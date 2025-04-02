2013/11 Sayili Genelge Değişikliği Hakkinda SGK Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11/03/2025 tarihli ve 2025/08 sayılı “2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik” konulu Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile 22/02/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Sigortalılık İşlemleri konulu Genelgenin Birinci Kısım, Altıncı Bölümünde yer alan Üçüncü Başlıkta “İşten ayrılış bildirgesi düzeltme/silme işlemleri”nin yer aldığı dördüncü paragraftan sonra aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Sigortalılığın; kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı ödenmeyecek şekilde işten ayrılış nedeni bildirilerek sona ermesi akabinde arabuluculuk anlaşma belgesi veya mahkeme kararı ile işçiye, kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı ödenmesine yönelik karar verilmesi durumunda sigortalı işten ayrılış nedeni, sigortalı veya işverenin ilam niteliğindeki arabuluculuk anlaşma belgesi veya mahkeme kararı ile Kuruma müracaatı üzerine ilgili mahkeme veya arabuluculuk kararına uygun olan işten ayrılış nedeni ile değiştirilecektir.”

Genelgeye eklenen hüküm ile konuyu örneklendirmek gerekirse;

Sigortalının işten ayrılış nedeni 03-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) olarak bildirilmiştir. İş akdi feshinden sonra arabuluculuk anlaşma belgesi imzalanmış ve sigortalıya feshin işveren tarafından gerçekleşmesi nedeniyle kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenmesi yönünde karar verilmiştir. Sigortalının ilan niteliğindeki arabuluculuk anlaşma belgesi ile kuruma müracaat etmesi halinde arabuluculuk kararına uygun olacak şekilde işten ayrılış nedeni 04-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi olarak değiştirilecektir.

Saygılarımızla.

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