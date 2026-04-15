Rekabet Kurumu Yapay Zekâ Sektörüne Yönelik İnceleme Başlattı

Rekabet Kurumu (“Kurum”), 7 Nisan 2026 tarihinde yapay zekâ ekosistemine yönelik kapsamlı bir sektör incelemesi başlattığını duyurdu.1 Duyuruda, özellikle üretken yapay zekâ alanındaki hızlı gelişmelerin; veri, hesaplama gücü ve platform ekosistemleri etrafında şekillenen yeni rekabet dinamiklerine işaret ettiği ve bu dönüşümün piyasa dinamiklerini köklü biçimde etkilediği vurgulanıyor.

Kurum, inceleme ile bu yeni yapının rekabet üzerindeki etkilerini bütüncül bir perspektifle değerlendirmeyi ve potansiyel rekabet risklerini erken aşamada tespit etmeyi amaçlıyor.

Kurumun Duyuruda Dikkat Çektiği Hususlar:

Yapay zekâ değer zincirinin çok katmanlı yapısı ve bu katmanlar arasındaki güçlü etkileşim;

Özellikle temel modellerin geliştirilmesinde önemli rol oynayan veri, bilgi işlem kapasitesi ve finansman gibi girdilere erişimin rekabet gücü açısından belirleyici hale gelmesi;

Kritik girdilere erken erişim sağlayan teşebbüslerin, değer zincirinin birden fazla katmanında konumlanarak dikey bütünleşik yapılar oluşturabilmesi ve pazar gücünü hızla pekiştirebilmesi;

Bu durumun, pazara giriş koşullarının ağırlaşması, kullanıcıların belirli ekosistemlere kilitlenmesi ve rakiplerin temel girdilere erişimde zorlanması gibi rekabet risklerini beraberinde getirmesi;

Yapay zekâ teknolojilerinin büyük dijital platformlarla entegrasyonu sonucu ortaya çıkabilecek kendini kayırma, bağlama, dışlama ve erişim kısıtlamaları gibi rekabet hukuku riskleri;

Yapay zekâ alanındaki birleşme ve devralma işlemlerinin yoğunlaşma denetimi bakımından artan önemi.

Kurum ayrıca, temel modellerin genel amaçlı niteliğinin; pazara giriş engelleri, kullanıcı kilitlenmesi ve temel girdilere erişim gibi rekabet risklerini daha da belirgin hâle getirdiğine dikkat çekiyor. Bu çerçevede, veri ve hesaplama gücüne erişimin rekabet açısından kritik bir unsur hâline geldiği vurgulanıyor.

Bu sektör incelemesi, yalnızca mevcut pazar yapısının değil, aynı zamanda gelecekteki rekabet ve inovasyon dinamiklerinin nasıl şekilleneceğine ilişkin önemli sinyaller içeriyor. Elde edilecek bulguların, ilerleyen dönemde politika geliştirme süreçlerine ve olası müdahale araçlarına yön vermesi bekleniyor.

Footnote

1. Rekabet Kurumu, “Yapay Zekâya Rekabet Kurumu Sektör İncelemesi Başlattı”, 7 Nisan 2026, erişim: https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/yapay-zekaya-rekabet-kurumu-sektor-incel-d21eee058332f11193f70050568585c9

