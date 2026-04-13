Investigación Antidumping sobre Cartoncillo de Austria, Finlandia y Suecia

Hoy, 8 de abril de 2026, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de cartoncillo originarias de la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, en el Diario Oficial de la Federación.

Solicitantes

Las solicitantes del inicio de la investigación antidumping son la empresas mexicanas: Productora de Papel, S.A. de C.V. y Cartones Ponderosa, S.A. de C.V.

Producto Investigado

Papel y cartón recubiertos o estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias inorgánicas con aglutinante o sin él, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, de fibra virgen o reciclada, incluyendo aquellos blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior a 95% en peso del contenido total de fibra, de peso igual o superior a 150 gramos por metro cuadrado (g/m²) de una sola capa o multicapas.

Fracciones Arancelarias

El cartoncillo objeto de investigación ingresa a territorio nacional por las fracciones 4810.13.07, 4810.29.99, 4810.32.01, 4810.39.99, 4810.92.01 y 4810.99.99 de la TIGIE.

Cálculo del Valor Normal

La Secretaría determinó el valor normal de todos los países usando la metodología de referencia a los precios internos.

Período Investigado (Dumping)

La Secretaría de Economía determinó que el período investigado comprende del 1 de agosto de 2024 al 31 de julio de 2025. Es decir, las importaciones de estos meses serán las analizadas para determinar la posible existencia de dumping.

Período Analizado (Daño)

La Secretaría de Economía estableció que el período analizado comprende del 1 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2025. Dicho lapso de tiempo será usado para determinar si existe una amenaza de daño a la rama de producción nacional.

Fecha Límite

El último día que tienen los exportadores e importadores para presentar su formulario para participar es el 20 de mayo de 2026, aunque puede solicitarse una prórroga.

Importadores Listados

Consulta la lista de empresas importadoras identificadas por la Secretaría de Economía en nuestra alerta legal sobre esta investigación antidumping.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.