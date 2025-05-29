Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

32909 sayılı ve 24 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete'de Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) yayımlanmıştır.

Yönetmelik'in Ön Bilgilendirme Yükümlülüğüne ilişkin 5. Maddesi uyarınca tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce hükümde belirtilen hususlarda satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmek zorundadır. Değişiklik Yönetmeliği ile hükümde belirtilen hususlarda değişikliğe gidilmiştir. Önceden cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü, satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgi ile malın bu taşıyıcıyla iadesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere iade masraf tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin dışında bir taşıyıcıyla iadesi halinde ise iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin bilgiler tüketici ile paylaşılacakken Değişiklik Yönetmeliği ile bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgilerin paylaşılacağı düzenlenmiştir. Aynı şekilde önceden tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi verilecekken Değişiklik Yönetmeliği ile tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetine veya Kanunun 73/A maddesi uyarınca dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması şartı ile tüketici mahkemesine yapabileceklerine ilişkin bilgi verileceği düzenlenmiştir.

Yönetmelik'in Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülükleri'nin düzenlendiği 12. maddesinin 4. fıkrasında geçen “13. maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere” ibaresi kaldırılmıştır. 12. maddenin 4. fıkrası uyarınca satıcı veya sağlayıcının maddede belirtilen tüm geri ödemeleri tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde, tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapması gerektiği düzenlenmiştir. Hükümde geçen 13. maddenin üçüncü fıkrası ise tüketicinin ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü hallerde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlü olduğunu düzenlemekte olup Değişiklik Yönetmeliği ile bu hüküm de yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik'in 12. maddesinin 5. Fıkrası uyarınca önceden, malın iadesi halinde masrafın tüketici tarafından karşılanacağına ilişkin ön bilgilendirme verilmemesi halinde satıcı veya sağlayıcının karşılayacağı düzenlenmişken Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan düzenleme uyarınca cayma hakkının kullanımında, Yönetmelik'in 5. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi kapsamında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamayacağı düzenlenmiştir. İlaveten, satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemeyeceği belirtilmiştir.

İşbu Değişiklik Yönetmeliği 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

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