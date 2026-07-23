CONVINUS Global Mobility Alert 30.2026

CROATIA / KROATIEN

Comprehensive immigration reforms; adoption of certain revised provisions under the Directive on the Single Residence Permit

Effective June 4, 2026, Croatia has implemented several immigration reforms.

These include, among others, the following measures:

The introduction of territorial restrictions on the validity of work permits

The extension of processing times

The relaxation of rules regarding changes of employer

and

the introduction of more generous unemployment waiting periods for holders of residence and work permits.

Some of these reforms are part of Croatia’s efforts to implement the revised Directive on the Single Permit domestically, including the unemployment waiting periods and the relaxed rules regarding changes of employer.

Umfassende Einwanderungsreformen, Verabschiedung bestimmter überarbeiteter Vorschriften im Rahmen der Richtlinie über die einheitliche Aufenthaltsgenehmigung

Mit Wirkung zum 4. Juni 2026 hat Kroatien mehrere Einwanderungsreformen umgesetzt.

Hierzu zählen unter anderem die folgenden Massnahmen:

Die Einführung territorialer Beschränkungen für die Gültigkeit von Arbeitserlaubnissen

Die Verlängerung der Bearbeitungszeiten

Die Lockerung der Vorschriften zum Arbeitgeberwechsel

und

die Einführung großzügigerer Arbeitslosigkeitsfristen für Inhaber von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen.

Einige dieser Reformen sind Teil der Bemühungen Kroatiens, die überarbeitete Richtlinie über die kombinierte Erlaubnis innerstaatlich umzusetzen, darunter die Karenzfristen bei Arbeitslosigkeit und die gelockerten Vorschriften zum Arbeitgeberwechsel.

IRELAND

New measures address backlogs in IRP card renewals

On July 13, 2026, the Irish Department of Justice, Home Affairs, and Migration announced two measures to address the backlog in the renewal of Irish residence permits (IRP cards).

Current processing times for IRP card renewals exceed 17 weeks in some categories, and applicants should expect an additional two weeks before receiving a new IRP card.

On the same day, a provisional notice to employers regarding the renewal of IRP cards was also published, stating that employees may remain in the country under the existing terms of their current IRP card until August 31, 2026, if:

The IRP card has expired

The employee holds a valid, unexpired work permit or a permit that does not require employment

The employee is unable to obtain a new registration card by the expiration date of their current IRP card

This measure applies to all expired IRP cards, regardless of how many weeks have passed since the expiration date. The employee must provide proof that they applied for renewal of the IRP card before their current card expired.

Applicants can apply for renewal of the IRP card online on the Irish Immigration Service website. The confirmation sent by email after submitting the renewal application can be used as proof of registration while the new IRP card is being processed.

Travelling with an expired IRP card

On 13 July, the Authority issued a travel guidance note instructing transport operators to allow non-EEA nationals lawfully resident in Ireland to travel with a recently expired IRP card.

Non-EEA nationals may travel with an expired IRP card from 13 July 2026 until 31 August 2026, provided they have applied for a renewal before the card’s expiry date.

IRLAND

Neue Massnahmen sollen Rückstände bei der Verlängerung von IRP-Karten abbauen

Am 13. Juli 2026 veröffentlichte das irische Ministerium für Justiz, Inneres und Migration zwei Massnahmen zur Bewältigung des Rückstands bei der Verlängerung von irischen Aufenthaltsgenehmigungen (IRP-Karten). Die aktuellen Bearbeitungszeiten für die Verlängerung von IRP-Karten betragen in einigen Kategorien mehr als 17 Wochen, wobei mit weiteren zwei Wochen bis zum Erhalt einer neuen IRP-Karte zu rechnen ist.

Am gleichen Tag wurde zudem eine vorläufige Mitteilung an Arbeitgeber bezüglich der Verlängerung von IRP-Karten veröffentlicht, gemäss dieser Arbeitnehmer bis zum 31. August 2026 unter den bestehenden Bedingungen ihrer aktuellen IRPKarte im Land verbleiben dürfem, wenn:

Die IRP-Karte abgelaufen ist

Der Arbeitnehmer über eine gültige, noch nicht abgelaufene Arbeitserlaubnis verfügt oder eine Erlaubnis besitzt, die keine Beschäftigung voraussetzt

Der Arbeitnehmer bis zum Ablaufdatum seiner aktuellen IRP-Karte keine neue Registrierungskarte erhalten kann.

Diese Massnahme gilt für alle abgelaufenen IRP-Karten, unabhängig davon, wie viele Wochen seit dem Ablaufdatum vergangen sind. Der Arbeitnehmer muss nachweisen, dass er die Verlängerung der IRP-Karte vor Ablauf seiner aktuellen Karte beantragt hat.

Antragsteller können die Verlängerung der IRP-Karte auf der Website des Irish Immigration Service Online beantragen. Die per EMail versandte Bestätigung nach Einreichung des Verlängerungsantrags kann während der Bearbeitung der neuen IRP-Karte als Registrierungsnachweis verwendet werden.

Reisen mit einer abgelaufenen IRP-Karte

Am 13. Juli veröffentlichte die Behörde eine Reisebestätigung, in der diese Verkehrsunternehmen aufforderte, Nicht-EWRStaatsangehörige mit rechtmässigem Wohnsitz in Irland die Reise mit einer kürzlich abgelaufenen IRP-Karte zu gestatten.

Nicht-EWR-Staatsangehörige dürfen vom 13. Juli 2026 bis zum 31. August 2026 mit einer abgelaufenen IRP-Karte reisen, sofern sie vor Ablauf der Gültigkeitsdauer einen Antrag auf Verlängerung gestellt haben.

SAUDI ARABIA / SAUDI-ARABIEN

Introduction of quarterly extensions to residence permits for domestic workers

Saudi Arabia’s Ministry of the Interior and Ministry of Human Resources and Social Development have introduced new options for renewing residence permits for domestic workers.

Key points at a glance:

On 19 July 2026, the Saudi government announced that employers can issue or renew residence permits for domestic workers at three-monthly intervals. The new renewal options are intended to provide greater flexibility and enable employers to pay residence fees on a quarterly basis rather than annually.

According to the announcement, this new regulation is part of a wider initiative by Saudi Arabia to improve residence-related services for employers and domestic workers in the country.

Einführung der vierteljährichen Verlängerung der Aufenthaltsgenehmnigungen für Hausangestellte

Das Innenministerium und das Ministerium für Humanressourcen und soziale Entwicklung Saudi-Arabiens haben neue Optionen für die Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen für Hausangestellte eingeführt.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Am 19. Juli 2026 gab die saudische Regierung bekannt, dass Arbeitgeber Aufenthaltsgenehmigungen für Hausangestellte in Abständen von drei Monaten ausstellen oder verlängern können. Die neuen Verlängerungsmöglichkeiten sollen für mehr Flexibilität sorgen und es Arbeitgebern ermöglichen, die Aufenthaltsgebühren vierteljährlich statt jährlich zu entrichten.

Der Ankündigung zufolge ist diese Neuregelung Teil einer umfassenderen Initiative Saudi-Arabiens zur Verbesserung der aufenthaltsbezogenen Dienstleistungen für Arbeitgeber und Hausangestellte im Land.

To view the full article click here