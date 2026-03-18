CAYENNE / LITTLE CAYENNE: een rem op de reikwijdte van de reputatie van een merk

De bescherming van bekende merken kan zeer ver reiken. Merkhouders kunnen zich immers niet alleen verzetten tegen gebruik van identieke of overeenstemmende tekens voor identieke...

De bescherming van bekende merken kan zeer ver reiken. Merkhouders kunnen zich immers niet alleen verzetten tegen gebruik van identieke of overeenstemmende tekens voor identieke of soortgelijke waren of diensten, maar in bepaalde gevallen ook tegen gebruik in volledig andere sectoren. Toch kent ook de de beschermingsomvang van bekende merken grenzen. Dat blijkt uit een recente Franse uitspraak over het merk CAYENNE.

De zaak

Porsche is houder van het merk CAYENNE, dat met name bekend is voor SUV-voertuigen. De naam verwijst naar een model dat sinds de jaren 2000 een belangrijke rol speelt in het succes van het merk Porsche.

In de procedure stond een merkaanvraag voor LITTLE CAYENNE centraal. Deze aanvraag had betrekking op onder meer kleding, voedingsmiddelen, restaurantdiensten en hotelactiviteiten.

Porsche verzette zich tegen deze aanvraag en beriep zich daarbij op de reputatie van haar merk CAYENNE.

Bescherming van bekende merken

Binnen het Europese merkenrecht kunnen houders van bekende merken zich ook verzetten tegen gebruik voor niet-soortgelijke waren of diensten. Dat kan wanneer het latere teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het oudere merk of daaraan afbreuk doet. Daar is sprake van wanneer kan worden aangetoond dat het relevante publiek een verband (link) legt tussen het oudere merk en het aangevraagde teken.

De beoordeling van de rechter

Hoewel het merk CAYENNE bekend is in de automobielsector, oordeelde de rechter dat niet voldoende was aangetoond dat het publiek automatisch een verband zou leggen tussen Porsche’s voertuigmodel en het teken LITTLE CAYENNE voor andere categorieën van producten en diensten.

Met name voor kleding, voedingsmiddelen en horecadiensten werd geoordeeld dat het bewijs ontbrak dat consumenten een duidelijke associatie zouden maken met het automerk.

Daarmee werd het argument dat de reputatie van CAYENNE automatisch bescherming zou bieden tegen gebruik in deze sectoren niet gevolgd.

De grenzen van merkbekendheid

De uitspraak benadrukt dat de reputatie van een merk niet automatisch bescherming biedt voor alle mogelijke product- en dienstencategorieën. Zelfs wanneer een merk een sterke reputatie geniet, blijft het noodzakelijk om aan te tonen dat het relevante publiek een concrete link legt tussen het oudere merk en het latere teken.

Relevantie voor Benelux-merken

Hoewel deze zaak in Frankrijk werd beslist, zijn de onderliggende principes ook relevant voor merkhouders in de Benelux. De bescherming van bekende merken binnen de Europese Unie wordt immers beheerst door vergelijkbare regels, onder meer in de Uniemerkenverordening en het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).

Voor merkhouders betekent dit dat het belangrijk is om niet alleen de reputatie van hun merk te kunnen aantonen, maar ook om bewijs te leveren dat het publiek daadwerkelijk een verband legt tussen het merk en het betwiste teken wanneer dit in andere sectoren wordt gebruikt.

Conclusie

De zaak CAYENNE / LITTLE CAYENNE laat zien dat de bescherming van bekende merken weliswaar sterk is, maar niet onbeperkt. Zelfs de houder van een bekend merk met een aanzienlijke reputatie kan niet automatisch optreden tegen elk gebruik van een vergelijkbaar teken in andere sectoren.

Voor merkhouders blijft het daarom essentieel om een doordachte merkstrategie te ontwikkelen en de reputatie van hun merk zorgvuldig te documenteren wanneer zij bescherming buiten hun kernsector willen afdwingen.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.