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5 May 2026

Sector Update: Derecho Digital Y TMT | Nº 3 - Marzo/Abril 2026

KL
Herbert Smith Freehills Kramer LLP

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Herbert Smith Freehills Kramer is a world-leading global law firm, where our ambition is to help you achieve your goals. Exceptional client service and the pursuit of excellence are at our core. We invest in and care about our client relationships, which is why so many are longstanding. We enjoy breaking new ground, as we have for over 170 years. As a fully integrated transatlantic and transpacific firm, we are where you need us to be. Our footprint is extensive and committed across the world’s largest markets, key financial centres and major growth hubs. At our best tackling complexity and navigating change, we work alongside you on demanding litigation, exacting regulatory work and complex public and private market transactions. We are recognised as leading in these areas. We are immersed in the sectors and challenges that impact you. We are recognised as standing apart in energy, infrastructure and resources. And we’re focused on areas of growth that affect every business across the world.
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Bienvenido al último número de nuestro update de derecho digital y TMT, donde encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector a nivel internacional, europeo y español.
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Pablo García Mexía,Iria Calviño, and Jaime Bofill
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Herbert Smith Freehills Kramer LLP are most popular:
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Bienvenido al último número de nuestro update de derecho digital y TMT, donde encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector a nivel internacional, europeo y español. Junto a una breve narración de la novedad en cuestión, podrás encontrar, además, una sucinta valoración de su alcance legal. Esperamos que te sea de utilidad. 

En este número:

  • El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de protección y resiliencia de entidades críticas.
  • El Consejo adopta postura en relación con el Omnibus sobre IA.
  • La IA, ¿causa de despido procedente en España?
  • El TJUE resuelve sobre si una solicitud de acceso bajo el RGPD puede considerarse abusiva.
  • El Parlamento Europeo promueve la protección de los derechos de autor y a los creadores frente a la IA.
  • Informe sobre derecho de supresión (derecho al olvido) del CEPD.
  • La CNMC crea un sistema de verificación para combatir estafas cometidas mediante mensajes SMS.

Lee el update completo, aquí.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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