CODIP Executive Tour: Panama As A Real Estate Hub (Video)

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- within Tax, Immigration, Litigation and Mediation & Arbitration topic(s)
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Desde el Hotel Bristol Panamá, nuestra socia Ana Graciela Medina conversó con Karen Wenzel, directora de comunidad de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) y encargada de la organización del evento en Panamá.
Durante la conversación, se abordó la labor detrás de la planificación y ejecución de este encuentro, así como la importancia de generar espacios que impulsen la inversión y el desarrollo del sector inmobiliario en la región.
En Icaza, González‑Ruiz & Alemán, acompañamos iniciativas que fomentan el intercambio y la colaboración en el sector inmobiliario.
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