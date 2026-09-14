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14 September 2026

Medidas en materia de empleo y de Seguridad Social contenidas en el RDL 22/2026, de 1 de septiembre

Pérez-Llorca

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El Real Decreto-Ley 22/2026 introduce medidas urgentes de carácter social y económico específicas para Ceuta, respondiendo a su singularidad geográfica como frontera exterior de la UE y su exclusión...
Spain Employment and HR
Yolanda Valdeolivas

El 2 de septiembre de 2026 publica el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 22/2026, de 1 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta. Las medidas entran en vigor el día 3 de septiembre, salvo previsiones especiales en los términos que se señalan en cada caso.

Las medidas responden a la singularidad geográfica, económica y social de Ceuta, en su condición de frontera exterior de la UE, exclusión del territorio aduanero comunitario, movimiento de personas, condición extrapeninsular y reducido mercado interior.

Puede leer el contenido completo de la Nota Jurídica aquí.

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