодательства Турции установлены обязательные сроки уведомления о прекращении трудового договора:

2 недели — при сроке работы менее 6 месяцев;

4 недели — при сроке работы от 6 месяцев до 1,5 лет;

6 недель — при сроке работы от 1,5 до 3 лет;

8 недель — при сроке работы свыше 3 лет.

В качестве альтернативы работодатель может выплатить компенсацию за уведомление, не отрабатывая соответствующий срок.

5) Какие компенсации и выходные пособия положены сотруднику при увольнении?

Работники, проработавшие не менее одного года и уволенные работодателем без наличия уважительной причины либо расторгшие трудовой договор по уважительной причине, имеют право на получение выходного пособия в размере 30-дневного среднего заработка за каждый отработанный год.

В случае увольнения с недобросовестной целью либо при неисполнении решения о восстановлении на работе после незаконного увольнения, работнику может быть также присуждена дополнительная компенсация.

6) Что делать, если увольнение связано с низкой производительностью или нарушениями?

При увольнении работника по причине ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей или недисциплинированного поведения работодатель обязан провести всестороннюю и добросовестную процедуру, поскольку бремя доказывания законности увольнения лежит на работодателе.

Работнику должна быть предоставлена возможность дать объяснения, при недостаточной результативности — предложены меры по улучшению показателей, а в случае дисциплинарных нарушений — применена система прогрессивных дисциплинарных взысканий. Увольнение допускается лишь в качестве крайней меры и должно быть оформлено письменно с указанием конкретных, документально подтверждённых оснований.

7) Какие права имеет работник при незаконном увольнении?

Работник, с которым был расторгнут трудовой договор, обязан в соответствии с положениями Трудового законодательства Турции обратиться к медиатору в течение одного месяца с даты получения уведомления о расторжении, если считает, что в уведомлении не указана причина увольнения либо указанная причина не является уважительной.

Если по результатам процедуры медиации соглашение не достигнуто, работник имеет право подать иск в трудовой суд в течение двух недель с даты составления итогового отчёта медиатора.

8) Каков порядок расторжения договора с иностранными гражданами?

Трудовое законодательство Турции не делает различий между иностранными работниками и гражданами Турции. Соответственно, вышеуказанные положения, касающиеся прекращения трудового договора, в равной степени применимы и к иностранным работникам.

Дополнительно работодатель обязан уведомить Министерство труда и социальной защиты населения, а также соответствующие органы социального обеспечения о прекращении трудового договора с иностранным работником в течение 15 дней с момента увольнения.

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