ARTICLE
2 March 2026

İBB Meclisi'nin "Çatı Katına Tapu" Kararının Yürütmesi Durduruldu

HB
Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership

Contributor

Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership logo
Hergüner Bilgen Üçer is one of Türkiye’s largest, full-service independent corporate law firms representing major corporations and clientele, and international financial institutions and agencies. Hergüner not only provides expert legal counsel to clients, but also serves as a trusted advisor and provides premium legal advice within a commercial context.
Explore Firm Details
İBB Kararı ile çatı katlarında meydana gelen kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve böylece çatı katlarının belirli standartlara sahip yaşam alanları haline getirilmesi hedeflendi.
Turkey Real Estate and Construction
Nazim Olcay Kurt,Tunç Çatal, and İrem Özmen
Your Author LinkedIn Connections
Nazim Olcay Kurt’s articles from Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership are most popular:
  • in Turkey
Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership are most popular:
  • within Intellectual Property, Energy and Natural Resources and Privacy topic(s)

İstanbul Büyükşehir Belediye ("İBB") Meclisi, 13 Mart 2025 tarihinde aldığı 414 sayılı karar ile, İstanbul genelindeki tüm nazım imar planlarına çatılarda "bağımsız bölüm" oluşturulmasına olanak sağlayan bir plan notu eklenmesine ve ilçe belediyelerinin de uygulama imar planlarında bu doğrultuda gerekli değişiklikleri yapmasına karar vermişti ("İBB Kararı").

Buna göre, imar planlarına göre konut yapılabilen parsellerde, varsa saçaklar dâhil son kat tavan döşemesi sınırları ve çatı eğimi içinde kalmak ve ilgili yönetmelikte belirlenen en az yapı piyesleri ve ölçülerini sağlamak şartıyla, bağımsız bölüm olarak iskân edilebilen ve konut olarak kullanılan ve tapusu ayrı olan çatı daireleri yapılabilecekti.

İBB Kararı ile çatı katlarında meydana gelen kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve böylece çatı katlarının belirli standartlara sahip yaşam alanları haline getirilmesi hedeflendi. Bu kararın aynı zamanda kentsel dönüşüm süreçlerinde direnç faktörlerinden biri olan alan kaybına uzun vadede bir çözüm yaratması bekleniyordu.

İlerleyen süreçte ise, söz konusu plan değişikliğinin kaçak yapılaşmanın meşrulaştırılmasına, nüfus yoğunluğunun artmasına, mevcut binalara çatı katı eklenmesi durumunda statik sorunlar oluşmasına ve mülkiyet hakkına ilişkin sorunlara yol açtığı gerekçesiyle, İBB Kararı'na karşı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Başkanlığı tarafından iptal davası açıldı.

Davanın sonucunda, İstanbul 14. İdare Mahkemesi 2025/1697 E. sayılı dosyası kapsamında İBB Kararı'nın yürütmesinin durdurulmasına 06.01.2026 tarihinde karar verdi ("YD Kararı").

YD Kararının gerekçeleri ise özetle şu şekilde:

  • İlgili kurumlardan görüş alınarak hazırlanmış bir plan açıklama raporu bulunmadan doğrudan plan değişikliği yoluna gidilmesi usule aykırıdır.
  • İstanbul genelinde geçerli olan tüm nazım imar planlarına yönelik "toptancı bir anlayışla" bölge farkı olmadan plan notu üretilmemelidir.
  • Yönetmelik ile belirlenebilecek genel nitelikli yapılaşma şartlarının, plan notu değişikliği veya ilavesi yoluyla çözülmeye çalışılması planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine uygun değildir.

YD Kararı'nın özellikle kentsel dönüşüm uygulamalarında belirsizlik yaratması bekleniyor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Nazim Olcay Kurt
Nazim Olcay Kurt
Photo of Tunç Çatal
Tunç Çatal
Person photo placeholder
İrem Özmen
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More