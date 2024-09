Sadany&Khalifa Law Firm is one of Egypt’s pioneering law firms. Since its inception, the firm has worked tirelessly on providing innovative legal solutions that help clients reach their ideal outcomes. The Firm has vast expertise in offering legal consultation to both public and private sector companies, as well as to many government authorities and ministries. The Firm has represented hundreds of clients before arbitration tribunals in local and international disputes and before Egyptian courts of different degrees. Based on our conviction that the client’s best interest is our goal, and that clients are our partners for success, we are committed to developing our capacities and enhancing the skills needed to meet clients’ needs and guarantee their satisfaction.

نظام جباية الزكاة

1370 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370

بعون الله تعالى

نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المرسوم رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ /٣٣٢١) وتاريخ ٢١ المحرم ٣٧٠، المتضمن إحداث ضريبة الدخل ، وتنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وبناء على ما عرضه علينا وزير ماليتنا

نأمر بما يلي:

Zakat Collection Law

Royal Decree No. 17/2/28/8634

June 13, 1951

نظام جباية الزكاة

Zakat Collection Law

المادة الأولى:

تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.

Article 1

The provisions of Decree No. (17/2/28/3321), dated 21 Muharram 1370H, shall

apply to individuals and companies not holding Saudi nationality.

المادة الثانية:

تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

Article 2

Zakat shall be collected from individuals and companies holding Saudi

nationality in accordance with Sharia.

المادة الثالثة:

تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.

Article 3

The provisions of this Decree shall be effective from the date of application of

the provisions of Decree No. (17/2/28/3321), dated 21 Muharram 1370H.

المادة الرابعة:

يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.

التوقيع الملكي

Article 4

This Decree shall be communicated to whomever is entrusted with its

implementation.

