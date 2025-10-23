Anayasa Mahkemesi'nin Munzam Zarar Kararı

Article Insights

Resmî Gazete Tarihi: 29 Eylül 2025

Sayı: 33032

29 Eylül 2025 tarihli ve 33032 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/07/2025 tarihli 2024/41763 sayılı başvuruya istinaden özel hukuk kişileri arasındaki munzam zarar iddiasına yönelik çok önemli bir karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi kararında; “Alacaklının alacağını geç tahsil etmesi halinde, enflasyon karşısında meydana gelen değer kaybının giderilmemesi, alacağına gerçek değeriyle ulaşmasını engellemekte; borçlunun ise borcunu gerçek değerinin altında ödemesine yol açmaktadır. Bu durum, taraflar arasındaki adil dengeyi alacaklı aleyhine bozmakta ve alacaklıya ölçüsüz bir külfet yüklemektedir. Adil dengenin kurulabilmesi için borçlunun borcunu gerçek değeri üzerinden ödemesi gerekir.” şeklinde belirtilmiştir. Kararda ayrıca özel hukuk kişileri arasındaki alacağın enflasyon karşısında değer kaybına uğraması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlali iddiası ile yapılan başvurusunun sayısının arttığı belirtilmiş ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun ikincilliği ilkesi dikkate alınarak, özel hukuk kişileri arasındaki alacağın enflasyon karşısında değer kaybına uğraması dolayısıyla meydana gelen zararların tazmin edilmesini sağlayacak başvuru yollarının bulunmaması nedeniyle kanuni düzenleme yapılması gerektiği açıklanmıştır.

İhlalin yapısal sorundan kaynaklandığı belirtilerek Pilot Karar Usulünün uygulanmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi kararının Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihe kadar özel hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin alacağın enflasyon karşısında değer kaybına uğraması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlali iddiasıyla yapılmış olan başvurular ile bu tarihten sonra kaydedilecek aynı mahiyetteki başvuruların incelenmesine kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından itibaren altı ay süreyle ertelenmesine karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi başvuruya yönelik olarak; “İncelenen başvuruda, alacağın enflasyon karşısında değer kaybına uğraması nedeniyle meydana gelen zararın karşılanması için hukuk sisteminde etkili bir hukuk yolunun bulunmadığı değerlendirilmiştir. Bu durum Anayasa'nın 35. maddesiyle bağlantılı olarak 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkını ihlal ettiği sonucuna varılmıştır.” şeklinde belirtmiş ve mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna hükmetmiştir. Karar, munzam zarar talepli ikame edilen davalar bakımından oldukça önem arz etmektedir.

