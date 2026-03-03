ARTICLE
3 March 2026

Van schrijven naar sneller beslissen

Merkgemachtigden schrijven elke dag mails die beslissingen moeten versnellen. Toch blijft de boodschap onder werkdruk soms hangen in jargon en voorzichtigheid. Daarom volgden onze experts een schrijftraining bij Vivien Rorsch — met één doel: duidelijker, sneller en effectiever adviseren.

