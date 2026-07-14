Sicurezza Sul Lavoro: Il Protocollo D’intesa Tra INAIL E ABI

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In data 8 luglio 2026, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno siglato il Protocollo d’Intesa per agevolare la realizzazione degli investimenti e per il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La finalità del protocollo è quella di individuare gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività di collaborazione rafforzata tra le banche che aderiranno al protocollo stesso e le imprese che, grazie a una facilitazione nell’accesso a finanziamenti pubblici da impiegare nella realizzazione degli investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, scelgono di investire su:
- prevenzione dei rischi;
- tutela della salute dei dipendenti;
- innovazione tecnologica.
Inoltre, il protocollo istituisce un Comitato di coordinamento con i compiti di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione tra banche e imprese.
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