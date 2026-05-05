Sector Update: Derecho Digital Y TMT | Nº 3 - Marzo/Abril 2026

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Bienvenido al último número de nuestro update de derecho digital y TMT, donde encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector a nivel internacional, europeo y español. Junto a una breve narración de la novedad en cuestión, podrás encontrar, además, una sucinta valoración de su alcance legal. Esperamos que te sea de utilidad.
En este número:
- El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de protección y resiliencia de entidades críticas.
- El Consejo adopta postura en relación con el Omnibus sobre IA.
- La IA, ¿causa de despido procedente en España?
- El TJUE resuelve sobre si una solicitud de acceso bajo el RGPD puede considerarse abusiva.
- El Parlamento Europeo promueve la protección de los derechos de autor y a los creadores frente a la IA.
- Informe sobre derecho de supresión (derecho al olvido) del CEPD.
- La CNMC crea un sistema de verificación para combatir estafas cometidas mediante mensajes SMS.
Lee el update completo, aquí.
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