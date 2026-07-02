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2 July 2026

CODIP Executive Tour: Panama As A Real Estate Hub (Video)

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Icaza Gonzalez-Ruiz & Aleman

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Icaza, González-Ruiz & Alemán, a full-service Panamanian law firm with 100+ years of experience, offers practical legal solutions globally. Their experts, deeply committed to their craft, handle 20+ practice areas. With offices in South America, Europe, Asia, and the Caribbean, they efficiently power projects, protect patrimonies, and solve legal matters.
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Desde el Hotel Bristol Panamá, nuestra socia Ana Graciela Medina conversó con Karen Wenzel, directora de comunidad de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) y encargada de la organización del evento en Panamá.
Panama Real Estate and Construction
Icaza, González-Ruiz & Alemán
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Desde el Hotel Bristol Panamá, nuestra socia Ana Graciela Medina conversó con Karen Wenzel, directora de comunidad de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) y encargada de la organización del evento en Panamá.

Durante la conversación, se abordó la labor detrás de la planificación y ejecución de este encuentro, así como la importancia de generar espacios que impulsen la inversión y el desarrollo del sector inmobiliario en la región.

En Icaza, González‑Ruiz & Alemán, acompañamos iniciativas que fomentan el intercambio y la colaboración en el sector inmobiliario.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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