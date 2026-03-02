WhatsApp, nouveau terrain d'atteintes aux droits de marque

Les fraudeurs exploitent massivement WhatsApp pour contacter leurs cibles, en usurpant l'identité de sociétés légitimes...

Les fraudeurs exploitent massivement WhatsApp pour contacter leurs cibles, en usurpant l'identité de sociétés légitimes : logos copiés, dénominations sociales détournées, faux conseillers…

Ces pratiques de phishing touchent directement les titulaires de droits, contraints à une vigilance accrue pour protéger leur image.

WhatsApp a mis en place récemment un formulaire dédié aux signalements d'atteintes aux marques, permettant aux entreprises de faire retirer rapidement les contenus frauduleux.

Les autorités, dont l'AMF et le parquet de Paris, alertent sur cette tendance en forte progression.

