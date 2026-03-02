İBB Meclisi'nin "Çatı Katına Tapu" Kararının Yürütmesi Durduruldu

İBB Kararı ile çatı katlarında meydana gelen kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve böylece çatı katlarının belirli standartlara sahip yaşam alanları haline getirilmesi hedeflendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye ("İBB") Meclisi, 13 Mart 2025 tarihinde aldığı 414 sayılı karar ile, İstanbul genelindeki tüm nazım imar planlarına çatılarda "bağımsız bölüm" oluşturulmasına olanak sağlayan bir plan notu eklenmesine ve ilçe belediyelerinin de uygulama imar planlarında bu doğrultuda gerekli değişiklikleri yapmasına karar vermişti ("İBB Kararı").

Buna göre, imar planlarına göre konut yapılabilen parsellerde, varsa saçaklar dâhil son kat tavan döşemesi sınırları ve çatı eğimi içinde kalmak ve ilgili yönetmelikte belirlenen en az yapı piyesleri ve ölçülerini sağlamak şartıyla, bağımsız bölüm olarak iskân edilebilen ve konut olarak kullanılan ve tapusu ayrı olan çatı daireleri yapılabilecekti.

İBB Kararı ile çatı katlarında meydana gelen kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve böylece çatı katlarının belirli standartlara sahip yaşam alanları haline getirilmesi hedeflendi. Bu kararın aynı zamanda kentsel dönüşüm süreçlerinde direnç faktörlerinden biri olan alan kaybına uzun vadede bir çözüm yaratması bekleniyordu.

İlerleyen süreçte ise, söz konusu plan değişikliğinin kaçak yapılaşmanın meşrulaştırılmasına, nüfus yoğunluğunun artmasına, mevcut binalara çatı katı eklenmesi durumunda statik sorunlar oluşmasına ve mülkiyet hakkına ilişkin sorunlara yol açtığı gerekçesiyle, İBB Kararı'na karşı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Başkanlığı tarafından iptal davası açıldı.

Davanın sonucunda, İstanbul 14. İdare Mahkemesi 2025/1697 E. sayılı dosyası kapsamında İBB Kararı'nın yürütmesinin durdurulmasına 06.01.2026 tarihinde karar verdi ("YD Kararı").

YD Kararının gerekçeleri ise özetle şu şekilde:

İlgili kurumlardan görüş alınarak hazırlanmış bir plan açıklama raporu bulunmadan doğrudan plan değişikliği yoluna gidilmesi usule aykırıdır.

İstanbul genelinde geçerli olan tüm nazım imar planlarına yönelik "toptancı bir anlayışla" bölge farkı olmadan plan notu üretilmemelidir.

Yönetmelik ile belirlenebilecek genel nitelikli yapılaşma şartlarının, plan notu değişikliği veya ilavesi yoluyla çözülmeye çalışılması planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine uygun değildir.

YD Kararı'nın özellikle kentsel dönüşüm uygulamalarında belirsizlik yaratması bekleniyor.

