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22 June 2026

Trasparenza Retributiva: Pubblicato Il Decreto Di Recepimento Della Direttiva UE 2023/970

DL-Law Avvocati Giuslavoristi

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L'Italia recepisce la Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva, introducendo nuove regole che impatteranno significativamente i processi di selezione, le politiche retributive e i sistemi di classificazione aziendale. Il decreto stabilisce obblighi di disclosure nelle fasi preassuntive, diritti informativi per i lavoratori e meccanismi di monitoraggio del divario retributivo di genere, con misure correttive obbligatorie quando la differenza supera il 5%.
Italy Employment and HR
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2026, l’Italia completa il processo di recepimento della Direttiva (UE) 2023/970, introducendo un sistema organico di regole volto a rafforzare il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne attraverso la trasparenza retributiva.

Il provvedimento introduce un impianto normativo articolato, destinato ad incidere in modo significativo su:

  • processi di selezione,
  • sistemi di inquadramento e classificazione,
  • politiche retributive,
  • flussi informativi interni.

Tra gli interventi più immediati, rilevano le nuove regole applicabili alla fase preassuntiva:

  • obbligo di indicare la retribuzione iniziale o la relativa fascia negli annunci;
  • divieto di richiedere informazioni sulla storia retributiva del candidato;
  • necessità di garantire neutralità di genere negli annunci e nei criteri di selezione.

Vengono poi introdotti nuovi diritti di informazione per i lavoratori, i quali potranno avere accesso ai livelli retributivi medi e ai criteri utilizzati per determinare la retribuzione e la progressione economica.

Il decreto introduce poi meccanismi di monitoraggio sistematico del divario retributivo di genere, con obblighi di reportistica differenziati in funzione della dimensione aziendale.

Particolarmente rilevante è l’obbligo di attivare misure correttive, inclusa la valutazione congiunta con le rappresentanze dei lavoratori, in presenza di una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile pari ad almeno il 5 %.

Con il nuovo sistema di regole la trasparenza retributiva si configura come un tema di governance e compliance strategica, con impatti trasversali su HR e organizzazione aziendale.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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