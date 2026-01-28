Wrap Up 2025: Derecho Digital Y TMT

Article Insights

A lo largo de 2025, hemos preparado e-bulletins, alertas, artículos, video updates y campañas globales en materia de derecho digital y TMT.

Debajo puedes encontrar un resumen de estos materiales y otros recursos de interés. Esperamos que te resulte de utilidad.

Sector updates

Nº 10 - Diciembre 2025

En este número:

Getty v. Stability AI, IA y derechos de autor en primera sentencia de su tipo en Reino Unido

Sanción millonaria de la AEPD a AENA a propósito de sus sistemas de embarque biométrico

Sentencia del TJUE sobre protección de datos respecto de anuncios en un mercado en línea

Sanción de la Comisión a X a propósito de los deberes de transparencia conforme al RSD

Decreto del Presidente estadounidense sobre leyes estatales en materia de IA

Sentencia alemana sobre chatbots generativos y derechos de autor sobre canciones

Amazon Store como «plataforma en línea de muy gran tamaño»: recurso contra la Comisión

Nº 09 - Octubre 2025

En este número:

La Comisión Europea publica orientaciones relativas a los datos de vehículos.

Japón se suma a los países que regulan la IA.

El Tribunal Supremo reconoce el derecho de acceso al código fuente en decisiones automatizadas.

California aprueba diversas normas en materia de IA.

Adecuación del Reino Unido en materia de protección de datos.

Nº 08 - Agosto/Septiembre 2025

En este número:

Proyecto de Ley de adaptación a las normativas comunitarias sobre servicios digitales y libertad de medios.

Sentencia del TJUE sobre datos personales seudonimizados.

Sentencia del TGUE sobre el marco de transferencia de datos personales UE-EE. UU.

Sentencia en EE. UU sobre Google y medidas en materia de competencia.

Adigital fija posición respeto de la simplificación de la regulación digital europea.

La UE y Brasil refuerzan su cooperación digital en conectividad, IA y protección de datos.

El CEPD publica directrices sobre la interacción entre la DSA y el RGPD.

Sentencia del Tribunal General acerca de la designación de la empresa Zalando como VLOP bajo la DSA.

Nº 07 - Julio 2025

En este número:

Aprobada la versión final del Código de Buenas Prácticas para IA de uso general.

Directrices de la Comisión Europea sobre los modelos de IA de uso general.

Texas aprueba leyes pioneras de gobernanza de IA con obligaciones específicas en sanidad.

Sentencia VEGAP vs. Mango, o el uso de NFTs en posible quiebra de la propiedad intelectual.

EDPB y EDPS emiten dictamen acerca de la proyectada simplificación del RGPD para pymes y empresas medianas.

La autoridad belga archiva 16 denuncias de la entidad pro-privacidad NOYB.

Decisión de la Comisión Europea de adecuación en materia de protección de datos del régimen del Reino Unido.

Nº 06 - Junio 2025

En este número:

Transparencia en decisiones automatizadas: el TJUE delimita el derecho de acceso bajo el RGPD.

Documentos del EDPB en materia de Transferencias internacionales e IA.

La EUIPO analiza los retos normativos sobre IA generativa y derechos de autor.

Recomendaciones de la Autoridad Francesa de Protección de Datos sobre entrenamiento de IA y sobre web scraping.

La ICO publica nueva guía práctica sobre reconocimiento biométrico y protección de datos.

Nº 05 - Mayo 2025

En este número:

Demanda ante el TJUE por incumplir el Reglamento de Servicios Digitales.

Primeros pasos en aras a la simplificación del artículo 30.5 del RGPD.

Definiciones y prácticas prohibidas en la Ley de IA, tras aportaciones de las partes interesadas.

Medidas sobre llamadas comerciales no consentidas.

Consulta pública del Plan Estratégico 2025-2030 de la AEPD.

Avisos de cookies y patrones adictivos en la futura Digital Fairness Act.

La CNMV adopta cinco directrices clave para aplicar el Reglamento MiCA en España.

Nº 04 - Abril 2025

En este número:

Galicia lanza una Ley para el Desarrollo e Impulso de la Inteligencia Artificial.

Bruselas lanza el AI Continent Action Plan.

Lanzamiento de consulta pública sobre IA de propósito general en el marco del Reglamento de IA.

Informe de EDPB sobre riesgos de privacidad en modelos fundacionales de lenguaje y medidas de mitigación aplicables.

El EDPB publica directrices sobre blockchain y datos personales.

Tercer borrador del Código de Buenas Prácticas para la IA de Propósito General.

La Comisión Europea avanza en la simplificación normativa para pymes (y también en relación con el RGPD).

Nº 03 - Marzo 2025

En este número:

Reglamento europeo relativo al Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS): hacia un ecosistema digital sanitario unificado y seguro.

España impulsa una ley para regular el uso ético y seguro de la inteligencia artificial.

Sentencia del TJUE sobre convenios colectivos laborales y RGPD.

Evaluación estratégica de la ciberseguridad sectorial bajo la Directiva NIS2.

La AEPD impone a LaLiga, una multa de un millón de euros por uso indebido de reconocimiento biométrico.

Nº 02 - Febrero 2025

En este número:

La CE publica directrices sobre la definición de sistemas de IA.

La CE publica directrices sobre prácticas prohibidas de IA.

La UE lanza el Competitiveness Compass para impulsar la innovación y la sostenibilidad.

La UE lanza InvestAI para impulsar €200.000 millones en IA y crear gigafábricas.

Trump firma orden ejecutiva para reforzar el liderazgo de EE.UU. en IA.

Supervisión del derecho de acceso: El CEPD evalúa el cumplimiento en la UE.

Nueva orden ejecutiva en EE.UU. sobre regulación de activos digitales.

EE.UU. analiza el impacto de la IA en el derecho de autor y propone regulaciones.

Nº 01 - Enero 2025

En este número:

Proyecto de ley de desarrollo de la Directiva NIS-2.

Nuevo Reglamento para el Espacio Europeo de Datos de Salud.

El CEPD emite un dictamen clave sobre IA y protección de datos.

Anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero.

Directiva de modernización del derecho de sociedades para la era digital.

Patrones adictivos y protección de datos como riesgos para la integridad personal.

Revelación de la identidad de género para comprar billetes de tren.

Reglamento europeo sobre cibersolidaridad.

E-bulletins , alertas, ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES

CAMPAÑAS GLOBALES Y WEBINARS

Code≠Law: The race to regulate . En nuestra nueva publicación sectorial global 'Code≠Law' exploramos la carrera de la regulación del mundo digital mientras las tecnologías emergentes crean tensiones entre la libertad online y las medidas de protección necesarias. Nuestro primer capítulo, bajo el título 'Trust at risk – who's accountable for online safety?', analiza cómo la seguridad online se ha convertido en uno de los desafíos más difíciles en la gobernanza tecnológica moderna: una regulación global donde chocan el cumplimiento, la privacidad y la libertad de expresión. Pablo García Mexía , nuestro Director de derecho digital en Madrid, expone su opinión.

Con perspectivas de Ofcom, Google, Digital Industry Group Inc (DIGI) y el 'Insurance Crime Bureau', profundizamos en cómo los gobiernos, los reguladores y las empresas están redefiniendo la responsabilidad en un mundo cada vez más conectado. ¿Cómo pueden las empresas cumplir con la normativa y proteger a los usuarios sin socavar la innovación o la libertad?

En nuestra nueva publicación sectorial global 'Code≠Law' exploramos la carrera de la regulación del mundo digital mientras las tecnologías emergentes crean tensiones entre la libertad online y las medidas de protección necesarias. Nuestro primer capítulo, bajo el título 'Trust at risk – who's accountable for online safety?', analiza cómo la seguridad online se ha convertido en uno de los desafíos más difíciles en la gobernanza tecnológica moderna: una regulación global donde chocan el cumplimiento, la privacidad y la libertad de expresión. , nuestro Director de derecho digital en Madrid, expone su opinión. Con perspectivas de Ofcom, Google, Digital Industry Group Inc (DIGI) y el 'Insurance Crime Bureau', profundizamos en cómo los gobiernos, los reguladores y las empresas están redefiniendo la responsabilidad en un mundo cada vez más conectado. ¿Cómo pueden las empresas cumplir con la normativa y proteger a los usuarios sin socavar la innovación o la libertad? Online safety: Navigating compliance across the UK, the EU and the US . En los últimos años, entidades reguladoras de todo el mundo han priorizado la normativa enfocada a la seguridad online. Una característica común en esta normativa es su alcance extraterritorial, es decir, la obligación de proteger a los usuarios que residen o acceden a internet desde una determinada jurisdicción, independientemente de la ubicación de los servicios. Por tanto, los proveedores globales de servicios online deben tener un conocimiento amplio y cumplir con una multitud de medidas de seguridad en línea, una tarea compleja en un panorama regulatorio fragmentado. Este webinar se centra en la legislación sobre seguridad en línea en Reino Unido, la UE y Estados Unidos, explorando cuestiones clave en estas jurisdicciones como son la normativa sobre la seguridad en línea, los tipos de daños que pueden surgir, las medidas aplicables y la actividad reciente.

En los últimos años, entidades reguladoras de todo el mundo han priorizado la normativa enfocada a la seguridad online. Una característica común en esta normativa es su alcance extraterritorial, es decir, la obligación de proteger a los usuarios que residen o acceden a internet desde una determinada jurisdicción, independientemente de la ubicación de los servicios. Por tanto, los proveedores globales de servicios online deben tener un conocimiento amplio y cumplir con una multitud de medidas de seguridad en línea, una tarea compleja en un panorama regulatorio fragmentado. Este se centra en la legislación sobre seguridad en línea en Reino Unido, la UE y Estados Unidos, explorando cuestiones clave en estas jurisdicciones como son la normativa sobre la seguridad en línea, los tipos de daños que pueden surgir, las medidas aplicables y la actividad reciente. AI Tracker – Tracking AI law and policy globally. ¿Te cuesta mantenerte al día con las políticas y leyes que moldean la evolución global de la inteligencia artificial (IA)?

Nuestro AI Tracker sigue los desarrollos clave en los principales hubs tecnológicos del mundo, incluyendo:

• la política de IA, que recopila los principios, directrices y documentación que los gobiernos publican para articular y avanzar en sus objetivos y ambiciones en en esta materia.

• la regulación de la IA, que abarca el códice emergente de normativa vinculante que los responsables políticos están introduciendo sobre el desarrollo, uso e inversión en IA.

• normativa jurídica relacionada con la IA, que explora el espectro de leyes adyacentes que se aplican a la tecnología de IA, como la protección de datos, la seguridad de la información y la propiedad intelectual

• Jurisprudencia y decisiones judiciales que están modificando principios legales existentes y estableciendo nuevos precedentes sobre tecnología de IA y casos de uso

Este tracker, actualizado regularmente, está elaborado por nuestro reconocido grupo global de tecnología emergente de la firma, formado por profesionales legales y de consultoría, con el fin de mantenerte informado y a la vanguardia en esta materia.

eventos

04 de junio de 2025 - GenAI Unconference Madrid 2025 (I). Finnovating, la plataforma especializada en conectar empresas tecnológicas, partners y potenciales clientes en Iberoamérica, celebró una nueva edición de GenAI Unconference Madrid en el despacho, con una jornada con la intervención de Pablo García-Mexía como ponente para hablar sobre "Claves y desafíos estratégicos de la regulación de la inteligencia artificial".

Finnovating, la plataforma especializada en conectar empresas tecnológicas, partners y potenciales clientes en Iberoamérica, celebró una nueva edición de GenAI Unconference Madrid en el despacho, con una jornada con la intervención de como ponente para hablar sobre "Claves y desafíos estratégicos de la regulación de la inteligencia artificial". 08 de octubre de 2025 - GenAI Unconference Madrid 2025 (II). Finnovating celebró una nueva edición de GenAI Unconference Madrid en el despacho, con la intervención como ponentes de Iria Calviño y Pablo García-Mexía sobre "IA y regulación: desafíos legales en la nueva era digital".

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.